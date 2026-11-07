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    7 ноября 2026, 17:25 • Новости дня

    Посольство связалось с властями Турции из-за задержания 34 россиянок

    Посольство связалось с властями Турции из-за задержания 34 россиянок
    @ Jens Kalaene/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Российская дипмиссия в Турции взаимодействует с компетентными органами и гражданками для урегулирования ситуации с задержанными в Анкаре россиянками, сообщили в пресс-службе посольства.

    «В дополнение к ранее переданной информации о 34 задержанных в Анкаре россиянках посольство поддерживает взаимодействие как с турецкими компетентными органами, так и с нашими гражданками в интересах оперативного урегулирования ситуации», – заявили в пресс-службе посольства, передает РИА «Новости».

    Более 30 россиянок задержали в Анкаре по обвинению в нарушении морали и общественного порядка. Они находятся в депортационном центре «Акюрт», с ними работает адвокат. Дипмиссия приняла меры для консульского доступа к задержанным.

    После судебного процесса задержанных иностранок планируется депортировать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу турецкий адвокат Шейма Бозтепе призвала установить возможных организаторов схемы вовлечения задержанных россиянок в противоправную деятельность.

    В четверг консульские сотрудники добились личной встречи с гражданками России в Турции.

    В среду стало известно о работе задержанных в Анкаре россиянок танцовщицами в ночных клубах.

    7 ноября 2026, 10:40 • Новости дня
    Адвокат счел немыслимым приговор российскому капитану судна Fitburg в Финляндии

    Адвокат Юнгберг назвал немыслимым приговор российскому капитану в Финляндии

    Адвокат счел немыслимым приговор российскому капитану судна Fitburg в Финляндии
    @ IMAGO/Roni Rekomaa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Приговор российскому капитану и азербайджанскому боцману из экипажа судна Fitburg в Финляндии немыслим, заявил адвокат судовладельца Герман Юнгберг.

    «Командиру судна – 3,5 года, боцману – 2 года 10 месяцев. Немыслимо!» – заявил Юнгберг.

    Ранее посольство России в Финляндии выразило недоумение по поводу решения суда. По словам дипломатов, рассмотрение дела в финском суде противоречит положениям Конвенции ООН по морскому праву, его вряд ли можно назвать объективным и непредвзятым на фоне царящей в стране антироссийской истерии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг суд в Финляндии приговорил российского капитана судна Fitburg Андрея Максименко к трем с половиной годам лишения свободы по обвинению в повреждении кабелей в Финском заливе.

    Посольство России в Хельсинки заявило о противоречии рассмотрения дела Конвенции ООН по морскому праву.

    Ранее финская береговая охрана задержала судно из-за подозрений в повреждении телекоммуникационного кабеля в Финском заливе.

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    5 ноября 2026, 19:29 • Новости дня
    Посольство России осудило приговор российскому капитану в Финляндии

    Посольство: Суд над российским капитаном в Финляндии нарушил морское право

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Рассмотрение дела российского капитана судна Fitburg Андрея Максименко в Финляндии противоречит Конвенции ООН по морскому праву, заявили в посольстве России в Хельсинки.

    Судебный процесс противоречит положениям конвенции, поскольку вменяемый экипажу инцидент 31 декабря 2025 года произошел за пределами территориальных вод Финляндии, сообщили РИА «Новости» в посольстве России.

    В диппредставительстве выразили недоумение в связи с вынесенным приговором. Дипломаты отметили невозможность объективного и непредвзятого рассмотрения дела на фоне антироссийской истерии в стране.

    Защита капитана и боцмана судна намерена обжаловать вердикт, добавили в посольстве. Дипмиссия пообещала продолжить оказание всемерного содействия российским гражданам. Окружной суд Хельсинки ранее приговорил Максименко к трем с половиной годам лишения свободы по обвинению в повреждении кабелей в Финском заливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг суд в Финляндии приговорил капитана судна Fitburg Андрея Максименко к трем с половиной годам лишения свободы по обвинению в повреждении кабелей.

    В сентябре россиянин отказался признать вину в ходе судебного заседания.

    В январе финский суд запретил члену экипажа задержанного судна покидать страну.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
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    5 ноября 2026, 19:31 • Новости дня
    Неизвестный застрелил семь человек в Турции

    IHA: В турецкой провинции Афьонкарахисар неизвестный застрелил семь человек

    Неизвестный застрелил семь человек в Турции
    @ Depo Photos/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Жертвами вооруженного нападения в районе Ихсание турецкой провинции Афьонкарахисар стали семь человек, преступник скрылся на автомобиле.

    Тела пяти человек с огнестрельными ранениями нашли в двух автомобилях в деревнях Аязини и Кыйыр, передает ТАСС со ссылкой на агентство IHA. В ходе расследования выяснилось, что после этого убийца направился в другое место, где из помпового ружья застрелил еще двоих.

    Известно, что злоумышленник прибыл из другого города. Он скрылся на автомобиле красного цвета в направлении провинции Кютахья. Силы безопасности в соседних регионах приведены в состояние повышенной готовности.

    Жандармерия перекрыла въезды и выезды в населенных пунктах, где были совершены убийства. Власти проводят масштабную операцию по розыску и задержанию преступника, мотивы которого пока неизвестны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае в испанском муниципалитете Эль-Эхидо неизвестный застрелил двух человек и тяжело ранил еще четверых. До этого двое вооруженных мужчин застрелили владельца бара и посетителя в испанской Севилье.

    В апреле прошлого года неизвестные открыли огонь по жителю Назрановского района Ингушетии и скрылись на автомобиле без номеров.

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    6 ноября 2026, 18:11 • Новости дня
    Финляндия анонсировала новые меры для ограничения въезда россиян

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Финляндии в максимально сжатые сроки готовят дополнительные меры по ограничению въезда граждан России, заявил премьер-министр Петтери Орпо.

    Финляндия подготовит дополнительные меры для ограничения въезда в страну граждан России, рассказал Орпо в интервью телеканалу MTV Uutiset. «Министерство иностранных дел готовит дополнительные меры по ограничению въезда россиян. Сейчас мы готовим эти меры в максимально сжатые сроки», – передает ТАСС слова финского премьера.

    Орпо подчеркнул, что Финляндия стремится повлиять на Европейский союз, чтобы ограничения были приняты на общеевропейском уровне.

    Премьер-министр напомнил, что ограничения на выдачу туристических виз россиянам ввели с начала конфликта на Украине, в том числе для того, чтобы запретить въезд профессиональным спортсменам из России.

    Министр иностранных дел Элина Валтонен также сообщила в соцсетях, что ведомство срочно готовит предложение по изменению резолюции правительства о въезде россиян.

    На следующей неделе в Хельсинки пройдут два матча НХЛ с российскими хоккеистами, 20–21 ноября – соревнования по фигурному катанию, а 27–29 ноября в Руке – этап Кубка мира по лыжным гонкам, где также ожидаются спортсмены из России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила с неонацизмом планы Финляндии ограничить въезд российских спортсменов.

    В воскресенье глава МИД Финляндии Элина Валтонен предложила Евросоюзу ограничить въезд для всех российских спортсменов.

    Ранее Петтери Орпо призвал приостановить оформление туристических виз для россиян.

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    6 ноября 2026, 14:24 • Новости дня
    Российский турист скончался после посещения хамама в турецкой Аланье

    Anadolu: В отеле турецкой Аланьи после посещения хамама скончался россиянин

    Tекст: Мария Иванова

    Отдыхавший в турецкой Аланье 45-летний гражданин России Олег Фидченко умер в больнице после того, как почувствовал недомогание в гостиничном хамаме.

    Инцидент произошел в одном из отелей, расположенных в курортном районе Авсаллар. Мужчина почувствовал резкое ухудшение самочувствия во время нахождения в турецкой бане, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Anadolu.

    На место происшествия по экстренному вызову оперативно прибыли медики. Россиянина госпитализировали в местную больницу, однако спасти его жизнь врачам не удалось.

    В настоящий момент тело мужчины направлено на судебно-медицинскую экспертизу, где специалисты проведут вскрытие для установления точных причин смерти.

    У погибшего остались жена и семилетняя дочь, сообщает Mash.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце гражданка России умерла на отдыхе в турецкой провинции Анталья.

    В сентябре тело туриста из России нашли в коридоре гостиницы в Анталье.

    Летом в номере отеля турецкой Аланьи мертвым обнаружили пятидесятилетнего путешественника из России.

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    6 ноября 2026, 11:11 • Новости дня
    Адвокат призвала найти вербовщиков задержанных в Турции россиянок

    Адвокат Бозтепе призвала искать вербовщиков задержанных в Анкаре россиянок

    Tекст: Вера Басилая

    Судебное расследование задержания более 30 россиянок в Турции должно установить все обстоятельства и возможных организаторов схемы вовлечения их в противоправную деятельность, заявила турецкий адвокат Шейма Бозтепе.

    «Следствие должно выяснить всю цепочку событий, определить возможных организаторов и посредников, а также установить, не действовала ли за этим более масштабная преступная структура, вовлекающая женщин в подобные схемы», – приводит слова Бозтепе РИА «Новости».

    По ее словам, необходимо выяснить, как женщины оказались в Турции, кто их вербовал и какие обещания им давали. Адвокат подчеркнула, что следствие должно проверить соответствие первоначальных предложений о работе реальным условиям и возможное давление или обман.

    Бозтепе отметила, что окончательные выводы можно делать только после изучения материалов дела. Она добавила, что нужно понять, были ли задержанные самостоятельными участницами или находились в уязвимом положении.

    В среду стало известно, что более 30 россиянок были задержаны в Анкаре по обвинению в нарушении морали, они находятся в депортационном центре, где с ними работает адвокат. Источник агентства сообщал, что после суда их планируется депортировать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг консульские сотрудники посольства России встретились с задержанными россиянками.

    Источник сообщил о возможном обмане задержанных при трудоустройстве.

    В среду турецкий суд постановил депортировать россиянок.

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    5 ноября 2026, 09:22 • Новости дня
    Задержанные в Турции россиянки могли стать жертвами обмана

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские гражданки, задержанные в Турции по обвинению в нарушении морали, могли оказаться жертвами обмана при трудоустройстве или международной преступной группировки, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Следствию предстоит выяснить, при каких обстоятельствах задержанные оказались в ночных клубах Анкары, а также подверглись ли они обману или вовлечению в преступную деятельность, сказал собеседник РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российские дипломаты сообщили о задержании 34 гражданок России в ночных клубах Анкары. Источник сообщил о решении турецких властей депортировать задержанных по обвинению в нарушении морали россиянок. Задержанные россиянки работали танцовщицами в клубах.

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    5 ноября 2026, 11:55 • Новости дня
    Российский капитан получил 3,5 года тюрьмы в Финляндии

    В Финляндии российского капитана судна Fitburg осудили на 3,5 года

    Tекст: Мария Иванова

    Суд в Финляндии приговорил российского капитана судна Fitburg Андрея Максименко к трем с половиной годам лишения свободы по обвинению в повреждении кабелей в Финском заливе.

    «Окружной суд приговорил капитана к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы, а боцмана – к 2 годам и 10 месяцам лишения свободы», – передает РИА «Новости».

    Ранее рассмотрение дела прошло в Окружном суде Хельсинки. Максименко и боцман – гражданин Азербайджана – обвинялись в повреждении кабелей в Финском заливе в декабре 2025 года. Прокуроры запрашивали для них не менее 2,5 лет заключения.

    Грузовое судно Fitburg, шедшее под флагом Сент-Винсента и Гренадин с восемью россиянами в составе экипажа, было задержано по подозрению в якобы повреждении кабелей. В январе оно покинуло Финляндию, однако три россиянина – капитан и два помощника – оставались в стране под запретом на выезд.

    В посольстве России в Хельсинки отмечали, что консульские сотрудники поддерживают контакт с остающимися в стране моряками и юристами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре российский капитан судна Fitburg отверг обвинения в повреждении подводных кабелей в Финском заливе на заседании окружного суда Хельсинки.

    Летом ему предъявили обвинения по этому делу.

    В январе суд в Финляндии отказал в снятии ограничения на выезд из страны российскому члену экипажа этого судна.

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    5 ноября 2026, 19:32 • Новости дня
    Сотрудники посольства России встретились с задержанными в Турции россиянками

    Tекст: Валерия Городецкая

    Консульские сотрудники посольства России в Турции добились личной встречи с гражданками России, задержанными в Анкаре по обвинению в нарушении морали, и оказывают им необходимую поддержку.

    Российские дипломаты провели встречу с россиянками, ожидающими депортации из Турции, передает РИА «Новости». «Консульские сотрудники посольства оказывают задержанным российским гражданам необходимую поддержку. Добились 5 ноября организации с ними личной встречи», – сообщили в пресс-службе российского диппредставительства.

    В дипломатической миссии подчеркнули, что посольство в рамках имеющихся возможностей приложит усилия для обеспечения должного соблюдения прав и интересов граждан России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг источник в правоохранительных органах допустил возможность обмана задержанных россиянок при трудоустройстве.

    В среду источник в турецких правоохранительных органах рассказал о планах властей выслать задержанных россиянок из страны.

    Российское посольство сообщило о принятии мер для обеспечения консульского доступа к 34 задержанным в Анкаре гражданкам России.

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    5 ноября 2026, 18:20 • Новости дня
    МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Иран

    Захарова: МИД рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Иран

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство иностранных дел России рекомендовало гражданам временно воздержаться от поездок в Иран до урегулирования ситуации в регионе, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

    «В условиях сохранения рисков новой эскалации вокруг Ирана рекомендации гражданам России остаются прежними. Мы рекомендуем, как и прежде, пока временно воздержаться от поездок в эту страну до урегулирования ситуации», – цитирует Захарову РИА «Новости».

    Соотечественников, которые уже находятся в Иране, МИД просит проявлять бдительность, избегать скоплений людей, мест массовых мероприятий и районов вблизи военных и правительственных объектов.

    Москва внимательно следит за развитием обстановки в Иране и призывает российских граждан в этой стране строго соблюдать все рекомендации местных властей, подчеркнула официальный представитель министерства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о крайней встревоженности России сигналами о планируемых новых силовых акциях против Ирана.

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    6 ноября 2026, 07:25 • Новости дня
    Оператор «Турецкого потока» подал в суд на «Нафтогаз Украины»

    Оператор «Турецкого потока» подал иск к Gasunie и «Нафтогазу Украины»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Оператор газопровода «Турецкий поток» South Stream Transport B. V. подал иск в Арбитражный суд Московской области к нидерландской компании Gasunie Transport Services (GTS) и «Нафтогазу Украины».

    Исковое заявление поступило в суд 5 ноября, заседание назначено на 1 декабря, передает ТАСС.

    Суть претензий пока не раскрыта, однако иск относится к категории корпоративных споров. В качестве третьего лица в деле указан Газпром.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года Окружной суд Амстердама наложил арест на имущество и счета оператора газопровода «Турецкий поток» South Stream Transport B.V. «Газпром экспорт» направил в российский суд иск к компании Lubmin-Brandov Gastransport GmbH. Летом прошлого года «Газпром» подал новый иск к «Нафтогазу Украины».

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    5 ноября 2026, 19:08 • Новости дня
    Американец получил пожизненный срок в Италии за убийство россиянки и дочери

    ANSA: Гражданин США осужден пожизненно в Италии за убийство россиянки и дочери

    Tекст: Валерия Городецкая

    Суд в Италии приговорил гражданина США Фрэнсиса Кауфманна к пожизненному лишению свободы за убийство своей сожительницы из Омска Анастасии Трофимовой и их 11-месячной дочери Андромеды.

    Суд в Италии вынес приговор гражданину США Фрэнсису Кауфманну по делу об убийстве уроженки Омска Анастасии Трофимовой и их 11-месячной дочери Андромеды. Американец будет отбывать пожизненное заключение, передает ТАСС со ссылкой на ANSA.

    Тела женщины и младенца обнаружили 7 июня 2025 года в римском парке на вилле Памфили. Личности погибших удалось установить намного позже.

    Впоследствии Кауфманна арестовали на территории Греции, после чего его экстрадировали в Италию для проведения следственных действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце прокуратура Рима потребовала приговорить гражданина США Фрэнсиса Кауфманна к пожизненному заключению по делу об убийстве Анастасии Трофимовой и их дочери.

    Итальянские карабинеры арестовали гражданку Украины по подозрению в убийстве трехлетнего ребенка в Тортоне.

    В прошлом году власти Италии начали расследование гибели россиянки в Риме.

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    6 ноября 2026, 23:00 • Новости дня
    Турция запретила французскому судну вести исследования

    МИД Турции заявил о попытке французского судна изучать шельф без разрешения

    Tекст: Антон Антонов

    Судно под французским флагом попыталось без разрешения Анкары провести морские научные исследования на турецком континентальном шельфе в Восточном Средиземноморье, заявил МИД Турции.

    В Анкаре сообщили, что судно под французским флагом намеревалось провести морские научные исследования, связанные с прокладкой кабеля, не получив необходимого разрешения Турции на работы в пределах ее континентального шельфа в Восточном Средиземноморье, внешние границы которого Анкара официально представила ООН 18 марта 2020 года, передает РИА «Новости».

    «Наша решимость защищать суверенные права, вытекающие из международного права, остается непоколебимой», – говорится в заявлении МИД Турции.

    Турецкое внешнеполитическое ведомство сообщило, что навигационные предупреждения, опубликованные Грецией и администрацией греков-киприотов для обеспечения деятельности судна, были отменены Анкарой.

    В министерстве добавили, что процедура согласования с Турцией работ на участке маршрута судна, проходящем в пределах турецкого континентального шельфа, еще не завершена, а проведение такой деятельности без одобрения Анкары противоречит сложившимся нормам международного морского права.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Турция и различные силы в Ливии утвердили соглашение о переделе Восточного Средиземноморья и его газоносного шельфа.

    В среду Министерство иностранных дел Турции подтвердило неизменность позиции Анкары и ее готовность отстаивать интересы в Эгейском море и Восточном Средиземноморье.

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    7 ноября 2026, 01:55 • Новости дня
    Греция поддержала исследования французского судна вопреки протесту Турции

    Tекст: Антон Антонов

    Французское судно VB Abeille Marengo проведет исследования морского дна у берегов Греции и Кипра, заявили греческие дипломатические источники.

    Указывается, что VB Abeille Marengo будет заниматься изучением морского дна в греческих и кипрских территориальных водах и на континентальном шельфе Греции и Кипра в полном соответствии с международным морским правом, несмотря на противодействие Турции, передает ТАСС со ссылкой на ANA-MPA.

    Греческие дипломатические источники, комментируя недавнее заявление МИД Турции, уточнили, что «работа французского исследовательского судна VB Abeille Marengo будет проводиться в соответствии с оперативным планом компании».

    Те же источники подчеркнули, что международное морское право, регулирующее подобные исследования, «ясно и не допускает различных толкований».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу МИД Турции заявил о попытке судна под французским флагом без разрешения Анкары провести морские научные исследования на турецком континентальном шельфе в Восточном Средиземноморье.

    В министерстве добавили, что процедура согласования с Турцией работ на участке маршрута судна, проходящем в пределах турецкого континентального шельфа, еще не завершена, а проведение такой деятельности без одобрения Анкары противоречит сложившимся нормам международного морского права.

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    6 ноября 2026, 12:24 • Новости дня
    Житель Турции убил восемь человек из-за долга за комбайн

    Житель Турции убил восемь человек после конфликта из-за сгоревшего комбайна

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В турецкой провинции Афьонкарахисар местный житель Ариф Сефа Оздемир застрелил восемь человек в результате конфликта вокруг долга за сельскохозяйственную технику.

    В прошлом году мужчина приобрел зерноуборочный комбайн за 40 тыс. евро, однако техника по неизвестным причинам загорелась в поле и стала непригодна для использования, пишет ТАСС со ссылкой на газету Karar.

    Продавец потребовал от покупателя выплатить долг в размере 11 тыс. евро, тогда как Оздемир оценивал оставшуюся сумму максимум в 4 тыс. евро. Из-за обострения разногласий мужчина застрелил трех человек из помпового ружья.

    Убийства еще пяти человек злоумышленник совершил ради кражи их автомобилей.

    Подозреваемого задержали после перестрелки с жандармерией в соседней провинции Эскишехир. В ходе столкновения пострадали двое силовиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг полиция турецкой провинции Эскишехир задержала подозреваемого в убийстве не менее девяти человек.

    Ведомство местного губернатора сообщило о гибели восьми человек в результате стрельбы.

    В провинции Афьонкарахисар преступник скрылся на автомобиле после вооруженного нападения на людей.

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