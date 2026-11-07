Ученые зафиксировали на Солнце более 30 взрывов за двое суток

ИКИ РАН: На Солнце произошло более 30 взрывов за неполные двое суток

Tекст: Мария Иванова

На Солнце наблюдается стремительный рост вспышечной активности, за неполные двое суток было зарегистрировано более 30 взрывов, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Накануне космические средства слежения зафиксировали 18 вспышек класса C и выше, а за первые 12 часов субботы к ним добавилось еще 17 событий.

В ИКИ РАН отметили, что общее число вспышек может достигнуть 40 или 50 к концу дня. Рост числа взрывов начался в середине недели: в понедельник и вторник вспышек не было, а в среду и четверг произошло по три события, включая крупную вспышку уровня M3.6.

Главным источником активности стала крупная группа солнечных пятен, расположенная почти в центре видимого диска звезды. Энергия из глубины Солнца активно сжигается в непрерывных взрывах средней силы. Ученые пояснили, что для Земли такой режим более благоприятен, чем накопление энергии для редких и сильных вспышек, однако из-за расположения пятен напротив планеты риск сохраняется.

Ученые напомнили, что рост активности происходит на фоне возмущенной магнитосферы Земли, которая попала в зону действия крупной корональной дыры. Дополнительные удары от мощных вспышек могут вызвать бурные реакции вплоть до магнитных бурь самого высокого уровня.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу индекс вспышечной активности на Солнце увеличился с двух до пяти по десятибалльной шкале.

В четверг вечером ученые зафиксировали на звезде самую сильную за четыре недели вспышку класса М.

В понедельник слабая вспышка класса С прервала четырехдневный период отсутствия вспышечной активности.