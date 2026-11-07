НОМ: Количество жалоб на выборах в России сократилось в четыре раза

Tекст: Вера Басилая

В Москве начал работу Всероссийский конгресс наблюдателей, участники которого обсуждают открытость избирательного процесса и задачи общественного контроля. Мероприятие продлится два дня, говорится в сообщении на сайте Независимого общественного мониторинга.

«Более восьми лет мы с вами осуществляем независимый контроль за выборами. Много лет реализуется комплексная программа обучения наблюдателей, которая позволяет на высоком профессиональном уровне вести мониторинг. То, что независимое общественное наблюдение состоялось как институт, не ставится под сомнение. Сегодня для нас приоритет – постоянный контроль за выборами различного уровня», – заявил сопредседатель Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Алексей Песков.

Член ЦИК Алена Булгакова обратила внимание на снижение числа обращений о возможных нарушениях законодательства на выборах 2026 года. По ее словам, по сравнению с кампанией пятилетней давности количество жалоб сократилось в четыре раза. Она также подчеркнула беспрецедентный уровень международного наблюдения, в котором приняли участие 1126 экспертов из 133 стран.

В свою очередь председатель Ассоциации НОМ Александр Брод сообщил о росте числа общественных наблюдателей на 50,6%. В этом году за выборами следили свыше 113 тыс. человек, что позволило охватить все избирательные участки в стране и обеспечить непрерывный мониторинг, пояснил он.

Участники конгресса также выступили с инициативой создания в регионах специальных центров компетенций.

После пленарного заседания участники конгресса продолжили работу в тематических секциях, где в течение двух дней будут обсуждаться актуальные проблемы и идеи для реализации новых проектов. Тематика секций охватывает такие вопросы, как стандарты качества наблюдения, цифровые технологии, искусственный интеллект, медиа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре сопредседатель Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Алексей Песков заявил о рекордной явке на выборах в Госдуму.

Американский политический комментатор Стивен Самарин посетил Россию для изучения организации общественного наблюдения за ходом голосования.