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    7 ноября 2026, 22:48 • Новости дня

    Посол Джалали анонсировал строительство газопровода между Ираном и Россией

    Иран и Россия запланировали строительство газопровода на 110 млрд кубометров

    Tекст: Денис Тельманов

    Посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил о планах построить совместно с Россией трубопровод для перекачки природного газа с целевой мощностью 110 млрд кубометров.

    Проект создания новой газовой магистрали рассчитан на долгосрочную перспективу, передает РИА «Новости».

    «В долгосрочной перспективе запланировано строительство специальной линии газопровода между Ираном и Россией с целевой мощностью 110 млрд кубометров и на первом этапе, в течение двух-трех лет, мощностью 55 млрд кубометров», – сказал Джалали.

    Дипломат добавил, что сотрудничество Москвы и Тегерана в газовой сфере разделено на краткосрочный и долгосрочный этапы. В ближайшее время планируется использовать существующие трубопроводы, однако они требуют реконструкции и взаимодействия с Азербайджаном.

    В качестве наиболее быстрого решения рассматривается сценарий своповых поставок российского газа из северного Азербайджана и аналогичного объема из южного Азербайджана в Иран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи сообщил об обсуждении с президентом России Владимиром Путиным строительства газопровода из России в Иран.

    В марте посол Ирана в Москве Казем Джалали подтвердил продолжение реализации соглашения о поставках российского газа вопреки внешним вызовам.

    В прошлом году посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил о готовности инфраструктуры для транзита российского газа через территорию исламской республики.

    7 ноября 2026, 12:23 • Новости дня
    ФСБ рассекретила данные о готовности адмирала Колчака служить Британии и США

    В Омске обнародовали архивы ФСБ о готовности Колчака служить Британии и США

    ФСБ рассекретила данные о готовности адмирала Колчака служить Британии и США
    @ Public domain

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Омске впервые обнародовали рассекреченные документы ФСБ, которые раскрывают ранее неизвестные детали биографии адмирала Александра Колчака, в том числе его готовность служить Британии и США.

    Остававшиеся десятилетиями под грифом «секретно» материалы посвящены Гражданской войне. В них содержатся данные о судьбе золотого запаса Российской империи и свидетельства о готовности адмирала пойти на сотрудничество с зарубежными державами, передает «Царьград».

    Заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по просвещению, воспитанию и защите исторической памяти Елена Малышева отметила, что главная ценность бумаг заключается в возможности услышать историю от непосредственного участника событий. Она указала на наличие в документах множества противоречий, включая фактический отказ адмирала от родины ради службы британской короне и американскому флоту.

    «Готов служить на любых условиях, возьмите меня даже солдатом», – привела Малышева дословную фразу Колчака.

    Отдельный блок обнародованных материалов касается легенды о «золоте Колчака». Согласно мифу, около 500 т драгоценного металла спрятали возле железной дороги после ограбления омских банков. Однако документы не подтвердили эту версию, доказав, что история о кладе является вымыслом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу отказ военного суда Забайкальского военного округа реабилитировать Александра Колчака в 1999 году объяснили свидетельствами массовых расправ над красноармейцами и мирными гражданами.

    Ранее адмирала назвали человеком, до конца жизни сохранившим качество русского офицера.

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    7 ноября 2026, 12:41 • Новости дня
    Иран снял ограничения на дальность полета ракет

    Власти Ирана отказались от ограничений на дальность полета ракет

    Иран снял ограничения на дальность полета ракет
    @ Sepahnews/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Исламская республика больше не ограничивает радиус действия ракетного арсенала, заявил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохеби.

    Вооруженные силы Ирана отменили действовавшие ранее лимиты на дальность полета ракет. «Эти ограничения для нас сняты, однако мы еще должны продемонстрировать эти возможности на практике», – заявил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Мохеби, передает РИА «Новости».

    Ранее депутат иранского парламента Манучехр Моттаки предупредил о возможности атак на американские базы в Европе в случае возобновления агрессии против страны. В конце октября верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи поручил военным давать действенный ответ на любые угрозы без оглядки на географические рамки.

    До начала конфликта с Соединенными Штатами глава министерства иностранных дел Аббас Аракчи подчеркивал, что Тегеран намеренно ограничил радиус действия ракет 2 тыс. километров исключительно ради обороны. Однако в последнее время иранские военные сообщают о переходе к наступательной военной доктрине.

    Арсенал Ирана состоит преимущественно из ракет средней дальности, которые применялись в ходе начавшегося в феврале противостояния с Вашингтоном. Весной появлялась информация об ударе по британской базе на острове Диего-Гарсия в Индийском океане на расстоянии свыше 5 тыс. километров от Тегерана, которую власти республики тогда не подтверждали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце власти Ирана решили увеличить дальность ракет из-за военного конфликта с Соединенными Штатами.

    В сентябре представитель Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохеби пригрозил нанести удары по новым объектам США с использованием новейшего оружия.

    Ранее Тегеран модернизировал ракетный арсенал на фоне возможного возобновления масштабных боевых действий в регионе.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    7 ноября 2026, 05:41 • Новости дня
    Новый глава аппарата Белого дома Миллер призвал завершить войну с Ираном

    NYT: Миллер рекомендовал завершить войну США с Ираном

    Tекст: Антон Антонов

    Новый глава аппарата Белого дома Стивен Миллер призывал завершить военный конфликт с Ираном, пишет New York Times.

    Миллер заявил о необходимости свернуть войну с Ираном во время обсуждения своего назначения на новую должность, пишет New York Times со ссылкой на источники.

    Издание отмечает, что Миллер оказался самым влиятельным сотрудником в современной истории американской администрации. В издании подчеркнули глубокую идеологизированность нового главы аппарата. По его словам, этот кадровый выбор свидетельствует о намерении Белого дома удвоить усилия по реализации своей повестки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу администрация США сообщила о назначении Стивена Миллера новым главой аппарата Белого дома.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил об ошибочности позиции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по войне против Ирана.

    В четверг вице-президент США назвал конфликт с Ираном главной причиной потери республиканцами контроля над Конгрессом.

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    7 ноября 2026, 21:59 • Новости дня
    Захарова уличила секретаря Совбеза Армении в искажении истины

    Захарова: Обвинения Совбеза Армении в адрес России искажают истину

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что слова секретаря Совета безопасности Армении Алена Симоняна о бездействии Москвы во время конфликта в Нагорном Карабахе искажают истину.

     Захарова заявила, что слова секретаря Совета безопасности Армении Алена Симоняна о бездействии Москвы во время конфликта в Нагорном Карабахе искажают истину, сообщает МИД.

    «Говорить о каких-то не сделанных Россией «действенных шагах» и при этом принижать усилия и жертвы российских миротворцев – значит искажать истину», – указала Захарова. По ее словам, именно Москва остановила кровопролитие в регионе.

    Дипломат напомнила, что в трехстороннем заявлении лидеров России, Азербайджана и Армении осенью 2020 года было объявлено о полном прекращении огня. В результате в регионе развернули российский миротворческий контингент, который обеспечивал безопасность для мирного населения и оказывал гуманитарную помощь.

    Захарова также отметила, что мирный процесс между Ереваном и Баку идет вперед, в том числе на основе предложений российских посредников. Она добавила, что осенью 2022 года премьер-министр Никол Пашинян признал Нагорный Карабах частью Азербайджана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Россия и Армения подтвердили взаимный настрой на углубление межгосударственного диалога.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о невозможности вступления Еревана в Европейский союз.

    Президент Владимир Путин сообщил о намерении Москвы сохранить нормальные отношения с Ереваном независимо от его внешнеполитического выбора.

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    7 ноября 2026, 04:14 • Новости дня
    Трамп подтвердил удар США по острову Кешм

    Tекст: Антон Антонов

    Американские военные нанесли удар по иранской зенитной установке в районе острова Кешм, сообщил президент США Дональд Трамп.

    «Мы наносим небольшие удары, но они выводят объекты из строя. Они соорудили небольшую зенитную установку, и мы вывели ее из строя примерно за 15 минут, может быть, за пять», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, взрывы произошли на острове Кешм.

    СМИ сообщили, что Иран сбил американский беспилотник MQ-9 над островом Кешм.

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    7 ноября 2026, 12:29 • Новости дня
    В Раде исключили участие Украины во встрече G20 без России

    Арахамия: Украина не заинтересована в саммите G20 без участия России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина не заинтересована в участии во встрече G20, если на ней не будут присутствовать представители Москвы, заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

    «Я думаю, что важно, чтобы Россия присутствовала», – передает РИА «Новости» слова Арахамии.

    Он подчеркнул, что отсутствие российской делегации лишает саму встречу смысла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр Британии Энди Бернем заявил об отказе приглашать президента России Владимира Путина на саммит G20 в 2027 году.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об искусственных ограничениях для делегации России перед саммитом глав внешнеполитических ведомств G20 в США.

    Также министр финансов США Скотт Бессент ушел от ответа на вопрос о визите президента России Владимира Путина на саммит G20 в Майами.

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    7 ноября 2026, 09:40 • Новости дня
    Армия Ирана запретила США восстанавливать базы на Ближнем Востоке

    Военные Ирана заявили о серьезном повреждении 228 объектов на базах США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Представитель армии Ирана бригадный генерал Мохаммад Акраминия заявил, что иранские вооруженные силы не позволят Соединенным Штатам восстановить свои военные базы в ближневосточном регионе.

    «Мы никогда не позволим восстановить базы противника в регионе», – заявил Акраминия. Он добавил, что американские войска понесли значительный ущерб в ходе конфликта, передает «Интерфакс» со ссылкой на агентство Fars.

    По словам генерала, в настоящий момент ни одна из американских военных баз на Ближнем Востоке не способна выполнять боевые задачи. В связи с этим вооруженным силам США приходится доставлять топливо для своих кораблей и припасы для личного состава из других регионов.

    Акраминия также обратил внимание на то, что более 228 объектов на американских базах по всему региону получили серьезные повреждения или были полностью разрушены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее американские военные начали переброску сил на Ближний Восток для обеспечения президенту США Дональду Трампу возможности возобновления ударов по Ирану.

    Также военные базы США на Ближнем Востоке получили критические разрушения после ответных ударов со стороны Тегерана.

    Кроме того, представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия потребовал от Соединенных Штатов вывести войска из региона и возместить ущерб странам Ближнего Востока.

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    7 ноября 2026, 01:19 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Иране

    Tекст: Антон Антонов

    На юге Ирана были слышны звуки взрывов, сообщил телеканал Press TV.

    Взрывы произошли на острове Кешм, передает РИА «Новости» со ссылкой на Press TV.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Корпус стражей исламской революции сообщил о перехвате американского беспилотника MQ-1 над островом Кешм.

    Во вторник американские военные нанесли по острову удар, заявив, что сделали это в ответ на обстрел своего самолета.

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    7 ноября 2026, 02:43 • Новости дня
    Иран сбил американский беспилотник MQ-9

    Tекст: Антон Антонов

    Иранские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили американский беспилотник MQ-9, сообщает телеканал Al Jazeera.

    Силы ПВО перехватили и уничтожили американский дрон над островом Кешм, передает РИА «Новости» со ссылкой на Al Jazeera.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, взрывы произошли на острове Кешм.

    В пятницу иранские военные уничтожили 16-й американский беспилотник MQ-1 над островом Кешм.

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    7 ноября 2026, 08:17 • Новости дня
    Хуситам начали поступать по почте запросы на проход по Красному морю

    WSJ: Моряки стали по почте просить хуситов разрешить проход по Красному морю

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Моряки по электронной почте запрашивают у шиитского движения «Ансар Алла» (хуситы) разрешение на транзит через Красное море, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на письма.

    Судоходство в Красном море фактически контролируется йеменским движением «Ансар Алла» (хуситы) с помощью специальной системы заявок для капитанов, желающих избежать препятствий на маршруте. Для получения разрешения на безопасный проход моряки отправляют повстанцам электронные письма, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Wall Street Journal.

    Обработкой обращений занимается созданный хуситами в начале 2024 года центр координации гуманитарных операций. Моряки стали заранее выходить на связь с этой структурой, чтобы гарантировать безопасное следование по намеченному плану.

    Отправлять запросы не обязаны суда, которые не имеют никаких связей с США, Британией и Израилем. Однако многие перевозчики предпочитают перестраховаться и пишут письма в центр. В обращениях они специально подчеркивают отсутствие контактов с указанными странами и просят обеспечить им свободный транзит через Красное море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу владельцы коммерческих судов стали отправлять электронные письма хуситам для получения разрешения на пересечение акватории.

    Ранее страховые тарифы для судов в Красном море выросли до 1% от стоимости после возобновления атак хуситов.

    Также хуситы предупредили о возможных ударах по американским судам в случае атаки США на Иран.

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    7 ноября 2026, 17:34 • Новости дня
    Welt: США ведут переговоры с Россией без участия Европы
    Welt: США ведут переговоры с Россией без участия Европы
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские государства встревожены планами администрации президента США Дональда Трампа заключить соглашение с Россией без учета интересов Брюсселя.

    Европейские столицы охвачены тревожным ожиданием из-за планов США заключить масштабное соглашение с Россией по новой архитектуре безопасности без учета интересов Европы, пишет Welt.

    В Европе опасаются, что Вашингтон стремится заключить соглашение, которое нанесет ущерб европейской безопасности и не учтет интересы Украины. Отмечается, что Трамп и его окружение активизировали контакты по украинскому урегулированию и формированию новой архитектуры безопасности на континенте после промежуточных выборов.

    Аналитики призывают европейские столицы пересмотреть свою стратегию, отмечая, что курс на собственную обороноспособность должен стать приоритетом, поскольку Европа больше не может перекладывать принятие стратегических решений на Вашингтон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу министр обороны Германии Борис Писториус выразил недовольство методами президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса.

    В тот же день европейские страны оказались не готовы к заявлению спецпосланника американского президента Джареда Кушнера о переговорах по европейской безопасности с Россией.

    В пятницу глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о нежелании Евросоюза обсуждать с Россией и США архитектуру безопасности.

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    7 ноября 2026, 17:23 • Новости дня
    США создали «Железные ворота» для перекрытия оружейного трафика Ирана

    СЕНТКОМ учредил группу для контроля оружейного трафика на Каспийском море

    Tекст: Мария Иванова

    Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) создало рабочую группу для противодействия перемещению оружия через сухопутные границы Ирана и Каспийское море.

    Глава СЕНТКОМ распорядился создать рабочую группу для поддержки усилий властей США по предотвращению использования Ираном наземных маршрутов для транспортировки оружия, пишет ТАСС.

    Новая структура получила название «Железные ворота» (Iron Gate) и будет базироваться в штате Флорида.

    Группа намерена координировать действия с другими американскими ведомствами для предотвращения перемещения передовых вооружений, технологий двойного назначения и подсанкционных материалов через границы Ирана, а также перекрытия незаконных доходов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил серьезное влияние конфликта Вашингтона и Тегерана на внутриполитические процессы в США.

    В среду председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил о голосовании американских избирателей на промежуточных выборах в Конгресс против войны с Тегераном.

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    7 ноября 2026, 13:27 • Новости дня
    Иран сообщил о подрыве танкера на мине в Ормузском проливе

    Иран сообщил о подрыве танкера на мине в восточной части Ормузского пролива

    Танкер подорвался на мине в восточной части Ормузского пролива, сообщили военно-морские силы армии Ирана.

    Танкер-нарушитель с отключенными навигационными системами перемещался в небезопасной и закрытой зоне, несмотря на многочисленные предупреждения, передает РИА «Новости» со ссылкой на гостелерадиокомпанию Ирана.

    В результате столкновения с морской миной судно загорелось и остановилось.

    Судоходство через Ормузский пролив практически остановилось из-за конфликта между Ираном и США, обострившегося после взаимных ударов в феврале. Это привело к росту цен на топливо в большинстве стран, так как пролив является ключевым маршрутом для поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) сообщил о возгорании двух танкеров в Ормузском проливе после столкновения с минами при попытке пройти по несанкционированному маршруту.

    В четверг Военно-морские силы Ирана заявили о подрыве на минах еще двух нефтяных танкеров в восточной части пролива. В тот же день Военно-морские силы Ирана сообщили о подрыве нефтяного танкера на морской мине в восточной части Ормузского пролива.

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    7 ноября 2026, 11:21 • Новости дня
    Саудовская Аравия сбила запущенную хуситами по Эр-Рияду крылатую ракету

    Силы ПВО Саудовской Аравии сбили крылатую ракету хуситов над Эр-Риядом

    Tекст: Мария Иванова

    Представитель арабской коалиции Турки аль-Малики заявил, что силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили крылатую ракету, запущенную йеменскими мятежниками по столице Саудовской Аравии.

    Силы противовоздушной обороны ликвидировали крылатую ракету, которую йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы) запустило по Эр-Рияду, передает РИА «Новости».

    «Перехвачена и уничтожена крылатая ракета, запущенная террористической группировкой хуситов по Эр-Рияду», – отметил Турки аль-Малики. Представитель коалиции не уточнил информацию о возможных пострадавших или разрушениях в результате перехвата.

    В пятницу министерство здравоохранения созданного хуситами правительства сообщило о гибели и ранении более 30 гражданских лиц из-за ударов авиации Саудовской Аравии по рынку в провинции Таиз на юго-западе Йемена. После этого представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа пообещал ответить Эр-Рияду за атаку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг военный представитель йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил об ударе беспилотником по международному аэропорту на востоке Саудовской Аравии.

    Хуситы потребовали от Эр-Рияда десятки миллиардов долларов за заключение мирного соглашения.

    В среду мятежники атаковали баллистической ракетой международный аэропорт столицы королевства.

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    7 ноября 2026, 09:59 • Новости дня
    США предложили 20 млн долларов за информацию об иранской ядерной программе

    Госдеп предложил 20 млн долларов за сведения об иранской ядерной программе

    Tекст: Мария Иванова

    Власти США объявили награду в размере до 20 млн долларов за данные, касающиеся ядерной программы Ирана.

    Соответствующее сообщение было опубликовано на странице программы Rewards for Justice («Награды за правосудие») Госдепартамента США в соцсети, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что ведомство ищет информацию об ученых и сотрудниках в ядерной области, а также об относящихся к ней технологиях и связанных организациях.

    Ранее Иран неоднократно подчеркивал, что не намерен обсуждать свою ядерную программу до прекращения конфликта с США, снятия морской блокады и выполнения ряда других условий. Кроме того, Тегеран исключал возможность вывоза урана в другие страны.

    Напомним, 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. Несмотря на затишье в конфликте, он остается неурегулированным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу высокопоставленный иранский чиновник сообщил о передаче Ираном США предложения по ядерной программе через Катар.

    Во вторник Соединенные Штаты одобрили проект соглашения с Ираном.

    В марте Госдепартамент США предложил до 10 млн долларов за информацию о новом верховном лидере Ирана и высокопоставленных представителях Корпуса стражей исламской революции.

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