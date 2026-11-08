  • Новость часаВ Британии сожгли чучело главы ФИФА Инфантино
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    8 ноября 2026, 01:33 • Новости дня

    В Британии сожгли чучело главы ФИФА Инфантино

    В английском Эденбридже сожгли 11-метровое чучело президента ФИФА Инфантино

    Tекст: Денис Тельманов

    В британском городке Эденбридж в честь ночи Гая Фокса сожгли гигантскую фигуру президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино из-за недовольства его политикой.

    Гигантскую 11-метровую фигуру спортивного функционера сожгли на традиционном празднике в честь ночи Гая Фокса на юге Англии, передает РИА «Новости».

    Выбор пал на Инфантино из-за недовольства футбольного сообщества его коммерческими планами. Из ушей чучела торчали денежные купюры, а в руках оно держало золотую статуэтку головы Дональда Трампа вместо кубка ФИФА.

    «Быть может, это конец Инфантино», – прокомментировал акцию представитель Общества костров Эденбриджа. В прошлом году аналогичной участи подверглась фигура бывшего премьер-министра Британии Кира Стармера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом президент ФИФА Джанни Инфантино запланировал провести переговоры с госсекретарем США Марко Рубио во избежание отставки.

    Попытка продажи прав на чемпионат мира частным инвесторам лишила его поддержки европейских ассоциаций.

    В мае Инфантино безуспешно попытался организовать совместное фото представителей Израиля и Палестины на конгрессе в Ванкувере.

    5 ноября 2026, 10:13 • Новости дня
    Вторжение Римской империи в Британию началось из-за женщины

    Британский правитель Верика, убедивший римлян во вторжении, оказался женщиной

    Вторжение Римской империи в Британию началось из-за женщины
    @ Stapleton Historical Collection/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Исторический деятель Верика, убедивший римского императора Клавдия вторгнуться в Британию, с высокой долей вероятности был женщиной, заявил археолог Майлз Расселл.

    Верика является одной из центральных фигур в ранней британской истории. Считается, что именно этот правитель убедил римского императора Клавдия начать вторжение, положив начало завоеванию Британии Римской империей. Однако новый анализ указывает на то, что историки долгое время ошибались относительно пола Верики, пишет New Scientist.

    Археолог Майлз Расселл из Борнмутского университета приводит несколько аргументов в пользу того, что Верика была королевой. Во-первых, в Британии железного века имена, оканчивающиеся на «а», обычно были женскими. Две другие известные британские правительницы того времени, Боудикка и Картимандуя, также носили имена с таким окончанием. Расселл отмечает, что это правило применимо примерно к 95% британских имен железного века.

    Во-вторых, на монетах с именем Верики часто изображены женщины-воины на лошадях. По словам Расселла, другие лидеры, чеканившие монеты, изображали мужских персонажей. Кроме того, надписи на монетах, такие как COM F, традиционно трактовавшиеся как «сын Коммия», могут означать «дочь Коммия», а титул rex (правитель) не имел гендерной привязки.

    Расселл также указывает, что версия о женщине-правительнице лучше согласуется с историческими свидетельствами. Римские авторы часто демонизировали императора Клавдия, утверждая, что им управляют бывшие рабы и женщины. Британская правительница, убедившая его начать вторжение, идеально вписывается в этот нарратив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце британские археологи обнаружили на юго-западе Уэльса остатки римского форта императора Магна Максима. В августе новорожденная дочь племянницы короля Карла III получила имя в честь прабабушки Елизаветы II. В 2025 году египтолог Виктор Солкин предрек крупные археологические открытия в Египте.

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    6 ноября 2026, 18:26 • Новости дня
    Отца Меган Маркл арестовали в США по делу о хранении детской порнографии

    Daily Mail: Отца Меган Маркл арестовали в США по делу о детской порнографии

    Отца Меган Маркл арестовали в США по делу о хранении детской порнографии
    @ Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сотрудники ФБР задержали отца жены британского принца Гарри Меган Маркл в одном из домов престарелых в американском штате Флорида по подозрению в хранении детской порнографии.

    Томаса Маркла-старшего арестовали в связи с делом о предполагаемом хранении незаконных материалов, пишет Daily Mail. По данным газеты, 82-летний мужчина был задержан в штате Флорида.

    В конце октября в отношении Маркла начали расследование из-за архива детской порнографии в его доме на Филиппинах. Ожидалось, что расследование начнут и правоохранительные органы США, к которым обратился сын Маркла.

    Сама Меган Маркл заявила о глубоком потрясении. Она прекратила общение с отцом в 2018 году, когда получила информацию о его преступлениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция на Филиппинах начала расследование в отношении Томаса Маркла-старшего по подозрению в хранении архива детской порнографии.

    Позже американского офицера вывезли из Британии до допроса полицией по делу о хранении детской порнографии.

    Британская полиция передала надзорному органу сведения о возможном нарушении со стороны Скотленд-Ярда в связи с обращением по делу отца Меган Маркл.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    5 ноября 2026, 22:06 • Новости дня
    Экс-глава военно-морской поддержки Украины осужден в Британии за домогательства к офицеру
    Экс-глава военно-морской поддержки Украины осужден в Британии за домогательства к офицеру
    @ DPA/Picture Alliance/Reuters

    Бывший командир британского патрульного корабля HMS Tyne, привлекавшегося к наблюдению за российскими военными судами, получил четыре месяца тюрьмы за действия сексуального характера в отношении младшего офицера. Он также был ответственным за военно-морскую поддержку Украины. Инцидент произошел после употребления алкоголя в первый день его командования кораблем.

    Приговор 40-летнему Мартину Мейгеру вынес военный суд в гарнизоне Каттерик в Северном Йоркшире. Ранее офицера признали виновным по одному из двух предъявленных эпизодов, сообщает Daily Mail.

    Инцидент произошел 10 мая 2025 года во время стоянки Tyne в Леруике на Шетландских островах. Моряки посетили пабы и вискикурню, а затем вернулись в корабельную кают-компанию, где Мейгер проводил время с младшими офицерами. Находившийся в состоянии опьянения командир трогал одного из подчиненных за ягодицы и бедра.

    Мейгер признал прикосновения и неуместность своего поведения, но отрицал сексуальный характер действий. По его версии, он подшучивал над весом сослуживца. Потерпевший подал жалобу, после чего Мейгера отстранили от командования спустя всего несколько дней после вступления в должность.

    Судья Том Митчелл подчеркнул, что командир нарушил требования, соблюдения которых сам должен был добиваться от других. Хотя корабль находился у причала и не выполнял оперативных задач, произошедшее отразилось на его работе, поскольку экипаж остался без командира. Судья также отметил, что подобные преступления подрывают доверие между военнослужащими.

    Защита заявила, что приговор тяжело отразился на Мейгере, который связал жизнь с флотом еще в 14 лет, вступив в морской кадетский корпус. По данным газеты, ранее он руководил морской поддержкой Украины со стороны Британии, в рамках этой миссии он консультировал министров, отвечал за 100 привлеченных к миссии военнослужащих и отвечал за бюджет в 100 млн фунтов стерлингов.

    HMS Tyne патрулирует британские воды и находится в эксплуатации с 2003 года. В январе 2025 года он вместе с HMS Somerset наблюдал за российским судном «Янтарь» в Северном море. В июле 2026 года Tyne сопровождал российский «Неустрашимый», проводивший стрельбы примерно в 40 милях от Плимута.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце нефтяной танкер Sled остановился в Балтийском море из-за неисправности двигателя. Летом из-под стражи освободили российского капитана задержанного ВМС Франции судна Tagor. В прошлом году на военно-морской базе в Шотландии произошел ядерный инцидент.

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    5 ноября 2026, 13:49 • Новости дня
    Роналду объявил о завершении карьеры в сборной Португалии

    Роналду завершил карьеру в сборной Португалии

    Роналду объявил о завершении карьеры в сборной Португалии
    @ Johan Nilsson/TT/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Чемпион Европы в составе сборной Португалии Криштиану Роналду сообщил о решении завершить карьеру в национальной команде.

    Пятикратный обладатель «Золотого мяча» объявил об уходе в социальной сети Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), передает РИА «Новости».

    Роналду является чемпионом Европы 2016 года, а также рекордсменом по количеству матчей (234) и голов (146) на уровне сборных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Дисциплинарный совет Португальской футбольной федерации отстранил Роналду от игр за национальную команду на 30 дней.

    В начале октября он извинился и заявил о возвращении в сборную.

    В сентябре Роналду подтвердил свой уход из национальной команды.

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    5 ноября 2026, 15:36 • Новости дня
    Премьер Британии: Россия не будет приглашена на саммит G20 в 2027 году

    Премьер Британии Бернем: Россия не будет приглашена на саммит G20 в 2027 году

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Британии Энди Бернем заявил об отказе приглашать президента России Владимира Путина на саммит Группы двадцати (G20) в 2027 году.

    Британия примет саммит Группы двадцати в Манчестере в 2027 году. На вопрос журналистов о том, будет ли приглашен на встречу российский лидер, глава британского правительства ответил: «Нет». Высказывания Бернема привел корреспондент The Economist Хьюго Джай, передает ТАСС.

    Ближайшая встреча лидеров стран G20 пройдет 14–15 декабря в Дорале в американском штате Флорида.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду канцлер Германии Фридрих Мерц потребовал от президента США Дональда Трампа пригласить Владимира Зеленского в случае участия российского лидера в саммите G20.

    Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о подготовке трехстороннего саммита лидеров России, США и Китая.

    В воскресенье глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас выступила против участия Владимира Путина в декабрьской встрече Группы двадцати.

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    7 ноября 2026, 10:49 • Новости дня
    Апелляционный суд Лондона запретил кошкам испражняться в чужих дворах

    Британский суд обязал власти рассматривать жалобы на фекалии соседских кошек

    Tекст: Мария Иванова

    Британский Апелляционный суд постановил, что законное право кошек на свободное перемещение не позволяет животным оставлять свои фекалии на чужих участках.

    Британский закон о животных 1971 года не ограничивает свободу перемещения кошек, однако это не дает им право оставлять экскременты где угодно, передает РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела.

    Житель южного Уэльса Ричард Уильямсон в 2024 году пожаловался местным властям на соседскую кошку, которая испражнялась на его участке. Он опасался за здоровье своего ребенка, но муниципалитет отказался принимать меры, сославшись на свободу передвижения животных.

    «Судья… постановил, что обстоятельства, на которые подана жалоба, в принципе могут считаться нарушением закона», – говорится в решении суда.

    Судья Роберт Майлз указал, что с точки зрения экологического законодательства кошачьи фекалии могут считаться отходами и представлять угрозу для здоровья. Муниципалитет не вправе автоматически отказывать в рассмотрении подобных жалоб.

    В декабре прошлого года Высокий суд Лондона обязал местные власти пересмотреть жалобу Уильямсона в соответствии с законом об охране окружающей среды, однако чиновники попытались обжаловать это решение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Окружной суд Амстердама отклонил запрос гражданина Нидерландов об установлении графика регулярных встреч с питомцем после развода.

    В 2025 году самым опасным преступникам Великобритании позволили заботиться о мелких домашних животных в тюрьмах строгого режима.

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    6 ноября 2026, 22:24 • Новости дня
    Галактионов уволен с поста главного тренера «Локомотива»

    Нагорных заявил об увольнении Галактионова с поста главного тренера «Локомотива»

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Нагорных объявил о досрочном прекращении сотрудничества с главным тренером команды Михаилом Галактионовым.

    «Локомотив» в пятницу уступил дома казанскому «Рубину» со счетом 0:1 и опустился на 15-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В 14 матчах чемпионата железнодорожники одержали лишь две победы при пяти ничьих и семи поражениях, передает РИА «Новости».

    Нагорных поблагодарил Галактионова за четыре года работы и отметил, что клубу необходимо в кратчайшие сроки исправлять текущую турнирную ситуацию.

     Галактионов возглавлял «Локомотив» с ноября 2022 года. Его контракт действовал до конца 2028-го. В сезоне 2025/26 под его руководством команда заняла третье место в чемпионате России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов после разгромного поражения от «Спартака» заявил о намерении прервать серию неудач в матче против «Рубина».

    В воскресенье футболисты «Спартака» обыграли столичный «Локомотив» в матче 13-го тура чемпионата России.

    В прошлом месяце Михаил Галактионов не исключил своего ухода в отставку после поражения от ЦСКА в Кубке России.

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    5 ноября 2026, 16:04 • Новости дня
    Британский военный самолет приземлился в Польше у границы с Украиной

    Военный Airbus ВВС Британии приземлился в польском Жешуве у границы с Украиной

    Tекст: Денис Тельманов

    Военно-транспортный самолет Airbus A400M Atlas британских ВВС совершил посадку в польском аэропорту Жешув недалеко от границы с Украиной.

    Борт вылетел из английского города Эймсбери и направился на восток. Он вошел в воздушное пространство Польши и приземлился в Жешуве, передает РИА «Новости».

    Самолеты Airbus A400M Atlas используются в том числе для переброски войск и военной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду военно-транспортный самолет Airbus A400M Atlas ВВС Франции совершил посадку в польском аэропорту Жешув.

    Во вторник министерство обороны Великобритании сообщило об участии около 2,8 тыс. военнослужащих из 11 стран в учениях для Украины в Польше.

    В прошлом месяце аэропорт Жешува закрыли по требованию военных.

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    7 ноября 2026, 06:12 • Новости дня
    Глава ФИФА Инфантино отложил расширение чемпионата мира до 64 команд

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино принял решение пока отказаться от планов по увеличению числа участников чемпионата мира с 48 до 64 команд из-за критики.

    Изначально предполагалось, что увеличение числа участников турнира приурочат к столетию проведения первого в истории чемпионата мира в 2030 году. Однако на фоне растущего недовольства эти амбициозные планы решено свернуть, пишет Times.

    Отмечается, что отказ от расширения формата мирового первенства является частью предвыборной кампании действующего руководителя организации. В последнее время он столкнулся с масштабной критикой своей деятельности на посту главы международной федерации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце УЕФА потребовал от ФИФА ответить на вопросы о планах Инфантино создать коммерческую компанию.

    Летом бывший глава УЕФА Мишель Платини призвал руководителя организации покинуть пост.

    Союз европейских футбольных ассоциаций отказался поддерживать Инфантино на предстоящих выборах.

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    7 ноября 2026, 13:45 • Новости дня
    Британия вывела на орбиту второй военный спутник Titania

    Минобороны Британии сообщило о запуске второго военного спутника Titania

    Tекст: Мария Иванова

    Министерство обороны Великобритании отчиталось о запуске на орбиту второго военного спутника Titania для наблюдения за поверхностью Земли.

    Пуск космического аппарата состоялся в октябре. Спутник весит около 100 кг и совершает оборот вокруг Земли каждые 90 минут со скоростью 27 тыс. км/ч, передает ТАСС.

    Спутник разработали в английском графстве Хэмпшир в рамках партнерства Лаборатории оборонных наук и технологий (DSTL) и компании BAE Systems. Первый британский военный спутник Tyche отправился на орбиту в августе 2024 года, а в следующем году ожидается запуск аппаратов Juno и Oberon.

    Кроме того, в рамках проекта Inaros Лондон проведет испытания трех нейроморфных сенсоров для отслеживания перемещений в космическом пространстве. Датчики разместят на объектах в Австралии, Британии и на Кипре для выявления угрожающей активности вблизи британских спутников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре вооруженные силы Британии создали первое специализированное подразделение военно-воздушных сил для защиты космической инфраструктуры королевства.

    В июле британская армия решила заменить устаревшие разведывательные беспилотники современными португальскими дронами.

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    6 ноября 2026, 14:48 • Новости дня
    В Глазго прошли задержания после беспорядков в ночь Гая Фокса

    Guardian: В Глазго задержали семь человек после беспорядков в ночь Гая Фокса

    Tекст: Мария Иванова

    В шотландском Глазго правоохранительные органы задержали семь человек в результате массовых беспорядков, произошедших во время празднования ночи Гая Фокса, когда участники акции закидали экстренные службы фейерверками.

    В ходе уличных акций участники беспорядков забрасывали пиротехникой автомобили экстренных служб. В результате загорелась одна из полицейских машин, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Guardian.

    Травмы получили полицейский и сотрудник скорой помощи. Из-за агрессивного поведения толпы пожарным пришлось прервать работу. В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование и продолжают патрулировать район.

    Для борьбы с правонарушителями местные власти задействовали самое большое число сотрудников полиции со времени визита президента США Дональда Трампа в 2025 году.

    Ночь Гая Фокса отмечается в Великобритании в ночь на 5 ноября в память о провале Порохового заговора, когда католики планировали взорвать здание парламента. По традиции в этот праздник запускают фейерверки и сжигают чучело заговорщика.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг французские правоохранители задержали 448 человек в связи с беспорядками на манифестациях против роста цен.

    В воскресенье правоохранительные органы Нидерландов предотвратили массовые беспорядки в центре Гааги.

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    5 ноября 2026, 15:38 • Новости дня
    Банк Англии повысил ключевую ставку впервые за три года

    Банк Англии впервые за три года повысил ключевую ставку до 4%

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Банк Англии, выполняющий функции Центробанка Британии, впервые за три года повысил ключевую ставку на 25 процентных пунктов, до 4%.

    Решение было принято на заседании комитета по денежно-кредитной политике, которое завершилось 4 ноября. Большинство членов комитета (восемь против одного) проголосовали за повышение ставки до 4%, один член выступил за повышение до 4,25%, передает ТАСС.

    Ставка была повышена впервые с августа 2023 года, что совпало с ожиданиями большинства экспертов лондонского Сити. Решение принято на фоне ускорения инфляции в Великобритании, которая в сентябре достигла 3,5% – самого высокого показателя за последние 11 месяцев.

    Ускорение темпов инфляции вызвано ростом цен на энергоносители вследствие войны США и Израиля против Ирана. При этом регулятор ставит цель удерживать инфляцию на уровне 2%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Национальный банк Украины также принял решение увеличить учетную ставку до 16,5% годовых.

    Ранее уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес на заседании совета министров потребовала от Банка Англии вернуть золотой запас страны,

    До этого банк Англии запустил масштабные общественные консультации по дизайну новой серии национальной валюты.

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    7 ноября 2026, 15:10 • Новости дня
    Британское МВД получило иск из-за лишения 1,5 тыс. граждан ЕС права проживания

    Guardian: К МВД Британии подан иск из-за лишения 1,5 тыс. граждан ЕС права жить

    Tекст: Мария Иванова

    Правозащитная организация The3million подала судебный иск к министерству внутренних дел Великобритании после лишения почти 1,5 тыс. граждан Евросоюза права на проживание в Соединенном Королевстве.

    Иск против британского ведомства подан из-за вероятного нарушения условий соглашения по выходу Великобритании из ЕС, пишет The Guardian. Заявление подано группой активистов организации The3million, защищающей права граждан Евросоюза.

    По мнению правозащитников, МВД приняло решение о лишении права на проживание «без соблюдения процессуальных гарантий», которые были предусмотрены соглашением о Brexit, передает РИА «Новости».

    Напомним, Великобритания покинула ЕС 31 января 2020 года после того, как в 2016 году большинство британцев проголосовали за выход из объединения. С 1 января 2021 года действует соглашение о торговле и сотрудничестве между Лондоном и Брюсселем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце лета британская иммиграционная система перепутала гражданку Евросоюза с сестрой-близнецом и не позволила ей вернуться домой.

    В августе спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев посоветовал европейским странам обратить внимание на запрещающие выдавать вид на жительство иностранцам с судимостью российские законы.

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    7 ноября 2026, 17:31 • Новости дня
    В Москве прошел матч-открытие реконструированного стадиона «Торпедо»

    Tекст: Мария Иванова

    В Москве состоялась церемония официального открытия стадиона футбольного клуба «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова после масштабной реконструкции, на арене прошел матч Первой лиги.

    Мероприятие состоялось перед началом матча Первой лиги между «Торпедо» и нижнекамским «Нефтехимиком», передает ТАСС. До игры также была открыта трибуна чемпиона Европы и СССР в составе московского клуба Валентина Иванова.

    В ходе церемонии зрителям рассказали о ключевых моментах истории клуба с 1924 года.

    С открытием обновленной арены болельщиков поздравили президент Футбольной национальной лиги Наиль Измайлов и генеральный директор «Торпедо» Владимир Леонченко.

    Символический первый удар по мячу нанесла вдова Валентина Иванова, олимпийская чемпионка по гимнастике Лидия Иванова.

    Объект на Восточной улице был построен в 1959 году как тренировочное поле «Торпедо». В 2020 году было принято решение о реконструкции устаревшего комплекса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин открыл после масштабной реконструкции московский стадион «Торпедо» вместимостью до 15 тыс. зрителей.

    Во вторник Вячеслав Вашкевич стал новым главным тренером московского футбольного клуба «Торпедо».

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    6 ноября 2026, 14:14 • Новости дня
    Сафонов и Батраков вошли в состав сборной России на ноябрьские матчи

    РФС: Сафонов и Батраков сыграют за сборную России в товарищеских матчах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вратарь французского ПСЖ Матвей Сафонов и полузащитник турецкого «Галатасарая» Алексей Батраков вошли в окончательную заявку сборной России на ноябрьские товарищеские матчи.

    Тренерский штаб во главе с Валерием Карпиным вызвал на предстоящие игры 28 футболистов, передает РИА «Новости» со ссылкой на РФС.

    Команда 12 ноября сыграет со сборной Узбекистана в Ташкенте, а 17 ноября встретится со сборной Венесуэлы в Краснодаре. Помимо Сафонова, во вратарскую линию вошли Станислав Агкацев и Максим Бориско. Среди полевых игроков также вызваны Александр Головин из «Монако» и Алексей Миранчук из «Атланты Юнайтед».

    В рейтинге Международной федерации футбола сборная Узбекистана занимает 59-е место, команда Венесуэлы располагается на 49-й строчке, а россияне находятся на 35-й позиции. Российские команды отстранены от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Алексей Батраков был признан лучшим игроком матча Лиги чемпионов против «Штутгарта».

    В тот же день ПСЖ с Матвеем Сафоновым в составе разгромил «Вильярреал».

    В сентябре оба футболиста попали в заявку сборной России на осеннюю серию товарищеских матчей.

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