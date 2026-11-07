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    7 ноября 2026, 15:12 • Новости дня

    Рабочие нашли минометную мину времен войны на стройплощадке в Москве

    На северо-западе Москвы обнаружили мину времен Великой Отечественной войны

    Tекст: Мария Иванова

    В Москве на строительной площадке в Новохорошевском проезде рабочие обнаружили 82-миллиметровую минометную мину времен Великой Отечественной войны.

    На северо-западе Москвы обнаружили минометную мину времен Великой Отечественной войны, передает РИА «Новости».

    «На территории стройки по адресу: Новохорошевский проезд, 16 обнаружена мина 82-го калибра времен Великой Отечественной войны», – рассказал представитель экстренных служб столицы.

    Он добавил, что опасное место оцеплено, на строительную площадку вызваны саперы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году найденный на юго-востоке Москвы снаряд времен Великой Отечественной войны вывезли на утилизацию. Боеприпас обнаружили на территории Московского высшего общевойскового командного училища.

    7 ноября 2026, 08:44 • Новости дня
    Мошенники похитили у жительницы Москвы рекордные 450 млн рублей

    МВД: Мошенники выманили у москвички 450 млн рублей под видом сотрудников ФСБ

    Мошенники похитили у жительницы Москвы рекордные 450 млн рублей
    @ Oleg Spiridonov/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Столичная полиция зафиксировала рекордное хищение средств дистанционными аферистами, которые выманили у жительницы Москвы 450 млн рублей под предлогом защиты от утечки данных.

    Злоумышленники похитили сбережения женщины, убедив ее в необходимости перевести деньги на безопасные счета из-за якобы произошедшей утечки информации с ее места работы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

    Аферисты начали общение с потерпевшей в Telegram, написав ей с аккаунта, замаскированного под профиль ее коллеги. Они предупредили москвичку о скором контакте с куратором из правоохранительных органов. После этого женщине звонили неизвестные, которые выдавали себя за сотрудников ФСБ и Банка России, угрожая уголовной ответственностью за разглашение деталей их беседы.

    Под предлогом спасения денег от компрометации счетов лжесотрудники убедили жертву обналичить все средства и передать их курьеру. В полиции подчеркнули, что пострадавшая полностью подходит под типичный профиль жертвы телефонных аферистов: это одинокая жительница города старше 45 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее начальник управления по борьбе с киберпреступлениями столичного ГУ МВД Антон Кононенко рассказал о выманивании телефонными мошенниками денег у жителя Москвы на протяжении рекордных полутора лет.

    Также правительство Москвы сообщило о звонках злоумышленников столичным пенсионерам под видом сотрудников Социального фонда.

    Кроме того, жителям столицы напомнили об опасности передачи личных данных при телефонных обращениях от лжесотрудников медицинских учреждений.

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    5 ноября 2026, 14:32 • Новости дня
    В Москве наладили производство коммунальных «пухососов»

    В Москве начали производить передовые коммунальные автомобили-пухососы

    В Москве наладили производство коммунальных «пухососов»

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Москве начался выпуск передовых коммунальных автомобилей для уборки улиц, известных как «пухососы», сообщил министр правительства столицы Анатолий Гарбузов.

    «Можно сказать, что у нас есть самый передовой „пухосос“, который в том числе и уборщик улиц», – приводит слова Гарбузова РИА «Новости».

    Он отметил, что различные вариации и дополнения этого уборщика могут быть использованы под конкретные задачи, включая борьбу с тополиным пухом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил о полном переводе парка столичной коммунальной техники на зимний режим эксплуатации.

    В августе делегация правительства Москвы во главе с мэром Сергеем Собяниным посетила производственные площадки завода «КамАЗ».

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    6 ноября 2026, 19:08 • Новости дня
    Дептранс анонсировал новую систему въезда в «Москва-Сити» и «Сколково»

    Дептранс: Въезд в «Москва-Сити» и «Сколково» станет безбарьерным с 12 декабря

    Tекст: Валерия Городецкая

    Департамент транспорта Москвы сообщил о внедрении новой системы безбарьерного въезда в зоны «Москва-Сити» и «Сколково» с использованием автоматических камер с 12 декабря.

    Тарифы на въезд останутся прежними, однако система упростится за счет отказа от шлагбаумов в пользу автоматических камер фото- и видеофиксации, сообщается в Telegram-канале дептранса.

    В ведомстве пояснили, что нововведение позволит ликвидировать заторы на въездах и выездах. В будние дни в «Москва-Сити» находится свыше 150 тыс. человек, а в «Сколково» – более 30 тыс. человек.

    Кроме того, ожидается разгрузка прилегающих дорог, включая Третье транспортное кольцо, Пресненскую набережную, Тестовскую улицу, 1-й Красногвардейский проезд, а также Минское и Можайское шоссе. В следующем году аналогичную безбарьерную систему планируется внедрить на территории строящегося инновационного района «СберСити».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе столичный департамент транспорта сообщил об изменении цен на платную парковку в городе.

    Весной в Москве внедрили обязательную верификацию документов и автоматическую регулировку скорости для курьеров.

    В марте власти решили увеличить стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру в часы пик.

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    5 ноября 2026, 17:24 • Новости дня
    Патриарх Иерусалимский помолился у мощей Матроны Московской
    Патриарх Иерусалимский помолился у мощей Матроны Московской
    @ ALAA BADARNEH/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Патриарх Иерусалимский Феофил III совершил молебен у мощей святой Матроны Московской в Покровском монастыре Москвы.

    «Патриарх Феофил совершил молебен перед мощами блаженной Матроны Московской в Покровском монастыре», – сообщил советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов, слова которого приводит РИА «Новости».

    Матрона Московская – одна из самых почитаемых святых Русской православной церкви. Она родилась слепой, а в 16 лет потеряла способность ходить. При жизни она давала духовные советы и исцеляла людей. Канонизирована в 1999 году, причислена к лику святых в 2004 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее источник в Русской православной церкви сообщил о планах проведения переговоров между патриархом Иерусалимским и патриархом Кириллом.

    В среду Иерусалимский патриарх прибыл в Москву по приглашению патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

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    5 ноября 2026, 13:21 • Новости дня
    Вставшую на пассажирское сиденье в метро Москвы жительницу Омска задержали

    В метро Москвы задержали вставшую с ногами на сиденье вагона пассажирку

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сотрудники полиции задержали 52-летнюю жительницу Омска, которая залезла с ногами на сиденье в вагоне поезда Московского метрополитена из-за конфликта с другим пассажиром, сообщили в Главном управлении МВД.

    Правоохранители выявили нарушение правил пользования метрополитеном благодаря видеоролику в интернете. На кадрах видно, как женщина забирается с ногами на пассажирское сиденье, вызывая возмущение окружающих, указало ведомство на своем сайте.

    Нарушительницей оказалась ранее судимая жительница Омска, приехавшая в Москву. На опубликованном видео она заявила, что пошла на этот шаг в знак протеста из-за нецензурной брани со стороны мужчины.

    «Я встала на сиденье в метро ногами, спиной к пассажиру и затем сразу сошла... Мужчина оскорбил меня в матерной форме с использованием ненормативной лексики. Я выразила протест против оскорбления таким образом, неподобающим», – объяснила задержанная.

    В отношении женщины могут применить наказание в виде штрафа до 1 тыс. рублей или административного ареста до 15 суток за мелкое хулиганство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник правоохранители задержали размахивавшего отверткой злоумышленника в вагоне поезда Московского метрополитена.

    В прошлом месяце суд в Москве арестовал на 15 суток женщину за плевки в прохожих.

    Мосгорсуд назначил 18-летнему местному жителю девять суток административного ареста за прыжок на пути станции метро «Царицыно» в обнаженном виде.

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    4 ноября 2026, 22:52 • Новости дня
    Патриарх Иерусалимский Феофил III прибыл в Москву

    Блаженнейший Патриарх Иерусалимский Феофил III прибыл в Москву

    Tекст: Катерина Туманова

    Патриарх Иерусалимский Феофил III прибыл в Москву по приглашению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

    Блаженнейший Патриарх Иерусалимский Феофил III прибыл 4 ноября в Москву, сообщает сайт Русской православной церкви (РПЦ).

    В аэропорту Внуково-3 высокого гостя встречали председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского Патриархата митрополит Волоколамский Антоний и советник Святейшего Патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов.

    Кроме того, в составе делегации встречающих были зампредседателя ОВЦС протоиерей Игорь Якимчук, заведующий Сектором протокола ОВЦС игумен Феофан (Лукьянов), помощник председателя ОВЦС иерей Александр Ершов и секретарь председателя ОВЦС иерей Николай Васин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл оценили скульптурное изображение предстоятеля Русской православной церкви. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным проведение выставки к 80-летию патриарха.

    В августе патриарх Иерусалимский Феофил III заявил о желании встретиться с Путиным.

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    4 ноября 2026, 20:25 • Новости дня
    Четыре машины столкнулись на МКАД

    Авария с четырьмя автомобилями затруднила движение на МКАД

    Tекст: Мария Иванова

    В районе съезда № 35 на внутренней стороне МКАД произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей.

    Обстоятельства аварии и информация о возможных пострадавших в настоящее время уточняются, сообщает Дептранс Москвы.

    Отмечается, что на месте работают городские оперативные службы.

    Из-за происшествия движение в сторону центра затруднено на 4,5 км, водителей призывают выбирать маршруты объезда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе ГУ МВД по городу сообщило о пострадавшем ребенке в результате столкновения четырех транспортных средств в районе 37-го километра МКАД.

    В сентябре Дептранс Москвы сообщил об образовании семикилометровой пробки на внутренней стороне МКАД из-за аварии с участием грузовиков.

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    4 ноября 2026, 17:50 • Новости дня
    При пожаре в жилом доме Москвы погибли два человека

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Жертвами возгорания в квартире на восьмом этаже в столице стали два человека, сообщил источник в экстренных службах города.

    Тела двоих погибших были обнаружены в ходе ликвидации пожара в жилом здании, сказал собеседник РИА «Новости».

    В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Специалисты устанавливают точную причину возгорания, а также все обстоятельства трагической гибели людей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в квартире жилого дома на западе Москвы при пожаре погибли мужчина и женщина.

    В апреле жертвой возгорания в Чуксином тупике на севере столицы стал один человек.

    Жертвами пожара в многоэтажном здании на юго-западе Москвы оказались двое граждан.

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    6 ноября 2026, 16:39 • Новости дня
    ФСБ: Москвич арестован за передачу данных о военной технике террористам

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве по подозрению в передаче разведданных представителям украинской террористической организации арестован гражданин России, сообщает ФСБ.

    Житель Москвы вступил в ряды организации «Легион «Свобода России»» (признана террористической и запрещена в России) и передавал противнику сведения о местоположении техники Вооруженных сил, передает РИА «Новости» со ссылкой на столичное управление ФСБ.

    Задержанный через интернет связался с представителем украинского военизированного объединения. В июле 2026 года мужчина заполнил анкету через Telegram-бот и по заданию куратора фотографировал и снимал на видео места стоянки колонн транспорта Минобороны и другие военные объекты.

    Возбуждено уголовное дело об участии в деятельности террористической организации. Фигурант отправлен под стражу, по месту его жительства изъяты средства связи. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае мужчина в Ярославле по собственной инициативе собирал и отправлял украинским властям секретные сведения о российских военнослужащих.

    В феврале житель Тюменской области получил 15 лет лишения свободы за передачу фотографий и видеозаписей военных объектов Москвы участникам организации «Легион «Свобода России»».

    До этого суд назначил жителю Московской области 16 лет колонии за передачу координат курского аэродрома.

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    7 ноября 2026, 09:28 • Новости дня
    Свидетельница рассказала об обрушении перехода на Ленинградском шоссе

    Жительница с ребенком еле спаслась при обрушении перехода на Ленинградском шоссе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жительница Подмосковья Оксана Соловьева, едва успевшая спуститься с дочерью с пешеходного перехода на Ленинградском шоссе перед его обрушением, рассказала о первых минутах после аварии.

    Семья оказалась в нескольких шагах от пешеходного перехода на Ленинградском шоссе, когда в него врезался самосвал, передает 360.ru.

    «Мы с дочкой только вышли из перехода в Пешках и сразу услышали грохот», – рассказала Соловьева.

    Женщина вызвала экстренные службы. По словам собеседницы издания, осознание близости к месту обрушения вызвало у нее сильный испуг. Она добавила, что они успели сделать всего около десяти шагов, и последствия могли быть трагическими, задержись они в переходе на несколько минут.

    Причиной смертельной аварии на трассе М-10 «Россия» стал поднявшийся на ходу кузов самосвала. По предварительным данным, грузовик задел платформу надземного перехода, после чего сооружение рухнуло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу столичный департамент транспорта сообщил о восстановлении движения на Ленинградском шоссе.

    В пятницу Министерство транспорта отчиталось об организации объездных путей для автомобилистов.

     Подмосковный главк МВД подтвердил гибель мужчины при обрушении конструкции.

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    6 ноября 2026, 16:48 • Новости дня
    Москвич раскаялся в передаче данных о военной технике украинским террористам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Житель Москвы, задержанный за передачу данных военной техники запрещенной в России террористической организации «Легион «Свобода России», признал вину и раскаялся.

    Москвич сознался на допросе, видео которого опубликовало управление ФСБ по Москве и Московской области, передает ТАСС.

    «В 2026 году, в июле, я попытался через телеграм-бот связаться с «Легионом «Свобода России». Я получил ответ, заполнил анкету, со мной связался человек. Он предложил мне произвести фото- и видеосъемки объектов, о которых я ему рассказывал раньше. Я произвел съемку. Я вину признаю, свою вину, и раскаиваюсь за все мной содеянное», – заявил задержанный.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу гражданина России арестовали в Москве по подозрению в передаче разведданных представителям украинской террористической организации.

    В августе россиянина приговорили к 21 году тюрьмы за передачу данных о размещении Вооруженных сил России представителям запрещенной террористической организации «Легион «Свобода России».

    В феврале житель Тюменской области получил 15 лет лишения свободы за передачу ЛСР фотографий и видеозаписей трех военных объектов Москвы.

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    6 ноября 2026, 17:30 • Новости дня
    В центре Москвы столкнулись три автомобиля

    Дептранс: В центре Москвы столкнулись три автомобиля

    Tекст: Валерия Городецкая

    Дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей случилось в центре Москвы, сообщил столичный департамент транспорта.

    Авария произошла на улице Сергея Макеева в районе дома 5, строение 9. В результате движение в сторону области оказалось затруднено на один километр, сообщается в Telegram-канале дептранса Москвы.

    По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал. Обстоятельства происшествия уточняются, на месте работают оперативные службы города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце на западе Москвы в результате наезда легкового автомобиля на препятствие погиб ребенок.

    В августе водитель грузовика, проехавший на запрещающий сигнал светофора, спровоцировал смертельную аварию с автобусом.

    Тогда же в ДТП с грузовым автомобилем на Третьем транспортном кольце погибла девушка.

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    6 ноября 2026, 20:20 • Новости дня
    Мусор и покрышки загорелись на 400 квадратных метрах на западе Москвы

    Tекст: Валерия Городецкая

    На открытой площадке на западе Москвы вспыхнул пожар, в результате которого загорелись автомобильные покрышки и мусор на площади порядка 400 квадратных метров.

    Возгорание произошло на открытой площадке на Рябиновой улице, передает РИА «Новости». «Происходит возгорание мусора и автомобильных покрышек на открытой площадке на Рябиновой улице», – заявил агентству представитель экстренных служб столицы.

    В пресс-службе столичного главка МЧС уточнили, что пожар вспыхнул по адресу: Рябиновая улица, дом 53А, строение 1. В настоящее время выясняется информация о возможных пострадавших в результате происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду источник в экстренных службах города сообщил о гибели двух человек при пожаре в жилом доме Москвы.

    Во вторник в Главном управлении МЧС по городу заявили о спасении пяти человек при возгорании в одноэтажном торговом павильоне.

    В понедельник из-за пожара в здании торгового центра в Новой Москве эвакуировали порядка 150 человек.

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    6 ноября 2026, 15:34 • Новости дня
    Умер бывший управляющий Феодосийской епархией схимитрополит Платон

    Бывший управляющий Феодосийской епархией схимитрополит Платон умер в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н.В. Склифосовского в Москве после продолжительной болезни скончался бывший управляющий Феодосийской епархией схимитрополит Платон (Удовенко).

    О смерти схимитрополита Платона сообщает Крымская митрополия в Max. Отмечается, что информация о дате, времени и месте отпевания новопреставленного владыки будет сообщена дополнительно.

    В декабре 2012 года решением Синода Украинской православной церкви митрополит Платон был назначен управляющим новообразованной Феодосийской епархией с титулом «Феодосийский и Керченский». В июне 2022 года Священный синод постановил принять Джанкойскую, Симферопольскую и Феодосийскую епархии в непосредственное каноническое и административное подчинение патриарху Московскому и всея Руси и Священному синоду Русской православной церкви.

    Решением Священного синода владыка Платон был освобожден от управления Феодосийской епархией с выражением благодарности за понесенные многолетние архипастырские труды и почислен на покой 25 июля 2024 года.

    В клиническом центре имени И.М. Сеченова в Москве 23 июля 2026 года митрополит Платон был пострижен в великую схиму с наречением имени в честь мученика Платона Анкирского.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Русской православной церкви сообщили о гибели клирика Ставропольской епархии иерея Александра Соловьева при ударе украинского беспилотника.

    В августе патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования из-за ранения митрополита Горловского и Славянского Митрофана при ударе ВСУ по собору в Горловке.

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    6 ноября 2026, 16:49 • Новости дня
    Желтый уровень опасности из-за гололедицы объявили в Москве и Подмосковье

    Гидрометцентр: Желтый уровень опасности из-за гололедицы объявлен в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Гидрометцентр предупредил об угрозе образования гололедицы в Москве и Подмосковье, в связи с чем в регионе третью ночь подряд будет действовать желтый уровень погодной опасности.

    Специальный режим, предупреждающий о потенциальной опасности метеоусловий, ввели с 21:00 пятницы до 09:00 субботы, передает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

    Синоптики ожидают температуру воздуха в столице от минус 1 до минус 3 градусов, по области – от минус 1 до минус 6 градусов. На фоне облачности прогнозируется небольшой снег и северо-западный ветер со скоростью 5–10 м/с.

    Предстоящая ночь может стать самой холодной в Москве с начала осени. Пока этот статус принадлежит ночи на 1 ноября, когда температура на метеостанции ВДНХ опустилась до 0,8 градуса ниже нуля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал снег и гололедицу в Москве в предстоящие выходные.

    В четверг Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в столичном регионе.

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