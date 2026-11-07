Посол Вершинин призвал понять причины трагедий на Донбассе и Ближнем Востоке

Tекст: Вера Басилая

«Это кадры большой трагедии. Надо не только остановить трагедию, но и понять, почему это происходит», – заявил Вершинин на открытии фестиваля документального кино «RT. Док: Время наших героев» в Русском доме в Анкаре.

По словам дипломата, представленные на фестивале фильмы объединяет судьба невинных людей, которые оказываются жертвами вооруженных конфликтов. Вершинин обратил внимание на трагические события в Старобельске, где ВСУ нанесли террористический удар по учащимся техникума, передает РИА «Новости».

Он также упомянул трагедии в Иране, Ливии и секторе Газа. Дипломат подчеркнул, что стремление мирных жителей к нормальной жизни невозможно остановить силовыми и террористическими методами.

Отдельно Вершинин указал на лицемерие западных столиц, представители которых часто заявляют о приверженности гуманитарным ценностям. Посол также обратил внимание на информационное противостояние и попытки заглушить голоса тех, кто представляет альтернативную точку зрения.

Фестиваль, посвященный судьбам детей, столкнувшихся с войной на Донбассе и Ближнем Востоке, открылся в субботу при участии посольства России в Турции и Русского дома.

Президент Владимир Путин охарактеризовал текущую ситуацию на Украине как прямую агрессию коллективного Запада против Москвы с использованием украинских властей.

Также Владимир Путин назвал попытку втягивания Украины в НАТО первопричиной нынешних трагических событий.



