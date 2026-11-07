Le Monde: Партия Меланшона исключила Украину из своей предвыборной программы

Tекст: Вера Басилая

В программе «Наше общее будущее», подготовленной к выборам президента 2027 года, партия Жан-Люка Меланшона «Непокоренная Франция» практически полностью проигнорировала украинский вопрос, пишет «ИноСМИ».

Документ обходит стороной Россию и тему военной помощи Киеву. Вместо этого движение обещает добиваться прекращения огня и созвать новую конференцию по устройству Европы с участием Москвы, а также вывести Францию из НАТО.

Центральное место во внешнеполитической части документа занимает Ближний Восток. Авторы обвиняют президента Эммануэля Макрона в двойных стандартах из-за разного отношения к конфликтам на Украине и в Ливане. Партия грозит санкциями правительству Израиля и требует приостановить соглашение об ассоциации страны с Евросоюзом. Кроме того, «Непокоренная Франция» допускает отказ от концепции двух государств в пользу создания «равноправного двунационального государства».

В документе предлагается возглавить коалицию стран, отвергающих политику США. При этом права человека в Китае партия критиковать отказывается.

«Мы и не отрицаем, что в некоторых областях Китай не соблюдает права человека», – заявил депутат от «Непокоренной Франции» Орельен Таше. По его словам, подход к дипломатии не должен выстраиваться исключительно с позиций Запада.

Что касается Евросоюза, партия отказалась от идеи выхода из объединения, однако намерена саботировать ограничительные правила Брюсселя в экономике и миграционной политике. Движение допускает конфронтацию с европейскими институтами с помощью права вето или сокращения взносов Франции в бюджет ЕС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу кандидат в президенты Франции Николя Дюпон-Эньян указал на отдаление перспективы мирного урегулирования на Украине из-за европейского финансирования.

Во вторник кандидат в президенты Флориан Филиппо призвал прекратить финансовую и военную помощь Киеву после сообщений о пыточной.

В прошлом месяце опрос показал рост уровня неприятия Жан-Люка Меланшона во Франции до 69%.