Французская полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Лионе

BFMTV: Полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрации в Лионе

Tекст: Мария Иванова

Власти французского Лиона запретили проведение манифестаций в центре города из-за повышенного уровня опасности, однако протестующие против роста цен начали движение от здания табачной мануфактуры, передает РИА «Новости» со ссылкой на BFMTV.

Для разгона колонны демонстрантов сотрудники полиции применили слезоточивый газ.

Тем временем в Париже сотни протестующих против роста стоимости жизни начали собираться на площади Республики, откуда шествие проследует по бульвару Вольтера до площади Нации.

Власти Франции ожидают, что в субботу на акции протеста по всей стране придут до 170 тыс. человек, из которых 60 тыс. выйдут на улицы столицы. В ходе предыдущих крупных протестов в четверг Министерство внутренних дел насчитало 575 тыс. участников, тогда как профсоюзное объединение CGT сообщило о 1,6 млн протестующих.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг сотрудники правоохранительных органов в Париже приступили к разгону оставшихся на площади Нации участников манифестации против роста цен. В тот день не менее 600 тыс. человек вышли во Франции на манифестации. Полиция использовала слезоточивый газ против протестующих.