США создали «Железные ворота» для перекрытия оружейного трафика Ирана

Глава СЕНТКОМ распорядился создать рабочую группу для поддержки усилий властей США по предотвращению использования Ираном наземных маршрутов для транспортировки оружия, пишет ТАСС.
Новая структура получила название «Железные ворота» (Iron Gate) и будет базироваться в штате Флорида.
Группа намерена координировать действия с другими американскими ведомствами для предотвращения перемещения передовых вооружений, технологий двойного назначения и подсанкционных материалов через границы Ирана, а также перекрытия незаконных доходов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил серьезное влияние конфликта Вашингтона и Тегерана на внутриполитические процессы в США.
В среду председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил о голосовании американских избирателей на промежуточных выборах в Конгресс против войны с Тегераном.