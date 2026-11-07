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    7 ноября 2026, 12:33 • Новости дня

    Маск пообещал вернуть парализованным людям возможность ходить

    Илон Маск анонсировал возвращение способности ходить парализованным людям

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский миллиардер Илон Маск заявил, что благодаря технологиям его компании Neuralink парализованные люди в ближайшие годы снова смогут двигаться.

    Разработки компании помогут людям с ограниченными физическими возможностями, передает RT.

    «Neuralink в ближайшие годы даст людям возможность снова ходить и использовать руки», – написал предприниматель в социальной сети X.

    Также агентство Bloomberg сообщило о решении властей Китая разрешить использование имплантов для мозга в медицине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Илон Маск сообщил о создании компанией Neuralink продукта Blindsight для возвращения зрения незрячим людям.

    Также китайские хирурги успешно вживили нейроимплант утратившему двигательные функции пациенту для восстановления подвижности руки.

    Кроме того, американский предприниматель заявил о способности имплантов полностью восстанавливать функции тела у людей с ограниченными возможностями.

    5 ноября 2026, 19:38 • Новости дня
    Эксперт: Школьная столовая должна воспитывать патриотизм у детей

    Эксперт Шаповалова предложила заменить пиццу в школах блюдами народов России

    Эксперт: Школьная столовая должна воспитывать патриотизм у детей
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    В кухнях народов России достаточно блюд, способных заменить пиццу и наггетсы в школьных столовых, сказала газете ВЗГЛЯД руководитель федеральных проектов «Гастрономическая карта России» и «Дом российской кухни» Екатерина Шаповалова. Среди альтернатив она называет блины с начинками, национальные пироги, котлеты и тефтели, которые можно подавать в удобном для перекуса формате. По мнению эксперта, школьное меню должно знакомить детей с отечественной кухней.

    «Я не считаю правильно приготовленную пиццу вредной едой. Тем не менее, на мой взгляд, воспитывать любовь к Италии и США через еду в российских школах странно. Я убеждена, что пиццу, наггетсы и другие блюда иностранной кухни нужно убрать из школьного питания в первую очередь – в школах и студенческих столовых должна быть русская кухня и кухня народов России. Это признак идеологического здоровья и нормальности системы образования государства», – говорит Шаповалова.

    Эксперт обращает внимание на противоречие: в школах проводят уроки мужества и воспитывают патриотизм, а на перемене дети видят в столовых блюда любых кухонь мира, кроме русской. По ее мнению, государственные учебные заведения должны быть площадками для продвижения российского продукта и российской кухни.

    «Русская кухня и кухня народов России представляют собой особую культуру питания, основанную на натуральных продуктах, чистых вкусах и исключительном качестве. Нужно менять систему и соответствующие федеральные законы. Обязательность русской кухни и кухни народов России в меню необходимо зафиксировать как критерий отбора операторов питания столовых», – подчеркивает собеседница.

    По мнению эксперта, речь идет о проблеме более глубокой, чем польза или вред отдельных блюд: «Воспитание патриотизма должно начинаться в том числе со школьной столовой, которой в этой работе следует отвести одну из ключевых ролей».

    Эксперт отмечает, что в кухнях народов России много блюд, которые могут заменить пиццу и нагетсы, и такие примеры уже есть. «У нас море блюд, начиная от привычных с детства котлет и биточков с картофельным пюре и заканчивая тонкими блинчиками с разными начинками. Если кажется, что пюре с тефтелями не подходит для перекуса, то на самом деле все зависит от подачи. Пюре с маленькими тефтелями или биточками в удобном широком стакане, как говорила моя бабушка, милое дело. Наши пироги отличаются тончайшим тестом и обилием начинки, будь то калитки, шаньги, курник, чепалгаш, хингалш или чуду», – рассказывает эксперт.

    Положительный опыт в регионах уже есть, добавляет она. В Мурманской области в школах экспериментально вводили тефтели из оленины. А на Северном Кавказе этот вопрос подняли давно, и в Северной Осетии осетинские пироги из тончайшего теста и с щедрыми начинками уже включены в школьное меню.

    «У нас в Доме российской кухни на ВДНХ собрано больше 500 блюд русской кухни и кухни народов России. Мы каждый день кормим детей, которые приходят с родителями. Представление о том, что дети едят только иностранный фастфуд, является навязанным стереотипом», – заключила Шаповалова.

    Ранее советник президента России Елена Ямпольская заявила, что пицце не место в школьных столовых и буфетах, поскольку такая еда не приносит пользы детям. По ее словам, одно дело, когда ребенок лакомится пиццей с разрешения родителей, и совсем другое, когда ее продают в школе. Ямпольская предложила уделить больше внимания блюдам русской кухни, оговорившись, что и кулебяка должна быть полезной.

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    5 ноября 2026, 16:36 • Новости дня
    Путин привился от гриппа российской вакциной
    Путин привился от гриппа российской вакциной
    @ Алексей Бабушкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства сообщил о сделанной отечественной вакциной прививке от гриппа, а министр здравоохранения Михаил Мурашко отчитался о 35,5 млн прошедших вакцинацию граждан.

    Глава государства сделал прививку от гриппа отечественным препаратом две недели назад. По словам Путина, процедура не помешала его занятиям спортом, передает ТАСС.

    «Сегодня привито 35,5 млн человек, в том числе почти 12 млн детей, 120 тыс. беременных», – сообщил в свою очередь Мурашко. Глава Минздрава добавил, что на сегодняшний день почти 1,5 млн человек в стране прошли вакцинацию за счет средств работодателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил о способности российских вакцин защитить от нового штамма свиного гриппа.

    В воскресенье заведующий отделом эпидемиологии Центра гигиены и эпидемиологии в Приморском крае Любовь Семейкина назвала ноябрь оптимальным временем для прохождения процедуры.

    В прошлом месяце министр здравоохранения Михаил Мурашко объяснил необходимость ежегодной прививки сохранением иммунитета только в течение одного эпидемиологического сезона.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

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    7 ноября 2026, 10:56 • Новости дня
    Вирусолог назвал симптомы нового штамма коронавируса PJ.2.1

    Сильная боль в горле стала отличительным симптомом нового штамма коронавируса

    Вирусолог назвал симптомы нового штамма коронавируса PJ.2.1
    @ IMAGO/COLLANGES / IMAGE POINT F/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Сильные боли в горле и длительный упадок сил являются отличительными признаками нового штамма коронавируса PJ.2.1, заявила врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова.

    «Клинические исследователи описывают, что якобы сильнее болит горло, более долгая астения после перенесенной этой инфекции сохраняется», – цитирует вирусолога Елену Малинникову РИА «Новости».

    По словам врача, в России разработаны современные тест-системы ко всем известным штаммам коронавируса. Она подчеркнула, что при каждой мутации у российских медиков есть возможность оперативно выявлять этот вирус.

    Ранее в российском офисе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили о возрастающем риске распространения PJ.2.1. С момента своего первого обнаружения в мае 2026 года новый штамм успел распространиться по нескольким континентам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу экспертная группа Всемирной организации здравоохранения по вакцинам пообещала рассмотреть данные о новых вариантах коронавируса.

    Ранее академик РАН Геннадий Онищенко исключил возникновение пандемии из-за нового штамма PJ.2.1.

    На прошлой неделе в российском офисе ВОЗ сообщили о росте риска распространения нового варианта инфекции в мире.

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    4 ноября 2026, 20:28 • Новости дня
    Врач предостерегла от ежедневного употребления лечебной минеральной воды

    Гастроэнтеролог Кашух посоветовала не пить лечебную минеральную воду каждый день

    Tекст: Вера Басилая

    Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, что лечебную минеральную воду не следует пить регулярно без предварительного согласования со специалистом.

    Кашух заявила, что лечебные и лечебно-столовые воды содержат повышенное количество минеральных солей и отдельных активных компонентов, таких как натрий и магний. По этой причине их не стоит регулярно употреблять без назначения врача, передает RT.

    «Минеральную воду можно разделить на две большие категории: столовые и лечебные. Первые допустимо пить каждый день как источник жидкости: если вкус нравится, а сама вода не вызывает дискомфорта, её можно включать в рацион наравне с обычной питьевой водой», – пояснила Кашух.

    Врач добавила, что любая газировка способна оказывать раздражающее действие на желудок, вызывая вздутие живота или усиливая изжогу. При этом обычная газированная вода без сахара при хорошей переносимости подходит для ежедневного употребления.

    Напитки с добавками и подсластителями часто приводят к превышению суточной нормы калорий, а растворенный в воде углекислый газ образует кислоту, которая способствует постепенному истончению и разрушению зубной эмали.

    Руководитель отделения эндокринологии Европейского медицинского центра Камиля Табеева ограничила дневную норму сахара 12 чайными ложками при рационе в 2000 килокалорий.

    Эксперты Роскачества рекомендовали пить не более двух стаканов сладких газированных напитков в неделю из-за высокого содержания сахара.

    Диетолог Татьяна Залетова призвала отказаться от использования сладкого компота и кваса для восполнения водного баланса.

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    6 ноября 2026, 18:30 • Новости дня
    Зараженную описторхозом рыбу сняли с продажи в Саратовской области

    Роспотребнадзор снял с реализации ставшую причиной массового отравления рыбу

    Tекст: Вера Басилая

    Роспотребнадзор снял с реализации рыбную продукцию, которая стала причиной групповой заболеваемости описторхозом в Саратовской области, сообщили в ведомстве.

    Рыбная продукция, ставшая причиной групповой заболеваемости описторхозом в Саратовской области, снята с реализации, говорится в сообщении Роспотребнадзора.

    Описторхоз – паразитарное заболевание, поражающее печень и поджелудочную железу. Заражение происходит при употреблении сырой или недостаточно термически обработанной рыбы семейства карповых.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг управление Роспотребнадзора по Саратовской области сообщило о росте числа пострадавших после употребления зараженной описторхозом вяленой рыбы в Пугачеве до 19 человек.

    В понедельник в региональном следственном управлении СК сообщили об обращении нескольких человек за медицинской помощью после употребления рыбной продукции из магазина в Пугачеве.

    В сентябре отравление неизвестным веществом стало причиной смерти женщины и двух детей в Саратовской области.

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    4 ноября 2026, 22:44 • Новости дня
    ВОЗ: ДР Конго столкнулась с худшей эпидемией холеры

    ВОЗ: В ДР Конго зарегистрировано более 60 тыс. случаев холеры

    Tекст: Катерина Туманова

    В Демократической Республике Конго наблюдается самая масштабная за последние десятилетия вспышка холеры с более чем 60 тыс. зараженных, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

    «В ДРК также наблюдается самая масштабная за последние десятилетия вспышка холеры: с начала текущего года зарегистрировано более 60 тыс. случаев заболевания и 1,8 тыс. смертельных исходов», – передает РИА «Новости» слова Гебрейесуса.

    Существует риск заражения реки Конго и передачи вируса через нее в столицу страны Киншасу.

    Ранее Управление ООН по координации гуманитарных вопросов сообщало, что тревожная ситуация из-за холеры наблюдается в провинции Танганьика на юго-востоке страны. С января там зарегистрировали свыше 6,3 тыс. случаев заражения, что почти на 1 тыс. больше, чем в прошлом году.

    Там же выявлен один из самых высоких показателей смертности от болезни. Ситуация усугубляется продолжающимся распространением вируса Эбола в ДРК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил, что российские врачи самоотверженно помогают Африке в борьбе с инфекциями.

    В сентябре ВОЗ сообщала, что смертность от холеры в мире достигла рекордного за 27 лет уровня.

    В конце октября в ДР Конго умерло более 5 тыс. человек от лихорадки Эбола.

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    5 ноября 2026, 04:51 • Новости дня
    Ученые разработали российский препарат для лечения инфаркта миокарда

    В России разработали препарат для лечения инфаркта миокарда

    Tекст: Катерина Туманова

    Декан Фармацевтического факультета Волгоградского государственного медицинского университета Виктор Сиротенко заявил, что отечественный препарат «Ангипур» для применения при инфаркте может выйти на рынок в ближайшие два года.

    Отечественный препарат «Ангипур», предназначенный для применения при инфаркте миокарда и вмешательствах на коронарных артериях, находится на финальном этапе клинических исследований, передает РИА «Новости».

    «Ангипур» относится к антиагрегантам – лекарственным средствам, которые препятствуют склеиванию тромбоцитов и образованию тромбов. Его предполагается применять, в частности, при инфаркте миокарда и установке стентов для восстановления кровотока в коронарных артериях», – рассказал один из разработчиков лекарства Виктор Сиротенко.

    По его словам, медикамент призван заменить импортные аналоги. Производство полностью локализовано в России, что позволяет исключить зависимость от иностранных субстанций и оборудования.

    В ходе исследований лекарство демонстрирует высокую эффективность и потенциально более низкий риск кровотечений по сравнению с аналогами.

    Над молекулой химики из Башкирского государственного медицинского университета и волгоградские ученые работали около десяти лет, а владельцем разработки выступает фармкомпания «Элта».

    «Сейчас препарат проходит завершающую, третью, фазу клинических исследований, в которой оценивают его эффективность и безопасность у большого числа пациентов в нескольких медицинских центрах. Поскольку третья фаза близка к завершению, надеемся, что в течение ближайшего года-двух препарат сможет выйти на рынок», – считает Сиротенко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Голикова сообщила о регистрации в стране 15 новых лекарственных препаратов для лечения тяжелых заболеваний. Глава Роспатента Зубов сообщил о разработке радиофармацевтического лекарственного средства для борьбы с онкологическими заболеваниями печени.

    Первый российский иммуноглобулин разрешили применять для лечения детей.

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    5 ноября 2026, 17:41 • Новости дня
    Минздрав предложил дистанционно наблюдать пациентов с диабетом и гипертензией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство здравоохранения подготовило поправки, которые позволят врачам в поликлиниках дистанционно наблюдать за состоянием здоровья пациентов с сахарным диабетом и артериальной гипертензией.

    Медицинские учреждения смогут использовать медицинские изделия с дистанционной передачей данных, чтобы следить за здоровьем людей с этими хроническими заболеваниями, передает РИА «Новости».

    Кроме того, терапевты получат право направлять пациентов к узким специалистам, а затем продолжать лечение с учетом их рекомендаций в дистанционном формате.

    Документ также предусматривает возможность оказания медицинской помощи по месту жительства при острых состояниях и обострениях хронических заболеваний. При угрозе возникновения эпидемий врачи смогут проводить патронаж уязвимых групп населения посредством поквартирных обходов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Минздрав решил расширить вносимые в формы учета профилактических осмотров данные о здоровье пациентов.

    Председатель Национальной ассоциации управленцев сферы здравоохранения Муслим Муслимов предложил создать единую цифровую карту со всей медицинской информацией.

    Весной министерство запланировало ограничить период лечения на дому для часто болеющих россиян.

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    5 ноября 2026, 01:30 • Новости дня
    Диетолог Нельсон предупредила об опасности скрытого сахара в соленых продуктах

    Диетолог Нельсон: В несладких продуктах содержится скрытый сахар

    Tекст: Катерина Туманова

    Диетолог и нутрициолог Аалия Нельсон заявила, что многие несладкие продукты, такие как заправки для салатов и маринады, содержат большое количество скрытого сахара, который наносит вред здоровью.

    Скрытый сахар часто присутствует в блюдах, которые не кажутся сладкими, включая соленые огурцы в бутербродах, овсяное молоко и свеклу, пишет Daily Mail.

    «Скрытый сахар обычно означает сахар в продуктах, которые мы не ожидаем увидеть сладкими, таких как заправки для салатов, маринады и пикантные приправы», – отметила Нельсон.

    Чрезмерное потребление сладких соусов и напитков увеличивает количество потребляемых калорий, мешает похудению и повышает риск развития кариеса. Кроме того, обилие сахара оставляет в рационе меньше места для полезных веществ: клетчатки, белка, витаминов и минералов.

    Длительное увеличение веса из-за неправильного питания грозит развитием диабета второго типа и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Специалист посоветовала не отказываться от привычной еды полностью, а внимательно следить за частотой употребления соусов и искать им альтернативы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, доктор Сулейманова сообщила о тяге к сладкому при нехватке белка.

    Американские исследователи обнаружили способность богатого сахаром рациона усиливать нарушения кишечной микрофлоры при приеме антибиотиков.

    В сентябре врач Табеева заявила о норме потребления сахара не более 12 чайных ложек в день.

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    5 ноября 2026, 16:44 • Новости дня
    Путин призвал членов правительства сделать прививки от гриппа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства посоветовал им сделать прививки от гриппа.

    «Нужно, чтобы члены правительства тоже прививались, делали прививки. Я уж без всякой иронии говорю, серьезно», – цитирует Путина РИА «Новости».

    В ходе совещания глава государства спросил у министра здравоохранения Михаила Мурашко, сделал ли тот прививку от гриппа, и поинтересовался, привились ли члены правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин сообщил о сделанной отечественной вакциной прививке от гриппа.

    В прошлом месяце эпидемиолог Геннадий Онищенко призвал ускоренными темпами проводить прививочную кампанию против гриппа в России.

    В сентябре Роспотребнадзор сообщил о вакцинации более 5 млн граждан в рамках всероссийской кампании.

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    4 ноября 2026, 16:01 • Новости дня
    Хакеры попытались разморозить запасы Французской службы крови

    Кибератака нарушила работу холодильников французской службы крови

    Tекст: Мария Иванова

    Неизвестные злоумышленники атаковали системы управления холодильными камерами Французской службы крови (EFS), установив температуру на экстремально высокие значения.

    Злоумышленники изменили параметры работы холодильных камер одного из поставщиков оборудования Французской службы крови (EFS), установив температурные пороги и параметры размораживания на чрезвычайно высокие значения, передает РИА «Новости».

    В организации отметили, что служба не была непосредственной целью атаки. Системы мониторинга позволили оперативно выявить отклонения температуры, после чего содержимое затронутых холодильников в качестве меры предосторожности переместили в другие камеры.

    Инцидент не привел к потере компонентов крови, никаких последствий для здоровья пациентов не выявлено.

    В последнее время кибератаки на холодильное оборудование произошли в нескольких странах Европы, включая Бельгию, Ирландию, Люксембург, Нидерланды, Финляндию, Швецию, Эстонию, Италию и Португалию. Злоумышленники брали под контроль системы и включали режим разморозки, иногда нагревая камеры до 50 градусов, что приводило к порче продуктов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник масштабная кибератака на холодильные системы супермаркетов в трех федеральных землях Германии привела к порче тонн продуктов питания.

    Хакерам удалось вывести из строя холодильное оборудование в супермаркетах не менее десяти европейских стран.

    Европейская комиссия оценит готовность супермаркетов к кибератакам после массового отключения холодильников в магазинах шести стран Евросоюза.

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    5 ноября 2026, 16:52 • Новости дня
    Число жертв вируса Западного Нила в Нидерландах выросло до 12

    Tекст: Ольга Иванова

    За последнюю неделю количество скончавшихся после заражения вирусом Западного Нила на территории Нидерландов увеличилось до 12 человек.

    В течение минувшей недели скончались еще два пациента с подтвержденным заболеванием, а также зафиксирован один новый случай заражения, передает ТАСС со ссылкой на портал Hart van Nederland.

    Общее число заболевших в стране достигло 77. Наибольшее количество подтвержденных случаев выявлено в провинции Южная Голландия – 45 заболевших. В Утрехте зафиксировано 14 случаев, в Северной Голландии и Северном Брабанте – по семь, а в Гелдерланде и Оверэйсселе – по два.

    У большинства инфицированных болезнь протекает без выраженных симптомов. В редких случаях возникают гриппоподобные проявления или более тяжелые осложнения, включая воспаление головного мозга и его оболочек. При этом для людей с ослабленным здоровьем инфекция может представлять смертельную опасность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце количество пациентов с вирусом Западного Нила в Нидерландах увеличилось до 59 человек.

    Летом заведующая кафедрой инфекционных болезней с эпидемиологией и тропической медициной ВолгГМУ Ольга Чернявская назвала пожилых людей с хроническими заболеваниями наиболее уязвимыми для лихорадки.

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    5 ноября 2026, 14:08 • Новости дня
    Российские ученые создали лекарство от рака на базе доксорубина

    В России создали лекарство от рака на базе доксорубина

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские ученые разработали новый препарат от онкологических заболеваний на основе доксорубицина, который точнее воздействует на опухоль и снижает нагрузку на сердце.

    Новое средство точнее доставляет действующее вещество к очагу заболевания и обладает пониженной кардиотоксичностью. Об этом сообщили ТАСС в аппарате вице-премьера России Татьяны Голиковой.

    «Разработан лекарственный препарат с использованием свойств доксорубицина в целях повышения эффективности доставки действующего вещества в очаг злокачественной опухоли и снижения кардиотоксичности, что позволит проводить более эффективную лекарственную терапию с меньшим количеством побочных эффектов», – говорится в сообщении.

    Ввод препарата в практическое применение начнется в 2029 году. Над его созданием работали специалисты НИИ биомедицинской химии имени Ореховича.

    Доксорубицин представляет собой противоопухолевый препарат, который помогает бороться с раком за счет повреждения ДНК злокачественных клеток.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о завершении доклинических исследований отечественной онковакцины CaTeVac.

    На прошлой неделе в НИИ онкологии Томского НИМЦ объявили о завершении доклинических испытаний препарата для терапии рака молочной железы.

    Ранее Министерство здравоохранения России зарегистрировало препарат «Элефуза» для лечения агрессивных форм рака.

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    5 ноября 2026, 17:20 • Новости дня
    Минздрав призвал активизировать вакцинацию от гриппа в трудовых коллективах

    Мурашко призвал активизировать вакцинацию от гриппа в трудовых коллективах

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал усилить прививочную кампанию от гриппа в трудовых коллективах.

    Глава Минздрава подчеркнул важность вакцинации для защиты тех, кому прививка противопоказана по состоянию здоровья. «Если вокруг люди вакцинируются, то тем самым они защищают и тех людей, которые не имеют возможности в силу состояния здоровья <...> привиться», – цитирует Мурашко РИА «Новости».

    Министр отметил, что сейчас самое подходящее время для активизации вакцинации среди работников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин сообщил о сделанной отечественной вакциной прививке от гриппа.

    В прошлом месяце министр здравоохранения Михаил Мурашко объяснил необходимость ежегодной прививки от гриппа сохранением иммунитета только в течение одного эпидемиологического сезона.

    Эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко призвал ускорить прививочную кампанию в России из-за скорого массового сезона ОРВИ.

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    5 ноября 2026, 17:14 • Новости дня
    Мурашко назвал самые уязвимые к гриппу категории населения

    Мурашко назвал пожилых и пациентов с болезнями сердца уязвимыми к гриппу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Наиболее уязвимыми к гриппу категориями населения являются пожилые люди и пациенты с хроническими сердечными заболеваниями, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства.

    По словам Мурашко, пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями сердца относятся к наиболее уязвимым перед гриппом категориям населения, передает РИА «Новости». «Если вокруг люди вакцинируются, то тем самым они защищают и тех людей, которые не имеют возможности в силу состояния здоровья, еще раз подчеркну, привиться. Наиболее уязвимы это, конечно же, пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями сердца», – заявил глава Минздрава.

    Министр добавил, что вирусные инфекции в течение шести недель после заболевания могут в несколько раз повысить риск развития ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда, инсульта и ряда других катастроф.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства сообщил о сделанной отечественной вакциной прививке от гриппа.

    В среду эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил о способности применяемых в России препаратов защитить граждан от нового штамма свиного гриппа.

    В начале месяца заведующий отделом эпидемиологии Центра гигиены и эпидемиологии в Приморском крае Любовь Семейкина назвала ноябрь оптимальным временем для прохождения вакцинации.

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