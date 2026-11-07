В Москве и Подмосковье начал действовать желтый уровень погодной опасности

Желтый уровень погодной опасности начал действовать в Московском регионе

Tекст: Мария Иванова

«С 21:00 мск в Москве и Подмосковье начал действовать желтый погодный уровень: ночью и утром местами на дорогах возможно образование гололедицы», – сообщили ТАСС в Гидрометцентре.

В Гидрометцентре уточнили, что предупреждение будет действовать до 9:00 воскресенья, 8 ноября.

Синоптики прогнозируют небольшой снег предстоящей ночью и температуру от минус 2 до нуля градусов в Москве, в области – от минус 4 до плюс 1 градуса. Днем в воскресенье осадков не ожидается, воздух в столице прогреется до плюс 4 градусов, в Подмосковье – до 5 градусов.

Власти Москвы предупредили о ночных заморозках и призвали водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Гидрометцентр предупредил об угрозе образования гололедицы в Москве и Подмосковье. В тот же день в центре погоды «Фобос» сообщили об ожидаемых в выходные снеге и гололедице.

В четверг в Московском регионе также объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы.