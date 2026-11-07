Tекст: Денис Тельманов

Российское посольство в Берлине продолжит работу с соотечественниками на территории Германии и будет оказывать им необходимую помощь, передает РИА «Новости».

«У нас были здесь генконсульства, был Русский дом науки и культуры, сейчас мы вынуждены обходиться без них. Будет довольно сложно, но мы будем стараться делать все, чтобы вы не чувствовали себя, скажем так, покинутыми без нашей поддержки. Мы по-прежнему будем уделять самое пристальное внимание нашим соотечественникам», – заявил Нечаев во время посещения «Парада талантов» по случаю Дня народного единства в Ратингене.

Дипломат также отметил роль казачества в сохранении исторической памяти, назвав соотечественное движение в Германии самым многочисленным в мире. В ходе торжественного мероприятия ряд активистов удостоились ведомственных наград, а музыкальные ансамбли были отмечены почетными грамотами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду руководитель Россотрудничества Игорь Чайка заявил о сохранении культурно-гуманитарных связей с Германией после закрытия Русского дома в Берлине.

В прошлом месяце посол России в Германии Сергей Нечаев принял участие в памятных мероприятиях в Лейпциге.

Сергей Нечаев назвал закрытие генерального консульства в Бонне свидетельством отсутствия политических и моральных ограничителей у недоброжелателей Москвы.