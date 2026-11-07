SpaceX анонсировала первый захват ступени корабля Starship на стартовой площадке

Компания SpaceX назначила первую попытку захвата корабля Starship на 13 ноября

Tекст: Мария Иванова

Американская компания предпримет попытку вернуть вторую ступень системы на стартовую площадку во время 15-го испытательного пуска. До этого контролируемому захвату подвергалась лишь первая ступень в виде ракеты-носителя Super Heavy, а сам корабль совершал приводнение, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу SpaceX.

Старт миссии запланирован на 13 ноября. Ожидается, что при возвращении на Землю аппарат пролетит над югом Техаса и северной частью Мексики. На случай возникновения непредвиденных проблем разработчики предусмотрели специальный алгоритм безопасного досрочного завершения полета.

Предыдущие испытания системы прошли 28 сентября. Несмотря на взрыв корабля после посадки в Тихом океане, создатели не сочли это провалом. Аппарат не совершил намеченные шесть витков вокруг планеты, однако впервые осуществил полный выход на орбиту и вывел в космос 26 спутников связи Starlink нового поколения.

Многоразовая космическая система Starship проектируется как универсальное средство для вывода аппаратов и пилотируемых миссий на околоземную орбиту, а также полетов к Луне, Марсу и более далеким небесным телам. Конструкция предполагает вертикальную посадку как для самого корабля, так и для ускорителя.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре разрабатываемый для полетов на Луну и Марс космический корабль Starship совершил старт в свой первый полноценный орбитальный полет вокруг Земли.

В том же месяце в ходе 14-го испытательного полета компания SpaceX впервые собралась вывести ракету на орбиту Земли.

В июле с космодрома в штате Техас стартовала ракета-носитель с прототипом корабля в рамках 13-го испытательного полета.