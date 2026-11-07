В Дюссельдорфе почтили память погибших в нацистском плену советских граждан

Собравшиеся возложили венки и цветы к памятнику советским военнопленным и гражданским лицам, погибшим в нацистских лагерях в годы Великой Отечественной войны, передает ТАСС.
Настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Дюссельдорфе отец Михаил отслужил заупокойную литию. Российский посол выразил благодарность участникам церемонии за сохранение культуры памяти и поддержание захоронений в надлежащем состоянии.
Мемориальное кладбище находится в районе Люденберг на месте бывшего лагеря и военного лазарета для военнопленных, созданного в 1940 году. С 1941 года туда отправляли истощенных советских солдат с принудительных работ. Из-за отсутствия медицинской помощи и голода смертность среди узников была критически высокой.
После освобождения Дюссельдорфа американскими войсками в апреле 1945 года бывшие узники установили мемориальный камень в память о полутора тысячах жертв нацизма. Свой современный облик мемориальный комплекс обрел во время реконструкции 1963 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце посол России в Германии Сергей Нечаев заявил о курсе Берлина на ползучую ревизию итогов Второй мировой войны. Весной руководитель дипмиссии категорически осудил попытки немецких властей ограничивать демонстрацию связанной с разгромом нацизма символики. В апреле Нечаев сообщил о беспрецедентных масштабах русофобии в ФРГ.