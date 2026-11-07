Город в Румынии обнесли электрическим забором для защиты от медведей

Румынский город оградили электрозабором из-за нападений медведей

Tекст: Мария Иванова

Установка специального ограждения помогла резко снизить число выходов диких животных к людям, передает РИА «Новости».

«Мы начали с установки электрического забора на границе города и леса. Эта мера изначально воспринималась со скептицизмом, но сегодня приносит результаты: количество жалоб на зверей в службу 112 сократилось более чем на 90%, присутствие медведей на улицах города значительно уменьшилось», – рассказал Мотреску.

В разработке защитных мер участвовали специалисты Всемирного фонда дикой природы, жандармерии, лесничества и ветеринары. В населенном пункте появились защищенные от хищников мусорные контейнеры. Власти также планируют внедрить камеры наружного наблюдения с искусственным интеллектом для раннего обнаружения зверей на улицах.

Уезд Брашов регулярно сталкивается с приходом медведей к жилым домам в поисках еды. В октябре президент Румынии Никушор Дан подписал указ о разрешении отстрела 859 бурых медведей. Согласно переписи 2025 года, популяция бурых медведей в стране достигает почти 13 тыс. особей при оптимальной численности около 4 тыс.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Румынии подписал закон о регулировании отстрела медведей.

Летом власти Румынии потребовали исключить бурых медведей из категории строго охраняемых в ЕС.

В начале года министерство окружающей среды республики сообщило о планах установить тысячи километров электрических заборов.