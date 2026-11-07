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    7 ноября 2026, 19:15 • Новости дня

    Посол России в Турции призвал задуматься о причинах трагедий на Донбассе

    Посол Вершинин призвал понять причины трагедий на Донбассе и Ближнем Востоке

    Tекст: Вера Басилая

    Трагедии мирных жителей, ставших жертвами вооруженных конфликтов на Донбассе и Ближнем Востоке, должны заставлять международное сообщество задуматься об их причинах, заявил посол России в Турции Сергей Вершинин.

    «Это кадры большой трагедии. Надо не только остановить трагедию, но и понять, почему это происходит», – заявил Вершинин на открытии фестиваля документального кино «RT. Док: Время наших героев» в Русском доме в Анкаре.

    По словам дипломата, представленные на фестивале фильмы объединяет судьба невинных людей, которые оказываются жертвами вооруженных конфликтов. Вершинин обратил внимание на трагические события в Старобельске, где ВСУ нанесли террористический удар по учащимся техникума, передает РИА «Новости».

    Он также упомянул трагедии в Иране, Ливии и секторе Газа. Дипломат подчеркнул, что стремление мирных жителей к нормальной жизни невозможно остановить силовыми и террористическими методами.

    Отдельно Вершинин указал на лицемерие западных столиц, представители которых часто заявляют о приверженности гуманитарным ценностям. Посол также обратил внимание на информационное противостояние и попытки заглушить голоса тех, кто представляет альтернативную точку зрения.

    Фестиваль, посвященный судьбам детей, столкнувшихся с войной на Донбассе и Ближнем Востоке, открылся в субботу при участии посольства России в Турции и Русского дома.

    Президент Владимир Путин охарактеризовал текущую ситуацию на Украине как прямую агрессию коллективного Запада против Москвы с использованием украинских властей.

    Также Владимир Путин назвал попытку втягивания Украины в НАТО первопричиной нынешних трагических событий.


    7 ноября 2026, 12:41 • Новости дня
    Иран снял ограничения на дальность полета ракет

    Власти Ирана отказались от ограничений на дальность полета ракет

    Иран снял ограничения на дальность полета ракет
    @ Sepahnews/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Исламская республика больше не ограничивает радиус действия ракетного арсенала, заявил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохеби.

    Вооруженные силы Ирана отменили действовавшие ранее лимиты на дальность полета ракет. «Эти ограничения для нас сняты, однако мы еще должны продемонстрировать эти возможности на практике», – заявил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Мохеби, передает РИА «Новости».

    Ранее депутат иранского парламента Манучехр Моттаки предупредил о возможности атак на американские базы в Европе в случае возобновления агрессии против страны. В конце октября верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи поручил военным давать действенный ответ на любые угрозы без оглядки на географические рамки.

    До начала конфликта с Соединенными Штатами глава министерства иностранных дел Аббас Аракчи подчеркивал, что Тегеран намеренно ограничил радиус действия ракет 2 тыс. километров исключительно ради обороны. Однако в последнее время иранские военные сообщают о переходе к наступательной военной доктрине.

    Арсенал Ирана состоит преимущественно из ракет средней дальности, которые применялись в ходе начавшегося в феврале противостояния с Вашингтоном. Весной появлялась информация об ударе по британской базе на острове Диего-Гарсия в Индийском океане на расстоянии свыше 5 тыс. километров от Тегерана, которую власти республики тогда не подтверждали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце власти Ирана решили увеличить дальность ракет из-за военного конфликта с Соединенными Штатами.

    В сентябре представитель Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохеби пригрозил нанести удары по новым объектам США с использованием новейшего оружия.

    Ранее Тегеран модернизировал ракетный арсенал на фоне возможного возобновления масштабных боевых действий в регионе.

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    6 ноября 2026, 20:46 • Новости дня
    Судовладельцы начали просить у хуситов разрешение на проход по Красному морю

    WSJ: Владельцы судов начали запрашивать у хуситов пропуск в Красное море

    Судовладельцы начали просить у хуситов разрешение на проход по Красному морю
    @ Jagen Schwenkenbecher/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Владельцы коммерческих судов стали отправлять электронные письма йеменскому движению «Ансар Аллах» для получения разрешения на пересечение акватории, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

    Судовладельцы начали направлять по электронной почте запросы йеменскому движению «Ансар Аллах» (хуситам), чтобы получить разрешение на проход по Красному морю, говорится в материале The Wall Street Journal.

    Американское издание ссылается на собственные источники и электронные письма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» сообщило о ракетном ударе по саудовскому нефтяному танкеру Wafa в Красном море.

    В июле хуситы запланировали взимать пошлины с коммерческого транспорта за навигацию в южной части акватории. В июне они объявили воды Красного моря закрытыми для израильских судов.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    7 ноября 2026, 00:02 • Новости дня
    США отрезали криптобиржу MEXC Global от своей финансовой системы

    Tекст: Антон Антонов

    Управление по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) американского Минфина сообщило, что закрыло доступ криптовалютной бирже MEXC Global к финансовой системе США за проведение транзакций в интересах России, Ирана и КНДР.

    Ведомство выпустило приказ, запрещающий американским финансовым учреждениям осуществлять переводы средств с участием MEXC Global. Ограничения вступят в силу через 30 дней после публикации документа, сообщает Минфин США.

    «Финансовые учреждения не могут усидеть на двух стульях: либо вы поддерживаете иранский режим, либо получаете доступ к финансовой системе США», – заявил министр финансов США Скотт Бессент.

    Он добавил, что Вашингтон продолжит перекрывать Тегерану пути обхода американских санкций с использованием цифровых активов.

    По данным министерства, с мая 2021 года по май 2026 года биржа провела незаконные транзакции на сумму не менее 16 млрд долларов. Из них почти 1,5 млрд долларов связаны с обходом антироссийских санкций, в том числе через операции с подсанкционными компаниями Garantex и Grinex. Платформа также способствовала переводу около 1 млрд долларов для иранских структур и помогала КНДР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр финансов США Скотт Бессент объявил о штрафах более 1,2 млрд долларов для Bank of America за многолетние сбои в выявлении и сообщении о подозрительных финансовых операциях.

    В конце сентября США ввели вторичные санкции для иностранных банков за операции с Кубой.

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    7 ноября 2026, 09:40 • Новости дня
    Армия Ирана запретила США восстанавливать базы на Ближнем Востоке

    Военные Ирана заявили о серьезном повреждении 228 объектов на базах США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Представитель армии Ирана бригадный генерал Мохаммад Акраминия заявил, что иранские вооруженные силы не позволят Соединенным Штатам восстановить свои военные базы в ближневосточном регионе.

    «Мы никогда не позволим восстановить базы противника в регионе», – заявил Акраминия. Он добавил, что американские войска понесли значительный ущерб в ходе конфликта, передает «Интерфакс» со ссылкой на агентство Fars.

    По словам генерала, в настоящий момент ни одна из американских военных баз на Ближнем Востоке не способна выполнять боевые задачи. В связи с этим вооруженным силам США приходится доставлять топливо для своих кораблей и припасы для личного состава из других регионов.

    Акраминия также обратил внимание на то, что более 228 объектов на американских базах по всему региону получили серьезные повреждения или были полностью разрушены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее американские военные начали переброску сил на Ближний Восток для обеспечения президенту США Дональду Трампу возможности возобновления ударов по Ирану.

    Также военные базы США на Ближнем Востоке получили критические разрушения после ответных ударов со стороны Тегерана.

    Кроме того, представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия потребовал от Соединенных Штатов вывести войска из региона и возместить ущерб странам Ближнего Востока.

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    6 ноября 2026, 23:44 • Новости дня
    Жертвами атак украинских военных в ДНР стали два мирных жителя
    Жертвами атак украинских военных в ДНР стали два мирных жителя
    @ кадр из видео Министерства здравоохранения ДНР

    Tекст: Антон Антонов

    За минувшие сутки в ДНР при атаках беспилотников ВСУ погибли двое мужчин, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.

    «Два мирных жителя Республики погибли сегодня из-за атак БПЛА ВФУ», – сообщило управление в Telegram.

    В Дебальцево при атаке беспилотника на трактор погиб водитель 1987 года рождения. В поселке городского типа Мироновский городского округа Дебальцево при ударе по частному жилому дому погиб мужчина 1959 года рождения.

    Повреждены десять жилых домов, два объекта гражданской инфраструктуры, рейсовый автобус, спецтехника и легковой автомобиль в городских округах Горловка, Дебальцево, Докучаевск, а также в Великоновоселковском и Шахтерском муниципальных округах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мирный житель пострадал при ударе FPV-дрона ВСУ по Грайворону в Белгородской области.

    В результате атаки Вооруженных сил Украины на Новую Каховку в Херсонской области также пострадал один мирный житель.

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    6 ноября 2026, 22:00 • Новости дня
    Сирия направила инструкторов в Саудовскую Аравию для передачи боевого опыта

    Tекст: Вера Басилая

    В рамках двустороннего соглашения в области обороны Сирия направит военных инструкторов в Саудовскую Аравию, заявил высокопоставленный сирийский дипломат.

    Сирийские военные направлены в Саудовскую Аравию для обучения персонала, передачи боевого опыта и консультативной поддержки. По словам сирийского дипломата, о развертывании воинских контингентов на территории королевства речи не идет, передает ТАСС со ссылкой на Syria TV.

    Вместе с тем он не исключил расширения военного сотрудничества в будущем. Оно может включить пункты, предусмотренные Мекканским пактом – оборонительным альянсом Турции, Саудовской Аравии и Пакистана.

    «Сирийские инструкторы смогут помочь саудовским силам своим опытом в противостоянии вооруженным формированиям», – подчеркнул дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Сирия и Саудовская Аравия подписали договор о сотрудничестве в сфере обороны.

    В конце октября Сирия допустила присоединение к Мекканскому пакту.

    В августе Саудовская Аравия, Турция и Пакистан договорились считать вооруженное нападение на одну из них агрессией против всех участников договора.

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    7 ноября 2026, 08:17 • Новости дня
    Хуситам начали поступать по почте запросы на проход по Красному морю

    WSJ: Моряки стали по почте просить хуситов разрешить проход по Красному морю

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Моряки по электронной почте запрашивают у шиитского движения «Ансар Алла» (хуситы) разрешение на транзит через Красное море, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на письма.

    Судоходство в Красном море фактически контролируется йеменским движением «Ансар Алла» (хуситы) с помощью специальной системы заявок для капитанов, желающих избежать препятствий на маршруте. Для получения разрешения на безопасный проход моряки отправляют повстанцам электронные письма, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Wall Street Journal.

    Обработкой обращений занимается созданный хуситами в начале 2024 года центр координации гуманитарных операций. Моряки стали заранее выходить на связь с этой структурой, чтобы гарантировать безопасное следование по намеченному плану.

    Отправлять запросы не обязаны суда, которые не имеют никаких связей с США, Британией и Израилем. Однако многие перевозчики предпочитают перестраховаться и пишут письма в центр. В обращениях они специально подчеркивают отсутствие контактов с указанными странами и просят обеспечить им свободный транзит через Красное море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу владельцы коммерческих судов стали отправлять электронные письма хуситам для получения разрешения на пересечение акватории.

    Ранее страховые тарифы для судов в Красном море выросли до 1% от стоимости после возобновления атак хуситов.

    Также хуситы предупредили о возможных ударах по американским судам в случае атаки США на Иран.

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    6 ноября 2026, 23:57 • Новости дня
    Морская организация ООН сообщила о 25 погибших в Ормузском проливе моряках

    Tекст: Антон Антонов

    По меньшей мере 25 моряков погибли в Ормузском проливе в результате продолжающегося вооруженного конфликта между Соединенными Штатами и Ираном, сообщила Международная морская организация ООН.

    Последней жертвой противостояния стал член экипажа танкера Velos Sapphire, который подвергся атаке 5 ноября. Всего с конца февраля в регионе зафиксировали 130 нападений на коммерческие суда. Тысячи членов экипажей остаются заблокированными в акватории Персидского залива, передает ТАСС.

    «Моряки продолжают гибнуть и получать серьезные ранения, оказываться брошенными на произвол судьбы, лишаться возможности вернуться на родину, а также испытывать нехватку предметов первой необходимости, включая воду, продовольствие и медицинскую помощь, в результате продолжающихся геополитических конфликтов», – заявил генеральный секретарь Международной морской организации Арсенио Домингес.

    По итогам пятидневного заседания члены Совета организации призвали страны воздерживаться от незаконных действий, угрожающих безопасности международного судоходства. Домингес пообещал разработать меры для предотвращения жертв и смягчения гуманитарного кризиса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил о возгорании двух танкеров в Ормузском проливе после столкновения с минами.

    В четверг секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи назвал выполнение семи условий со стороны США необходимым для открытия Ормузского пролива.

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    6 ноября 2026, 20:09 • Новости дня
    Израиль обстрелял поселки в сирийской провинции Эль-Кунейтра

    Al-Ikhbariya: Израиль обстрелял три поселка в сирийской провинции Эль-Кунейтра

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израильские военные открыли артиллерийский огонь по трем поселкам на юге Сирии в провинции Эль-Кунейтра, сообщил сирийский телеканал Al-Ikhbariya.

    Под обстрел попали поселки Айн-Зейван, Телль-Ахмар, Эс-Самдания и прилегающие сельскохозяйственные угодья. Среди местных жителей есть пострадавшие, нанесен материальный урон, передает ТАСС со ссылкой на Al-Ikhbariya.

    Ранее израильские военные ввели строгие ограничения на передвижение населения в Бир-Аджеме, Брейге и Хан-Арнабе, где проводят обыски в домах для поиска членов экстремистских группировок.

    Кроме того, в западной части провинции Дераа установлены дополнительные блокпосты, а подразделения израильской армии зачищают поселок Маария. По данным телеканала, в октябре зафиксировано свыше 200 нарушений со стороны Израиля в южных провинциях Сирии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Армия обороны Израиля нанесла удары из танковых орудий по населенным пунктам в провинции Дераа на юге Сирии.

    В начале октября израильские военнослужащие при поддержке танков открыли беспорядочный огонь в направлении жилых кварталов поселения Сайда-эль-Ханут в сирийской провинции Кунейтра.

    В прошлом году израильские военные ударили авиацией и артиллерией по населенному пункту Бейт-Джан в провинции Дамаск.

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    7 ноября 2026, 13:27 • Новости дня
    Иран сообщил о подрыве танкера на мине в Ормузском проливе

    Иран сообщил о подрыве танкера на мине в восточной части Ормузского пролива

    Танкер подорвался на мине в восточной части Ормузского пролива, сообщили военно-морские силы армии Ирана.

    Танкер-нарушитель с отключенными навигационными системами перемещался в небезопасной и закрытой зоне, несмотря на многочисленные предупреждения, передает РИА «Новости» со ссылкой на гостелерадиокомпанию Ирана.

    В результате столкновения с морской миной судно загорелось и остановилось.

    Судоходство через Ормузский пролив практически остановилось из-за конфликта между Ираном и США, обострившегося после взаимных ударов в феврале. Это привело к росту цен на топливо в большинстве стран, так как пролив является ключевым маршрутом для поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) сообщил о возгорании двух танкеров в Ормузском проливе после столкновения с минами при попытке пройти по несанкционированному маршруту.

    В четверг Военно-морские силы Ирана заявили о подрыве на минах еще двух нефтяных танкеров в восточной части пролива. В тот же день Военно-морские силы Ирана сообщили о подрыве нефтяного танкера на морской мине в восточной части Ормузского пролива.

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    7 ноября 2026, 11:21 • Новости дня
    Саудовская Аравия сбила запущенную хуситами по Эр-Рияду крылатую ракету

    Силы ПВО Саудовской Аравии сбили крылатую ракету хуситов над Эр-Риядом

    Tекст: Мария Иванова

    Представитель арабской коалиции Турки аль-Малики заявил, что силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили крылатую ракету, запущенную йеменскими мятежниками по столице Саудовской Аравии.

    Силы противовоздушной обороны ликвидировали крылатую ракету, которую йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы) запустило по Эр-Рияду, передает РИА «Новости».

    «Перехвачена и уничтожена крылатая ракета, запущенная террористической группировкой хуситов по Эр-Рияду», – отметил Турки аль-Малики. Представитель коалиции не уточнил информацию о возможных пострадавших или разрушениях в результате перехвата.

    В пятницу министерство здравоохранения созданного хуситами правительства сообщило о гибели и ранении более 30 гражданских лиц из-за ударов авиации Саудовской Аравии по рынку в провинции Таиз на юго-западе Йемена. После этого представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа пообещал ответить Эр-Рияду за атаку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг военный представитель йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил об ударе беспилотником по международному аэропорту на востоке Саудовской Аравии.

    Хуситы потребовали от Эр-Рияда десятки миллиардов долларов за заключение мирного соглашения.

    В среду мятежники атаковали баллистической ракетой международный аэропорт столицы королевства.

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    7 ноября 2026, 09:59 • Новости дня
    США предложили 20 млн долларов за информацию об иранской ядерной программе

    Госдеп предложил 20 млн долларов за сведения об иранской ядерной программе

    Tекст: Мария Иванова

    Власти США объявили награду в размере до 20 млн долларов за данные, касающиеся ядерной программы Ирана.

    Соответствующее сообщение было опубликовано на странице программы Rewards for Justice («Награды за правосудие») Госдепартамента США в соцсети, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что ведомство ищет информацию об ученых и сотрудниках в ядерной области, а также об относящихся к ней технологиях и связанных организациях.

    Ранее Иран неоднократно подчеркивал, что не намерен обсуждать свою ядерную программу до прекращения конфликта с США, снятия морской блокады и выполнения ряда других условий. Кроме того, Тегеран исключал возможность вывоза урана в другие страны.

    Напомним, 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. Несмотря на затишье в конфликте, он остается неурегулированным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу высокопоставленный иранский чиновник сообщил о передаче Ираном США предложения по ядерной программе через Катар.

    Во вторник Соединенные Штаты одобрили проект соглашения с Ираном.

    В марте Госдепартамент США предложил до 10 млн долларов за информацию о новом верховном лидере Ирана и высокопоставленных представителях Корпуса стражей исламской революции.

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    7 ноября 2026, 17:23 • Новости дня
    США создали «Железные ворота» для перекрытия оружейного трафика Ирана

    СЕНТКОМ учредил группу для контроля оружейного трафика на Каспийском море

    Tекст: Мария Иванова

    Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) создало рабочую группу для противодействия перемещению оружия через сухопутные границы Ирана и Каспийское море.

    Глава СЕНТКОМ распорядился создать рабочую группу для поддержки усилий властей США по предотвращению использования Ираном наземных маршрутов для транспортировки оружия, пишет ТАСС.

    Новая структура получила название «Железные ворота» (Iron Gate) и будет базироваться в штате Флорида.

    Группа намерена координировать действия с другими американскими ведомствами для предотвращения перемещения передовых вооружений, технологий двойного назначения и подсанкционных материалов через границы Ирана, а также перекрытия незаконных доходов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил серьезное влияние конфликта Вашингтона и Тегерана на внутриполитические процессы в США.

    В среду председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил о голосовании американских избирателей на промежуточных выборах в Конгресс против войны с Тегераном.

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    7 ноября 2026, 14:21 • Новости дня
    Ливни затопили более 70 тыс. палаток с беженцами в секторе Газа

    Ливни затопили свыше 70 тыс. палаток в лагерях беженцев в секторе Газа

    Tекст: Мария Иванова

    Отряды гражданской обороны в секторе Газа начали эвакуацию жителей из лагерей беженцев, где из-за сильных ливней оказались затоплены более 70 тыс. палаток.

    Спасатели приступили к перемещению людей после того, как сильные ливни затопили свыше 70 тыс. палаток в секторе Газа, передает ТАСС со ссылкой на агентство Maan.

    Представитель властей палестинского анклава сообщил, что десятки тысяч перемещенных лиц находятся в затопленных районах и нуждаются в срочной помощи. Из-за шквалистого ветра и ливней гуманитарная ситуация в анклаве катастрофически ухудшилась.

    В ряде мест из-за размыва почвы и подтоплений обрушились временные постройки, есть пострадавшие. Спасатели получили более 1,5 тыс. вызовов, однако эвакуация затруднена из-за нехватки техники. Наиболее сильно пострадали лагеря в районе морского порта Газы, в Джебалии, Бейт-Лахии, Дейр-Балахе и Нусейрате.

    Ущерб инфраструктуре временных лагерей оценивается в 3 млн долларов. Большинство используемых палаток изношены, местные власти заявляют об острой нехватке утепленных тентов, непромокаемых настилов, зимней одежды и обогревателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент Турции Тайип Эрдоган указал на банкротство международной архитектуры безопасности на фоне ситуации на Ближнем Востоке.

    В понедельник Объединенные Арабские Эмираты отправили корабль с 4,3 тыс. тонн гуманитарной помощи для сектора Газа.

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    7 ноября 2026, 18:52 • Новости дня
    Хуситы нанесли ракетные удары по аэропорту Эр-Рияда и объектам Saudi Aramco

    Йеменские хуситы атаковали аэропорт Эр-Рияда и нефтяные объекты Saudi Aramco

    Tекст: Мария Иванова

    Военный представитель мятежного движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил о нанесении массированных ударов ракетами и беспилотниками по международному аэропорту в Эр-Рияде и предприятиям компании Saudi Aramco.

    Йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» осуществило серию атак на стратегические и военные объекты в Саудовской Аравии, передает ТАСС.

    «Вооруженные силы Йемена провели шесть <…> военных операций с использованием большого числа баллистических и крылатых ракет, а также беспилотных летательных аппаратов», – заявил Сариа.

    По словам военного представителя хуситов, первыми целями стали международный аэропорт имени короля Халида, нефтяные резервуары и оборудование компании Saudi Aramco в Эр-Рияде. В ходе последующих операций мятежники атаковали объекты на месторождении Хурайс и насосную станцию в городе Эд-Давадими.

    Кроме того, повстанцы нанесли удары по лагерю Национальной гвардии Саудовской Аравии в Наджране, а также по местам скопления саудовских войск в провинциях Эль-Джауф и Мариб. Представитель движения утверждает, что эти действия привели к гибели и ранениям большого числа военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу силы противовоздушной обороны арабской коалиции перехватили запущенную йеменскими мятежниками по Эр-Рияду крылатую ракету.

    В четверг хуситы нанесли удар беспилотником по международному аэропорту имени короля Фахда на востоке Саудовской Аравии.

    Движение потребовало от Эр-Рияда выплатить десятки миллиардов долларов для прекращения боевых действий.

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