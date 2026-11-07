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    7 ноября 2026, 12:49 • Новости дня

    Российские самбисты завоевали пять медалей в первый день ЧМ в Ташкенте

    Сборная России завоевала три золота в первый день чемпионата мира по самбо

    Tекст: Мария Иванова

    В первый день чемпионата мира по самбо в Ташкенте российская сборная завоевала пять медалей, включая три золотые, сообщило Министерство спорта.

    На чемпионате мира по самбо в Ташкенте сборная России выиграла три золотые, одну серебряную и одну бронзовую медаль, сообщает Минспорт в своем канале.

    Чемпионами мира стали Антон Демидов (самбо слепых, до 64 кг), Алсу Насырова (самбо слепых, до 59 кг) и Демид Волков (боевое самбо, до 88 кг), завоевавший свой первый титул в 19 лет.

    Серебряную медаль получила Софья Емелюкова (спортивное самбо, до 50 кг), а бронзовую – Александр Пшеничных (спортивное самбо, до 58 кг). Турнир продлится до 8 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу российский самбист Демид Волков завоевал золотую медаль чемпионата мира по самбо в Ташкенте.

    В тот же день президент Международной федерации самбо Василий Шестаков заявил о наличии высоких шансов для включения этого вида спорта в программу Олимпийских игр.

    В мае отечественные борцы выиграли шесть золотых медалей на чемпионате Европы по самбо в Тбилиси.

    6 ноября 2026, 14:53 • Новости дня
    Власти Германии заявили о невозможности провести ЧМ по хоккею с участием России

    Кабмин ФРГ: Бойкот сборной РФ сделал невозможным проведение ЧМ-2027 по хоккею

    Власти Германии заявили о невозможности провести ЧМ по хоккею с участием России
    @ iihf.com

    Tекст: Мария Иванова

    Отказ ряда хоккейных ассоциаций от матчей со сборной России делает фактически невозможным проведение чемпионата мира 2027 года в Германии, заявил представитель немецкого кабмина Штефан Корнелиус.

    «Восемь из 16 национальных ассоциаций за короткий промежуток времени заявили о бойкоте игр против России на чемпионате мира 2027 года», – заявил Корнелиус.

    По его словам, переговоры ведомства канцлера с Федерацией хоккея Германии, Олимпийской спортивной конфедерацией и президентом Международной федерации хоккея (IIHF) показали, что участие России в свете широкого отказа делает невозможным проведение турнира в спортивном и экономическом плане, передает ТАСС.

    Корнелиус добавил, что правительство ФРГ поддерживает Федерацию хоккея Германии как организатора в поисках приемлемого решения. Целью остается проведение турнира по расписанию, поэтому власти хотят изучить возможности его организации в Германии путем переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг министр спорта и глава Олимпийского комитета Михаил Дегтярев назвал отказ хоккейных ассоциаций от матчей с Россией недобросовестной конкуренцией.

    В среду Управление Верховного комиссара ООН по правам человека не усмотрело признаков дискриминации в намерениях некоторых ассоциаций бойкотировать игры с российской командой.

    В тот же день Австрийский хоккейный союз сообщил об отсутствии планов играть с Россией на ЧМ-2027.

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    4 ноября 2026, 21:39 • Новости дня
    УВКПЧ ООН не нашло дискриминации в бойкоте сборной России на ЧМ по хоккею

    ООН: Бойкот матчей со сборной РФ на ЧМ по хоккею не является дискриминацией

    Tекст: Мария Иванова

    Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) не усмотрело признаков дискриминации в намерениях некоторых европейских национальных ассоциаций бойкотировать игры с российской командой на чемпионате мира по хоккею 2027 года.

    «Если их отказ [участвовать в матчах со сборной РФ] носит характер протеста, а не направлен против отдельных спортсменов по признаку их национальности, он может рассматриваться как осуществление их права на свободу выражения мнения, которое является одним из основных прав в соответствии с международным правом», – приводит ответ представителя УВКПЧ ТАСС.

    При этом в управлении подчеркнули, что принцип недискриминации остается краеугольным камнем международного права в сфере прав человека. Там также отметили недостаток информации о причинах такого решения федераций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду управляющий директор Австрийского хоккейного союза Александер Хельвиг заявил об отсутствии планов играть с командой России на чемпионате мира 2027 года в Германии. В

    о вторник Чешский хоккейный союз запланировал обсудить отказ от матчей против сборной России после заявления министра внутренних дел Чехии Лубомира Метнара о невыдаче виз российским хоккеисткам.

    В тот же день представители мэра финского Тампере Ильмари Нурминена выразили готовность отказаться от проведения молодежного чемпионата мира по хоккею 2028 года в случае приезда на турнир команды России.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
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    4 ноября 2026, 19:27 • Новости дня
    МИД обвинил Канаду в нарушении Олимпийской хартии из-за недопуска хоккеистов

    МИД: Отказ Канады в визах российским спортсменам нарушает Олимпийскую хартию

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что решение канадских властей не выдавать визы российским хоккеистам является грубым нарушением Олимпийской хартии.

    Отказ канадского правительства пускать спортсменов из России и Белоруссии на молодежный чемпионат мира нарушает регламент Международной федерации хоккея (IIHF), говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД.

    «Таким образом, правительство Марка Карни публично заявляет о намерении демонстративно нарушить регламент проведения международных турниров Международной федерации хоккея, согласно пункту 87 которого страна-организатор чемпионата обязуется предоставить необходимое содействие и поддержку в получении въездных виз всем командам-участницам турнира. Подобные действия также являются грубым нарушением Олимпийской хартии», – подчеркнула Захарова.

    Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил сборной России участвовать в турнирах IIHF. В ответ федерации хоккея Швеции, Латвии, Финляндии, Норвегии и Дании отказались играть с россиянами, а Германия допустила возможность отказа от проведения чемпионата мира 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду премьер-министр Канады Марк Карни заявил о недопуске российских спортсменов на молодежный чемпионат мира.

    Международная федерация хоккея сообщила о недооценке трудностей из-за возвращения российских команд на турниры.

    Во вторник сборная Швеции отказалась проводить матчи против команды России на чемпионатах мира.

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    6 ноября 2026, 08:14 • Новости дня
    Совет IIHF не принял решение о допуске российских хоккеистов к турнирам

    Международная федерация хоккея не решила вопрос допуска россиян к турнирам

    Совет IIHF не принял решение о допуске российских хоккеистов к турнирам
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Заседания совета Международной федерации хоккея завершились без окончательного вердикта по поводу возвращения российских спортсменов на международные соревнования.

    Совет Международной федерации хоккея (IIHF), заседания которого продлили до четверга, завершился без итогового решения по возвращению российских команд на турниры, передает ТАСС.

    Изначально совет должен был пройти 2 и 3 ноября, но работу организации продлили до 5 ноября. Собеседник агентства отметил отсутствие ясности по ситуации с допуском сборных России в настоящий момент.

    На прошлой неделе Спортивный арбитражный суд признал право российских хоккеистов выступать на международных соревнованиях. В суде подтвердили, что IIHF не представила достаточных доказательств для отстранения сборных. После этого федерации хоккея Норвегии, Финляндии, Швеции, Чехии, Латвии, Дании и Австрии пригрозили бойкотом матчей с россиянами. Словакия и Белоруссия выступили за возвращение России, а Швейцария заняла выжидательную позицию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Спортивный арбитражный суд счел недостаточными доказательства правовых оснований Международной федерации хоккея для отстранения российских команд от международных турниров.

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев признался в отсутствии восторга от решения суда допустить российских хоккеистов до международных соревнований.

    В среду Международная федерация хоккея заявила о значительной недооценке трудностей из-за возвращения российских команд на турниры.

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    6 ноября 2026, 18:12 • Новости дня
    Самбист Волков завоевал золото чемпионата мира в Ташкенте

    Российский самбист Волков завоевал золото чемпионата мира в Ташкенте

    Самбист Волков завоевал золото чемпионата мира в Ташкенте
    @ vsambo.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Российский самбист Демид Волков завоевал золотую медаль чемпионата мира по самбо в Ташкенте.

    В финальном поединке в весовой категории до 88 кг по боевому самбо Волков одержал победу над представителем Таджикистана Халидом Толибзодой, передает РИА «Новости».

    Ранее на том же турнире Софья Емелюкова стала обладательницей серебряной медали в спортивном самбо (весовая категория до 50 кг), а Александр Пшеничных завоевал бронзу в категории до 58 кг.

    Чемпионат мира по самбо проходит в Узбекистане с 6 по 8 ноября. Российские спортсмены участвуют в соревнованиях под национальным флагом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пловец Богдан Торопкин из России завоевал золотую медаль на дистанции 100 метров вольным стилем на юношеских летних Олимпийских играх в Дакаре.

    В воскресенье российский борец вольного стиля Аманула Гаджимагомедов стал обладателем золотой медали на чемпионате мира по спортивной борьбе в Астане.

    На прошлой неделе российский борец вольного стиля Абдулла Курбанов завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по спортивной борьбе в Астане.

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    4 ноября 2026, 19:12 • Новости дня
    Пловчиха Фокина выиграла второе золото на юношеской Олимпиаде в Дакаре

    Российская пловчиха Фокина завоевала второе золото на юношеской Олимпиаде

    Tекст: Мария Иванова

    Российская спортсменка Серафима Фокина стала победительницей финального заплыва на дистанции 50 метров баттерфляем на юношеских Олимпийских играх в сенегальском Дакаре.

    Спортсменка преодолела дистанцию с результатом 27,28 секунды, передает ТАСС.

    Для Фокиной эта победа стала второй на текущей юношеской Олимпиаде. Ранее она заняла первое место на дистанции 100 метров баттерфляем. Всего на счету сборной России в данный момент три золотые и две серебряные медали турнира.

    Четвертые юношеские Олимпийские игры продлятся в Дакаре до 13 ноября. Соревнования такого уровня впервые в истории олимпийского движения проходят в Африке. В Играх принимают участие около 2,7 тыс. атлетов, которые в общей сложности разыграют 153 комплекта наград в 25 видах спорта.

    Сборная России представлена 13 спортсменами и выступает на турнире с национальной символикой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пловчиху Серафиму Фокину отправили на допинг-контроль сразу после победы на юношеских Олимпийских играх в Дакаре.

    В субботу российские атлеты приняли участие в церемонии открытия соревнований. Перед стартом турнира государственные флаги России вывесили на зданиях Олимпийской деревни.

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    4 ноября 2026, 21:02 • Новости дня
    Австрия допустила бойкот сборной России на ЧМ по хоккею

    Австрийский хоккейный союз допустил бойкот сборной России на ЧМ-2027

    Tекст: Мария Иванова

    Сборная Австрии по хоккею в данный момент не планирует играть с командой России на чемпионате мира 2027 года в Германии, заявил управляющий директор Австрийского хоккейного союза Александер Хельвиг.

    «Наша позиция достаточно ясна: пока идет конфликт, мы против участия сборной России в международных хоккейных турнирах. На данный момент мы ни в коем случае не будем играть против сборной России. Но до мая, конечно, еще многое может измениться», – заявил Хельвиг в эфире телерадиокомпании ORF.

    Хельвиг считает бойкот матча с российской сборной возможным вариантом, однако полагает, что такое решение следует принять всем европейским странам сообща, передает ТАСС.

    Ранее национальные ассоциации Финляндии, Швеции, Норвегии, Чехии, Дании и Латвии выступили с заявлением о бойкоте матчей со сборной России в связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских команд на международные соревнования. Хоккейная ассоциация Канады отметила, что обсудит данный вопрос позднее, при этом канадские власти заявили об отказе выдавать въездные визы российским и белорусским спортсменам. Поддержали возвращение россиян только Словакия и Белоруссия.

    Чемпионат мира пройдет в Германии в мае 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Министерство туризма и спорта Словакии поприветствовало возвращение российских хоккеистов на международные соревнования.

    Между тем премьер-министр Канады Марк Карни отказался пускать российских спортсменов на молодежный чемпионат мира.

    Во вторник федерации хоккея Финляндии, Норвегии, Швеции, Дании, Латвии и Чехии заявили об отказе проводить матчи со сборной России на чемпионате мира 2027 года.

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    5 ноября 2026, 18:52 • Новости дня
    CAS признал необоснованным отстранение российских хоккеистов от турниров

    CAS счел недостаточными доводы IIHF для отстранения российских хоккеистов

    Tекст: Денис Тельманов

    Спортивный арбитражный суд (CAS) счел, что Международная федерация хоккея (IIHF) не привела достаточных доказательств наличия правовых оснований для отстранения российских команд от международных турниров.

    «Коллегия CAS установила, что IIHF не представила достаточных доказательств, подтверждающих наличие предусмотренных законодательными и нормативными положениями оснований для недопуска российских команд. Коллегия также отметила, что обеспокоенность по этому поводу ранее высказывалась и в ходе внутренних процедур самой IIHF», – приводит РИА «Новости» заявление суда.

    Отмечается, что 30 октября CAS обязал IIHF допустить российские сборные к участию в турнирах под своей эгидой в сезоне-2026/27.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев признался в отсутствии восторга от решения Спортивного арбитражного суда допустить российских хоккеистов до соревнований.

    В среду Международная федерация хоккея заявила о значительной недооценке трудностей в связи с возвращением российских команд на турниры.

    В пятницу Спортивный арбитражный суд счел необоснованными опасения федерации по поводу безопасности из-за участия спортсменов из России.

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    5 ноября 2026, 18:58 • Новости дня
    Франция снялась с чемпионата мира по следж-хоккею из-за участия сборной России

    Сборная Франции снялась с ЧМ по следж-хоккею из-за россиян

    Tекст: Ольга Иванова

    Сборная Франции по следж-хоккею не будет участвовать в чемпионате мира в Мексике из-за присутствия на турнире сборной России.

    Руководящий совет Французской федерации хоккея (FFHG) единогласно принял решение о снятии национальной команды с чемпионата мира по следж-хоккею (парахоккею), передает ТАСС.

    В заявлении федерации отмечается, что турнир в Мексике пройдет под эгидой World Para Ice Hockey (WPIH) независимо от Международной федерации хоккея (IIHF), и в нем предусмотрено участие российской команды. Матч между сборными Франции и России был запланирован на 10 декабря.

    Руководящий совет FFHG счел, что «в нынешних обстоятельствах отсутствуют условия для обеспечения надлежащего проведения соревнований». В федерации выразили сожаление в связи с принятием такого решения, признав, что оно негативно отразится на французских спортсменах и тренерском штабе.

    Чемпионат мира по следж-хоккею пройдет в Мехико с 8 по 13 декабря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал отработанным спектаклем намерение ряда западных стран игнорировать решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских хоккеистов к международным турнирам.

    В тот же день шведская мебельная компания AJ Products объявила о прекращении спонсорства чемпионатов мира по хоккею из-за допуска российских команд.

    В воскресенье Федерация хоккея Германии сообщила о рассмотрении возможности отказа от проведения чемпионата мира в 2027 году по той же причине.

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    6 ноября 2026, 22:42 • Новости дня
    Китайские зрители встретили российских фигуристов плакатом «Русские, вперед!»

    Болельщики подняли плакат «Русские, вперед!» на Гран-при в Китае

    Tекст: Вера Басилая

    Во время разминки фигуристов Евгения Семененко и Владислава Дикиджи на этапе Гран-при в китайском Шэньчжэне зрители развернули на трибунах плакат «Русские, вперед!».

    Появление надписи на русском языке стало знаком поддержки отечественных атлетов. Все собравшиеся на ледовой арене зрители тепло встретили спортсменов, передает РИА «Новости».

    Ранее стали известны промежуточные результаты турнира. По итогам короткой программы на китайском этапе серии Евгений Семененко занял третье место. Его соотечественник Владислав Дикиджи показал четвертый результат.

    Во время проката Евгения Семененко на международных соревнованиях в Японии местные зрители тепло встретили спортсмена из Петербурга с российским триколором на трибунах.

    Фигуристка Камилла Нелюбова стала победительницей первого этапа Гран-при России в Казани. Российская спортивная пара – Полина Шешелева и Егор Карнаухов – блестяще выступила на международных соревнованиях в китайском городе, набрав по сумме двух программ 191,84 балла.

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    6 ноября 2026, 18:03 • Новости дня
    Российские танцевальные дуэты заявлены на турнир в Польше

    Два российских танцевальных дуэта заявлены на турнир «Челленджер» в Польше

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Два российских танцевальных дуэта внесены в заявку для участия в турнире серии «Челленджер» по фигурному катанию в Польше.

    Предполагается, что в Варшаве на лед выйдут Анна Коломенская и Артем Фролов, а также Екатерина Миронова и Евгений Устенко, сообщает ТАСС со ссылкой на Международный союз конькобежцев.

    Соревнования в Польше пройдут с 25 по 29 ноября. С сезона-2026/27 Международный союз конькобежцев допустил российских фигуристов и тренеров до международных соревнований в нейтральном статусе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский получили приглашение на этап Гран-при во Франции.

    В начале октября Аделия Петросян и Анна Фролова завоевали медали на турнире серии «Челленджер» в Батуми. В сентябре Бойкова и Козловский выиграли соревнования спортивных пар на турнире серии «Челленджер» в США.

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    6 ноября 2026, 19:22 • Новости дня
    Российский пловец Торопкин завоевал второе золото на юношеских Олимпийских играх

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский пловец Богдан Торопкин стал чемпионом летних юношеских Олимпийских игр в Дакаре в заплыве на 200 метров вольным стилем.

    Спортсмен преодолел дистанцию за 1 минуту 47,78 секунды, передает РИА «Новости». Второе место занял представитель Венгрии Оливер Папаи с результатом 1 минута 48,43 секунды. Бронзовую медаль завоевал мексиканец Даниэль Саборио Грилло (1 минута 49,68 секунды).

    Ранее знаменосец сборной России Богдан Торопкин уже получил две медали турнира в плавании вольным стилем. Он взял золото на дистанции 100 метров и серебро на 400 метрах.

    Летние юношеские Олимпийские игры проходят в сенегальском Дакаре с 31 октября по 13 ноября. Россию на этих соревнованиях представляют 13 спортсменов в девяти видах спорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российская спортсменка Серафима Фокина стала победительницей финального заплыва на дистанции 50 метров баттерфляем на юношеских Олимпийских играх в Дакаре.

    Во вторник дзюдоистка Анастасия Добровольская завоевала серебряную медаль соревнований в весовой категории до 78 кг.

    В субботу российские атлеты приняли участие в параде на церемонии открытия юношеских Олимпийских игр.

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    5 ноября 2026, 11:58 • Новости дня
    Дегтярев назвал бойкот сборной России по хоккею недобросовестной конкуренцией

    Дегтярев связал бойкот матчей сборной России по хоккею со страхом конкуренции

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр спорта и глава Олимпийского комитета Михаил Дегтярев заявил, что отказ хоккейных ассоциаций ряда западных стран от матчей со сборной России продиктован их желанием устранить конкурентов.

    Попытки помешать возвращению России на международные турниры обречены на провал, передает ТАСС.

    «Мы продолжаем наступательную дипломатически-юридическую операцию по поручению президента, целью которой является полноценное восстановление и возвращение в мировой спорт», – сказал Дегтярев.

    По его словам, страна возвращается в мировой спорт, и 22 международные спортивные федерации уже допустили россиян к выступлениям под национальным флагом и с гимном. Глава Минспорта подчеркнул, что препятствия, которые чинят западные страны в хоккее, вызваны их намерением недобросовестно конкурировать на льду.

    Ранее национальные хоккейные ассоциации Финляндии, Швеции, Норвегии, Чехии, Дании и Латвии объявили о бойкоте матчей против сборной России в ответ на решение Спортивного арбитражного суда о допуске российских команд к участию в международных соревнованиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Министерство туризма и спорта Словакии поприветствовало решение Спортивного арбитражного суда о возвращении российских хоккеистов на международные соревнования.

    Премьер-министр Канады Марк Карни отказался допускать российских спортсменов к участию в молодежном чемпионате мира.

    Во вторник двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал отработанным спектаклем намерение ряда западных стран игнорировать допуск россиян к турнирам.

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    6 ноября 2026, 19:59 • Новости дня
    Россиянки победили на чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту в Баку

    МЧС Азербайджана: Россиянки выиграли чемпионат мира спасателей в Баку

    Tекст: Вера Басилая

    Женская сборная России заняла первое место в пожарной эстафете на чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту в столице Азербайджана, сообщило МЧС республики.

    В МЧС Азербайджана сообщили, что женская команда России завоевала золотые медали в дисциплине «Пожарная эстафета 4х100 метров» на проходящем в Баку чемпионате мира среди спасателей, передает РИА «Новости».

    Второе место среди женщин заняла сборная Узбекистана, а третье досталось представительницам Белоруссии. В аналогичных соревнованиях среди мужчин победу одержала команда Белоруссии, на втором месте расположился Китай, а российские спасатели завоевали бронзу.

    Награды победителям и призерам вручил генеральный секретарь Международной спортивной федерации пожарных и спасателей Андрей Кулик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российские спортсмены выиграли две серебряные и одну бронзовую медали в преодолении 100-метровой полосы с препятствиями на чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту в Баку.

    Летом юные атлеты обновили семь мировых достижений на международных соревнованиях по пожарно-спасательному спорту в Жуковском.

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    5 ноября 2026, 19:36 • Новости дня
    Сборная России взяла три медали на чемпионате по пожарно-спасательному спорту

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские спортсмены выиграли две серебряные и одну бронзовую медали в преодолении 100-метровой полосы с препятствиями на чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту в Баку.

    В четверг копилка сборной России пополнилась тремя наградами во второй день мирового первенства в столице Азербайджана, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России. «В напряженной борьбе россиянин Дмитрий Гребенщиков стал серебряным призером, уступив первенство коллеге из Китая. Бронза – у представителя Республики Беларусь. Женская сборная России заняла две ступени пьедестала: Арина Хворысткина – на втором месте, Олеся Ценова – на третьем. Лидировала спортсменка из Узбекистана», – сообщили агентству в ведомстве.

    В первый день соревнований в подъеме по штурмовой лестнице на четвертый этаж учебной башни мужская сборная России заняла все три призовых места, а женская команда принесла стране золотую и бронзовую медали. В пятницу будут разыграны награды в пожарной эстафете четыре по 100 метров.

    Чемпионаты мира среди мужчин и женщин стартовали в Баку 4 ноября, в них принимают участие спортсмены из 20 государств. Российские атлеты выступают на турнире в статусе действующих чемпионов мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе российская спортсменка Екатерина Вербина завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по спортивной борьбе в Астане.

    В прошлом месяце женская сборная России по дзюдо выиграла две бронзовые медали на проходящем в Баку мировом первенстве.

    Летом на международных соревнованиях по пожарно-спасательному спорту в Подмосковье юные атлеты обновили семь мировых достижений.

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