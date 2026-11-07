Макрону подготовили секретное убежище на случай штурма Елисейского дворца

The Telegraph: Макрону подготовили убежище на случай штурма Елисейского дворца

Tекст: Вера Басилая

В пригороде Парижа подготовлено секретное убежище для эвакуации президента Франции Эмманюэля Макрона на случай штурма Елисейского дворца участниками массовых беспорядков. Об этом со ссылкой на книгу французских журналистов «Новая армия теней» пишет The Telegraph.

Разработка сценариев экстренного вывоза главы государства и создание укрытия начались после столкновения Макрона с агрессивно настроенными активистами движения «желтых жилетов» в Ле-Пюи-ан-Веле в 2018 году. Официального подтверждения существования такого объекта нет.

Авторы книги отмечают, что в преддверии президентских выборов 2027 года спецслужбы Франции усилили подготовку к возможным диверсиям, восстаниям и масштабным кибератакам. Разведка страны уже провела моделирование вероятного вмешательства в избирательный процесс.

Кроме того, столичная полиция отработала алгоритмы действий в условиях нарушения работы систем связи без использования защищенных смартфонов. Руководство страны также рассматривает варианты применения армейского спецназа для обороны здания парламента и других ключевых государственных учреждений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Министерство внутренних дел Франции сообщило о задержании 448 человек в связи с беспорядками на манифестациях против роста цен.

Во вторник учащиеся французских вузов вопреки судебному запрету вышли на протестную акцию возле парижского Пантеона.

В тот же день студенческие акции привели к перебоям в работе примерно трети высших учебных заведений Парижа.