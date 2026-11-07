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    7 ноября 2026, 21:12 • Новости дня

    В МВД раскрыли схему вербовки подростков спецслужбами в онлайн-играх

    МВД: Вербовка подростков в онлайн-играх начинается с мелких просьб

    Tекст: Мария Иванова

    Начальник управления по организации борьбы с противоправным использованием ИКТ МВД Филипп Немов заявил, что вербовка подростков иностранными спецслужбами в онлайн-играх начинается с мелких просьб.

    «Если мы говорим про вербовку непосредственно в играх, она начинается с малого: «Посмотри, пожалуйста, горят ли окна у моего друга», «А на какой машине он едет», «А забери, пожалуйста, у моего друга, передай мне» и т. д. Вот это уже элементы вербовочной работы, в том числе и специальных служб», – сказал Немов.

    По его словам, злоумышленники находят жертв благодаря играм, изначально нацеленным на коммуникацию. В процессе общения вербовщик постепенно становится для подростка виртуальным знакомым или другом, сообщает РИА «Новости».

    Кроме того, представитель МВД подчеркнул, что использование сервисов «пробива» персональных данных в коммерческих целях является преступлением. Он напомнил об уголовной ответственности за незаконное распространение информации, которую злоумышленники покупают у хакеров и продают вражеским кол-центрам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в МВД сообщили об использовании злоумышленниками чат-ботов знакомств для вербовки подростков.

    В прошлом месяце ведомство зафиксировало увеличение количества вовлеченных в совершение киберпреступлений несовершеннолетних на 30%.

    Правоохранительные органы предупредили о применении мошенниками многоступенчатых схем для обмана детей.

    6 ноября 2026, 09:15 • Новости дня
    Маск отреагировал на претензии Киева по ситуации со Starlink

    Маск отреагировал на претензии Киева об ограничениях работы Starlink

    Маск отреагировал на претензии Киева по ситуации со Starlink
    @ REUTERS/Evan Vucci

    Tекст: Вера Басилая

    Американский бизнесмен Илон Маск ответил на критику Владимира Зеленского, назвав ошибкой отправку терминалов спутниковой связи Starlink на Украину.

    Маск сделал репост публикации в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), где отправка Киеву тысяч бесплатных терминалов Starlink и ежемесячная оплата их обслуживания на миллионы долларов названа ошибкой компании SpaceX, передает РИА «Новости».

    «То, что начиналось как доступ в интернет для гражданского населения, стало основой для автономных дронов-убийц. И теперь, если кто-то выступает против их использования в военных целях, его высмеивают в прессе», – говорится в посте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Илон Маск обвинил украинскую армию в обходе ограничений спутниковой системы.

    Военный эксперт Юрий Кнутов заявил о попытках Владимира Зеленского использовать решение американского предпринимателя для критики Дональда Трампа.

    Напомним, проблемы с работой Starlink украинская сторона зафиксировала 14 октября. Позднее там заявили о якобы восстановлении работы всех систем.

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    6 ноября 2026, 20:15 • Новости дня
    Дети в США получили на Хэллоуин конфеты с психоделиками

    Newsweek: В США 15 детей получили на Хэллоуин конфеты с психоделиками

    Дети в США получили на Хэллоуин конфеты с психоделиками
    @ MAGO/Karina Hessland/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время празднования Хэллоуина в американском Сан-Диего 15 детей получили наборы жевательных конфет с содержанием псилоцибина, сообщил журнал Newsweek.

    В ходе традиционного сбора сладостей 31 октября в одном из домов Сан-Диего детям в возрасте от года до шести лет раздали пакеты с жевательными конфетами, пишет ТАСС со ссылкой на Newsweek.

    Сопровождавшие детей родители обратили внимание на необычную упаковку и заподозрили наличие запрещенных веществ в сладостях. Они обратились в полицию, и последующий анализ подтвердил присутствие псилоцибина в составе конфет. Информации о том, успел ли кто-то из детей попробовать угощение, нет.

    Полиция задержала двоих подозреваемых мужчин. В их доме правоохранительные органы обнаружили наркотики, упаковочные материалы, а также винтовку, патроны и пистолет. Расследование инцидента продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в США 76 человек погибли от огнестрельных ранений во время массовых празднований Хеллоуина.

    В воскресенье в собранных детьми во время Хеллоуина конфетах в Германии обнаружили опасные посторонние предметы.

    В субботу девочка попала в реанимацию с отравлением после празднования Хеллоуина в Иваново.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    5 ноября 2026, 19:38 • Новости дня
    Эксперт: Школьная столовая должна воспитывать патриотизм у детей

    Эксперт Шаповалова предложила заменить пиццу в школах блюдами народов России

    Эксперт: Школьная столовая должна воспитывать патриотизм у детей
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    В кухнях народов России достаточно блюд, способных заменить пиццу и наггетсы в школьных столовых, сказала газете ВЗГЛЯД руководитель федеральных проектов «Гастрономическая карта России» и «Дом российской кухни» Екатерина Шаповалова. Среди альтернатив она называет блины с начинками, национальные пироги, котлеты и тефтели, которые можно подавать в удобном для перекуса формате. По мнению эксперта, школьное меню должно знакомить детей с отечественной кухней.

    «Я не считаю правильно приготовленную пиццу вредной едой. Тем не менее, на мой взгляд, воспитывать любовь к Италии и США через еду в российских школах странно. Я убеждена, что пиццу, наггетсы и другие блюда иностранной кухни нужно убрать из школьного питания в первую очередь – в школах и студенческих столовых должна быть русская кухня и кухня народов России. Это признак идеологического здоровья и нормальности системы образования государства», – говорит Шаповалова.

    Эксперт обращает внимание на противоречие: в школах проводят уроки мужества и воспитывают патриотизм, а на перемене дети видят в столовых блюда любых кухонь мира, кроме русской. По ее мнению, государственные учебные заведения должны быть площадками для продвижения российского продукта и российской кухни.

    «Русская кухня и кухня народов России представляют собой особую культуру питания, основанную на натуральных продуктах, чистых вкусах и исключительном качестве. Нужно менять систему и соответствующие федеральные законы. Обязательность русской кухни и кухни народов России в меню необходимо зафиксировать как критерий отбора операторов питания столовых», – подчеркивает собеседница.

    По мнению эксперта, речь идет о проблеме более глубокой, чем польза или вред отдельных блюд: «Воспитание патриотизма должно начинаться в том числе со школьной столовой, которой в этой работе следует отвести одну из ключевых ролей».

    Эксперт отмечает, что в кухнях народов России много блюд, которые могут заменить пиццу и нагетсы, и такие примеры уже есть. «У нас море блюд, начиная от привычных с детства котлет и биточков с картофельным пюре и заканчивая тонкими блинчиками с разными начинками. Если кажется, что пюре с тефтелями не подходит для перекуса, то на самом деле все зависит от подачи. Пюре с маленькими тефтелями или биточками в удобном широком стакане, как говорила моя бабушка, милое дело. Наши пироги отличаются тончайшим тестом и обилием начинки, будь то калитки, шаньги, курник, чепалгаш, хингалш или чуду», – рассказывает эксперт.

    Положительный опыт в регионах уже есть, добавляет она. В Мурманской области в школах экспериментально вводили тефтели из оленины. А на Северном Кавказе этот вопрос подняли давно, и в Северной Осетии осетинские пироги из тончайшего теста и с щедрыми начинками уже включены в школьное меню.

    «У нас в Доме российской кухни на ВДНХ собрано больше 500 блюд русской кухни и кухни народов России. Мы каждый день кормим детей, которые приходят с родителями. Представление о том, что дети едят только иностранный фастфуд, является навязанным стереотипом», – заключила Шаповалова.

    Ранее советник президента России Елена Ямпольская заявила, что пицце не место в школьных столовых и буфетах, поскольку такая еда не приносит пользы детям. По ее словам, одно дело, когда ребенок лакомится пиццей с разрешения родителей, и совсем другое, когда ее продают в школе. Ямпольская предложила уделить больше внимания блюдам русской кухни, оговорившись, что и кулебяка должна быть полезной.

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    6 ноября 2026, 14:09 • Новости дня
    Медведев: Маск поздно прозрел об ошибке с передачей Starlink Киеву

    Медведев заявил о позднем прозрении Маска после признания ошибки со Starlink

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что американский предприниматель Илон Маск поздно прозрел, признав ошибкой передачу терминалов Starlink украинским военным.

    Спутниковая связь применялась украинской стороной для ударов по гражданским объектам, сообщил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

    «Всё Илон понимал с самого начала. Хотя, конечно, даже триллионер зависим от Белого дома и «глубинного государства», – заявил политик.

    По его словам, теперь бизнесмена смешивают с грязью и даже предлагают казнить за работу на Россию, как супругов Розенберг в период маккартизма. Медведев добавил, что Маску стало противно и он клеймит войну, участником которой сам стал.

    Зампред Совбеза заключил, что понять свои ошибки и покаяться всегда лучше, чем жить до конца дней иудой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу американский бизнесмен Илон Маск назвал ошибкой отправку терминалов спутниковой связи Starlink на Украину.

    В прошлом месяце Медведев предупредил о риске космической войны в случае попыток блокировки спутниковой группировки по просьбе властей в Киеве.

    В мае МИД обратил внимание на угрозу применения интернета от компании SpaceX.

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    7 ноября 2026, 04:08 • Новости дня
    Маск пообещал увеличить группировку Starlink до десятков тысяч спутников

    Tекст: Антон Антонов

    Американский предприниматель Илон Маск в интервью инвестору Рону Барону рассказал о планах радикально нарастить группировку спутников Starlink и заявил о необходимости перенести часть серверов для развития искусственного интеллекта на околоземную орбиту.

    Маск сообщил, что на орбите сейчас находится около 11 тыс. спутников связи Starlink в основном версии V2 и уже начались запуски более мощных аппаратов V3. По его словам, спутники третьего поколения превосходят V2 по возможностям более чем в десять раз, и их общее количество также возрастет примерно в десять раз, передает РИА «Новости».

    По оценке Маска, в ближайшие два–три года суммарная пропускная способность сети Starlink увеличится в сто раз по сравнению с нынешним уровнем. Он заявил, что основным драйвером спроса становится интернет-активность автономных ИИ-агентов и роботов, которая уже сейчас превышает пользовательский трафик людей и, как он ожидает, через пять лет будет больше его в тысячи раз.

    Основатель SpaceX анонсировал разработку спутников следующего поколения V4, мощность которых, по его словам, вырастет еще примерно в десять раз. Маск отметил, что аппараты четвертой генерации получат лазерные каналы межспутниковой связи с рекордной скоростью передачи данных до десяти терабит в секунду.

    Маск также заявил о необходимости выноса серверов и вычислительных центров для ИИ на орбиту, где их можно постоянно питать от солнечных панелей без нагрузки на земные электросети.

    «Чтобы выйти на масштаб в тераватт в год или даже, скажем, 200 гигаватт в год, действительно необходимо уходить в космос, потому что на Земле просто не хватит энергии, чтобы реалистично обеспечить такие объемы», – подчеркнул Маск.

    Он пояснил, что при среднем потреблении электроэнергии в США чуть выше 500 гигаватт ежегодное добавление даже 200 гигаватт только под нужды ИИ потребовало бы наращивать мощность всей энергосистемы на 40% в год, что он назвал нереалистичным.

    По его словам, солнечные панели в космосе вырабатывают примерно на 30% больше энергии из-за отсутствия атмосферного рассеивания и могут быть круглосуточно сориентированы на Солнце, что позволяет обойтись без массивных аккумуляторов.

    Маск добавил, что с удешевлением запуска полезной нагрузки ракетами Starship космическая генерация энергии и орбитальные вычислительные центры обойдутся дешевле наземных, и сообщил, что на орбите уже испытаны аппараты с процессорами Nvidia и Google TPU, а первые специализированные комплексы Star Mind планируется запустить в 2027 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Маск ответил на претензии Киева по использованию системы Starlink на Украине. Маск обвинил украинскую армию в обходе ограничений спутниковой системы.

    Члены научно-экспертного совета Совбеза России заявили об угрозе дестабилизации суверенных государств со стороны спутниковых сервисов Starlink и OneWeb.

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    7 ноября 2026, 09:57 • Новости дня
    Житель Приморья стал фигурантом дела о многолетнем насилии над дочерью

    СК: Житель Приморского края заподозрен в насилии над 13-летней дочерью

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Приморском крае возбудили уголовное дело в отношении жителя города Партизанска по подозрению в насилии над 13-летней дочерью.

    «Возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего жителя города Партизанска, который подозревается в совершении преступлений в отношении своей 13-летней дочери. По версии следствия, с 2017 по 2025 год фигурант, используя беспомощное состояние ребенка, совершал в отношении него насилие», – заявили в региональном управлении Следственного комитета ТАСС.

    В пресс-службе уточнили, что в настоящее время решается вопрос о мере пресечения для подозреваемого. Пострадавшей девочке оказывают психологическую помощь.

    Ранее в управлении МВД по Приморскому краю сообщали о задержании мужчины. По данным ведомства, он уже был судим за имущественное преступление и незаконное культивирование наркосодержащих растений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Воронежский областной суд заключил под стражу 14-летнего подростка по обвинению в насильственных действиях в отношении детей.

    Ранее в Казахстане начали досудебное расследование после выявления более 100 фактов систематического насилия над воспитанниками центра специальных социальных услуг.

    Также Ломоносовский суд Архангельска приговорил к 15 годам колонии особого режима мужчину за вторичное преступление против половой неприкосновенности ребенка.

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    6 ноября 2026, 19:00 • Новости дня
    Провайдер Beget заявил об уничтожении облачной инфраструктуры

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский хостинг-провайдер Beget сообщил, что его облачная инфраструктура была полностью уничтожена в результате кибератаки.

    «К сожалению, облачная инфраструктура уничтожена. Облачную инфраструктуру строим заново», – заявили представители компании в Telegram-канале.

    В Beget отметили, что резервные копии данных частных виртуальных серверов (VPS) получат лишь около половины пользователей. «К сожалению, восстановить все данные невозможно», – пояснили в компании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг хостинг-провайдер Beget сообщил о планах восстановить работу серверов облачной инфраструктуры с резервными копиями в течение суток после масштабного сбоя.

    Во вторник компания заявила об утрате данных в облачной инфраструктуре после массированной кибератаки.

    В понедельник Beget подвергся массированной кибератаке, нарушившей работу части сервисов.

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    5 ноября 2026, 15:13 • Новости дня
    Суд Москвы обязал структуры Google выплатить долги на 91,5 квинтиллиона рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление конкурсного управляющего и привлек три иностранные структуры корпорации Google к субсидиарной ответственности по долгам российской «дочки» на сумму более 91,5 квинтиллиона рублей.

    Судья Валерий Марасанов признал обоснованным заявление конкурсного управляющего ООО «Гугл» Валерия Таляровского о привлечении к субсидиарной ответственности американских Google International LLC, Google LLC и ирландской Google Ireland, передает РИА «Новости».

    Точный размер ответственности структур Google будет определен после окончания расчетов с кредиторами. В настоящий момент сумма текущих требований превышает 91,5 квинтиллиона рублей.

    Кроме того, Арбитражный суд Москвы взыскал около 160,3 млрд рублей убытков с бывшего гендиректора российской «дочки» Google Карло Сальваторе Марии Дасаро Биондо. Убытки, причиненные расторжением договора о перепродаже рекламного пространства, взысканы в конкурсную массу компании.

    Суд также привлек к субсидиарной ответственности по долгам ООО «Гугл» его бывшего гендиректора Дэвида Мунро Снэддона, но отказал в привлечении бывших управляющих директоров Юлии Соловьевой и Юлии Рамазановой.

    Как уточняет агентство, требования подобных астрономических сумм вытекают из решений судов по искам российских СМИ, преимущественно телеканалов, к Google с требованиями разблокировать YouTube-каналы истцов. В тех делах суды вынесли решения о назначении структурам Google судебных штрафов за неисполнение решений, исчисляемых в геометрической прогрессии по мере увеличения периода неисполнения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с Google Ireland Limited более 160 млрд рублей. Позже апелляционная инстанция отклонила жалобы американской корпорации на данное решение.

    В середине августа конкурсный управляющий сообщил об отмене аукциона по продаже активов обанкротившейся компании.


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    5 ноября 2026, 16:21 • Новости дня
    Провайдер Beget пообещал восстановить облачные серверы в течение суток

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский хостинг-провайдер Beget планирует в течение суток восстановить работу серверов облачной инфраструктуры с резервными копиями после масштабного сбоя.

    «Облако (VPS). Большая часть файловых бэкапов сохранилась, и мы готовимся их отдавать. Работы идут в два этапа. Этап 1. Восстановление работы серверов с резервными копиями. Ориентировочный срок окончания работ – до 24 часов с момента публикации», – говорится в сообщении компании в Telegram-канале.

    В рамках второго этапа, на который потребуется около пяти дней, специалисты продолжат работу над панелью управления для синхронизации ее с резервными копиями, после чего пользователи получат доступ к бэкапам. В компании отметили, что оплата за неработающие сервисы пока не списывается.

    В настоящее время функционируют 100% выделенных серверов без администрирования провайдером, 60% серверов виртуального хостинга и 40% выделенных серверов под администрированием Beget. Остальные серверы пострадали сильнее и восстанавливаются медленнее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник российский хостинг-провайдер Beget столкнулся с утратой данных в облачной инфраструктуре. В понедельник провайдер подвергся массированной кибератаке.

    Центр развития перспективных технологий объяснил трудности с доступом к информационному сайту «Честный знак» сбоем на стороне Beget.

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    6 ноября 2026, 15:31 • Новости дня
    В Татарстане четыре человека погибли в ДТП с грузовиком

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Сармановском районе Татарстана автомобиль Lada Xray выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Volvo, в результате чего погибли водитель и три пассажира легковой машины, в том числе младенец.

    В Сармановском районе Татарстана 45-летняя женщина за рулем Lada Xray выехала на встречную полосу для обгона и столкнулась с грузовиком Volvo, сообщает Госавтоинспекция региона.

    В результате аварии водитель легкового автомобиля и три пассажира 2004, 2007 и 2026 годов рождения скончались на месте от травм, несовместимых с жизнью. Еще одна девушка-пассажир выжила и была госпитализирована.

    Трагедия произошла на 30-м км автодороги Набережные Челны – Сарманово. Для выяснения обстоятельств автокатастрофы на место выехал прокурор Сармановского района Алексей Панишев, добавили в прокуратуре Татарстана. Ведомство взяло ход процессуальной проверки на контроль.

    До этого в республике в аварии погибли водитель и трехмесячный ребенок. В августе в Татарстане в ДТП погибли женщина и двое детей.


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    6 ноября 2026, 14:43 • Новости дня
    Совбез назвал Starlink и OneWeb угрозой для суверенных государств

    Совбез России предупредил об угрозе дестабилизации из-за Starlink и OneWeb

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Члены научно-экспертного совета Совета безопасности России заявили, что сервисы спутниковой связи Starlink и OneWeb создают риски дестабилизации социально-политической обстановки в суверенных государствах.

    Члены президиума научно-экспертного совета Совета безопасности России провели совещание по вопросам использования отечественной низкоорбитальной спутниковой системы связи и доступа в интернет в интересах информационной безопасности страны, передает РИА «Новости».

    «В ходе совещания отмечены основные риски и угрозы применения западных космических систем связи над территорией суверенных государств для дестабилизации социально-политической обстановки», – сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза.

    В ведомстве уточнили, что в первую очередь это относится к широко распространенным сервисам спутниковой связи Starlink и OneWeb. Эти системы проводят активную экспансию в странах, заинтересованных в ускоренной цифровизации национальных экономик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу американский бизнесмен Илон Маск назвал ошибкой отправку терминалов спутниковой связи Starlink на Украину.

    Во вторник немецкие правоохранительные органы задержали подозреваемого в организации поджога терминала Starlink в Польше.

    В прошлом месяце американская корпорация SpaceX приступила к отключению терминалов у пользователей в ЮАР.

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    7 ноября 2026, 16:45 • Новости дня
    МВД назвало три главных правила цифровой гигиены

    В МВД назвали контроль персональных данных правилом цифровой гигиены

    Tекст: Мария Иванова

    Начальник управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД Филипп Немов назвал три основных правила цифровой гигиены, главным из которых стал контроль персональных данных.

    Начальник управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД Филипп Немов перечислил три главных правила цифровой гигиены. Среди них контроль за распространением персональных данных, понимание функционала интернет-инструментов и поддержание актуальных знаний о кибербезопасности, пишет ТАСС.

    «На самом деле тремя ограничиться, наверное, нельзя. Основная тема должна исходить из того, где и как ты оставляешь свои персональные данные. Как вы знаете, персональные данные – это не только телефон, аккаунт, почта, но и все, что касается вашей личности, из чего можно вас идентифицировать. Это раз», – сказал Немов на сессии о кибербезопасности молодежи в рамках международной недели «Народы России. Молодежный день».

    Вторым важным правилом он назвал необходимость понимать скрытые возможности и функционал интернет-инструментов. В-третьих, по словам представителя ведомства, важно постоянно актуализировать знания о кибербезопасности, так как угрозы и методы атак регулярно меняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД предупредило граждан о способности алгоритмов Google анализировать личные фотографии для создания персонализированной рекламы.

    Во вторник официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о хищении денег и персональных данных россиян через поддельные сайты магазинов шин и дисков.

    Ранее управление по борьбе с киберпреступностью МВД России опубликовало подробный алгоритм для проверки безопасности сохраненных в популярных браузерах паролей.

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    5 ноября 2026, 15:17 • Новости дня
    Ямпольская выступила против продажи пиццы в школьных буфетах

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пицца не должна присутствовать в меню российских школьных столовых, поскольку является неполезной для детей едой, заявила советник президента Елена Ямпольская.

    «Пицца – точно не та пища, которая должна присутствовать в образовательных учреждениях, потому что она не полезна для ребенка. Одно дело, когда ребенок лакомится ей с разрешения родителей или что-то отмечает, совсем другое – присутствие такого в школьном буфете», – приводит слова Ямпольской РИА «Новости».

    Советник президента отметила, что государственные образовательные учреждения должны разделять политику страны по возвращению к отечественным традициям, в том числе в питании. Ямпольская предложила дать детям возможность пробовать блюда русской кухни, например кулебяку.

    Кроме того, Ямпольская подчеркнула, что создание школьных учебников является огромной ответственностью, и они не должны служить средством заработка. Приобретение единых пособий не должно быть обременительным для школ, так как книги выдаются учащимся исключительно бесплатно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг советник президента Елена Ямпольская сообщила о появлении материала об отечественной разведке в новых учебниках по русскому языку для старшеклассников.

    На прошлой неделе Ямпольская призвала сделать процесс проведения школьных олимпиад прозрачным по аналогии с Единым государственным экзаменом.

    В прошлом месяце советник президента рассказала о включении рассказа китайского писателя Лу Синя в единые учебники по литературе.

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    5 ноября 2026, 14:39 • Новости дня
    Кравцов назвал обучение чтению и письму частью программы в детсадах

    Минпросвещения включило обучение чтению и письму в программу для детских садов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что в единую программу воспитания для детских садов вошли обучение основам чтения и письма, а также развитие через игры и народные сказки.

    Министерство разработало единые программы воспитания, обучения и развития в детских садах, передает РИА «Новости».

    «У нас по программе предусмотрены, в том числе и азы чтения, чистописания, поэтому все эти элементы подготовки к школе есть в нашей программе, но также есть и вопросы, связанные с развитием ребенка, в том числе через игру, через чтение наших народных сказок», – заявил Кравцов в комментарии для Telegram-канала «Юнашев Live».

    Министр отметил, что Минпросвещения планирует оснастить дошкольные учреждения российскими игрушками, в том числе победителями конкурса «Родная игрушка».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил о внедрении рабочих программ воспитания во всех российских школах.

    Также президент Владимир Путин отметил важность всероссийского конкурса «Родная игрушка» для знакомства детей с культурным наследием страны.

    Кроме того, Минпросвещения объявило о создании единых федеральных программ воспитания и обучения для детских садов.

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    6 ноября 2026, 10:20 • Новости дня
    МВД выпустило инструкцию по защите данных от персонализированной рекламы Google

    МВД: Google использует личные фотографии пользователей для настройки рекламы

    Tекст: Мария Иванова

    Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России предупредило граждан о способности алгоритмов Google анализировать личные фотографии для создания персонализированной рекламы.

    Корпорация Google предусмотрела возможность использования информации из личных фотографий, писем и документов пользователей для настройки рекламных объявлений. Речь идет о функции Personal Intelligence, которая позволяет сервисам учитывать сведения из подключенных приложений, включая Google Фото и Gmail, сообщает МВД.

    В ведомстве пояснили, что при получении соответствующих разрешений система анализирует доступные сведения, чтобы точнее определять интересы человека и подбирать предложения. Предоставляя цифровым сервисам доступ к личной информации, пользователи расширяют объем данных для персонализации.

    Для защиты личных сведений полиция рекомендует проверить настройки конфиденциальности аккаунта Google и отключить ненужные подключения приложений к функциям персонализации. Также следует проверить параметры в разделе «Мой центр рекламы» и предоставлять программам доступ только к необходимой для их работы информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил об обострении проблемы сохранности персональных данных из-за деятельности западных транснациональных IT-корпораций.

    В сентябре ирландский орган по защите данных оштрафовал корпорацию Google на 403 млн евро за незаконный сбор информации о геолокации.

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