Путин поздравил российских прыгунов на батуте с золотом чемпионата мира

Путин поздравил прыгунов на батуте с победой на чемпионате мира в Китае

Tекст: Дмитрий Зубарев

Золотые медали в командных соревнованиях в дисциплине двойной минитрамп выиграли Александр Бутько, Илья Пенкин, Дамиан Козьмин и Тимофей Голубенко, передает официальный сайт Кремля.

«Поздравляю вас, ваших наставников и болельщиков с блестящим выступлением в Нанкине. Отмечу командную сплоченность, индивидуальное мастерство и победный настрой, которые помогли вам обойти сильных и опытных соперников на пути к золотым медалям», – говорится в обращении главы государства.

Путин добавил, что успех сборной стал достойным вкладом в развитие отечественного спорта высших достижений. Он также пожелал спортсменам здоровья, благополучия и удачи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу российская спортсменка Галина Бегим завоевала золотую медаль в соревнованиях на двойном минитрампе на чемпионате мира по прыжкам на батуте.

Россиянин Илья Пенкин выиграл серебряную медаль чемпионата мира по прыжкам на батуте.