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    7 ноября 2026, 14:12 • Новости дня

    IIHF отстранила взрослую и молодежную сборные Белоруссии от ЧМ по хоккею

    IIHF заявила о недопуске молодежной и взрослой сборных Белоруссии на ЧМ-2027

    IIHF отстранила взрослую и молодежную сборные Белоруссии от ЧМ по хоккею
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Совет Международной федерации хоккея (IIHF) постановил не допускать молодежную и взрослую сборные Белоруссии к участию в чемпионатах мира в 2027 году, сообщила организация.

    «Принимая решение, совет IIHF учел существующие спортивные и организационные аспекты обоих чемпионатов, включая структуру соревнований, расписание, билетную программу и операционное планирование. С учетом этих обстоятельств совет постановил, что национальные сборные Белоруссии не будут участвовать в этих двух чемпионатах мира в сезоне 2027 года», – заявила пресс-служба IIHF.

    Отмечается, что организация по-прежнему не согласна с вердиктом Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских сборных. IIHF предпринимает необходимые шаги, требуемые постановлением суда, и рассматривает условия для обеспечения безопасности чемпионатов и финансовой стабильности.

    Организация планирует обсуждения с национальными ассоциациями, включая Федерацию хоккея России, для поиска «конструктивного пути, отвечающего интересам мирового хоккея», отмечает РИА «Новости».

    В конце июля совет IIHF не допустил белорусские команды к турнирам, и Федерация хоккея Белоруссии подала апелляцию. Дисциплинарный комитет частично удовлетворил ее, но не нашел правовых оснований для немедленного возвращения команд. 30 октября CAS обязал IIHF допустить российские сборные к турнирам в сезоне-2026/27. В суде отметили, что федерация не представила достаточных доказательств для недопуска российских команд.

    Молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года в Канаде, а взрослый – в Германии с 14 по 30 мая 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу заседания совета Международной федерации хоккея завершились без окончательного вердикта по поводу возвращения российских спортсменов на международные соревнования.

    В четверг Спортивный арбитражный суд счел недостаточными доказательства наличия правовых оснований для отстранения российских команд.

    В среду Международная федерация хоккея заявила о недооценке трудностей в связи с постановлением Спортивного арбитражного суда о возвращении российских команд.

    6 ноября 2026, 14:53 • Новости дня
    Власти Германии заявили о невозможности провести ЧМ по хоккею с участием России

    Кабмин ФРГ: Бойкот сборной РФ сделал невозможным проведение ЧМ-2027 по хоккею

    Власти Германии заявили о невозможности провести ЧМ по хоккею с участием России
    @ iihf.com

    Tекст: Мария Иванова

    Отказ ряда хоккейных ассоциаций от матчей со сборной России делает фактически невозможным проведение чемпионата мира 2027 года в Германии, заявил представитель немецкого кабмина Штефан Корнелиус.

    «Восемь из 16 национальных ассоциаций за короткий промежуток времени заявили о бойкоте игр против России на чемпионате мира 2027 года», – заявил Корнелиус.

    По его словам, переговоры ведомства канцлера с Федерацией хоккея Германии, Олимпийской спортивной конфедерацией и президентом Международной федерации хоккея (IIHF) показали, что участие России в свете широкого отказа делает невозможным проведение турнира в спортивном и экономическом плане, передает ТАСС.

    Корнелиус добавил, что правительство ФРГ поддерживает Федерацию хоккея Германии как организатора в поисках приемлемого решения. Целью остается проведение турнира по расписанию, поэтому власти хотят изучить возможности его организации в Германии путем переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг министр спорта и глава Олимпийского комитета Михаил Дегтярев назвал отказ хоккейных ассоциаций от матчей с Россией недобросовестной конкуренцией.

    В среду Управление Верховного комиссара ООН по правам человека не усмотрело признаков дискриминации в намерениях некоторых ассоциаций бойкотировать игры с российской командой.

    В тот же день Австрийский хоккейный союз сообщил об отсутствии планов играть с Россией на ЧМ-2027.

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    4 ноября 2026, 21:39 • Новости дня
    УВКПЧ ООН не нашло дискриминации в бойкоте сборной России на ЧМ по хоккею

    ООН: Бойкот матчей со сборной РФ на ЧМ по хоккею не является дискриминацией

    Tекст: Мария Иванова

    Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) не усмотрело признаков дискриминации в намерениях некоторых европейских национальных ассоциаций бойкотировать игры с российской командой на чемпионате мира по хоккею 2027 года.

    «Если их отказ [участвовать в матчах со сборной РФ] носит характер протеста, а не направлен против отдельных спортсменов по признаку их национальности, он может рассматриваться как осуществление их права на свободу выражения мнения, которое является одним из основных прав в соответствии с международным правом», – приводит ответ представителя УВКПЧ ТАСС.

    При этом в управлении подчеркнули, что принцип недискриминации остается краеугольным камнем международного права в сфере прав человека. Там также отметили недостаток информации о причинах такого решения федераций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду управляющий директор Австрийского хоккейного союза Александер Хельвиг заявил об отсутствии планов играть с командой России на чемпионате мира 2027 года в Германии. В

    о вторник Чешский хоккейный союз запланировал обсудить отказ от матчей против сборной России после заявления министра внутренних дел Чехии Лубомира Метнара о невыдаче виз российским хоккеисткам.

    В тот же день представители мэра финского Тампере Ильмари Нурминена выразили готовность отказаться от проведения молодежного чемпионата мира по хоккею 2028 года в случае приезда на турнир команды России.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
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    4 ноября 2026, 19:27 • Новости дня
    МИД обвинил Канаду в нарушении Олимпийской хартии из-за недопуска хоккеистов

    МИД: Отказ Канады в визах российским спортсменам нарушает Олимпийскую хартию

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что решение канадских властей не выдавать визы российским хоккеистам является грубым нарушением Олимпийской хартии.

    Отказ канадского правительства пускать спортсменов из России и Белоруссии на молодежный чемпионат мира нарушает регламент Международной федерации хоккея (IIHF), говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД.

    «Таким образом, правительство Марка Карни публично заявляет о намерении демонстративно нарушить регламент проведения международных турниров Международной федерации хоккея, согласно пункту 87 которого страна-организатор чемпионата обязуется предоставить необходимое содействие и поддержку в получении въездных виз всем командам-участницам турнира. Подобные действия также являются грубым нарушением Олимпийской хартии», – подчеркнула Захарова.

    Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил сборной России участвовать в турнирах IIHF. В ответ федерации хоккея Швеции, Латвии, Финляндии, Норвегии и Дании отказались играть с россиянами, а Германия допустила возможность отказа от проведения чемпионата мира 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду премьер-министр Канады Марк Карни заявил о недопуске российских спортсменов на молодежный чемпионат мира.

    Международная федерация хоккея сообщила о недооценке трудностей из-за возвращения российских команд на турниры.

    Во вторник сборная Швеции отказалась проводить матчи против команды России на чемпионатах мира.

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    7 ноября 2026, 10:53 • Новости дня
    Гретцки похвалил премьера Канады за недопуск России на молодежный ЧМ

    The Globe and Mail: Гретцки поддержал запрет на участие России в МЧМ по хоккею

    Гретцки похвалил премьера Канады за недопуск России на молодежный ЧМ
    @ Adrian Wyld/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Бывший канадский хоккеист Уэйн Гретцки поддержал решение премьер-министра Канады Марка Карни запретить российским игрокам участвовать в молодежном чемпионате мира в Альберте.

    Бывший канадский хоккеист Уэйн Гретцки поддержал решение премьер-министра Канады Марка Карни запретить российским игрокам участвовать в молодежном чемпионате мира в Альберте вопреки решению спортивного суда, пишет The Globe and Mail.

    «Я понимаю позицию, которую занял премьер-министр, и молодец, что он занял эту позицию и четко ее обозначил. И я думаю, что многие игроки и жители Канады чувствуют то же самое», – заявил Гретцки на мероприятии в Зале хоккейной славы в Торонто.

    Ранее на этой неделе Карни заявил, что Канада проигнорирует решение Спортивного арбитражного суда, предписывающее Международной федерации хоккея включить мужские и женские сборные России в пять предстоящих турниров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу заседания совета Международной федерации хоккея завершились без окончательного вердикта по возвращению российских спортсменов на международные соревнования.

    В среду премьер-министр Канады Марк Карни отказался пускать российских спортсменов на молодежный чемпионат мира по хоккею в Альберте.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала решение канадских властей не выдавать визы российским хоккеистам грубым нарушением Олимпийской хартии.

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    6 ноября 2026, 08:24 • Новости дня
    Умер олимпийский чемпион по хоккею Михаил Васильев

    Умер олимпийский чемпион 1984 года по хоккею Михаил Васильев

    Умер олимпийский чемпион по хоккею Михаил Васильев
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Олимпийский чемпион и победитель чемпионата мира в составе сборной СССР по хоккею Михаил Васильев умер на 65-м году жизни.

    Об этом сообщает пресс-служба уфимского клуба «Салават Юлаев», в системе которого он работал тренером несколько лет, передает ТАСС.

    Причина смерти не уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в возрасте 60 лет скончался Евгений Кузнецов–старший, отец нападающего уфимского клуба «Салават Юлаев» Евгения Кузнецова.

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    6 ноября 2026, 08:14 • Новости дня
    Совет IIHF не принял решение о допуске российских хоккеистов к турнирам

    Международная федерация хоккея не решила вопрос допуска россиян к турнирам

    Совет IIHF не принял решение о допуске российских хоккеистов к турнирам
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Заседания совета Международной федерации хоккея завершились без окончательного вердикта по поводу возвращения российских спортсменов на международные соревнования.

    Совет Международной федерации хоккея (IIHF), заседания которого продлили до четверга, завершился без итогового решения по возвращению российских команд на турниры, передает ТАСС.

    Изначально совет должен был пройти 2 и 3 ноября, но работу организации продлили до 5 ноября. Собеседник агентства отметил отсутствие ясности по ситуации с допуском сборных России в настоящий момент.

    На прошлой неделе Спортивный арбитражный суд признал право российских хоккеистов выступать на международных соревнованиях. В суде подтвердили, что IIHF не представила достаточных доказательств для отстранения сборных. После этого федерации хоккея Норвегии, Финляндии, Швеции, Чехии, Латвии, Дании и Австрии пригрозили бойкотом матчей с россиянами. Словакия и Белоруссия выступили за возвращение России, а Швейцария заняла выжидательную позицию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Спортивный арбитражный суд счел недостаточными доказательства правовых оснований Международной федерации хоккея для отстранения российских команд от международных турниров.

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев признался в отсутствии восторга от решения суда допустить российских хоккеистов до международных соревнований.

    В среду Международная федерация хоккея заявила о значительной недооценке трудностей из-за возвращения российских команд на турниры.

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    6 ноября 2026, 10:47 • Новости дня
    Очередь выезжающих в ЕС из Белоруссии машин превысила 1,9 тыс.

    ГПК Белоруссии: Очередь на границе с ЕС превысила 1,9 тыс. машин

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Перед выходными на границе Белоруссии со странами Евросоюза скопились очереди из более чем 1,9 тыс. единиц транспорта, ожидающих въезда в ЕС, сообщили в Госпогранкомитете Белоруссии.

    «Перед выходными днями 1710 грузовых и 195 легковых авто ожидают въезда в Евросоюз», – сообщила пресс-служба комитета в своем Telegram-канале.

    По состоянию на 10.00 мск перед польскими пунктами пропуска находились около 1380 грузовиков. Сотрудники КПП «Кукурыки» (с белорусской стороны – «Козловичи») и «Бобровники» («Берестовица») за сутки оформили 39% и 16% грузового транспорта от нормы соответственно. Контролирующие службы «Шальчининкая» («Бенякони») и «Мядининкая» («Каменный Лог») приняли лишь 16% фур.

    Более 195 легковых автомобилей и три автобуса ожидали въезда в Польшу на пунктах «Кузница Белостоцкая» («Брузги») и «Тересполь» («Брест»). Контролирующие службы приняли на свою территорию 32% машин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце число грузовиков, ожидающих въезда из Белоруссии в страны Евросоюза, за выходные превысило 1,3 тыс. машин.

    В августе Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил об ожидании 3 тыс. автомобилей на границе с Польшей.

    Неделей ранее ведомство зафиксировало значительное увеличение количества автомобилей на границе с ЕС из-за медленной работы сопредельных пунктов пропуска.

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    5 ноября 2026, 12:41 • Новости дня
    Медведев не разделил восторг от решения CAS по российским хоккеистам

    Медведев назвал нервотрепкой допуск российских хоккеистов на турниры

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев признался, что не испытывает восторга от решения Спортивного арбитражного суда допустить российских хоккеистов до международных соревнований.

    Медведев обратил внимание на отношение к России со стороны канадского руководства, которое не позволит спортсменам спокойно участвовать в турнирах, написал Медведев в MAX.

    «Не разделяю умильного восторга по поводу решения CAS по хоккею и участия в отдельных международных соревнованиях. При таком скотском отношении к нашей стране и нашим людям, которое продемонстрировал канадский мерзавец Карни, выступление наших спортсменов будет сплошной нервотрепкой», – подчеркнул заместитель председателя Совета безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду премьер-министр Канады Марк Карни отказался пускать российских спортсменов на молодежный чемпионат мира по хоккею.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала решение канадских властей грубым нарушением Олимпийской хартии.

    Посол России в Канаде Олег Степанов указал на желание канадцев вернуть российских хоккеистов на лед.

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    4 ноября 2026, 21:02 • Новости дня
    Австрия допустила бойкот сборной России на ЧМ по хоккею

    Австрийский хоккейный союз допустил бойкот сборной России на ЧМ-2027

    Tекст: Мария Иванова

    Сборная Австрии по хоккею в данный момент не планирует играть с командой России на чемпионате мира 2027 года в Германии, заявил управляющий директор Австрийского хоккейного союза Александер Хельвиг.

    «Наша позиция достаточно ясна: пока идет конфликт, мы против участия сборной России в международных хоккейных турнирах. На данный момент мы ни в коем случае не будем играть против сборной России. Но до мая, конечно, еще многое может измениться», – заявил Хельвиг в эфире телерадиокомпании ORF.

    Хельвиг считает бойкот матча с российской сборной возможным вариантом, однако полагает, что такое решение следует принять всем европейским странам сообща, передает ТАСС.

    Ранее национальные ассоциации Финляндии, Швеции, Норвегии, Чехии, Дании и Латвии выступили с заявлением о бойкоте матчей со сборной России в связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских команд на международные соревнования. Хоккейная ассоциация Канады отметила, что обсудит данный вопрос позднее, при этом канадские власти заявили об отказе выдавать въездные визы российским и белорусским спортсменам. Поддержали возвращение россиян только Словакия и Белоруссия.

    Чемпионат мира пройдет в Германии в мае 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Министерство туризма и спорта Словакии поприветствовало возвращение российских хоккеистов на международные соревнования.

    Между тем премьер-министр Канады Марк Карни отказался пускать российских спортсменов на молодежный чемпионат мира.

    Во вторник федерации хоккея Финляндии, Норвегии, Швеции, Дании, Латвии и Чехии заявили об отказе проводить матчи со сборной России на чемпионате мира 2027 года.

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    5 ноября 2026, 18:58 • Новости дня
    Франция снялась с чемпионата мира по следж-хоккею из-за участия сборной России

    Сборная Франции снялась с ЧМ по следж-хоккею из-за россиян

    Tекст: Ольга Иванова

    Сборная Франции по следж-хоккею не будет участвовать в чемпионате мира в Мексике из-за присутствия на турнире сборной России.

    Руководящий совет Французской федерации хоккея (FFHG) единогласно принял решение о снятии национальной команды с чемпионата мира по следж-хоккею (парахоккею), передает ТАСС.

    В заявлении федерации отмечается, что турнир в Мексике пройдет под эгидой World Para Ice Hockey (WPIH) независимо от Международной федерации хоккея (IIHF), и в нем предусмотрено участие российской команды. Матч между сборными Франции и России был запланирован на 10 декабря.

    Руководящий совет FFHG счел, что «в нынешних обстоятельствах отсутствуют условия для обеспечения надлежащего проведения соревнований». В федерации выразили сожаление в связи с принятием такого решения, признав, что оно негативно отразится на французских спортсменах и тренерском штабе.

    Чемпионат мира по следж-хоккею пройдет в Мехико с 8 по 13 декабря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал отработанным спектаклем намерение ряда западных стран игнорировать решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских хоккеистов к международным турнирам.

    В тот же день шведская мебельная компания AJ Products объявила о прекращении спонсорства чемпионатов мира по хоккею из-за допуска российских команд.

    В воскресенье Федерация хоккея Германии сообщила о рассмотрении возможности отказа от проведения чемпионата мира в 2027 году по той же причине.

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    5 ноября 2026, 11:58 • Новости дня
    Дегтярев назвал бойкот сборной России по хоккею недобросовестной конкуренцией

    Дегтярев связал бойкот матчей сборной России по хоккею со страхом конкуренции

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр спорта и глава Олимпийского комитета Михаил Дегтярев заявил, что отказ хоккейных ассоциаций ряда западных стран от матчей со сборной России продиктован их желанием устранить конкурентов.

    Попытки помешать возвращению России на международные турниры обречены на провал, передает ТАСС.

    «Мы продолжаем наступательную дипломатически-юридическую операцию по поручению президента, целью которой является полноценное восстановление и возвращение в мировой спорт», – сказал Дегтярев.

    По его словам, страна возвращается в мировой спорт, и 22 международные спортивные федерации уже допустили россиян к выступлениям под национальным флагом и с гимном. Глава Минспорта подчеркнул, что препятствия, которые чинят западные страны в хоккее, вызваны их намерением недобросовестно конкурировать на льду.

    Ранее национальные хоккейные ассоциации Финляндии, Швеции, Норвегии, Чехии, Дании и Латвии объявили о бойкоте матчей против сборной России в ответ на решение Спортивного арбитражного суда о допуске российских команд к участию в международных соревнованиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Министерство туризма и спорта Словакии поприветствовало решение Спортивного арбитражного суда о возвращении российских хоккеистов на международные соревнования.

    Премьер-министр Канады Марк Карни отказался допускать российских спортсменов к участию в молодежном чемпионате мира.

    Во вторник двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал отработанным спектаклем намерение ряда западных стран игнорировать допуск россиян к турнирам.

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    5 ноября 2026, 17:32 • Новости дня
    Минск назвал дискриминацией планы Канады отказывать в визах спортсменам

    МИД Белоруссии: Отказ Канады в визах спортсменам является дискриминацией

    Tекст: Ольга Иванова

    Планы Канады отказать в выдаче виз спортсменам из России и Белоруссии являются проявлением дискриминации по национальному признаку, заявил пресс-секретарь белорусского МИД Руслан Варанков.

    «Отказ в визах является дискриминацией по национальному признаку и противоречит олимпийскому принципу «спорт вне политики», – цитирует Варанкова РИА «Новости».

    Он напомнил, что Спортивный арбитражный суд ранее предписал обеспечить участие российской и белорусской команд в турнирах Международной федерации хоккея в сезоне 2026–2027. Варанков подчеркнул, что Канада в качестве хозяйки соревнований не может игнорировать решение суда.

    По словам дипломата, рассуждения Оттавы о порядке, основанном на правилах, действуют лишь до тех пор, пока не начинают ей мешать. Он добавил, что принимающее государство обязано обеспечить допуск участников, так как это является базовым принципом организации любых международных спортивных мероприятий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду премьер-министр Канады Марк Карни отказался пускать российских спортсменов на молодежный чемпионат мира по хоккею.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала решение канадских властей грубым нарушением Олимпийской хартии.

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    5 ноября 2026, 19:51 • Новости дня
    «Металлург» забросил восемь шайб в ворота «Нефтехимика»

    «Металлург» разгромил «Нефтехимик» со счетом 8:1

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Магнитогорский «Металлург» обыграл нижнекамский «Нефтехимик» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 8:1.

    Матч в Магнитогорске между «Металлургом» и «Нефтехимиком» из Нижнекамска закончился победой хозяев со счетом 8:1 (1:0, 5:0, 2:1), передает РИА «Новости».

    У победителей дублями отметились Егор Коробкин (20-я и 30-я минуты) и Люк Джонсон (22, 53). Еще по шайбе забросили Даниил Вовченко (38), Игорь Нечаев (38), Михаил Федоров (40) и Нэйтан Тодд (51).

    У «Нефтехимика» единственную шайбу на 50-й минуте забросил Герман Точилкин.

    «Металлург» набрал 38 очков и занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Нефтехимика» 29 очков, команда находится на второй строчке.

    Следующий матч «Металлург» проведет 12 ноября дома против омского «Авангарда». «Нефтехимик» 8 ноября примет ярославский «Локомотив».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник московский ЦСКА на выезде нанес поражение магнитогорскому «Металлургу» со счетом 7:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

    Ранее в матче КХЛ «Спартак» одержал победу над столичным ЦСКА со счетом 2:0. А череповецкая «Северсталь» на домашнем льду обыграла нижегородское «Торпедо» со счетом 4:1.

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    4 ноября 2026, 19:45 • Новости дня
    «Локомотив» обыграл «Спартак» в матче КХЛ

    Ярославский «Локомотив» победил «Спартак» в гостевом матче КХЛ со счетом 4:1

    Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» нанес поражение московскому «Спартаку» в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счетом 4:1.

    Встреча в Москве завершилась победой гостей, шайбы в составе «Локомотива» забросили Егор Сурин (6-я минута), Данил Романцев (18), Денис Алексеев (23) и Рушан Рафиков (58). У хозяев льда единственную шайбу забросил Сергей Лукьянцев на 31-й минуте, передает РИА «Новости».

    Защитник московского клуба Андрей Миронов провел свой 800-й матч в лиге. Игру посетили 10 265 зрителей, что стало новым рекордом посещаемости в Москве в текущем сезоне КХЛ.

    На данный момент «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции с 32 очками, тогда как «Спартак» располагается на пятой позиции с 28 очками.

    Следующий матч «Спартак» проведет 6 ноября дома против минского «Динамо», а «Локомотив» в этот же день на выезде сыграет с тольяттинской «Ладой».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце московский хоккейный клуб «Спартак» обыграл владивостокский «Адмирал» со счетом 5:1 в гостевом матче.

    В сентябре ярославский клуб «Локомотив» победил владивостокский «Адмирал» в гостевом матче.

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    5 ноября 2026, 12:59 • Новости дня
    Лукашенко рассказал, что не стал бы президентом без опыта работы в совхозе

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его президентство стало возможным благодаря опыту работы руководителем совхоза.

    Об этом Лукашенко заявил во время посещения фермы по разведению племенного скота ЗАО «АСб-Агро Городец» в Могилевской области, передает БелТА.

    «Слава богу, что у меня этого не было – я бы президентом не стал. Я бы никогда не уехал из этого хозяйства, если бы у меня было это все», – заявил Лукашенко, осматривая предприятие.

    Он отметил, что условия для работы в сельском хозяйстве сейчас лучше, чем в его время, но подчеркнул необходимость соблюдения жесткой дисциплины. Нарушителям трудовой дисциплины президент пригрозил отправкой на военные сборы. «Задачу начертил, нарисовал. Не сделано – к Хренину. Будут зимой копать землю и спать в палатках», – добавил он.

    Кроме того, Лукашенко поручил продумать план строительства небольших ферм по откорму крупного рогатого скота мясных пород в Витебской, Могилевской и Минской областях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Лукашенко потребовал навести жесткую дисциплину на промышленных предприятиях страны и пригрозил отправлять нарушителей на перевоспитание в армию.

    В октябре президент Белоруссии продемонстрировал прием защиты от удара ножом перед бойцами народного ополчения в Витебской области.

    Кроме того, Александр Лукашенко заявил во время встречи с жителями Витебской области, что ему ближе деревенская жизнь, а условия в больших городах остаются для него непонятными.

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