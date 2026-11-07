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    7 ноября 2026, 13:45 • Новости дня

    Британия вывела на орбиту второй военный спутник Titania

    Минобороны Британии сообщило о запуске второго военного спутника Titania

    Tекст: Мария Иванова

    Министерство обороны Великобритании отчиталось о запуске на орбиту второго военного спутника Titania для наблюдения за поверхностью Земли.

    Пуск космического аппарата состоялся в октябре. Спутник весит около 100 кг и совершает оборот вокруг Земли каждые 90 минут со скоростью 27 тыс. км/ч, передает ТАСС.

    Спутник разработали в английском графстве Хэмпшир в рамках партнерства Лаборатории оборонных наук и технологий (DSTL) и компании BAE Systems. Первый британский военный спутник Tyche отправился на орбиту в августе 2024 года, а в следующем году ожидается запуск аппаратов Juno и Oberon.

    Кроме того, в рамках проекта Inaros Лондон проведет испытания трех нейроморфных сенсоров для отслеживания перемещений в космическом пространстве. Датчики разместят на объектах в Австралии, Британии и на Кипре для выявления угрожающей активности вблизи британских спутников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре вооруженные силы Британии создали первое специализированное подразделение военно-воздушных сил для защиты космической инфраструктуры королевства.

    В июле британская армия решила заменить устаревшие разведывательные беспилотники современными португальскими дронами.

    5 ноября 2026, 10:13 • Новости дня
    Вторжение Римской империи в Британию началось из-за женщины

    Британский правитель Верика, убедивший римлян во вторжении, оказался женщиной

    Вторжение Римской империи в Британию началось из-за женщины
    @ Stapleton Historical Collection/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Исторический деятель Верика, убедивший римского императора Клавдия вторгнуться в Британию, с высокой долей вероятности был женщиной, заявил археолог Майлз Расселл.

    Верика является одной из центральных фигур в ранней британской истории. Считается, что именно этот правитель убедил римского императора Клавдия начать вторжение, положив начало завоеванию Британии Римской империей. Однако новый анализ указывает на то, что историки долгое время ошибались относительно пола Верики, пишет New Scientist.

    Археолог Майлз Расселл из Борнмутского университета приводит несколько аргументов в пользу того, что Верика была королевой. Во-первых, в Британии железного века имена, оканчивающиеся на «а», обычно были женскими. Две другие известные британские правительницы того времени, Боудикка и Картимандуя, также носили имена с таким окончанием. Расселл отмечает, что это правило применимо примерно к 95% британских имен железного века.

    Во-вторых, на монетах с именем Верики часто изображены женщины-воины на лошадях. По словам Расселла, другие лидеры, чеканившие монеты, изображали мужских персонажей. Кроме того, надписи на монетах, такие как COM F, традиционно трактовавшиеся как «сын Коммия», могут означать «дочь Коммия», а титул rex (правитель) не имел гендерной привязки.

    Расселл также указывает, что версия о женщине-правительнице лучше согласуется с историческими свидетельствами. Римские авторы часто демонизировали императора Клавдия, утверждая, что им управляют бывшие рабы и женщины. Британская правительница, убедившая его начать вторжение, идеально вписывается в этот нарратив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце британские археологи обнаружили на юго-западе Уэльса остатки римского форта императора Магна Максима. В августе новорожденная дочь племянницы короля Карла III получила имя в честь прабабушки Елизаветы II. В 2025 году египтолог Виктор Солкин предрек крупные археологические открытия в Египте.

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    6 ноября 2026, 18:26 • Новости дня
    Отца Меган Маркл арестовали в США по делу о хранении детской порнографии

    Daily Mail: Отца Меган Маркл арестовали в США по делу о детской порнографии

    Отца Меган Маркл арестовали в США по делу о хранении детской порнографии
    @ Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сотрудники ФБР задержали отца жены британского принца Гарри Меган Маркл в одном из домов престарелых в американском штате Флорида по подозрению в хранении детской порнографии.

    Томаса Маркла-старшего арестовали в связи с делом о предполагаемом хранении незаконных материалов, пишет Daily Mail. По данным газеты, 82-летний мужчина был задержан в штате Флорида.

    В конце октября в отношении Маркла начали расследование из-за архива детской порнографии в его доме на Филиппинах. Ожидалось, что расследование начнут и правоохранительные органы США, к которым обратился сын Маркла.

    Сама Меган Маркл заявила о глубоком потрясении. Она прекратила общение с отцом в 2018 году, когда получила информацию о его преступлениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция на Филиппинах начала расследование в отношении Томаса Маркла-старшего по подозрению в хранении архива детской порнографии.

    Позже американского офицера вывезли из Британии до допроса полицией по делу о хранении детской порнографии.

    Британская полиция передала надзорному органу сведения о возможном нарушении со стороны Скотленд-Ярда в связи с обращением по делу отца Меган Маркл.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    4 ноября 2026, 16:33 • Новости дня
    Британия извинилась перед украинскими детьми за предложение учить русский язык

    The Guardian: Лондон извинился перед украинскими детьми за уроки русского языка

    Британия извинилась перед украинскими детьми за предложение учить русский язык
    @ Martyn Wheatley /i-Images/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Великобритании принесли извинения украинским детям-беженцам, которым предлагали изучать русский язык для сдачи выпускных экзаменов.

    Власти Великобритании принесли извинения украинским детям-беженцам, которым предлагали изучать русский язык для сдачи выпускных экзаменов, передает ТАСС со ссылкой на The Guardian.

    «Очень многим ученикам пришлось изучать русский язык. Мне искренне жаль, что они оказались в таком положении», – заявила заместитель министра образования Великобритании Джорджия Гулд.

    Британское министерство образования выделило грант в размере 340 тыс. фунтов стерлингов (460 тыс. долларов) на разработку экзамена по украинскому языку в рамках программы получения аттестата о среднем образовании GCSE.

    Подготовку программы планируют завершить к 2028 году. Ожидается, что возможность сдавать экзамен на родном языке появится у украинских детей в Англии в 2029 году, при этом будут оцениваться навыки речи, чтения и письма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу бывший посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей раскритиковал планы украинских властей ввести запрет на культурную продукцию на русском языке.

    В сентябре украинский языковой омбудсмен Елена Ивановская пригрозила штрафовать родителей школьников за использование русского языка в чатах с учителями.

    В марте посольство России в Лондоне заявило о распространении британскими СМИ необоснованных данных об украинских детях.

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    5 ноября 2026, 05:42 • Новости дня
    В России начались автономные испытания нового космического корабля

    Корабль для полетов к Луне вышел на этап подготовки к летным испытаниям

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Разработчики перспективного транспортного корабля нового поколения перешли к этапу подготовки аппарата к летным испытаниям, сообщил космонавт-испытатель Марк Серов.

    «Мы сейчас вышли на этап уже автономных комплексных испытаний. Лично я и мои коллеги занимаемся как раз отработкой эргономических вопросов. То есть сейчас сам корабль выходит на этап уже подготовки к летным испытаниям. Это серьезный этап», – рассказал Серов ТАСС.

    Специалист отметил, что аппарат разрабатывался для полетов со второй космической скоростью в рамках лунной программы и экспедиций к астероидам. При этом летные испытания перспективного корабля пройдут на околоземной орбите.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце руководитель российской лунной программы Лев Зеленый заявил о перспективах превращения Луны в космический аналог Эвереста.

    Директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович рассказал о планах России по изучению спутника Земли на конгрессе в Турции.

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    4 ноября 2026, 20:20 • Новости дня
    Списанная космическая обсерватория НАСА начала падение на Землю

    CNN: Отработавший 22 года американский телескоп сошел с орбиты

    Tекст: Мария Иванова

    Американская космическая обсерватория Neil Gehrels Swift, проработавшая на орбите почти 22 года, вошла в атмосферу Земли, при этом часть ее обломков должна достигнуть поверхности.

    Обсерватория массой более 1,4 т завершит свое существование рано утром в среду, сгорев при прохождении плотных слоев атмосферы, пишет CNN.

    В американском аэрокосмическом агентстве предупредили, что некоторые фрагменты аппарата все же упадут на поверхность планеты. «Риск причинения вреда кому-либо на Земле маловероятен, примерно 1 к 2100», – говорится в заявлении НАСА.

    Ожидается, что обломки упадут в широкой полосе между 20,6 градуса южной и северной широты, которая охватывает Центральную и Южную Америку, Центральную Африку, Юго-Восточную Азию, северную часть Австралии и обширные участки океана.

    Телескоп Swift был запущен в 2004 году для изучения гамма-всплесков и мощных космических взрывов. Снижение аппарата ускорилось из-за повышения солнечной активности, а предпринятая в июле попытка запустить спасательную миссию и поднять орбиту обсерватории потерпела неудачу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в НАСА сообщили о скором разрушении телескопа Swift в плотных слоях атмосферы из-за провала попытки поднять его орбиту.

    В июне американское космическое агентство объявило о подготовке к запуску сервисного спутника LINK для спасения орбитальной обсерватории.

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    5 ноября 2026, 22:06 • Новости дня
    Экс-глава военно-морской поддержки Украины осужден в Британии за домогательства к офицеру
    Экс-глава военно-морской поддержки Украины осужден в Британии за домогательства к офицеру
    @ DPA/Picture Alliance/Reuters

    Бывший командир британского патрульного корабля HMS Tyne, привлекавшегося к наблюдению за российскими военными судами, получил четыре месяца тюрьмы за действия сексуального характера в отношении младшего офицера. Он также был ответственным за военно-морскую поддержку Украины. Инцидент произошел после употребления алкоголя в первый день его командования кораблем.

    Приговор 40-летнему Мартину Мейгеру вынес военный суд в гарнизоне Каттерик в Северном Йоркшире. Ранее офицера признали виновным по одному из двух предъявленных эпизодов, сообщает Daily Mail.

    Инцидент произошел 10 мая 2025 года во время стоянки Tyne в Леруике на Шетландских островах. Моряки посетили пабы и вискикурню, а затем вернулись в корабельную кают-компанию, где Мейгер проводил время с младшими офицерами. Находившийся в состоянии опьянения командир трогал одного из подчиненных за ягодицы и бедра.

    Мейгер признал прикосновения и неуместность своего поведения, но отрицал сексуальный характер действий. По его версии, он подшучивал над весом сослуживца. Потерпевший подал жалобу, после чего Мейгера отстранили от командования спустя всего несколько дней после вступления в должность.

    Судья Том Митчелл подчеркнул, что командир нарушил требования, соблюдения которых сам должен был добиваться от других. Хотя корабль находился у причала и не выполнял оперативных задач, произошедшее отразилось на его работе, поскольку экипаж остался без командира. Судья также отметил, что подобные преступления подрывают доверие между военнослужащими.

    Защита заявила, что приговор тяжело отразился на Мейгере, который связал жизнь с флотом еще в 14 лет, вступив в морской кадетский корпус. По данным газеты, ранее он руководил морской поддержкой Украины со стороны Британии, в рамках этой миссии он консультировал министров, отвечал за 100 привлеченных к миссии военнослужащих и отвечал за бюджет в 100 млн фунтов стерлингов.

    HMS Tyne патрулирует британские воды и находится в эксплуатации с 2003 года. В январе 2025 года он вместе с HMS Somerset наблюдал за российским судном «Янтарь» в Северном море. В июле 2026 года Tyne сопровождал российский «Неустрашимый», проводивший стрельбы примерно в 40 милях от Плимута.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце нефтяной танкер Sled остановился в Балтийском море из-за неисправности двигателя. Летом из-под стражи освободили российского капитана задержанного ВМС Франции судна Tagor. В прошлом году на военно-морской базе в Шотландии произошел ядерный инцидент.

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    5 ноября 2026, 13:36 • Новости дня
    Китай провел первую в мире лазерную резку в открытом космосе
    Китай провел первую в мире лазерную резку в открытом космосе
    @ Хуачжунский университет науки и технологий/Science and Technology Daily

    Tекст: Дарья Григоренко

    Китайские исследователи успешно завершили первое в мире испытание лазерной резки металла в условиях вакуума за бортом орбитальной космической станции.

    Эксперимент по лазерному обслуживанию аппаратов за бортом станции был проведен специалистами Хуачжунского университета науки и технологий совместно с Шанхайским институтом космической энергетики, пишет Science and Technology Daily.

    Профессор Хуачжунского университета науки и технологий Хуан Инь пояснил, что традиционное обслуживание аппаратов осложняется условиями вакуума, сильной радиацией и перепадами температур. В ходе уникального испытания китайским ученым удалось выполнить резку алюминиевого сплава миллиметровой толщины с микронной точностью прямо в космической среде.

    Для реализации проекта команда исследователей разработала специальный многоуровневый механизм визуального наведения и систему точной настройки захвата манипулятора. Успешное завершение испытаний закладывает надежную основу для создания системы регулярного обслуживания китайской космической станции на орбите.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь выступил против милитаризации околоземной орбиты.

    В прошлом месяце правительство Китая призвало мировое сообщество отказаться от милитаризации космоса.

    Летом китайские ученые успешно вернули с орбитальной станции партию экспериментальных биоматериалов для исследования развития клеток.

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    5 ноября 2026, 15:36 • Новости дня
    Премьер Британии: Россия не будет приглашена на саммит G20 в 2027 году

    Премьер Британии Бернем: Россия не будет приглашена на саммит G20 в 2027 году

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Британии Энди Бернем заявил об отказе приглашать президента России Владимира Путина на саммит Группы двадцати (G20) в 2027 году.

    Британия примет саммит Группы двадцати в Манчестере в 2027 году. На вопрос журналистов о том, будет ли приглашен на встречу российский лидер, глава британского правительства ответил: «Нет». Высказывания Бернема привел корреспондент The Economist Хьюго Джай, передает ТАСС.

    Ближайшая встреча лидеров стран G20 пройдет 14–15 декабря в Дорале в американском штате Флорида.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду канцлер Германии Фридрих Мерц потребовал от президента США Дональда Трампа пригласить Владимира Зеленского в случае участия российского лидера в саммите G20.

    Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о подготовке трехстороннего саммита лидеров России, США и Китая.

    В воскресенье глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас выступила против участия Владимира Путина в декабрьской встрече Группы двадцати.

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    5 ноября 2026, 00:53 • Новости дня
    Дмитриев указал на старания СМИ Британии подорвать позиции Трампа перед выборами

    Дмитриев уличил британские СМИ в попытках подорвать авторитет Трампа

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что президент США Дональд Трамп выступает защитником западной цивилизации, пока британские СМИ стараются подорвать его позиции.

    «Британские СМИ усердно работали над подрывом авторитета президента Трампа и республиканцев перед промежуточными выборами и теперь ликуют», – написал он в соцсети Х.

    Дмитриев отметил, что, борясь с миграцией и «проснувшейся» идеологией, Трамп «является защитником западной цивилизации».

    К посту он приложил несколько публикаций британской Financial Times с заголовками «Начало конца эпохи Трампа», «Вечеринка сторонников Трампа подходит к концу» и другие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД,пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на продолжение миротворческих усилий президента США после промежуточных выборов.

    Летом Дмитриев раскритиковал СМИ Британии за нападки на американского лидера. В апреле глава РФПИ назвал целью британского премьер-министра Стармера уничтожение западной цивилизации.

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    7 ноября 2026, 04:08 • Новости дня
    Маск пообещал увеличить группировку Starlink до десятков тысяч спутников

    Tекст: Антон Антонов

    Американский предприниматель Илон Маск в интервью инвестору Рону Барону рассказал о планах радикально нарастить группировку спутников Starlink и заявил о необходимости перенести часть серверов для развития искусственного интеллекта на околоземную орбиту.

    Маск сообщил, что на орбите сейчас находится около 11 тыс. спутников связи Starlink в основном версии V2 и уже начались запуски более мощных аппаратов V3. По его словам, спутники третьего поколения превосходят V2 по возможностям более чем в десять раз, и их общее количество также возрастет примерно в десять раз, передает РИА «Новости».

    По оценке Маска, в ближайшие два–три года суммарная пропускная способность сети Starlink увеличится в сто раз по сравнению с нынешним уровнем. Он заявил, что основным драйвером спроса становится интернет-активность автономных ИИ-агентов и роботов, которая уже сейчас превышает пользовательский трафик людей и, как он ожидает, через пять лет будет больше его в тысячи раз.

    Основатель SpaceX анонсировал разработку спутников следующего поколения V4, мощность которых, по его словам, вырастет еще примерно в десять раз. Маск отметил, что аппараты четвертой генерации получат лазерные каналы межспутниковой связи с рекордной скоростью передачи данных до десяти терабит в секунду.

    Маск также заявил о необходимости выноса серверов и вычислительных центров для ИИ на орбиту, где их можно постоянно питать от солнечных панелей без нагрузки на земные электросети.

    «Чтобы выйти на масштаб в тераватт в год или даже, скажем, 200 гигаватт в год, действительно необходимо уходить в космос, потому что на Земле просто не хватит энергии, чтобы реалистично обеспечить такие объемы», – подчеркнул Маск.

    Он пояснил, что при среднем потреблении электроэнергии в США чуть выше 500 гигаватт ежегодное добавление даже 200 гигаватт только под нужды ИИ потребовало бы наращивать мощность всей энергосистемы на 40% в год, что он назвал нереалистичным.

    По его словам, солнечные панели в космосе вырабатывают примерно на 30% больше энергии из-за отсутствия атмосферного рассеивания и могут быть круглосуточно сориентированы на Солнце, что позволяет обойтись без массивных аккумуляторов.

    Маск добавил, что с удешевлением запуска полезной нагрузки ракетами Starship космическая генерация энергии и орбитальные вычислительные центры обойдутся дешевле наземных, и сообщил, что на орбите уже испытаны аппараты с процессорами Nvidia и Google TPU, а первые специализированные комплексы Star Mind планируется запустить в 2027 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Маск ответил на претензии Киева по использованию системы Starlink на Украине. Маск обвинил украинскую армию в обходе ограничений спутниковой системы.

    Члены научно-экспертного совета Совбеза России заявили об угрозе дестабилизации суверенных государств со стороны спутниковых сервисов Starlink и OneWeb.

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    6 ноября 2026, 13:09 • Новости дня
    В Германии начали разработку космического оружия неограниченной дальности

    The Times: Немецкая компания разрабатывает оружие класса «космос – земля»

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкая технологическая компания Atmos Space Cargo ведет секретную разработку оружия класса «космос – земля» с неограниченной глобальной дальностью действия.

    Проект представляет собой высокоточную орбитальную систему для нанесения дальних ударов. Оружие состоит из конвенционального снаряда, запускаемого со спутника внутри защищенного спускаемого аппарата для предотвращения сгорания в атмосфере при падении, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Times.

    Генеральный директор компании Себастьян Клаус отметил необходимость привлечения крупного партнера из оборонной промышленности, например концерна MBDA. Такое сотрудничество позволит нарастить производство с этапа прототипа и решить ряд сложных политических и правовых вопросов.

    На пути развития проекта остаются значительные препятствия, включая отсутствие законодательного регулирования подобных технологий в космосе на уровне Евросоюза. Кроме того, неназванный военный источник издания указал, что траекторию полета такого оружия будет сравнительно легко обнаружить и отследить.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Берлин запланировал масштабную программу по созданию дальнобойных крылатых ракет и гиперзвуковых систем.

    В июле Лондон и Берлин договорились завершить конструирование новейшей крылатой ракеты к 2034 году.

    В начале июля власти Германии обсуждали с европейским оборонным концерном MBDA возможность производства сухопутного варианта американских крылатых ракет.

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    5 ноября 2026, 16:04 • Новости дня
    Британский военный самолет приземлился в Польше у границы с Украиной

    Военный Airbus ВВС Британии приземлился в польском Жешуве у границы с Украиной

    Tекст: Денис Тельманов

    Военно-транспортный самолет Airbus A400M Atlas британских ВВС совершил посадку в польском аэропорту Жешув недалеко от границы с Украиной.

    Борт вылетел из английского города Эймсбери и направился на восток. Он вошел в воздушное пространство Польши и приземлился в Жешуве, передает РИА «Новости».

    Самолеты Airbus A400M Atlas используются в том числе для переброски войск и военной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду военно-транспортный самолет Airbus A400M Atlas ВВС Франции совершил посадку в польском аэропорту Жешув.

    Во вторник министерство обороны Великобритании сообщило об участии около 2,8 тыс. военнослужащих из 11 стран в учениях для Украины в Польше.

    В прошлом месяце аэропорт Жешува закрыли по требованию военных.

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    4 ноября 2026, 19:02 • Новости дня
    Россиянам объяснили, как наблюдать три метеорных потока в ноябре

    Над Россией предсказали прохождение метеорных потоков Тауриды и Леониды в ноябре

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ноябре жители России смогут наблюдать сразу три метеорных потока: Южные и Северные Тауриды, а также Леониды.

    Первыми максимума достигнут Южные Тауриды в ночь с 4 на 5 ноября, а пик Северных Таурид придется на 11–12 ноября. Эти потоки известны медленными и яркими метеорами, пишет Ura.ru.

    Главным астрономическим событием месяца станут Леониды, их максимум ожидается в ночь с 17 на 18 ноября. При идеальных условиях можно будет увидеть до 15 метеоров в час. Радиант Леонидов находится в созвездии Льва, поэтому для поиска потока можно ориентироваться на самую яркую звезду этого созвездия – Регул.

    Отмечается, что для наблюдения за метеорными потоками не понадобятся телескопы и бинокли, достаточно выбрать место с открытым обзором вдали от яркого освещения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье руководитель обсерватории Университета Решетнева Сергей Веселков сообщил о возможности наблюдать Меркурий и схождение полной Луны со звездным скоплением Плеяды в конце ноября.

    В прошлом месяце доцент Томского госуниверситета Дмитрий Капарулин спрогнозировал метеорный поток Геминиды в ночь на 14 декабря.

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    6 ноября 2026, 13:17 • Новости дня
    Китайские ученые установили температурный рекорд на станции «Тяньгун»

    SCMP: Ученые из Китая установили температурный рекорд на станции «Тяньгун»

    Исследователи из Китая охладили атомы рубидия на космической станции «Тяньгун» до рекордно низкой температуры.

    Китайские ученые довели облако из тысячи атомов рубидия до температуры менее 10 триллионных градуса выше абсолютного нуля, побив предыдущие рекорды США и Германии, пишет South China Morning Post.

    По данным издания, этот прорыв позволит создать сверхточные космические датчики для поиска скрытых минералов, отслеживания изменения климата и проверки теории гравитации Эйнштейна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг китайские исследователи успешно завершили первое в мире испытание лазерной резки металла в условиях вакуума за бортом орбитальной космической станции.

    В июне с орбитальной станции «Тяньгун» вернули партию экспериментальных биоматериалов весом более 41 кг для исследования воздействия невесомости на развитие клеток.

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    6 ноября 2026, 18:54 • Новости дня
    AST SpaceMobile решила создать ракету для конкуренции со SpaceX

    Американская AST SpaceMobile решила создать 20-тонную ракету-носитель

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американская компания AST SpaceMobile планирует самостоятельно разработать 20-тонную ракету-носитель для выведения на орбиту спутников BlueBird.

    AST SpaceMobile построит собственную 20-тонную ракету для выведения спутников BlueBird на низкую околоземную орбиту с использованием двигателей Miranda компании Firefly Aerospace, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление компании.

    Ракета Blacklift получит многоразовую конструкцию и будет разработана специально для нужд AST SpaceMobile. Начиная с конца 2028 года она должна выводить на орбиту до пяти спутников BlueBird за один запуск.

    Собственная ракета позволит AST SpaceMobile напрямую конкурировать со SpaceX Илона Маска в сфере выведения спутников на орбиту. Сейчас SpaceX выводит на низкую околоземную орбиту около 20–30 спутников Starlink за один запуск ракеты Falcon 9.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Космические силы США завершили эксплуатацию двух последних спутников программы Defense Support Program, созданной для обнаружения пусков советских баллистических ракет.

    Ранее Космические силы США анонсировали запуск новой спутниковой разведывательной группировки для отслеживания движения объектов на суше и воде.

    До этого компания Amazon реализовала успешный запуск первой партии интернет-спутников в рамках проекта Kuiper для конкуренции со SpaceX.

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