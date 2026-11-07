Меланшон пообещал вывести Францию из НАТО в случае победы на выборах

Кандидат в президенты Меланшон пообещал вывести Францию из НАТО

Tекст: Денис Тельманов

О своих планах политик рассказал в ходе представления предвыборной программы на крупном митинге в парижском пригороде Ле-Бурже, передает ТАСС.

«Франции нечего делать в НАТО и в американских войнах», – заявил Меланшон.

Кандидат от левых сил подчеркнул, что в период его полномочий Париж будет активно участвовать в переговорах о сокращении вооружений, прежде всего ядерных. Эти слова вызвали аплодисменты аудитории.

Согласно социологическим опросам, Меланшон и кандидат от правого «Национального объединения» Марин Ле Пен станут наиболее вероятными участниками второго тура президентских выборов, который пройдет 2 мая 2027 года. Ле Пен ранее неоднократно требовала выхода Франции из объединенного военного командования Североатлантического альянса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу издание Le Monde отметило отсутствие упоминаний Украины в предвыборной программе партии Жан-Люка Меланшона. В пятницу кандидат на пост главы французского государства от левой партии «Неподчинившаяся Франция» выступил за постепенный выход страны из Североатлантического альянса. В прошлом месяце уровень неприятия политика среди избирателей вырос до 69%.