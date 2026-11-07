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    7 ноября 2026, 18:52 • Новости дня

    Хуситы нанесли ракетные удары по аэропорту Эр-Рияда и объектам Saudi Aramco

    Йеменские хуситы атаковали аэропорт Эр-Рияда и нефтяные объекты Saudi Aramco

    Tекст: Мария Иванова

    Военный представитель мятежного движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил о нанесении массированных ударов ракетами и беспилотниками по международному аэропорту в Эр-Рияде и предприятиям компании Saudi Aramco.

    Йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» осуществило серию атак на стратегические и военные объекты в Саудовской Аравии, передает ТАСС.

    «Вооруженные силы Йемена провели шесть <…> военных операций с использованием большого числа баллистических и крылатых ракет, а также беспилотных летательных аппаратов», – заявил Сариа.

    По словам военного представителя хуситов, первыми целями стали международный аэропорт имени короля Халида, нефтяные резервуары и оборудование компании Saudi Aramco в Эр-Рияде. В ходе последующих операций мятежники атаковали объекты на месторождении Хурайс и насосную станцию в городе Эд-Давадими.

    Кроме того, повстанцы нанесли удары по лагерю Национальной гвардии Саудовской Аравии в Наджране, а также по местам скопления саудовских войск в провинциях Эль-Джауф и Мариб. Представитель движения утверждает, что эти действия привели к гибели и ранениям большого числа военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу силы противовоздушной обороны арабской коалиции перехватили запущенную йеменскими мятежниками по Эр-Рияду крылатую ракету.

    В четверг хуситы нанесли удар беспилотником по международному аэропорту имени короля Фахда на востоке Саудовской Аравии.

    Движение потребовало от Эр-Рияда выплатить десятки миллиардов долларов для прекращения боевых действий.

    5 ноября 2026, 23:54 • Новости дня
    Иран рассказал Путину о семи условиях открытия Ормузского пролива

    Резаи увязал открытие Ормузского пролива с семью условиями Ирана

    Иран рассказал Путину о семи условиях открытия Ормузского пролива
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи сообщил, что в разговоре с президентом России Владимиром Путиным назвал выполнение семи условий Тегерана со стороны США необходимым для открытия Ормузского пролива.

    «Конечно, я сообщил ему, что по части дипломатии мы передали США семь условий. До тех пор, пока Вашингтон не выполнит их, Ормузский пролив не откроется и никаких переговоров не состоится», – приводит слова Резаи РИА «Новости» со ссылкой на иранские СМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил о прошедшей в Кремле встрече президента России с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана.

    Резаи заявил об обсуждении с президентом России региональной обстановки.

    Резаи передал Путину послание от верховного лидера Исламской республики Моджтабы Хаменеи.

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    6 ноября 2026, 02:11 • Новости дня
    Айзенкот получил большинство рекомендаций в парламенте на пост премьера Израиля
    Айзенкот получил большинство рекомендаций в парламенте на пост премьера Израиля
    @ Gil Cohen-Magen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Лидер израильской оппозиционной партии «Яшар» Гади Айзенкот собрал большинство рекомендаций депутатов Кнессета в качестве кандидата на должность премьер-министра страны, сообщает президентская канцелярия.

    Кандидатуру политика в ходе консультаций поддержали 67 из 120 парламентариев нового созыва, передает ТАСС.

    В пользу Айзенкота на встречах с президентом Ицхаком Герцогом высказались все партии объединенной оппозиции и обе арабские политические силы. За кандидатуру нынешнего премьер-министра Биньямина Нетаньяху выступили 46 представителей ультраправых и религиозных партий, еще семь человек воздержались от рекомендаций.

    Теперь глава государства должен поручить формирование кабинета министров одному из претендентов. Для создания устойчивой правящей коалиции кандидату потребуется заручиться поддержкой как минимум 61 депутата, однако пока ни один из блоков не обладает прочным большинством.

    Первому претенденту предоставят 28 дней на формирование правительства с возможностью продления срока на две недели. В случае неудачи право перейдет к другому парламентарию, а при повторном провале через 90 дней будут назначены новые выборы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Центральная избирательная комиссия Израиля утвердила результаты выборов в парламент.

    Во вторник председатель партии «Наш дом – Израиль» Авигдор Либерман призвал к созданию стабильного правительства без участия арабских партий.

    Нетаньяху обратился к оппозиционному блоку с просьбой не формировать коалицию с арабскими объединениями.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    5 ноября 2026, 15:15 • Новости дня
    Хуситы потребовали за прекращение ударов по Саудовской Аравии 51 млрд долларов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Йеменское движение хуситов выставило Саудовской Аравии требование выплатить десятки миллиардов долларов для заключения мирного соглашения и прекращения боевых действий.

    Саудовская Аравия обратилась к йеменским мятежникам с предложением обсудить условия прекращения боевых действий после атак на саудовские нефтяные танкеры в Красном море и захвата территорий у Баб-эль-Мандебского пролива. В ответ хуситы потребовали 51 млрд долларов, пишет The Wall Street Journal.

    Указанная сумма, по замыслу хуситов, должна покрыть ущерб от многолетних саудовских ударов и длительной блокады Йемена. В ходе дальнейших обсуждений назывались и другие цифры, однако цена выхода из конфликта неизменно исчисляется десятками миллиардов долларов.

    Кроме того, хуситы добиваются от королевства официального признания их в качестве законных правителей Йемена. В случае согласия Саудовская Аравия будет вынуждена смириться с присутствием вооруженного Ираном противника на своей южной границе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду движение хуситов атаковало баллистической ракетой международный аэропорт в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

    В понедельник йеменские мятежники нанесли удары по международным аэропортам на востоке и юге королевства.

    В воскресенье силы противовоздушной обороны арабской коалиции перехватили запущенную из Йемена баллистическую ракету.

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    7 ноября 2026, 12:41 • Новости дня
    Иран снял ограничения на дальность полета ракет

    Власти Ирана отказались от ограничений на дальность полета ракет

    Иран снял ограничения на дальность полета ракет
    @ Sepahnews/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Исламская республика больше не ограничивает радиус действия ракетного арсенала, заявил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохеби.

    Вооруженные силы Ирана отменили действовавшие ранее лимиты на дальность полета ракет. «Эти ограничения для нас сняты, однако мы еще должны продемонстрировать эти возможности на практике», – заявил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Мохеби, передает РИА «Новости».

    Ранее депутат иранского парламента Манучехр Моттаки предупредил о возможности атак на американские базы в Европе в случае возобновления агрессии против страны. В конце октября верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи поручил военным давать действенный ответ на любые угрозы без оглядки на географические рамки.

    До начала конфликта с Соединенными Штатами глава министерства иностранных дел Аббас Аракчи подчеркивал, что Тегеран намеренно ограничил радиус действия ракет 2 тыс. километров исключительно ради обороны. Однако в последнее время иранские военные сообщают о переходе к наступательной военной доктрине.

    Арсенал Ирана состоит преимущественно из ракет средней дальности, которые применялись в ходе начавшегося в феврале противостояния с Вашингтоном. Весной появлялась информация об ударе по британской базе на острове Диего-Гарсия в Индийском океане на расстоянии свыше 5 тыс. километров от Тегерана, которую власти республики тогда не подтверждали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце власти Ирана решили увеличить дальность ракет из-за военного конфликта с Соединенными Штатами.

    В сентябре представитель Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохеби пригрозил нанести удары по новым объектам США с использованием новейшего оружия.

    Ранее Тегеран модернизировал ракетный арсенал на фоне возможного возобновления масштабных боевых действий в регионе.

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    6 ноября 2026, 20:46 • Новости дня
    Судовладельцы начали просить у хуситов разрешение на проход по Красному морю

    WSJ: Владельцы судов начали запрашивать у хуситов пропуск в Красное море

    Судовладельцы начали просить у хуситов разрешение на проход по Красному морю
    @ Jagen Schwenkenbecher/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Владельцы коммерческих судов стали отправлять электронные письма йеменскому движению «Ансар Аллах» для получения разрешения на пересечение акватории, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

    Судовладельцы начали направлять по электронной почте запросы йеменскому движению «Ансар Аллах» (хуситам), чтобы получить разрешение на проход по Красному морю, говорится в материале The Wall Street Journal.

    Американское издание ссылается на собственные источники и электронные письма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» сообщило о ракетном ударе по саудовскому нефтяному танкеру Wafa в Красном море.

    В июле хуситы запланировали взимать пошлины с коммерческого транспорта за навигацию в южной части акватории. В июне они объявили воды Красного моря закрытыми для израильских судов.

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    5 ноября 2026, 16:06 • Новости дня
    Постпред Израиля при ООН возложил на США ответственность за атаку на Иран

    Постпред Израиля при ООН Данон возложил на США ответственность за атаку на Иран

    Tекст: Ольга Иванова

    Постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон заявил, что решение нанести удар по Ирану принимал исключительно Вашингтон, а израильская сторона лишь поддержала этот шаг.

    Израиль не имеет отношения к росту цен на топливо в США в свете противостояния с Ираном и блокады в Ормузском проливе, подчеркнул дипломат. «Мы знаем, что решение атаковать Иран было принято США, это было не наше решение», – заявил Данон, которого цитирует ТАСС.

    По его словам, израильская сторона поддержала действия Вашингтона, посчитав их верными. Дипломат добавил, что со стороны Тегерана продолжают звучать угрозы в адрес американских целей, посольств и личного состава на Ближнем Востоке, поэтому винить во всем Израиль неправильно.

    Комментируя вероятность заключения соглашения между Вашингтоном и Тегераном на фоне недовольства американцев затянувшимся противостоянием, Данон указал, что решение данных вопросов остается прерогативой президента США Дональда Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент США Дональд Трамп назвал военный конфликт с Ираном главной причиной поражения Республиканской партии на выборах.

    Мировые цены на нефть снизились более чем на 4% в ожидании возможного урегулирования конфликта между Ираном и США.

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    5 ноября 2026, 19:00 • Новости дня
    Секретарь Совбеза Ирана передал Путину послание от верховного лидера страны

    IRIB: Секретарь Совбеза Ирана передал Путину послание от Моджтабы Хаменеи

    Tекст: Денис Тельманов

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи передал президенту России Владимиру Путину послание от верховного лидера Исламской республики Моджтабы Хаменеи.

    Подробности переданного документа не раскрываются, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранское гостелевидение IRIB. «Мохсен Резаи передал господину Путину послание от верховного лидера», – сообщил вещатель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил о прошедшей в Кремле встрече президента Владимира Путина с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсеном Резаи.

    В среду верховный руководитель Исламской республики аятолла Моджтаба Хаменеи пригрозил США ответом более широкого масштаба в случае повторения агрессии.

    В понедельник Путин и Резаи обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке в ходе телефонного разговора.

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    5 ноября 2026, 19:32 • Новости дня
    Сотрудники посольства России встретились с задержанными в Турции россиянками

    Tекст: Валерия Городецкая

    Консульские сотрудники посольства России в Турции добились личной встречи с гражданками России, задержанными в Анкаре по обвинению в нарушении морали, и оказывают им необходимую поддержку.

    Российские дипломаты провели встречу с россиянками, ожидающими депортации из Турции, передает РИА «Новости». «Консульские сотрудники посольства оказывают задержанным российским гражданам необходимую поддержку. Добились 5 ноября организации с ними личной встречи», – сообщили в пресс-службе российского диппредставительства.

    В дипломатической миссии подчеркнули, что посольство в рамках имеющихся возможностей приложит усилия для обеспечения должного соблюдения прав и интересов граждан России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг источник в правоохранительных органах допустил возможность обмана задержанных россиянок при трудоустройстве.

    В среду источник в турецких правоохранительных органах рассказал о планах властей выслать задержанных россиянок из страны.

    Российское посольство сообщило о принятии мер для обеспечения консульского доступа к 34 задержанным в Анкаре гражданкам России.

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    5 ноября 2026, 18:20 • Новости дня
    МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Иран

    Захарова: МИД рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Иран

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство иностранных дел России рекомендовало гражданам временно воздержаться от поездок в Иран до урегулирования ситуации в регионе, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

    «В условиях сохранения рисков новой эскалации вокруг Ирана рекомендации гражданам России остаются прежними. Мы рекомендуем, как и прежде, пока временно воздержаться от поездок в эту страну до урегулирования ситуации», – цитирует Захарову РИА «Новости».

    Соотечественников, которые уже находятся в Иране, МИД просит проявлять бдительность, избегать скоплений людей, мест массовых мероприятий и районов вблизи военных и правительственных объектов.

    Москва внимательно следит за развитием обстановки в Иране и призывает российских граждан в этой стране строго соблюдать все рекомендации местных властей, подчеркнула официальный представитель министерства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о крайней встревоженности России сигналами о планируемых новых силовых акциях против Ирана.

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    7 ноября 2026, 00:02 • Новости дня
    США отрезали криптобиржу MEXC Global от своей финансовой системы

    Tекст: Антон Антонов

    Управление по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) американского Минфина сообщило, что закрыло доступ криптовалютной бирже MEXC Global к финансовой системе США за проведение транзакций в интересах России, Ирана и КНДР.

    Ведомство выпустило приказ, запрещающий американским финансовым учреждениям осуществлять переводы средств с участием MEXC Global. Ограничения вступят в силу через 30 дней после публикации документа, сообщает Минфин США.

    «Финансовые учреждения не могут усидеть на двух стульях: либо вы поддерживаете иранский режим, либо получаете доступ к финансовой системе США», – заявил министр финансов США Скотт Бессент.

    Он добавил, что Вашингтон продолжит перекрывать Тегерану пути обхода американских санкций с использованием цифровых активов.

    По данным министерства, с мая 2021 года по май 2026 года биржа провела незаконные транзакции на сумму не менее 16 млрд долларов. Из них почти 1,5 млрд долларов связаны с обходом антироссийских санкций, в том числе через операции с подсанкционными компаниями Garantex и Grinex. Платформа также способствовала переводу около 1 млрд долларов для иранских структур и помогала КНДР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр финансов США Скотт Бессент объявил о штрафах более 1,2 млрд долларов для Bank of America за многолетние сбои в выявлении и сообщении о подозрительных финансовых операциях.

    В конце сентября США ввели вторичные санкции для иностранных банков за операции с Кубой.

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    5 ноября 2026, 20:20 • Новости дня
    Лавров озвучил кандидату в генсеки ООН из ОАЭ требования Москвы к претендентам

    Лавров озвучил кандидату в генсеки ООН Нусейбе требования Москвы к претендентам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Сергей Лавров объяснил кандидату в генсеки ООН из ОАЭ Ланой Нусейбе требования России к претендентам на этот пост.

    «Собеседница представила свою предвыборную программу. Министр разъяснил Лане Нусейбе требования, предъявляемые российской стороной к претендентам на высший ооновский пост», – говорится в сообщении на сайте МИД.

    В министерстве добавили, что стороны подтвердили приверженность центральной координирующей роли ООН в мировых делах.

    Ранее Нусейба выразила готовность поддерживать инициативы по политическому урегулированию конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов заявил о праве России потребовать от нового генерального секретаря ООН скорректировать линию секретариата по украинскому кризису.

    До этого стало известно, что экс-вице-президент Коста-Рики Ребека Гринспан сохранила лидерство по итогам седьмого предварительного голосования по кандидатам на пост генерального секретаря организации.

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    5 ноября 2026, 17:34 • Новости дня
    Путин встретился в Кремле с секретарем Совбеза Ирана

    Путин встретился в Кремле с секретарем Совбеза Ирана Резаи

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил о прошедшей в Кремле встрече президента Владимира Путина с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсеном Резаи.

    Переговоры российского лидера с представителем исламской республики состоялись в Москве, передает РИА «Новости». «Президент Владимир Путин принял в Кремле находящегося в Москве секретаря высшего совета национальной безопасности исламской республики Иран Мохсена Резаи», – заявил Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент России Владимир Путин и Мохсен Резаи обсудили по телефону текущую ситуацию на Ближнем Востоке.

    В прошлом месяце глава МИД России Сергей Лавров провел переговоры с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана.

    Летом Мохсена Резаи утвердили на пост главы высшего совета национальной безопасности исламской республики.

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    6 ноября 2026, 18:29 • Новости дня
    КСИР сообщил о подрыве двух танкеров на минах в Ормузском проливе

    КСИР: Два танкера подорвались на минах и загорелись в Ормузском проливе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Два танкера загорелись в Ормузском проливе после столкновения с минами при попытке пройти по несанкционированному маршруту, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР).

    КСИР Ирана сообщил о подрыве на минах и последующем возгорании, которое случилось на двух танкерах в Ормузском проливе, передает РИА «Новости». «Два танкера, выключив навигационные системы и системы идентификации, при поддержке американской армии-агрессора предприняли попытку покинуть (регион) по несанкционированному маршруту в Ормузском проливе и столкнулись с минами, в результате чего загорелись и прекратили движение», – заявили в пресс-службе формирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Военно-морские силы Ирана сообщили о подрыве еще двух нефтяных танкеров на минах в восточной части Ормузского пролива.

    В среду Корпус стражей исламской революции заявил о подрыве четырех нефтяных танкеров на морских минах в Ормузском проливе.

    В понедельник военно-морские силы КСИР заявили о возгорании 11 танкеров-нарушителей в Ормузском проливе с 25 октября.

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    5 ноября 2026, 18:50 • Новости дня
    Армия Ирана сообщила о подрыве двух танкеров на минах

    Tекст: Валерия Городецкая

    В восточной части Ормузского пролива на минах подорвались еще два нефтяных танкера, сообщили Военно-морские силы Ирана.

    «Сегодня днем еще два нефтяных танкера получили повреждения, наткнувшись на мины в небезопасной зоне в восточной части Ормузского пролива», – говорится в заявлении армии, которое приводит РИА «Новости».

    Отмечается, что причиной возгорания стало игнорирование предупреждений со стороны Корпуса стражей исламской революции, а также проход в запретную зону без согласования с Тегераном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Военно-морские силы Ирана сообщили о подрыве нефтяного танкера на морской мине в восточной части Ормузского пролива.

    В пресс-службе Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявили о двух супертанкерах, загоревшихся в ходе попытки пересечь Ормузский пролив.

    В среду Корпус стражей исламской революции заявил о подрыве четырех нефтяных танкеров на морских минах в Ормузском проливе.

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    5 ноября 2026, 23:10 • Новости дня
    Иерусалимский патриарх Феофил III рассказал о молитвах за Путина

    Tекст: Антон Антонов

    Патриарх Иерусалимский Феофил III на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что каждый день молится о российском лидере у Гроба Господня в Иерусалиме.

    «Мы ежедневно молимся в доме Господа о Вас. Я лично Вами восхищаюсь и ежедневно молюсь за Ваше здоровье, за то, чтобы Господь Вас просветил и вдохновил Вас на решение всех тех задач, которые стоят перед Вами», – приводятся слова патриарха на сайте Кремля.

    Он отметил, что нынешний период для христиан на Ближнем Востоке остается сложным, поэтому церкви необходимо организованно молиться о сохранении христианства в регионе. Он указал, что церковь действует в непростых условиях и подчеркивает важность духовной поддержки.

    Патриарх также рассказал о многочисленных вызовах, с которыми сталкиваются христиане в регионе, и о сокращении их числа. Он поблагодарил российского лидера за неизменную поддержку, заявив, что она служит залогом сохранения святынь на Святой земле, а также стабильности и мира в Иерусалиме и на всем Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент провел встречу с патриархом Иерусалимским Феофилом III и патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

    Патриарх Иерусалимский Феофил III на встрече с президентом России заявил о готовности содействовать российско-украинским переговорам по урегулированию конфликта.

    Путин заявил о добрых отношениях между Русской и Иерусалимской православными церквями.

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