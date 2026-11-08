Премьер Баварии призвал вернуть обязательный воинский призыв в Германии

«Германия находится под такой угрозой, какой не было уже давно, поэтому мы должны и дальше укреплять Бундесвер», – заявил Зедер, передает ТАСС.
По его словам, масштабных инвестиций в оснащение и инфраструктуру вооруженных сил недостаточно, поскольку новая концепция обороны требует увеличения численности военнослужащих. Тем самым политик поддержал позицию оппозиционного блока ХДС/ХСС, который последовательно выступает за возвращение воинской обязанности.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус исключил возобновление дискуссии о принудительной службе. Он подчеркнул, что принятый закон опирается исключительно на принцип добровольности, однако при негативном развитии событий властям придется задуматься о выборочном призыве.
Обязательный воинский призыв в Германии отменили в 2011 году. С начала 2026 года в стране вступил в силу закон о новой модели военной службы, обязывающий совершеннолетних мужчин проходить медицинское освидетельствование и заполнять анкеты о готовности присоединиться к армии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу министр обороны Германии Борис Писториус заявил о способности Бундесвера комплектоваться добровольцами без возвращения всеобщей воинской обязанности. В сентябре в Германии стартовало обязательное медицинское освидетельствование совершеннолетних юношей для определения их годности к службе в вооруженных силах. В июле в ФРГ зафиксировали значительный рост количества заявлений об отказе от военной службы на фоне обсуждений возврата призыва.