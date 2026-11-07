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    7 ноября 2026, 13:51 • Новости дня

    Путин поздравил российских прыгунов на батуте с золотом чемпионата мира

    Путин поздравил прыгунов на батуте с победой на чемпионате мира в Китае

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин поздравил российских спортсменов с завоеванием золотых медалей на чемпионате мира по прыжкам на батуте в китайском Нанкине.

    Золотые медали в командных соревнованиях в дисциплине двойной минитрамп выиграли Александр Бутько, Илья Пенкин, Дамиан Козьмин и Тимофей Голубенко, передает официальный сайт Кремля.

    «Поздравляю вас, ваших наставников и болельщиков с блестящим выступлением в Нанкине. Отмечу командную сплоченность, индивидуальное мастерство и победный настрой, которые помогли вам обойти сильных и опытных соперников на пути к золотым медалям», – говорится в обращении главы государства.

    Путин добавил, что успех сборной стал достойным вкладом в развитие отечественного спорта высших достижений. Он также пожелал спортсменам здоровья, благополучия и удачи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу российская спортсменка Галина Бегим завоевала золотую медаль в соревнованиях на двойном минитрампе на чемпионате мира по прыжкам на батуте.

    Россиянин Илья Пенкин выиграл серебряную медаль чемпионата мира по прыжкам на батуте.

    5 ноября 2026, 16:31 • Новости дня
    Путин поручил «Времени героев» создать курс для бойцов без высшего образования
    Путин поручил «Времени героев» создать курс для бойцов без высшего образования
    @ Артем Пряхин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил правительству и своей администрации разработать программу обучения, аналогичную проекту «Время героев», для участников спецоперации без оконченного высшего образования.

    Глава государства озвучил эту инициативу в ходе совещания с членами кабмина, передает ТАСС. «Разумеется, на линии боевого соприкосновения немало ребят, у которых нет оконченного высшего образования, и для них, для этой категории наших бойцов мы тоже должны создать необходимые условия, чтобы они могли реализовать свои способности на гражданской службе. Для них должна быть создана отдельная специальная программа обучения и набора для того, чтобы они получили практический опыт», – сказал Путин.

    Президент призвал администрацию президента и правительство подключиться к совместной работе над созданием образовательной программы для военнослужащих со средним специальным образованием.

    Кадровая программа «Время героев» была создана по инициативе Владимира Путина для подготовки участников и ветеранов СВО к руководящей работе в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях. Обучение проводит Высшая школа государственного управления Президентской академии на базе мастерской управления «Сенеж». Наставниками участников выступают руководители федеральных ведомств, регионов и крупнейших компаний.

    Участники программы уже получили назначения на федеральном и региональном уровнях. Артем Жога стал полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе, Евгений Первышов – главой Тамбовской области, Артур Орлов возглавил «Движение первых», а Алексей Кондратьев стал сенатором от Курской области. Александр Шляпников получил пост заместителя губернатора Калужской области. Всего состоялось более 120 назначений участников программы, а 19 из них были избраны депутатами Государственной думы девятого созыва.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне власти рассказали о работе по получению тяжелоранеными участниками спецоперации высшего образования.

    В мае президент России Владимир Путин призвал выпускников программы «Время героев» не превращаться в аппаратчиков.

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    6 ноября 2026, 15:24 • Новости дня
    В Иране раскрыли содержание послания Хаменеи к Путину

    Иранский Совбез: Послание Хаменеи к Путину содержит оценки отношений двух стран

    В Иране раскрыли содержание послания Хаменеи к Путину
    @ Office of the Iranian Supreme Leader/WANA (West Asia News Agency)/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Послание верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи к президенту России Владимиру Путину содержало оценки и перспективы двустороннего сотрудничества, сообщил заместитель секретаря Высшего совета национальной безопасности республики Али Багери Кяни.

    «Это была детальная встреча, которая продлилась порядка трех часов. Основной целью визита была передача послания от верховного лидера Ирана президенту России», – сказал заместитель Резаи иранскому телевидению.

    Багери Кяни добавил, что послание включало положения и видение Ирана относительно двусторонних отношений, чтобы российская сторона имела более четкое представление о сотрудничестве под руководством Моджтабы Хаменеи, передает РИА «Новости».

    Заместитель секретаря иранского Совбеза подчеркнул, что реализация совместных проектов поможет разрушить надежды США и других стран на оказание давления на Иран. Среди ключевых проектов он выделил поставки российского газа и международный транспортный коридор «Север – Юг». По его словам, эти проекты будут способствовать развитию Ирана и обеспечению региональной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи сообщил об обсуждении строительства газопровода из России в Иран на встрече с российским лидером.

    В четверг Мохсен Резаи передал президенту России Владимиру Путину послание от верховного лидера Исламской республики Моджтабы Хаменеи.

    В понедельник президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о распоряжении Моджтабы Хаменеи урегулировать конфликт с США путем диалога.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    5 ноября 2026, 23:54 • Новости дня
    Иран рассказал Путину о семи условиях открытия Ормузского пролива

    Резаи увязал открытие Ормузского пролива с семью условиями Ирана

    Иран рассказал Путину о семи условиях открытия Ормузского пролива
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи сообщил, что в разговоре с президентом России Владимиром Путиным назвал выполнение семи условий Тегерана со стороны США необходимым для открытия Ормузского пролива.

    «Конечно, я сообщил ему, что по части дипломатии мы передали США семь условий. До тех пор, пока Вашингтон не выполнит их, Ормузский пролив не откроется и никаких переговоров не состоится», – приводит слова Резаи РИА «Новости» со ссылкой на иранские СМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил о прошедшей в Кремле встрече президента России с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана.

    Резаи заявил об обсуждении с президентом России региональной обстановки.

    Резаи передал Путину послание от верховного лидера Исламской республики Моджтабы Хаменеи.

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    4 ноября 2026, 16:39 • Новости дня
    Путин и патриарх Кирилл оценили скульптуру главы РПЦ
    Путин и патриарх Кирилл оценили скульптуру главы РПЦ
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл по-разному оценили скульптурное изображение предстоятеля Русской православной церкви, представленное на выставке в Манеже.

    «Красиво», – сказал глава государства, осматривая экспозицию. С оценкой Путина согласился митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов), передает РИА «Новости».

    Сам патриарх отреагировал на свою скульптуру с долей иронии: «Лучше, чем в жизни, конечно, на порядок».

    Выставка «Христианская традиция. Наши дни» открылась в среду и приурочена к наступающему 80-летию предстоятеля РПЦ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Путин во время посещения выставки «Христианская традиция. Наши дни» рассказал детям о врачебной деятельности святителя Луки.

    Также глава государства обратил внимание на слова мальчика Миши о лучшем дне в жизни и поставил свечку к иконе святых благоверных супругов князя Дмитрия Донского и преподобной Ефросинии Московской.

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    5 ноября 2026, 14:38 • Новости дня
    Путин передал российские активы табачной группы JTI во временное управление

    Путин передал активы табачной группы JTI компании «Промышленные активы»

    Путин передал российские активы табачной группы JTI во временное управление
    @ Белинский Юрий/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче 100% долей российского подразделения табачной группы JTI во временное управление акционерному обществу «Промышленные активы».

    Согласно опубликованному указу, сто процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Петро», ранее принадлежавших компании JTI Investments Sarl, переданы акционерному обществу «Промышленные активы», передает РИА «Новости».

    Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Данное распоряжение дополняет пункт 99 перечня активов, в отношении которых введено внешнее управление.

    Указ о передаче российских активов табачной группы JTI во временное управление вступает в силу со дня его официального опубликования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце пресс-секретарь президента Дмитрий Песков связал передачу активов иностранных компаний во временное управление с их происхождением из недружественных стран.

    В сентябре президент России Владимир Путин подписал указ о передаче российских активов немецкой торговой сети Metro во временное управление акционерному обществу «УК Торг Рус».

    Швейцарский производитель продуктов питания Nestle приступил к изучению возможных вариантов действий после введения временного управления в отношении российского подразделения.

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    6 ноября 2026, 20:36 • Новости дня
    Путин обсудил с Совбезом предстоящие переговоры по Украине в ОАЭ
    Путин обсудил с Совбезом предстоящие переговоры по Украине в ОАЭ
    @ Алексей Бабушкин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, на котором обсуждались предстоящие в ОАЭ переговоры по украинскому урегулированию.

    Глава государства также обсудил с участниками совещания обеспечение и укрепление продовольственной безопасности страны, передает РИА «Новости».

    Путин сообщил, что в заседании постоянных членов Совбеза примут участие члены российской делегации, которые поедут в Абу-Даби на переговоры. На совещании присутствовали помощник президента Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, замглавы МИД Сергей Рябков и начальник главного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков.

    Президент выразил благодарность руководству ОАЭ за проведение переговоров по украинскому урегулированию. «На следующей неделе, во вторник, должны начаться трехсторонние переговоры по украинской тематике в Арабских Эмиратах, за что мы благодарны руководству Арабских Эмиратов, они последовательно помогают нам», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент России обсудил на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности меры по противодействию попыткам воздействия на российскую молодежь из-за рубежа.

    В сентябре Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности по вопросам нейтрализации угроз общественной безопасности.

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    4 ноября 2026, 17:48 • Новости дня
    Путин вручил медаль Пушкина потомку Бисмарка

    Путин в День народного единства вручил медаль Пушкина потомку Бисмарка

    Путин вручил медаль Пушкина потомку Бисмарка
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в День народного единства вручил медали Пушкина иностранцам – друзьям России, включая Александра фон Бисмарка – потомка первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка.

    Президент России Владимир Путин в День народного единства вручил иностранцам – друзьям России медали Пушкина. В их числе оказался основатель российско-немецкого общественного проекта «Бисмарк-диалог» Александр фон Бисмарк, приходящийся потомком первому канцлеру Германской империи Отто фон Бисмарку, передает ТАСС.

    Медалями Пушкина также отмечены американка Каролина Гаспар Рамирес, руководящая Домом культуры «Мексика – Россия», и генеральный директор южнокорейской компании «Спейс нал» Ким Чжон А. Кроме того, награды удостоились почетный консул России в Гамбии Момоду Ламин Манга и министр научно-технологического развития и высшего образования Республики Сербской Драга Мастилович.

    В список награжденных вошел и председатель Синодальной исторической комиссии Белорусского экзархата Московского патриархата протоиерей Александр Романчук.

    Согласно статуту, медаль Пушкина вручается за значительные заслуги в сфере культуры и искусства, вклад в сохранение исторического наследия, сближение наций, а также за активную популяризацию российской литературы за рубежом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин вручил государственные награды и премию за вклад в укрепление единства российской нации.

    Президент Владимир Путин напомнил о роли сплоченности людей разных национальностей в прекращении смуты и восстановлении государственности.

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    6 ноября 2026, 08:44 • Новости дня
    Политолог: Путин открыл путь к госслужбе более широкому кругу ветеранов СВО
    Политолог: Путин открыл путь к госслужбе более широкому кругу ветеранов СВО
    @ Сергей Карпухин/POOL/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Ветераны СВО, делом доказавшие свои морально-волевые качества, должны иметь возможность продолжить служение стране на соответствующих должностях даже при отсутствии дипломов о высшем образовании, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Никита Сетов. По его словам, всех участников спецоперации объединяет стремление работать на благо своей страны. В четверг Владимир Путин поручил в рамках кадрового проекта «Время героев» создать программу для бойцов СВО без высшего образования.

    «Владимир Путин неоднократно заявлял о необходимости привлечь как можно больше участников СВО к управлению страной. И это логично: люди, прошедшие через горнило боевых действий, обладают высокими морально-нравственными качествами, что крайне важно для эффективного управленца», – сказал политолог Никита Сетов.

    Он отмечает, что в России хорошо себя зарекомендовала президентская программа «Время героев», которая дала ветеранам СВО возможность продолжить служение стране в гражданской сфере. «Большое число ее выпускников уже заняли посты на госслужбе. Однако ограничиваться только этой инициативой нельзя», – добавляет собеседник.

    Эксперт отмечает, что участников спецоперации объединяет стремление приносить пользу стране, независимо от их образовательного и профессионального пути до спецоперации. «Они едины в желании трудиться на благо Родины после возвращения в родные города», – акцентирует он.

    Таким образом, добавляет эксперт, создание программы в рамках «Времени героев», рассчитанной на бойцов без высшего образования, станет важным шагом к расширению возможностей для самореализации ветеранов СВО на гражданской службе. «Это наглядный пример воплощения принципа справедливости в политике государства: первоочередное значение имеет готовность человека служить своей Родине», – подчеркивает Сетов.

    В четверг Путин предложил создать программу подготовки к госслужбе для ветеранов спецоперации, не имеющих высшего образования. Он подчеркнул, что в стране уже реализуется инициатива «Время героев», с помощью которой герои, желающие попробовать себя в гражданской сфере, могут послужить Отечеству после окончания военной карьеры.

    Однако данная программа требует от потенциального участника университетского диплома. «Разумеется, на линии боевого соприкосновения немало ребят, у которых нет законченного высшего образования. И для них мы тоже, для этой категории наших бойцов, мы тоже должны создать необходимые условия, чтобы они могли реализовать свои способности», – пояснил президент.

    Напомним, кадровый проект «Время героев» действует с 2024 года. Он был создан по инициативе Путина для подготовки участников и ветеранов СВО к руководящей работе в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях. Обучение проводит Высшая школа государственного управления Президентской академии на базе мастерской управления «Сенеж». Наставниками участников выступают руководители федеральных ведомств, регионов и крупнейших компаний.

    Участники программы уже получили назначения на федеральном и региональном уровнях. Артем Жога стал полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе, Евгений Первышов – главой Тамбовской области, Артур Орлов возглавил «Движение первых», а Алексей Кондратьев стал сенатором от Курской области. Александр Шляпников получил пост заместителя губернатора Калужской области. Всего состоялось более 120 назначений участников программы, а 19 из них были избраны депутатами Госдумы девятого созыва.

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    4 ноября 2026, 18:06 • Новости дня
    Путин: Россия никому никогда не угрожала и не угрожает

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в Кремле заявил, что Россия никому не угрожает и стремится к сотрудничеству с другими странами.

    «Сейчас очень важно, чтобы во многих, в том числе и не только в тех странах, которые вы представляете, люди увидели, на политическом уровне люди увидели, что, во-первых, Россия никому никогда не угрожала и не угрожает. Во-вторых, мы стремимся к сотрудничеству», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Президент также поблагодарил иностранных представителей за развитие отношений между странами и народами, передает ТАСС.

    «Взаимодействие в сфере культуры, образования, гуманитарных сферах в самом широком смысле этого слова, в бизнесе в том числе – это все создает благоприятную почву, основу для развития отношений на политическом уровне и в сфере безопасности», – подчеркнул президент.

    «Мы стремимся к сотрудничеству, а те, кто пока не готов, пользуясь вашим примером и пользуясь примерами других наших друзей во многих странах мира, все-таки сделают правильные выводы и скорректируют свое отношение, не будут стремиться к конфронтации, а будут стремиться к сотрудничеству с Россией. Мы к этому готовы», – добавил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Путин отметил роль проректора Российско-армянского университета Паркева Аветисяна в укреплении научно-образовательного сотрудничества между Москвой и Ереваном.

    Президент России Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград заявил, что в настоящее время идет сложный процесс формирования более справедливого многополярного мира.

    После окончания церемонии вручения государственных наград в Кремле Путин провел неформальную беседу с лауреатами.

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    4 ноября 2026, 16:13 • Новости дня
    Путин выразил уверенность в достижении Россией поставленных целей

    Путин: Россия обязательно достигнет поставленных целей

    Путин выразил уверенность в достижении Россией поставленных целей
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии международной недели «Народы России» выразил уверенность, что страна обязательно достигнет поставленных целей.

    «Мощный, всепобеждающий дух единства народов России передается из поколения в поколение. Мы и сейчас стоим плечом к плечу и уверены, что обязательно достигнем поставленных целей», – цитирует Путина ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин поздравил россиян с Днем народного единства.

    В среду президент Владимир Путин назвал сплоченность народов ключевой в судьбе страны.

    Во вторник Путин указал на укрепляющее народы России культурное многообразие.

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    5 ноября 2026, 19:00 • Новости дня
    Эксперт: Путин подает чиновникам пример заботы о семьях бойцов СВО

    Политолог Шаповалов: Встреча Путина с семьями бойцов подчеркнула смысл народного единства

    Эксперт: Путин подает чиновникам пример заботы о семьях бойцов СВО
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Поддержка семей участников СВО для Владимира Путина – не формальная обязанность, а вопрос личной ответственности. Президент показывает чиновникам пример того, как надо строить эту работу: в ее основе должны лежать искренняя благодарность защитникам Родины и забота об их близких, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Шаповалов. Ранее глава государства пригласил детей погибших участников СВО на чаепитие в Кремль.

    «Поддержка бойцов СВО и их семей неизменно находится в центре внимания президента. Он неоднократно называл это направление ключевым для собственной политики. Именно поэтому встречи с ветеранами, их матерями, женами и детьми стали регулярными событиями в графике президента», – сказал политолог Владимир Шаповалов.

    «Причем речь идет о внимании не только к семьям действующих военнослужащих и ветеранов, но и к близким тех, кто погиб при исполнении воинского долга. Кроме того, такие встречи позволяют главе государства из первых уст узнавать, как работает система помощи военным и их семьям», – пояснил эксперт.

    По словам собеседника, Владимир Путин воспринимает заботу о семьях участников СВО и погибших бойцов как личную ответственность. «Чаепитие в Кремле с детьми бойцов спецоперации возникло спонтанно. Оно не планировалось заранее и, судя по всему, сформировалось как порыв президента более тесно пообщаться с ребятами и их родителями», – продолжил он.

    «Своей искренностью глава государства на собственном примере продемонстрировал чиновникам со всей России: помощь семьям ветеранов не должна ограничиваться рамками формальной отчетности, ведь речь идет о выражении благодарности героям, вставшим на защиту Родины», – подчеркнул политолог.

    Шаповалов отметил и значимость чаепития в контексте Дня народного единства. «Это важная дата, которая напоминает нам, что без сплочения многого не построишь. Мы должны быть одной большой семьей, готовой и способной совершать подвиги во имя общего дома», – заключил эксперт.

    Ранее Владимир Путин пригласил на чаепитие в Кремль детей военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в ходе СВО. Перед этим глава государства пообщался с ребятами на Красной площади. На мероприятии также присутствовали их матери и заместитель министра обороны, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

    Встреча состоялась в День народного единства. В этот день Путин участвовал в церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому.

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    5 ноября 2026, 21:10 • Новости дня
    Путин поручил защитить молодежь и пенсионеров от финансовых угроз

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин заявил о необходимости защитить молодежь и людей старшего поколения от угроз в сфере финансовой безопасности.

    Путин поручил активно заниматься вопросами финансового просвещения населения, передает РИА «Новости». «Задача – защитить людей, оградить молодых людей, оградить молодежь, да и старшее поколение от угроз, купированием которых вы занимаетесь», – сказал Путин.

    Российский лидер добавил, что для повышения финансовой грамотности граждан следует использовать доступные и понятные методики, в том числе проводить международные профильные олимпиады.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин оценил работу Росфинмониторинга по предотвращению хищений бюджетных средств.

    Владимир Путин заявил о необходимости использования инструментов финансовой разведки и технологий искусственного интеллекта.

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    5 ноября 2026, 16:36 • Новости дня
    Путин привился от гриппа российской вакциной
    Путин привился от гриппа российской вакциной
    @ Алексей Бабушкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства сообщил о сделанной отечественной вакциной прививке от гриппа, а министр здравоохранения Михаил Мурашко отчитался о 35,5 млн прошедших вакцинацию граждан.

    Глава государства сделал прививку от гриппа отечественным препаратом две недели назад. По словам Путина, процедура не помешала его занятиям спортом, передает ТАСС.

    «Сегодня привито 35,5 млн человек, в том числе почти 12 млн детей, 120 тыс. беременных», – сообщил в свою очередь Мурашко. Глава Минздрава добавил, что на сегодняшний день почти 1,5 млн человек в стране прошли вакцинацию за счет средств работодателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил о способности российских вакцин защитить от нового штамма свиного гриппа.

    В воскресенье заведующий отделом эпидемиологии Центра гигиены и эпидемиологии в Приморском крае Любовь Семейкина назвала ноябрь оптимальным временем для прохождения процедуры.

    В прошлом месяце министр здравоохранения Михаил Мурашко объяснил необходимость ежегодной прививки сохранением иммунитета только в течение одного эпидемиологического сезона.

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    4 ноября 2026, 18:33 • Новости дня
    Песков: Повестка возможной встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа согласовывается

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Повестка возможной встречи президента Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа на полях саммита АТЭС в Китае находится на стадии согласования, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Она согласовывается сейчас», – сказал Песков в эфире Первого канала, передает РИА «Новости».

    Представитель Кремля подчеркнул, что обсуждение деталей предстоящего события ведется как с китайской, так и с американской сторонами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об обмене сигналами для подготовки трехсторонней встречи лидеров России, Китая и США на саммите АТЭС.

    В понедельник представитель Кремля допустил общение Владимира Путина и Дональда Трампа в китайском Шэньчжэне.

    В прошлом месяце помощник президента по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков сообщил о начале организации будущих переговоров глав трех государств.

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    4 ноября 2026, 16:26 • Новости дня
    Путин назвал согласие между народами России несущей конструкцией суверенитета

    Путин назвал единство народов России несущей конструкцией суверенитета страны

    Путин назвал согласие между народами России несущей конструкцией суверенитета
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Согласие и взаимоуважение между народами России, а также их единство являются несущей конструкцией суверенитета и независимости страны, заявил президент Владимир Путин.

    «Помнить, что согласие, взаимоуважение между народами России, их единство – это несущая конструкция суверенитета и независимости нашей страны. А забота о сохранении культуры, обычаев, языков каждого народа – это основа нашей национальной политики», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Об этом глава государства заявил на пленарном заседании международной недели «Народы России».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин назвал русский народ и язык основой государственности России.

    Глава государства заявил о восприятии в мире искусства всех народов России как русского.

    Владимир Путин назвал сплоченность народов ключевой в судьбе страны.

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