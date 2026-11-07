В Национальном центре «Россия» обсудили роль традиционных ценностей

Tекст: Вера Басилая

В Национальном центре «Россия» в рамках молодежного дня международной недели «Народы России» прошла панельная сессия, посвященная роли государства и гражданского общества в укреплении и сохранении традиционных ценностей.

«Традиционные ценности – не отвлеченная формула, а нравственный фундамент общества. Они закреплены в указе Президента Российской Федерации №809: жизнь, достоинство, патриотизм, служение Отечеству, крепкая семья, созидательный труд, справедливость, коллективизм, историческая память и единство народов России», – приветствовал участников секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

Он также осмотрел интерактивную выставку «Герои народов России» и пообщался с участниками спецоперации, кадетами и студентами. Выступивший на сессии философ Александр Дугин отметил, что Россия выступает самостоятельным государством-цивилизацией, для которого отечественная история и культура служат высшим мерилом.

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров сообщил, что 58% взрослых граждан считают необходимым всегда соблюдать традиционные духовные принципы, однако среди молодежи 63% пока предпочитают гибкость.

Спикер также представил результаты исследования о том, насколько точно люди понимают содержание каждой из 17 ценностей указа, какие из них оказались наиболее близки и понятны обществу и какие ориентиры определяют ценностный профиль молодых поколений.

В свою очередь председатель Отдела по делам молодежи Московской епархии РПЦ отец Кирилл (Сладков) напомнил о важности внимательного отношения наставников к проблемам и тревогам молодого поколения. Особое значение, по его словам, имеет то, как этот опыт передается молодому поколению. Он напомнил, что Святейший Патриарх Кирилл на заседании Высшего Церковного Совета призвал внимательно изучать, чем живет молодежь и что ее тревожит. В приходской работе это значит, что у молодого человека должна быть возможность задать вопрос, а у наставника – время его выслушать.

Дискуссия объединила представителей органов власти, общественных и религиозных организаций, исследователей и авторов просветительских проектов. В центре внимания оказались традиционные духовно-нравственные ценности как мировоззренческая основа российской идентичности и их значение для будущего страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин назвал главной целью Года единства народов России укрепление объединяющих население ценностей. В тот же день Путин заявил об особом осознании россиянами важности сохранения духовного наследия и традиций предков.

В среду Путин назвал согласие и сотрудничество между традиционными религиями одним из важнейших элементов жизни России.