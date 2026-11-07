Названа причина смерти Лидии Федосеевой-Шукшиной

Причиной смерти Лидии Федосеевой-Шукшиной стала сердечная недостаточность

Tекст: Мария Иванова

Причиной смерти народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной стала сердечная недостаточность, передает ТАСС.

«Только что врач мне сообщил: причиной смерти стала сердечная недостаточность», – рассказала дочь артистки.

Федосеева-Шукшина скончалась 6 ноября.

Лидия Федосеева-Шукшина родилась 25 сентября 1938 года в Ленинграде. В 1964 году она окончила мастерскую Сергея Герасимова и Тамары Макаровой во ВГИКе. В кино актриса дебютировала в 1955 году в фильме Владимира Венгерова «Два капитана». Первую главную роль она исполнила в 1959 году в мелодраме Василия Ордынского «Сверстницы».

Широкую известность артистке принесли роли в картинах ее супруга, писателя и режиссера Василия Шукшина, таких как «Печки-лавочки» (1972) и «Калина красная» (1973). После ухода мужа из жизни в 1974 году она взяла двойную фамилию. В 1970-х годах Федосеева-Шукшина продолжила играть героинь из народа в фильмах «Трын-трава» и «Позови меня в даль светлую».

Актриса активно снималась в исторических картинах, среди которых «Юность Петра», «Демидовы», «Виват, гардемарины», а также в экранизациях классики – «Мертвые души», «Маленькие трагедии», «Крейцерова соната». Всего она исполнила около 100 ролей.

С 1974 по 1993 год Федосеева-Шукшина работала в Театре-студии киноактера. В 1984 году ей было присвоено звание народной артистки РСФСР. Она была награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и рядом других премий и медалей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу дочь народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга сообщила о месте и дате прощания с матерью.

В среду в семье актрисы назвали тяжелым ее состояние в реанимации.

На прошлой неделе Федосееву-Шукшину признали неизлечимо больной.