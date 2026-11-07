IIHF до сих пор не приняла решение о допуске российских сборных до турниров

Tекст: Мария Иванова

Международная федерация хоккея (IIHF) по-прежнему не приняла решение по допуску российских сборных до участия в соревнованиях, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

В федерации пояснили, что в настоящее время изучаются все доступные варианты, включая начало обсуждений с затронутыми национальными объединениями, в том числе с Федерацией хоккея России, чтобы определить конструктивный путь вперед в интересах мирового хоккея.

В субботу IIHF также не допустила сборные Белоруссии до участия в молодежном и взрослом чемпионатах мира 2027 года.

В конце октября Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал IIHF вернуть российские команды на международные турниры. После этого хоккейные федерации Германии, Чехии, Швеции и Норвегии выразили разочарование вердиктом суда, а премьер-министр Канады Марк Карни сообщил об отказе выдавать визы российским спортсменам для участия в молодежном чемпионате мира. Ранее в федерации заявляли, что возвращение россиян сопряжено со значительными трудностями, включая проблемы с визами и безопасностью.

В четверг Спортивный арбитражный суд указал на недостаток доказательств наличия правовых оснований для отстранения российских команд от международных турниров.

В среду Международная федерация хоккея заявила о недооценке трудностей возвращения российских команд на международные турниры.