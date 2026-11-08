Атака ВСУ на инфраструктуру ЛНР оставила без света город Снежное

Эксперт рассказал о новой тактике в ходе массированных ударов России по Украине

Эксперт Гагин: Россия применила новую тактику массированных ударов по Украине

Tекст: Андрей Резчиков

«Северный мост в Киеве – это серьезная логистическая артерия. По ней передвигаются в первую очередь военные грузы, поставку которых российская армия стремится пресечь», – отметил военный эксперт Ян Гагин, член Совета по внешней и оборонной политике.

Главное отличие нынешних ударов заключается в смене тактики и применяемого вооружения. Раньше по мосту наносились удары беспилотниками, что приводило лишь к «перфорации» дорожного покрытия.

«Такие повреждения противник мог быстро отремонтировать или временно перекрыть железными щитами для пропуска техники, как это было в свое время на Антоновском мосту. Переход на использование баллистических ракет преследует цель нанести мосту такие повреждения, которые невозможно восстановить на скорую руку. Это позволяет гарантированно разорвать данную транспортную артерию на длительный срок», – пояснил собеседник.

В рамках комплексного уничтожения тылового снабжения ВСУ удары наносятся не только по мостам, но и по железнодорожным хабам, веткам и придорожным складам.

«Особое место в этой системе занимают украинские порты и суда, доставляющие грузы. Поскольку водный транспорт позволяет перевозить огромные объемы материальных средств одной единицей, Киев делал на него ключевую ставку. Систематическое огневое поражение портовой инфраструктуры лишает противника тылового обеспечения (боеприпасов, оружия, ГСМ, запчастей), поступающего от стран НАТО», – отметил спикер.

По словам Гагина, без этих поставок воевать практически невозможно, и ВСУ вынуждены расходовать ограниченные оперативные запасы, которые не восполняются извне. «Это классический пример успешной войны на истощение, позволяющей обескровливать группировку врага по всей линии соприкосновения без лобовых наскоков и лишних потерь личного состава», – считает эксперт.

Гагин особо отметил, что среди целей ночного удара вновь были мощности компании Fire Point. «Слухи о самостоятельной оборонной промышленности Украины сильно преувеличены. Компания Fire Point и ее ракетная программа (включая ракеты FP-7) – это во многом созданный миф о боеготовности Украины. На территории Украины эти ракеты фактически не производятся с нуля. Процесс устроен по принципу отверточной сборки (как с китайскими автомобилями): в страну завозятся готовые фрагменты и детали изделий из Британии, Франции, Германии и США. То же самое касается и большинства беспилотных систем», – рассказал собеседник.

Точечные удары по сборочным цехам существенно затрудняют пополнение ракетного арсенала Украины. «На уничтоженных мощностях Fire Point гарантированно находились критически важные импортные комплектующие, и теперь противник лишен их на время ожидания новых поставок. Кроме того, на подобных объектах часто присутствуют иностранные консультанты или специалисты по сборке и шефмонтажу. Вероятность того, что кто-то из них попал под удар, высока, хотя официального подтверждения от украинской стороны мы вряд ли получим», – добавил эксперт.

Успешный прилет баллистических ракет по столь защищенным объектам в Киеве наглядно подтверждает острейший дефицит средств противовоздушной обороны у противника.

«Ярким штрихом к этой картине является недавнее поражение цели в Сумской области при помощи тяжелой авиабомбы ФАБ с модулем планирования. Такая бомба – это большая, тихоходная и заметная цель на радарах, которую технически несложно сбить. Тот факт, что она беспрепятственно долетает за сотни километров и поражает объект, прямо указывает на дыры в украинской ПВО», – подчеркнул Гагин.

Этот дефицит имеет под собой две основные причины. «Американские комплексы ПВО, которые могли бы быть переданы Украине, США перенаправили своим союзникам в регион Персидского залива из-за обострения местной геополитической обстановки. Европейские страны предпочли оставить имеющиеся системы противовоздушной обороны для собственной защиты, отказавшись передавать их Киеву», – пояснил Гагин.

По оценке эксперта, российская армия эффективно пользуется возникшим дефицитом ПВО, поскольку «пустоты на войне не бывает».

В ночь на субботу Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по военным и инфраструктурным объектам в Киеве и области.

По данным Минобороны, успешно поражены объекты военно-промышленного комплекса, а также энергетики и транспортной инфраструктуры. В оборонном ведомстве подчеркнули, что все атакованные цели использовались для обеспечения нужд ВСУ.

В Киеве в очередной раз был поражен автодорожный мост Северный, обеспечивающий переброску вооружения, военной и специальной техники для ВСУ. Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, движение транспорта по мосту перекрыто в обе стороны.

Еще одной целью стало промышленное предприятие (ООО «Меридиан» им. С. П. Королева), производящее оперативно-тактические и крылатые ракеты «Фламинго» (FP-5). Сборкой этих ракет занимается украинская оборонная компания Fire Point.

В Киевской области были поражены тепловая электростанция Трипольская мощностью 1800 МВт, электроподстанция Киевская и производственное предприятие Бровары, выпускающее компоненты ракетного топлива. Также в Житомирской области ударили по электроподстанции. А в Черном море юго-восточнее Одессы был поражен сухогруз, доставлявший на Украину военное имущество.