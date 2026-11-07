В центре Вены начался митинг против сближения Австрии с НАТО

Tекст: Мария Иванова

В центре Вены стартовала акция протеста против сближения страны с НАТО, участники которой планируют пройти маршем по первому району столицы. Митингующие принесли плакаты с требованием отказаться от участия в коалициях и призывами к проведению новых выборов, передает РИА «Новости».

Организаторы мероприятия подвергли жесткой критике политику австрийских властей. «Оно увеличивает огромный государственный долг, финансирует войну на Украине через Европейский союз и прочее», – заявил спикер на митинге.

Выступающие также выразили недовольство транспортной и налоговой политикой правительства. По их словам, несмотря на высокие цены на автомобильное топливо и парковку, граждане опасаются пересаживаться на поезда из-за проблем с безопасностью в общественном транспорте в вечерние часы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в австрийской столице у здания Венского технического университета началась масштабная акция протеста против планов правительства урезать финансирование государственных вузов.

Ранее у здания ведомства канцлера Австрии состоялась протестная акция против сокращения социальных выплат ради помощи Киеву.