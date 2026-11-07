Handelsblatt: Спецслужбы ФРГ занялись кибератаками на холодильники в магазинах

Tекст: Мария Иванова

Спецслужбы относятся к произошедшим инцидентам «со всей серьезностью», пишет Handelsblatt со ссылкой на представителя Федерального ведомства по охране конституции ФРГ (BfV). В ведомстве уточнили, что хакеры использовали уязвимости в программном обеспечении систем автоматического управления холодильным оборудованием, из-за чего температура в морозильниках поднималась до плюс 50 градусов.

При этом в BfV подчеркнули, что пока нет данных для однозначной привязки этих атак к конкретному субъекту или государству.

Расследованием инцидента занялся немецкий Совместный центр по борьбе с гибридными угрозами (GAZ Hybrid), координирующий работу BfV, Службы внешней разведки ФРГ (BND) и Военной контрразведки ФРГ (MAD), передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал абсурдными заявления о причастности пророссийских хакеров к кибератакам на холодильные системы в Европе. Представитель Еврокомиссии Тома Ренье посоветовал европейским журналистам проявлять осторожность в попытках возложить на Россию ответственность за атаки.

Во вторник масштабная кибератака на холодильные системы супермаркетов в трех федеральных землях Германии привела к порче тонн продуктов питания.