Названы дата и место прощания с Лидией Федосеевой-Шукшиной

Семья решила похоронить Федосееву-Шукшину на Новодевичьем кладбище

Tекст: Мария Иванова

Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Лидией Федосеевой-Шукшиной пройдет в Кунцевском зале, а похороны состоятся на Новодевичьем кладбище, передает РИА «Новости».

«Похороним на Новодевичьем кладбище», – сообщила дочь актрисы Ольга. Она добавила, что прощание запланировано на грядущий вторник.

О смерти Федосеевой-Шукшиной на 89-м году жизни стало известно ранее в субботу. Об уходе артистки сообщила ее дочь Мария Шукшина.

Будущая звезда советского экрана родилась 25 сентября 1938 года в Ленинграде. В 1964 году она окончила мастерскую Сергея Герасимова и Тамары Макаровой во ВГИКе. Дебют актрисы в кино состоялся еще в 1955 году в картине режиссера Владимира Венгерова «Два капитана», а первую главную роль она сыграла в мелодраме «Сверстницы» в 1959 году.

В полной мере талант артистки раскрылся в картинах ее супруга, режиссера и писателя Василия Шукшина. В фильмах «Печки-лавочки» и «Калина красная» она исполнила роли простых русских женщин, наделенных искренностью и внутренней силой.

Двойную фамилию Федосеева-Шукшина взяла после смерти мужа в 1974 году.

За свою творческую жизнь актриса сыграла около 100 ролей, в том числе в исторических фильмах «Юность Петра», «Демидовы» и «Виват, гардемарины», а также в экранизациях произведений классической литературы. Звание народной артистки РСФСР она получила в 1984 году, а в 1998 году была удостоена ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в семье актрисы рассказали о тяжелом состоянии Федосеевой-Шукшиной в реанимации.