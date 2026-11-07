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    7 ноября 2026, 16:20 • Новости дня

    Спецслужбы ФРГ начали расследование кибератак на холодильники супермаркетов

    Handelsblatt: Спецслужбы ФРГ занялись кибератаками на холодильники в магазинах

    Tекст: Мария Иванова

    Спецслужбы ФРГ начали расследование кибератак на холодильные установки в немецких супермаркетах, которые привели к массовой порче продуктов питания.

    Спецслужбы относятся к произошедшим инцидентам «со всей серьезностью», пишет Handelsblatt со ссылкой на представителя Федерального ведомства по охране конституции ФРГ (BfV). В ведомстве уточнили, что хакеры использовали уязвимости в программном обеспечении систем автоматического управления холодильным оборудованием, из-за чего температура в морозильниках поднималась до плюс 50 градусов.

    При этом в BfV подчеркнули, что пока нет данных для однозначной привязки этих атак к конкретному субъекту или государству.

    Расследованием инцидента занялся немецкий Совместный центр по борьбе с гибридными угрозами (GAZ Hybrid), координирующий работу BfV, Службы внешней разведки ФРГ (BND) и Военной контрразведки ФРГ (MAD), передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал абсурдными заявления о причастности пророссийских хакеров к кибератакам на холодильные системы в Европе. Представитель Еврокомиссии Тома Ренье посоветовал европейским журналистам проявлять осторожность в попытках возложить на Россию ответственность за атаки.

    Во вторник масштабная кибератака на холодильные системы супермаркетов в трех федеральных землях Германии привела к порче тонн продуктов питания.

    6 ноября 2026, 14:53 • Новости дня
    Власти Германии заявили о невозможности провести ЧМ по хоккею с участием России

    Кабмин ФРГ: Бойкот сборной РФ сделал невозможным проведение ЧМ-2027 по хоккею

    Власти Германии заявили о невозможности провести ЧМ по хоккею с участием России
    @ iihf.com

    Tекст: Мария Иванова

    Отказ ряда хоккейных ассоциаций от матчей со сборной России делает фактически невозможным проведение чемпионата мира 2027 года в Германии, заявил представитель немецкого кабмина Штефан Корнелиус.

    «Восемь из 16 национальных ассоциаций за короткий промежуток времени заявили о бойкоте игр против России на чемпионате мира 2027 года», – заявил Корнелиус.

    По его словам, переговоры ведомства канцлера с Федерацией хоккея Германии, Олимпийской спортивной конфедерацией и президентом Международной федерации хоккея (IIHF) показали, что участие России в свете широкого отказа делает невозможным проведение турнира в спортивном и экономическом плане, передает ТАСС.

    Корнелиус добавил, что правительство ФРГ поддерживает Федерацию хоккея Германии как организатора в поисках приемлемого решения. Целью остается проведение турнира по расписанию, поэтому власти хотят изучить возможности его организации в Германии путем переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг министр спорта и глава Олимпийского комитета Михаил Дегтярев назвал отказ хоккейных ассоциаций от матчей с Россией недобросовестной конкуренцией.

    В среду Управление Верховного комиссара ООН по правам человека не усмотрело признаков дискриминации в намерениях некоторых ассоциаций бойкотировать игры с российской командой.

    В тот же день Австрийский хоккейный союз сообщил об отсутствии планов играть с Россией на ЧМ-2027.

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    4 ноября 2026, 23:45 • Новости дня
    Вице-премьер Баварии Айвангер найден мертвым в отеле Берлина

    Bild: Вице-премьер Баварии Айвангер найден мертвым в отеле Берлина

    Вице-премьер Баварии Айвангер найден мертвым в отеле Берлина
    @ Peter Kneffel/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Заместитель премьер-министра Баварии и министр экономики Хуберт Айвангер, руководивший партией «Свободные избиратели», найден мертвым в одной из гостиниц Берлина, ему было 55 лет.

    Тело политика было обнаружено в отеле «Нойер Фриц» в районе Митте. Причина смерти на данный момент не установлена, пишет Bild.

    В среду политик должен был присутствовать на открытии берлинского офиса партии «Свободные избиратели», лидером которой он являлся. Однако Айвангер пропустил церемонию, сославшись на плохое самочувствие.

    В правительстве Баварии и полиции Берлина подтвердили факт смерти.

    Хуберт Айвангер не был женат, но жил с местным политиком Таней Швайгер, от которой у него было двое сыновей.

    Айвангер родился в 1971 году. Он вырос на ферме и изучал сельское хозяйство в Университете прикладных наук Вайенштефана. Его политическая карьера началась в 2006 году: он является председателем отделения партии «Свободные избиратели Баварии» в этой земле. В 2010 году он занял пост федерального председателя своей партии.

    С 2018 года он занимал должность министра экономики, регионального развития и энергетики Баварии, а также пост вице-премьера региона. Политик придерживался консервативных взглядов и был известен как критик решений Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2022 году Айвангер выступал категорически против  идеи эмбарго на российский газ.

    В октябре министр внутренних дел Баварии Йоахим Херманн заявил о намерении властей восстановить пострадавший при пожаре бывший чайный домик Гитлера.

    Летом сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель обвинила правительство в невыполнении предвыборных обещаний.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    4 ноября 2026, 21:27 • Новости дня
    Потомок Бисмарка объяснил цитату предка о дружбе с Россией

    Потомок Бисмарка объяснил слова своего предка о дружбе с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Руководитель российско-германского форума «Бисмарк-диалог» Александр фон Бисмарк заявил, что слова его предка о дружбе между Россией и Германией имеют символическое значение.

    «Я думаю, что эта фраза, которая известна как в России, так и в Германии, имеет символическое значение, поскольку она свидетельствует о том, как просто на самом деле можно работать друг с другом», – приводят слова фон Бисмарка «Известия».

    Так он прокомментировал слова первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка, что если Россия и Германия будут дружить, то в Европе будет мир.

    Потомок Бисмарка отметил, что для восстановления отношений Москвы и Берлина необходимо вернуться к личному общению. По его словам, личные встречи и готовность к диалогу являются ключевым условием для выхода из нынешней ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин вручил Александру фон Бисмарку медаль Пушкина.

    Потомок Бисмарка заявил о необходимости Германии и России быть друзьями.

    В понедельник фракция «Альтернатива для Германии» в бундестаге потребовала остановить поддержку Украины и нормализовать отношения с Россией.

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    4 ноября 2026, 19:47 • Новости дня
    Потомок Бисмарка призвал Германию оставаться другом России

    Tекст: Вера Басилая

    Германия и Россия должны быть друзьями, а не врагами, заявил потомок первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка, руководитель российско-германского форума «Бисмарк-диалог» Александр фон Бисмарк.

    «Я очень рад сегодня быть здесь, в Кремле, в этот день как немец. Это должно стать примером для нашей страны в Германии. Я вернусь и скажу людям в Германии, как важно, чтобы мы и в будущем оставались друзьями, а не врагами», – цитирует Бисмарка РИА «Новости».

    В День народного единства в Кремле прошла церемония вручения медалей за большой вклад в сохранение и популяризацию русской культуры за рубежом. Александр фон Бисмарк получил из рук президента России Владимира Путина медаль Пушкина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент России Владимир Путин вручил медали Пушкина иностранцам, включая Александра фон Бисмарка.

    В тот же день Путин выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с зарубежными общественными деятелями.

    В понедельник фракция «Альтернатива для Германии» в бундестаге потребовала остановить поддержку Украины и нормализовать отношения с Россией.

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    6 ноября 2026, 17:47 • Новости дня
    Вандалы осквернили памятник советским воинам в Германии

    Вандалы осквернили памятник советским воинам в немецком Ангермюнде

    Вандалы осквернили памятник советским воинам в Германии
    @ rt_russian

    Tекст: Валерия Городецкая

    Неизвестные осквернили памятник советским воинам в немецком городе Ангермюнде, сбив с монумента звезду, пишут местные СМИ.

    Звезда на верхней части монумента была сбита и разбилась, передает RT со ссылкой на немецкие СМИ. Местные власти выступили с осуждением действий вандалов, ведутся поиски виновников.

    Памятник находится в парке Мира, где расположены захоронения советских солдат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Россия осудила политику Варшавы по насаждению русофобии из-за актов вандализма в отношении советских памятников.

    В сентябре глава комитета «Победа» Алексей Петрович призвал власти Молдавии заявить протест Польше из-за сноса обелиска на могилах красноармейцев.

    В августе заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил о неминуемом ответе Москвы на снос советских памятников и другие антироссийские шаги Запада.

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    7 ноября 2026, 03:31 • Новости дня
    Германия отказалась передавать Украине новые системы Patriot

    Писториус: Германия не сможет поставлять Украине новые комплексы Patriot

    Tекст: Антон Антонов

    Берлин не располагает возможностью осуществлять новые поставки систем противоракетной обороны Patriot Киеву из-за риска ослабления собственной безопасности, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

    «Снабжение – и в первую очередь снабжение системами Patriot для противоракетной обороны – идет сложно», – заявил Писториус в интервью медиагруппе Funke.

    Министр напомнил, что Германия уже передала Украине несколько комплексов и значительное количество управляемых ракет к ним, передает РИА «Новости».

    «Больше сейчас не поставляется», – подчеркнул он.

    Писториус пояснил, что дальнейшие поставки вооружений подобного класса могут привести к появлению уязвимостей в национальной обороне самой Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил о нехватке у западных стран достаточного количества ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot.

    В сентябре Писториус объявил о решении передать Украине ракеты-перехватчики PAC-2 из запасов бундесвера.

    В том же месяце Германия отказала Швейцарии в передаче комплектующих для ЗРК Patriot из-за необходимости восполнить собственные запасы.

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    6 ноября 2026, 17:54 • Новости дня
    Мерц назвал Трампу условие для мирного договора по Украине

    Handelsblatt: Мерц заявил Трампу о необходимости согласия НАТО на мир на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявил, что мирное соглашение по Украине должно получить одобрение всех стран НАТО.

    Как сообщил официальный представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус, Мерц и Трамп обсудили по телефону конфликт на Украине, пишет газета Handelsblatt.

    «Обе стороны согласились с тем, что война против Украины должна быть прекращена как можно скорее. Кроме того, любое мирное соглашение должно быть достигнуто при согласии всех партнеров по НАТО», – сказал Корнелиус.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Трамп заявил о подготовке масштабного мирного соглашения за рамками украинского конфликта. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об отсутствии у Кремля подробностей этого документа.

    В среду Песков отметил отсутствие планов телефонного разговора между лидерами России и США Владимиром Путиным и Трампом.

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    5 ноября 2026, 06:00 • Новости дня
    Москва заявила о готовности обсуждать поставки энергоресурсов в Германию

    МИД: Россия готова обсудить возобновление поставок энергоресурсов в ФРГ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Россия не видит препятствий для возобновления поставок энергоносителей в Германию и готова к соответствующему диалогу, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.

    «Что касается обсуждения возможностей возобновления поставок энергоносителей, то российская сторона неоднократно заявляла об отсутствии препятствий для соответствующего диалога», – заявил Биричевский в интервью РИА «Новости».

    Так дипломат прокомментировал сообщения о том, что в следующем году может состояться встреча представителей российской власти и партии «Альтернатива для Германии» для обсуждения возобновления поставок газа.

    Ранее сопредседатель «Альтернативы для Германии» Алиса Вайдель заявила о необходимости возобновления поставок в страну российского газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Биричевский назвал нарушением международного права попытки Запада переместить российские резервы из Euroclear в общеевропейские структуры.

    Кроме того, дипломат заявил о маловероятности снятия Западом антироссийских санкций даже в случае подвижек по Украине.

    В прошлом месяце пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о готовности Москвы обсуждать поставки газа в Европу при наличии интереса.

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    4 ноября 2026, 21:07 • Новости дня
    Глава МИД ФРГ призвал немцев помнить об освободивших страну от нацизма русских

    Глава МИД ФРГ Вадефуль напомнил об освободивших страну от нацистов русских

    Tекст: Мария Иванова

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль призвал немцев со смирением и благодарностью помнить о тех, кто освободил страну от нацизма, в том числе о русских.

    «Кто мы, немцы, такие, чтобы иметь смелость смотреть свысока», – сказал Вадефуль в подкасте журналистки Анне Виль, комментируя отношения с США, передает ТАСС.

    По его словам, немцам следует смотреть на освободителей «с некоторым восхищением, смирением и благодарностью». Вадефуль напомнил, что Германию от нацистов освободили американцы, британцы, французы и русские. «Да, впрочем, и украинцы, ведь тогда существовал Советский Союз», – заявил глава германской дипломатии.

    Ранее посол в Германии Сергей Нечаев указывал, что историческая память в ФРГ подвергается испытанию на прочность. По его словам, наблюдаются попытки замолчать ключевую роль Красной армии в разгроме нацизма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом замглавы МИД Дмитрий Любинский сообщил о сознательном стремлении руководства Германии забыть уроки Второй мировой войны.

    В мае заместитель официального представителя правительства ФРГ Штеффен Майер отказался отвечать на вопрос об освободителях Германии от нацизма.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о нежелании Германии вспоминать о советских жертвах.

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    5 ноября 2026, 22:45 • Новости дня
    На яхте «Андромеда» нашли следы удара после подрыва «Северных потоков»

    Полиция ФРГ: На яхте «Андромеда» нашли следы сильного удара

    Tекст: Вера Басилая

    На яхте «Андромеда», которую задействовали в подрыве газопроводов «Северный поток», обнаружены глубокие царапины и сколы от сильного удара, сообщил свидетель из ведомства уголовной полиции Германии.

    Сотрудник федерального ведомства уголовной полиции ФРГ выступил в Высшем земельном суде Гамбурга. Он показал снимки внешнего осмотра судна, сделанные криминалистами на сухой стоянке фирмы Mola, передает РИА «Новости».

    Повреждения зафиксированы на откидном борту для купания, через который спускаются на воду.

    «Несколько царапин глубиной до двух миллиметров были отчетливо видны при осмотре на месте», – сказал свидетель, отметив, что они стали результатом сильного внешнего воздействия.

    Судебный процесс по делу гражданина Украины Сергея Кузнецова начался в Гамбурге 14 октября. Его обвиняют в координации подрыва «Северных потоков». Планируется более 40 заседаний до середины июня 2027 года.

    По версии следствия, бывший украинский военный вместе с другими военнослужащими по поручению государственных структур разработал план по уничтожению газопроводов. Прокуратура предъявила ему обвинения в соучастии в военном преступлении в виде атаки на гражданские объекты. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду сотрудник федерального ведомства уголовной полиции Германии сообщил о плате в 11 тыс. евро за аренду яхты «Андромеда» предполагаемыми диверсантами.

    Высший земельный суд Гамбурга запланировал десятки дополнительных слушаний по делу о диверсиях на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».

    В прошлом месяце обвиняемый в подрыве «Северного потока» гражданин Украины Сергей Кузнецов отказался от дачи устных показаний в суде Гамбурга.

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    7 ноября 2026, 03:59 • Новости дня
    Писториус заявил о способности Германии обойтись без всеобщего призыва в армию

    Tекст: Антон Антонов

    Бундесвер и дальше сможет комплектоваться добровольцами без возвращения всеобщей воинской обязанности, заявил министр обороны Германии Борис Писториус, не исключив при этом выборочный призыв при ухудшении ситуации с кадрами.

    По словам Писториуса, минобороны делает ставку на добровольцев и меры нового закона о модернизации военной службы, уже давшие результат: численность бундесвера сейчас составляет около 190 тыс. военнослужащих, что стало самым высоким показателем за последние тринадцать лет, передает ТАСС со ссылкой на Funke.

    «Если этот курс продолжится, у нас не будет проблем с пополнением личного состава. Тогда отпадет и необходимость в дискуссиях о воинской повинности, в какой бы форме она ни предлагалась», – сказал министр, добавив, что в противном случае «придется задуматься о том, как мог бы выглядеть выборочный призыв по необходимости».

    Комментируя молодежные протесты, направленные, в том числе против обязательной службы, Писториус заявил, что понимает тревогу молодых людей, ранее не сталкивавшихся с такими вопросами.

    «Но когда на демонстрациях говорят: “Мы не хотим на фронт и гибнуть на войне”, – я могу сказать только одно: мы хотим ровно того же самого. Именно поэтому нам нужны сильные вооруженные силы, способные обеспечить сдерживание, чтобы мы вообще не оказались в ситуации, когда придется где-то воевать», – подчеркнул глава оборонного ведомства.

    Министр признал, что бундесвер остается преимущественно мужской структурой, но минобороны стремится увеличить долю женщин в армии. Он сообщил о росте числа заявлений от женщин на службу, однако нынешние показатели назвал неудовлетворительными. Для исправления ситуации скорректированы методы информационной работы и создан специальный отдел в кадровом управлении для целенаправленного привлечения женщин.

    Сейчас в вооруженных силах Германии служат около 25,5 тыс. женщин, что составляет примерно 14% военного персонала, тогда как в гражданском секторе бундесвера доля женщин достигает около 40%.

    Писториус также сообщил о росте числа правонарушений против половой неприкосновенности в бундесвере: в прошлом году зарегистрировали около 460 предполагаемых таких случаев. На следующей неделе минобороны планирует обнародовать результаты исследования уровня латентной преступности в этой сфере. Для поддержки пострадавших военнослужащих вне структуры военного командования уже создан независимый специализированный центр, переведенный на круглосуточный режим работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Германии почти 15 тыс. человек подали ходатайства об отказе от службы в строевых частях при четырехкратном росте по сравнению с прошлым годом.

    Летом власти Германии разработали модель альтернативной гражданской службы на случай возобновления обязательного призыва из-за роста числа отказников.

    Писториус сообщил о росте численности бундесвера до максимального за двенадцать лет уровня.

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    4 ноября 2026, 20:46 • Новости дня
    Bild: В 2024 году посольство Германии в Москве разработало план по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    В 2024 году посольство Германии в Москве разработало неофициальный план по урегулированию конфликта на Украине, который предусматривает передачу территорий под управление ООН, сообщает Bild.

    По данным Bild, документ под названием Agriculture needs peace («Сельское хозяйство нуждается в мире») предусматривает передачу территорий под управление ООН на пять лет с последующим референдумом об их принадлежности России или Украине, передает ТАСС.

    Автором плана является бывший немецкий дипломат Мартин Ниссен, отвечавший в 2024 году за вопросы сельского хозяйства в посольстве Германии в Москве. Ниссен утверждает, что американские дипломаты положительно оценили инициативу, а о предложении были проинформированы канцлер Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус.

    В МИД Германии заявили, что переговоры по документу не проводились по поручению или согласованию с ведомством, а Писториус назвал план «частной инициативой» Ниссена. Сам Ниссен считает дорожную карту актуальной и сегодня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил участие представителей европейских стран в переговорах по урегулированию конфликта на Украине в Абу-Даби.

    Владимир Зеленский отказался от телефонных переговоров с Россией по урегулированию конфликта на Украине.

    В понедельник внешнеполитическое крыло фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге потребовало полностью остановить поддержку Украины.

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    4 ноября 2026, 21:48 • Новости дня
    Подрывники «Северных потоков» арендовали самую большую яхту за наличные

    Полиция ФРГ: Аренду яхты для подрыва «Северных потоков» оплатили наличными

    Tекст: Мария Иванова

    Предполагаемые диверсанты, осуществившие подрыв газопроводов «Северный поток», заплатили за аренду 15,5-метровой яхты «Андромеда» 11 тыс. евро, сообщил сотрудник федерального ведомства уголовной полиции Германии.

    Судно было арендовано в Ростоке на севере Германии с 27 августа 2022 года, при этом большую часть суммы за фрахт злоумышленники оплатили наличными деньгами, передает РИА «Новости».

    «Им предложили самую большую яхту, какая была», – заявил выступающий в качестве свидетеля в Высшем земельном суде Гамбурга сотрудник ведомства.

    По его словам, диверсантам предоставили парусную яхту, рассчитанную максимум на 11 пассажиров и оборудованную шестью каютами. Согласно материалам следствия, изначально находиться на борту планировали семь человек.

    Суд по делу о подрыве «Северных потоков» в отношении обвиняемого в координации диверсионной группы гражданина Украины Сергея Кузнецова начался в Гамбурге 14 октября. Бывшего украинского военного задержали в августе 2025 года в Италии, откуда экстрадировали в Германию. По версии немецкого следствия, по поручению государственных структур Украины он вместе с другими военнослужащими разработал план по уничтожению газопроводов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Высший земельный суд Гамбурга запланировал проведение десятков дополнительных слушаний по делу о диверсиях на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».

    В прошлом месяце обвиняемый в подрыве гражданин Украины Сергей Кузнецов отказался от дачи устных показаний в суде Гамбурга.

    В сентябре постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил о намеренном затягивании Берлином следствия по факту диверсии на газопроводах.

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    6 ноября 2026, 08:26 • Новости дня
    В АдГ заявили о недовольстве немцев расходами на Киев

    Tекст: Вера Басилая

    Поездки Владимира Зеленского в Берлин и визиты членов правительства Германии в Киев обходятся немецким налогоплательщикам слишком дорого, заявил сопредседатель оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла.

    «Можно сказать прямо: если член федерального правительства едет в Киев или, наоборот, Зеленский приезжает в Берлин, то мы знаем, что это обойдется слишком дорого», – заявил Крупалла в интервью, опубликованном на YouTube-канале фракции АдГ в бундестаге.

    Крупалла отметил, что немецкие налогоплательщики не понимают, почему власти ФРГ выделяют деньги Киеву, когда им самим приходится экономить. Политик добавил, что у многих немцев зимой батареи остаются холодными, потому что они не могут позволить себе заплатить за отопление, передает РИА «Новости».

    Сопредседатель АдГ раскритиковал заявление канцлера Германии Фридриха Мерца, что финансирование Киева якобы не отражается на жизни немцев. Крупалла указал на то, что в реальности в ФРГ ради этого сокращаются расходы на социальную сферу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду заместитель руководителя фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге Маркус Фронмайер подверг жесткой критике канцлера ФРГ Фридриха Мерца за решение выделить Киеву дополнительный зимний пакет помощи на 200 млн евро.

    Во вторник Мерц в ходе пресс-конференции с Владимиром Зеленским не стал отвечать на вопрос о дополнительной поддержке Киева.

    В понедельник внешнеполитическое крыло фракции АдГ в бундестаге выпустило программный документ с требованием полностью остановить поддержку Украины и нормализовать отношения с Россией.

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    6 ноября 2026, 13:14 • Новости дня
    Захарова назвала позорищем отказ ФРГ выплачивать компенсации всем блокадникам

    Захарова: Отказ Германии распространить выплаты на всех блокадников – позорище

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Отказ властей Германии осуществлять компенсационные выплаты всем жителям блокадного Ленинграда вне зависимости от их происхождения является позорищем, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Что это такое? Это же позорище», – заявила Захарова в ходе просветительского марафона «Знание. Единство», передает РИА «Новости».

    Она подчеркнула, что российская сторона неоднократно поднимала вопрос о выплате компенсаций всем блокадникам в ходе контактов с Германией, однако Берлин всячески уходил от ответа.

    В июне Захарова уже обращала внимание на то, что власти ФРГ продолжают отказывать в выплатах компенсаций тем блокадникам, которые не имеют еврейского происхождения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала циничными выплаты Германии исключительно блокадникам еврейского происхождения.

    В январе Захарова осудила решение Берлина об избирательных компенсациях.

    В прошлом году официальный представитель МИД России заявила о требовании ведомства расширить немецкие выплаты на всех переживших блокаду Ленинграда.

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