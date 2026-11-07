НАСА предупредило о риске переноса высадки астронавтов на Луну

WP: Высадку астронавтов США на Луну могут перенести из-за задержек Axiom Space

Tекст: Мария Иванова

Офис генерального инспектора Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) предупредил о риске срыва сроков разработки скафандров нового поколения компанией Axiom Space к миссии 2028 года, передает ТАСС со ссылкой на The Washington Post.

В последние несколько лет частный подрядчик сталкивается с трудностями при распределении средств, частой сменой руководства и все больше зависит от сотрудников американского космического ведомства. Чтобы ускорить процесс, функционал скафандра сократили. Теперь астронавты смогут непрерывно находиться на поверхности естественного спутника Земли только два с половиной часа вместо изначально запланированных шести.

«Он, безусловно, будет современным и более безопасным по своей конструкции, поскольку мы закладываем в него больше резервных систем и повышенную отказоустойчивость. Но требования к нему будут в большей степени соответствовать своего рода первому шагу», – заявил глава НАСА Джаред Айзекман.

Возможная задержка способна привести к тому, что Китай станет первой страной, чьи астронавты высадятся на Луну в XXI веке. Сроки реализации лунной программы «Артемида» ранее переносились неоднократно. Так, миссия «Артемида-3» пройдет на околоземной орбите, а высадку планируется осуществить в 2028 году в рамках полета «Артемида-4».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Reuters сообщило о риске срыва лунной программы США из-за неполадок в двигателе корабля Starship.

Весной в отчетах НАСА отмечалась угроза планам по возвращению астронавтов на Луну к 2028 году в связи с задержкой разработки скафандров компанией Axiom Space.