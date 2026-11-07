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    7 ноября 2026, 21:32 • Новости дня

    Handelsblatt: Мюнхен стал главным военно-технологическим хабом Европы

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкий город Мюнхен занял второе место в мире после Лос-Анджелеса по объемам привлечения венчурного капитала в оборонные стартапы.

    В глобальном масштабе по объемам привлечения финансирования военные стартапы Мюнхена уступили лишь агломерации Лос-Анджелеса, куда направили 7,8 млрд долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Handelsblatt.

    За десять месяцев этого года в мюнхенские военные стартапы вложили 2,65 млрд долларов частного капитала. Этот показатель почти в три раза превышает результаты прошлых лет. На долю города сейчас приходится более половины всех инвестиций в европейский сектор военных технологий.

    Главными выгодополучателями стали молодые компании-подрядчики бундесвера. Разрабатывающая технологии искусственного интеллекта фирма Helsing получила рекордные для европейского рынка 1,8 млрд долларов, а производитель беспилотников Quantum Systems – свыше 1 млрд долларов.

    Вторым по значимости центром развития военно-промышленных стартапов в Германии признали Берлин. Однако столичный регион существенно уступает Мюнхену по объемам привлечения частного капитала.

    Ранее президент России Владимир Путин заявлял о провоцировании глобальной милитаризации и гонки вооружений со стороны НАТО. Глава государства указывал на использование западными элитами лживых заявлений о российской угрозе для выкачивания денег из налогоплательщиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Вооруженные силы Германии подготовились к получению первой партии боевых дронов-камикадзе.

    В начале сентября возле Мюнхена открыли совместное предприятие для сборки крупной партии беспилотных летательных аппаратов. Тогда в Мюнхене неизвестные атаковали территорию технологической и оборонной компании Rohde & Schwarz.

    7 ноября 2026, 03:31 • Новости дня
    Германия отказалась передавать Украине новые системы Patriot

    Писториус: Германия не сможет поставлять Украине новые комплексы Patriot

    Tекст: Антон Антонов

    Берлин не располагает возможностью осуществлять новые поставки систем противоракетной обороны Patriot Киеву из-за риска ослабления собственной безопасности, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

    «Снабжение – и в первую очередь снабжение системами Patriot для противоракетной обороны – идет сложно», – заявил Писториус в интервью медиагруппе Funke.

    Министр напомнил, что Германия уже передала Украине несколько комплексов и значительное количество управляемых ракет к ним, передает РИА «Новости».

    «Больше сейчас не поставляется», – подчеркнул он.

    Писториус пояснил, что дальнейшие поставки вооружений подобного класса могут привести к появлению уязвимостей в национальной обороне самой Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил о нехватке у западных стран достаточного количества ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot.

    В сентябре Писториус объявил о решении передать Украине ракеты-перехватчики PAC-2 из запасов бундесвера.

    В том же месяце Германия отказала Швейцарии в передаче комплектующих для ЗРК Patriot из-за необходимости восполнить собственные запасы.

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    7 ноября 2026, 03:59 • Новости дня
    Писториус заявил о способности Германии обойтись без всеобщего призыва в армию

    Tекст: Антон Антонов

    Бундесвер и дальше сможет комплектоваться добровольцами без возвращения всеобщей воинской обязанности, заявил министр обороны Германии Борис Писториус, не исключив при этом выборочный призыв при ухудшении ситуации с кадрами.

    По словам Писториуса, минобороны делает ставку на добровольцев и меры нового закона о модернизации военной службы, уже давшие результат: численность бундесвера сейчас составляет около 190 тыс. военнослужащих, что стало самым высоким показателем за последние тринадцать лет, передает ТАСС со ссылкой на Funke.

    «Если этот курс продолжится, у нас не будет проблем с пополнением личного состава. Тогда отпадет и необходимость в дискуссиях о воинской повинности, в какой бы форме она ни предлагалась», – сказал министр, добавив, что в противном случае «придется задуматься о том, как мог бы выглядеть выборочный призыв по необходимости».

    Комментируя молодежные протесты, направленные, в том числе против обязательной службы, Писториус заявил, что понимает тревогу молодых людей, ранее не сталкивавшихся с такими вопросами.

    «Но когда на демонстрациях говорят: “Мы не хотим на фронт и гибнуть на войне”, – я могу сказать только одно: мы хотим ровно того же самого. Именно поэтому нам нужны сильные вооруженные силы, способные обеспечить сдерживание, чтобы мы вообще не оказались в ситуации, когда придется где-то воевать», – подчеркнул глава оборонного ведомства.

    Министр признал, что бундесвер остается преимущественно мужской структурой, но минобороны стремится увеличить долю женщин в армии. Он сообщил о росте числа заявлений от женщин на службу, однако нынешние показатели назвал неудовлетворительными. Для исправления ситуации скорректированы методы информационной работы и создан специальный отдел в кадровом управлении для целенаправленного привлечения женщин.

    Сейчас в вооруженных силах Германии служат около 25,5 тыс. женщин, что составляет примерно 14% военного персонала, тогда как в гражданском секторе бундесвера доля женщин достигает около 40%.

    Писториус также сообщил о росте числа правонарушений против половой неприкосновенности в бундесвере: в прошлом году зарегистрировали около 460 предполагаемых таких случаев. На следующей неделе минобороны планирует обнародовать результаты исследования уровня латентной преступности в этой сфере. Для поддержки пострадавших военнослужащих вне структуры военного командования уже создан независимый специализированный центр, переведенный на круглосуточный режим работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Германии почти 15 тыс. человек подали ходатайства об отказе от службы в строевых частях при четырехкратном росте по сравнению с прошлым годом.

    Летом власти Германии разработали модель альтернативной гражданской службы на случай возобновления обязательного призыва из-за роста числа отказников.

    Писториус сообщил о росте численности бундесвера до максимального за двенадцать лет уровня.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    7 ноября 2026, 00:54 • Новости дня
    Чайка заявил об осуждении рядом политических сил Германии закрытия Русского дома

    Tекст: Антон Антонов

    Ряд политических сил в Германии считают закрытие Русского дома в Берлине ошибочным и в случае прихода к власти намерены добиваться возобновления его работы, заявил глава Россотрудничества Игорь Чайка.

    «Мы видим, что ряд политических сил в Германии заявляют об ошибочности данного решения и готовы это решение в случае своего прихода к власти менять», – отметил Чайка.

    Руководитель Россотрудничества подчеркнул, что вопрос возобновления работы Русского дома является сложным и относится к плоскости двусторонних отношений России и Германии, передает ТАСС.

    Чайка выразил надежду, что в итоге «здравый смысл возобладает» и возвращение к полноценной работе Русского дома состоится, отметив, что решение о его закрытии было неоднозначно воспринято в немецком обществе и вызвало значительное недовольство граждан ФРГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Чайка заявил о сохранении культурно-гуманитарных связей с Германией после закрытия Русского дома в Берлине.

    В прошлом месяце советник президента России Елена Ямпольская выразила уверенность в будущем возобновлении работы Русского дома в Берлине.

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    7 ноября 2026, 11:33 • Новости дня
    Робот «Депеша-3» доставил переправу на передовую без участия саперов

    Ростех: Комплекс «Депеша-3» доставил переправу бойцам в зоне спецоперации

    Tекст: Мария Иванова

    Наземный робототехнический комплекс «Депеша-3» обеспечил безопасную доставку решетчатой металлической переправы к линии боевого соприкосновения.

    Наземный робототехнический комплекс «Депеша-3» холдинга «Высокоточные комплексы» доставил решетчатую металлическую переправу в зоне специальной военной операции, сообщает Ростех.

    На опубликованных видеокадрах платформа буксирует прицеп с инженерной конструкцией по участкам с раскисшим грунтом.

    «На поле боя любая переправа – это магнит для огня противника. Классическая доставка инженерных конструкций требует, чтобы саперный расчет выносил тяжелые секции к самой кромке препятствия – на открытую, простреливаемую местность. Это операция с заведомо высоким риском», – отметили в госкорпорации.

    В Ростехе подчеркнули, что комплекс выводит солдат из-под удара, самостоятельно буксируя переправу в зону огневого контакта. По наведенному коридору сразу начинается эвакуация раненых, подвоз боекомплекта и движение штатной техники. Компактная гусеничная платформа способна буксировать прицепы массой свыше 500 кг в сложных условиях видимости и на пересеченной местности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце российские разработчики представили предназначенный для преодоления минно-взрывных заграждений робототехнический комплекс разминирования «Титан».

    Летом на форуме «Технопром» показали способного вести огонь и эвакуировать раненых боевого робота «Курьер».

    В мае госкорпорация «Ростех» сообщила об успешном выполнении задач на линии фронта многоцелевыми гусеничными дронами «Импульс».

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    7 ноября 2026, 12:43 • Новости дня
    Берлинские левые потребовали от депутата сдать мандат из-за позиции по Израилю

    Spiegel: Депутата в Берлине призвали сдать мандат из-за позиции по Израилю

    Tекст: Мария Иванова

    Руководство берлинского отделения партии «Левые» потребовало от депутата Ванессы Эмде отказаться от полномочий из-за ее антиизраильской позиции, поставившей под угрозу формирование правящей коалиции.

    Скандал вокруг Эмде, получившей прямой мандат в округе Нойкельн, парализовал финал переговоров о создании столичного правительства между «Левыми», «Зелеными» и Социал-демократической партией Германии, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Spiegel.

    Депутат отказалась подписывать обязательную часть будущего коалиционного соглашения с декларацией о защите еврейского населения Берлина и признании права Израиля на существование. Политик также поучаствовала в акции протеста против руководства партии и солидаризировалась с радикальными пропалестинскими активистами.

    «Мы больше ей не доверяем. Мандат – это не личная фирма», – заявили в берлинском правлении партии.

    Руководство дало Эмде одну неделю на удаление антиизраильских публикаций в социальных сетях и принесение извинений. В противном случае политика ожидает принудительное исключение из фракции в Палате депутатов Берлина.

    По итогам прошедших выборов партия «Левые» заняла первое место с 25,7% голосов и претендует на пост бургомистра в рамках коалиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Левая партия, «Зеленые» и Социал-демократическая партия Германии завершили предварительные консультации по формированию правительственной коалиции в палате депутатов Берлина.

    Социал-демократическая партия Германии и партия «Зеленые» временно отказались от переговоров с Левой партией о формировании правительства Берлина.

    В сентябре канцлер Германии Фридрих Мерц пригрозил социал-демократам «адом» в случае формирования правящей коалиции с Левой партией.

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    7 ноября 2026, 15:41 • Новости дня
    Запасы газа в хранилищах Германии упали ниже 60%

    Запасы газа в подземных хранилищах Германии опустились ниже 60%

    Tекст: Мария Иванова

    Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Германии опустились ниже 60%, свидетельствуют данные ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (GIE).

    На конец газовых суток 5 ноября уровень заполненности ПХГ Германии опустился до 59,97%, передает РИА «Новости» данные GIE.

    Еще в двух странах Евросоюза уровень запасов также находится ниже 60%: в Латвии показатель составляет 51,09%, а в Словакии – 52,48%.

    Ранее Газпром сообщал, что уровень заполненности ПХГ Европы на начало сезона отбора 28 октября стал исторически минимальным и составил 74,9%. Германия впервые начала сезон отбора с запасом газа 61,6%, что стало новым историческим антирекордом.

    Газпром неоднократно обращал внимание, что высокие темпы отбора газа из европейских ПХГ ускоряют истощение запасов и создают риски для надежного газоснабжения потребителей зимой. Антирекорды по отбору газа из европейских ПХГ были зафиксированы 28–29 октября, 1–2, 4 и 5 ноября, а за семь дней с начала сезона отбора израсходовано уже 2,5% от объема, который страны ЕС закачали к наступлению холодов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу европейские страны отобрали из подземных хранилищ более 2 млрд кубометров газа с начала отопительного сезона.

    Во вторник государства Европы установили рекорды по отбору газа из резервуаров.

    В прошлом месяце расчеты показали достаточность запасов газа в европейских подземных хранилищах примерно на 60–70 дней потребления зимой.

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    7 ноября 2026, 14:28 • Новости дня
    Рейтинг партии АдГ в Тюрингии вдвое превысил показатели ХДС

    Рейтинг «Альтернативы для Германии» в Тюрингии достиг 40%

    Tекст: Мария Иванова

    Поддержка партии «Альтернатива для Германии» в федеральной земле Тюрингия достигла 40%, в то время как рейтинг правящего Христианско-демократического союза упал до 18%.

    Если бы выборы в земельный парламент Тюрингии состоялись в ближайшее время, за Христианско-демократический союз проголосовали бы всего 18% избирателей, передает ТАСС со ссылкой на результаты опроса социологического института INSA по заказу медиагруппы Funke.

    С большим отрывом лидирует «Альтернатива для Германии», набирая 40% голосов. На региональных выборах 2024 года партия получила 32,8%. В сумме правящая коалиция Тюрингии набирает лишь 28% голосов и полностью теряет парламентское большинство. Социал-демократическая партия Германии получает 8%, а политическая группа «Справедливая Тюрингия» – 2%.

    Левая партия набирает 17%, тогда как «Зеленые» с 4% не прошли бы в земельный парламент. Опрос проводился с 20 по 27 октября среди 1 тыс. респондентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце партия «Альтернатива для Германии» в рейтинге политических сил страны опередила блок ХДС/ХСС на 11 процентных пунктов.

    Представитель молодежного союза ХДС/ХСС Ян Пфаденхауэр призвал канцлера Германии Фридриха Мерца уйти в отставку из-за провальной политики.

    Рейтинг популярности правящего блока ХДС/ХСС опустился до исторического минимума в 18%.

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    7 ноября 2026, 17:23 • Новости дня
    США создали «Железные ворота» для перекрытия оружейного трафика Ирана

    СЕНТКОМ учредил группу для контроля оружейного трафика на Каспийском море

    Tекст: Мария Иванова

    Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) создало рабочую группу для противодействия перемещению оружия через сухопутные границы Ирана и Каспийское море.

    Глава СЕНТКОМ распорядился создать рабочую группу для поддержки усилий властей США по предотвращению использования Ираном наземных маршрутов для транспортировки оружия, пишет ТАСС.

    Новая структура получила название «Железные ворота» (Iron Gate) и будет базироваться в штате Флорида.

    Группа намерена координировать действия с другими американскими ведомствами для предотвращения перемещения передовых вооружений, технологий двойного назначения и подсанкционных материалов через границы Ирана, а также перекрытия незаконных доходов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил серьезное влияние конфликта Вашингтона и Тегерана на внутриполитические процессы в США.

    В среду председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил о голосовании американских избирателей на промежуточных выборах в Конгресс против войны с Тегераном.

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    7 ноября 2026, 16:21 • Новости дня
    В АдГ предложили партии канцлера Германии участвовать в выборах на Украине

    АдГ: ХДС следует участвовать в выборах на Украине из-за невнимания к немцам

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель руководителя парламентской фракции партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Маркус Фронмайер раскритиковал Христианско-демократический союз (ХДС) канцлера ФРГ Фридриха Мерца и предложил партии баллотироваться на выборах на Украине.

    «ХДС следует баллотироваться на выборах на Украине», – написал Фронмайер на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

    Политик обвинил ХДС в недостаточном внимании к финансовым трудностям граждан Германии, в частности к высоким расходам на отопление, передает RT.

    По его словам, многие немцы опасаются включать отопление из-за стоимости коммунальных услуг.

    «Что насчет страданий немцев?» – задался вопросом Фронмайер.

    Ранее лидер АдГ Тино Хрупалла заявлял, что визиты Владимира Зеленского в Берлин дорого обходятся немецким налогоплательщикам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу поддержка партии «Альтернатива для Германии» в Тюрингии достигла 40%.

    В пятницу канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о необходимости одобрения мирного соглашения по Украине всеми странами НАТО.

    В среду Маркус Фронмайер подверг жесткой критике канцлера ФРГ за решение выделить Киеву дополнительный зимний пакет помощи на 200 млн евро.

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    7 ноября 2026, 16:48 • Новости дня
    Украинский историк упрекнула Берлин в эскалации конфликта без передачи оружия

    Историк Гавришко указала на двуличие ФРГ после слов Писториуса о Patriot для ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Украинского историка Марту Гавришко возмутило заявление главы Минобороны Германии Бориса Писториуса о поставках систем противоракетной обороны Patriot Киеву.

    Гавришко возмутило заявление главы Минобороны Германии Бориса Писториуса о поставках Patriot Украине, передает RT.

    «Итак, ни Patriot, ни ракет Taurus. Но Германия всё ещё может подбадривать Украину в бесконечной спирали эскалации», – написала она в соцсети X.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу министр обороны Германии Борис Писториус заявил об отсутствии у Берлина возможности осуществлять новые поставки систем противоракетной обороны Patriot Киеву из-за риска ослабления собственной безопасности.

    В четверг украинский историк Марта Гавришко с иронией отреагировала на заявление Владимира Зеленского о превосходстве единой Европы над Россией.

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    7 ноября 2026, 13:24 • Новости дня
    Глава Минобороны Индии призвал армию выйти за рамки традиционных задач

    Глава Минобороны Индии Сингх призвал военных обеспечить киберустойчивость

    Вооруженные силы Индии должны поддерживать высокий уровень оперативной готовности, уделяя особое внимание киберустойчивости для противодействия современным угрозам, заявил министр обороны республики Раджнатх Сингх.

    «Военнослужащим необходимо выйти за рамки традиционных военных функций, поддерживать осведомленность о ситуации в различных сферах, обеспечивать киберустойчивость и защиту информации», – заявил Сингх, слова которого приводит ТАСС.

    По его словам, обстановка в сфере безопасности усложняется: современные боевые действия выходят за рамки обычных приграничных столкновений и включают асимметричные конфликты, прокси-войны, кибератаки, использование роев беспилотников и манипулирование общественным мнением.

    Противник часто избегает прямого столкновения и использует уязвимости, распространяя дезинформацию через социальные сети, чтобы посеять сомнения среди военных и гражданских, добавил Сингх.

    Сингх также выразил поддержку индийским предприятиям, разрабатывающим беспилотники и системы противодействия им. Он отметил важность освоения новых навыков в управлении дронами и кибербезопасности для армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе постоянный представитель Индии при ООН Хариш Парватанени назвал морскую безопасность и искусственный интеллект ключевыми приоритетами страны при выдвижении в непостоянные члены Совета Безопасности ООН.

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    7 ноября 2026, 10:37 • Новости дня
    Бухарест потребовал от Rheinmetall 8,7 млн евро за срыв поставок ЗРК

    Antena 3: Rheinmetall сорвала сроки модернизации ЗРК для армии Румынии

    Tекст: Мария Иванова

    Министерство обороны Румынии потребовало от немецкой компании Rheinmetall 8,7 млн евро в качестве штрафа за несвоевременную поставку модернизированных зенитных комплексов Oerlikon GDF 103.

    Бухарест отправил четыре зенитные установки на модернизацию в начале 2024 года, однако первые два комплекса, которые должны были прибыть еще в апреле, до сих пор не доставлены в страну, передает РИА «Новости» со ссылкой на румынский телеканал Antena 3.

    Оборонное ведомство выставило немецкой компании первый штрафной счет за нарушение сроков контракта на сумму 8,7 млн евро.

    В министерстве рассчитывают получить все четыре зенитных комплекса до конца текущего года. Перед введением в эксплуатацию техника должна будет пройти ряд обязательных проверок на территории Румынии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг стоимость акций немецкого оборонного концерна Rheinmetall упала более чем на 16% из-за задержки выгодных заказов.

    В прошлом месяце Министерство обороны Румынии сообщило об отсрочке поставки концерном четырех модернизированных зенитных комплексов.

    Подразделение Rheinmetall приобрело обанкротившуюся румынскую судоверфь в Мангалии для строительства военных кораблей.

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    7 ноября 2026, 13:20 • Новости дня
    Минобороны Германии назвало сроки выбора замены проекту истребителя FCAS

    Минобороны ФРГ в 2027 году определится с заменой проекту истребителя FCAS

    Tекст: Мария Иванова

    Министерство обороны Германии в начале 2027 года примет решение об участии в альтернативном проекте истребителя шестого поколения после закрытия совместной с Францией программы FCAS, заявил глава ведомства Борис Писториус.

    «Моя цель – принять стратегическое решение в первом квартале следующего года», – сообщил Писториус, передает РИА «Новости» со ссылкой на издания медиагруппы Funke.

    По его словам, Берлин выбирает между присоединением к британско-итальянской программе GCAP и разработкой собственного проекта концерном Airbus с участием европейских партнеров. Во втором случае новый истребитель поступит на вооружение бундесвера к началу 2040-х годов.

    Ранее премьер-министр Британии Энди Бернем на переговорах с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем заявил об открытости Лондона к участию Берлина в проекте GCAP. При этом газета The Telegraph сообщала, что присоединение ФРГ может затормозить сроки принятия самолета на вооружение, намеченного на 2035 год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Минобороны Борис Писториус разошлись во мнениях о выборе международных партнеров для разработки нового истребителя.

    Европейский авиастроительный концерн Airbus запланировал переговоры с британской компанией BAE Systems о присоединении к программе GCAP.

    Весной Франция и Германия договорились дать министерствам обороны дополнительное время на согласование условий проекта FCAS.

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    7 ноября 2026, 18:16 • Новости дня
    Уровень недовольства немцев правительством Мерца побил исторический рекорд

    Bild am Sonntag: Недовольство немцев правительством Мерца достигло 82%

    Tекст: Мария Иванова

    Работой канцлера ФРГ Фридриха Мерца и правящей коалицией в настоящий момент недовольны 82% жителей Германии, что стало новым антирекордом.

    Деятельность главы немецкого правительства и правящей коалиции в составе блока ХДС/ХСС и Социал-демократической партии не одобряют 82% граждан. При этом положительно работу политика оценивают лишь 13% опрошенных, передает ТАСС со ссылкой на газету Bild am Sonntag.

    Социологи связывают падение рейтингов властей со снижением уровня жизни населения. Об ухудшении своего экономического положения за время нахождения действующего кабмина у власти заявили 60% респондентов, и только 6% заметили улучшения.

    Авторитет лидера консерваторов был серьезно подорван летом после неудачных кадровых перестановок и пробуксовки реформ. Давление на политика возросло осенью после поражений ХДС на выборах в федеральных землях Саксония-Анхальт и Мекленбург – Передняя Померания, а также в Берлине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу заместитель руководителя парламентской фракции партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер предложил Христианско-демократическому союзу баллотироваться на выборах на Украине.

    Поддержка партии «Альтернатива для Германии» в федеральной земле Тюрингия достигла 40%.

    В среду Маркус Фронмайер подверг жесткой критике решение властей выделить Киеву дополнительный пакет помощи на 200 млн евро.

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    7 ноября 2026, 18:22 • Новости дня
    Белоусов вручил ключи от квартир в Подмосковье участникам СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Обеспечение служебным жильем военнослужащих и участников спецоперации является одним из главных приоритетов военного ведомства, заявил министр обороны России Андрей Белоусов при осмотре нового жилого комплекса в Подмосковье.

    В Московской области построен новый многоэтажный дом на 334 квартиры для военнослужащих и членов их семей. Первые жильцы уже получили ключи от служебного жилья, сообщает Минобороны.

    Условия проживания осмотрел министр обороны Андрей Белоусов совместно с главой Сбербанка Германом Грефом и губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.

    «Для нас работа по обеспечению служебным жильем военнослужащих и, прежде всего, участников специальной военной операции является одним из приоритетов. В этом году очередь сократится на 20 тыс. человек за счет того, что мы вводим в эксплуатацию целый ряд домов», – сказал Андрей Белоусов.

    Глава военного ведомства поблагодарил команду Сбербанка за возведение объекта с нуля менее чем за два года. Он назвал проект редким примером комплексного участия ответственного бизнеса в нуждах военных, отметив наличие в жилом комплексе парковой зоны, спортивных площадок и подземного паркинга.

    Белоусов также выразил благодарность губернатору Московской области, подчеркнув, что региональная команда делает многое для поддержки Вооруженных сил, а совместная работа приносит результат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Владимир Путин поручил включить поддержку участников СВО в нацпроекты.

    В октябре спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о подготовке 10 законопроектов по поддержке бойцов.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о вступлении в силу новых законов, направленных на поддержку участников специальной военной операции.

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