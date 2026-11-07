Жертвами саудовских ударов по Сане стали 27 человек

При ударах Саудовской Аравии по Сане погибли 27 человек

Tекст: Мария Иванова

Жертвами бомбардировки деревни Аш-Шария в районе Бани-Хушайш на востоке столичной провинции стали преимущественно женщины и дети, пишет РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Al Masirah.

«Погибли 27 граждан, преимущественно женщины и дети, еще десятки получили ранения в результате бойни, устроенной авиацией коалиции во главе с Саудовской Аравией, которая нанесла удары по жилым домам в деревне Аш-Шария в районе Бани-Хушайш провинции Сана», – заявили в министерстве здравоохранения созданного хуситами правительства.

Ведомство распространило видеокадры из больниц с погибшими и ранеными.

Саудовская Аравия возобновила удары по подконтрольным хуситам территориям Йемена в августе. Это произошло после того, как мятежники объявили блокаду портов королевства и начали атаковать саудовские суда. Действия движения стали ответом на удары по аэропорту Саны в момент приземления иранского гражданского самолета с делегацией руководства хуситов на борту.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу официальный представитель Минздрава в правительстве мятежников Анис аль-Асбахи заявил о гибели и ранении более 30 человек в результате авиаудара по рынку в йеменской провинции Таиз.

В четверг йеменское мятежное движение «Ансар Алла» нанесло удар беспилотником по международному аэропорту имени короля Фахда на востоке Саудовской Аравии.

Движение хуситов выставило Саудовской Аравии требование выплатить десятки миллиардов долларов для заключения мирного соглашения и прекращения боевых действий.