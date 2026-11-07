  • Новость часаIIHF отстранила взрослую и молодежную сборные Белоруссии от ЧМ по хоккею
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как плавучие госпитали выполнили свой долг перед Родиной
    Эксперт рассказал о новой тактике в ходе массированных ударов России по Украине
    Названа причина смерти Лидии Федосеевой-Шукшиной
    Дмитриев обратился к Европе со словами «Don’t worry, be happy»
    Власти польского Гданьска потребовали изъять здание генконсульства России
    Киев получил от замороженных Западом российских активов почти 50 млрд долларов
    Адвокат счел немыслимым приговор российскому капитану судна Fitburg в Финляндии
    Герой России Сайбель: Слова Путина о «своих ребятах» вдохновили ветеранов СВО
    В Европе завершилась «золотая эра» пенсионеров
    7 ноября 2026, 12:24 • Новости дня

    Россиянка Бегим победила на двойном минитрампе на ЧМ по прыжкам на батуте

    Россиянка Галина Бегим завоевала золото на ЧМ по прыжкам на батуте

    Tекст: Мария Иванова

    Российская спортсменка Галина Бегим завоевала золотую медаль в соревнованиях на двойном минитрампе на чемпионате мира по прыжкам на батуте, который проходит в китайском Нанкине.

    Спортсменка в финале показала результат 26,200 балла. Второе место заняла новозеландка Бронуин Дибб (25,900), третье – американка Сьюзан Гилл (25,000), передает РИА «Новости».

    Чемпионат мира в Нанкине продлится до 8 ноября. Сборная России по прыжкам на батуте выступает с национальной символикой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу россиянин Илья Пенкин завоевал серебряную медаль чемпионата мира по прыжкам на батуте в двойном минитрампе.

    В пятницу российский самбист Демид Волков получил золотую медаль чемпионата мира по самбо в Ташкенте.

    6 ноября 2026, 15:24 • Новости дня
    В Иране раскрыли содержание послания Хаменеи к Путину

    Иранский Совбез: Послание Хаменеи к Путину содержит оценки отношений двух стран

    В Иране раскрыли содержание послания Хаменеи к Путину
    @ Office of the Iranian Supreme Leader/WANA (West Asia News Agency)/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Послание верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи к президенту России Владимиру Путину содержало оценки и перспективы двустороннего сотрудничества, сообщил заместитель секретаря Высшего совета национальной безопасности республики Али Багери Кяни.

    «Это была детальная встреча, которая продлилась порядка трех часов. Основной целью визита была передача послания от верховного лидера Ирана президенту России», – сказал заместитель Резаи иранскому телевидению.

    Багери Кяни добавил, что послание включало положения и видение Ирана относительно двусторонних отношений, чтобы российская сторона имела более четкое представление о сотрудничестве под руководством Моджтабы Хаменеи, передает РИА «Новости».

    Заместитель секретаря иранского Совбеза подчеркнул, что реализация совместных проектов поможет разрушить надежды США и других стран на оказание давления на Иран. Среди ключевых проектов он выделил поставки российского газа и международный транспортный коридор «Север – Юг». По его словам, эти проекты будут способствовать развитию Ирана и обеспечению региональной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи сообщил об обсуждении строительства газопровода из России в Иран на встрече с российским лидером.

    В четверг Мохсен Резаи передал президенту России Владимиру Путину послание от верховного лидера Исламской республики Моджтабы Хаменеи.

    В понедельник президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о распоряжении Моджтабы Хаменеи урегулировать конфликт с США путем диалога.

    Комментарии (4)
    6 ноября 2026, 21:06 • Новости дня
    Умер сыгравший Ленина в 18 фильмах народный артист РСФСР Каюров

    Умер сыгравший Ленина в 18 фильмах народный артист РСФСР Юрий Каюров

    Умер сыгравший Ленина в 18 фильмах народный артист РСФСР Каюров
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Народный артист РСФСР, исполнитель роли Ленина актер театра и кино Юрий Каюров скончался на 100-м году жизни.

    «Не стало Юрия Ивановича», – передает ТАСС слова источника в окружении мастера.

    Каюров родился 30 сентября 1927 года в Череповце. В 1952 году он окончил Ленинградский театральный институт имени А. Н. Островского, после чего стал актером Саратовского драматического театра имени К. Маркса.

    Также он играл в Воронежском и Куйбышевском драмтеатрах, труппе театра имени Ленсовета в Ленинграде. С 1967 года Каюров был актером академического Малого театра в Москве. Артист исполнил роль Ленина в 18 фильмах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе причиной смерти артиста театра и кино Павла Конька стал внезапный инсульт.

    В конце прошлого года стало известно о смерти от онкологического заболевания народного артиста РСФСР, известного актера и режиссера Всеволода Шиловского.

    Комментарии (4)
    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
    Комментарии (0)
    6 ноября 2026, 20:25 • Новости дня
    Федерация борьбы США извинилась за травму глаза россиянки Смирновой

    Федерация борьбы США принесла извинения за травму глаза россиянки Смирновой

    Федерация борьбы США извинилась за травму глаза россиянки Смирновой
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Федерация борьбы Соединенных Штатов принесла извинения за травму глаза, которую американка Морган Тернер нанесла россиянке Елизавете Смирновой на чемпионате мира, сообщил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

    Руководство Федерации борьбы США принесло извинения и признало умышленными действия американки Морган Тернер, которая нанесла травму глаза россиянке Елизавете Смирновой на чемпионате мира, передает ТАСС.

    «Мы ждем полный пакет материалов из больницы. К сожалению, действительно серьезная травма. И слава богу, именно так, как есть, потому что она действительно могла лишиться глаза. Несколько часов назад ей сделали операцию. Конечно, нельзя отпускать ситуацию», – заявил Мамиашвили.

    Глава ФСБР добавил, что американские коллеги полностью согласны с умышленным характером действий своей спортсменки. Он отметил, что вопрос о сумме компенсации и сроке дисквалификации Тернер не является приоритетным, поскольку сейчас важнее использовать этот инцидент для предотвращения подобного неспортивного поведения в будущем.

    Смирнова получила травму 27 октября в поединке 1/8 финала чемпионата мира в весовой категории до 50 кг. Тернер дважды попала россиянке пальцами в глаза, после чего была дисквалифицирована. Врачи Объединенного мира борьбы (UWW) сняли Смирнову с турнира из-за повреждения роговицы. Тренер пострадавшей Наталья Смирнова ранее заявляла о намерении подать иск к американке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент ФСБР Михаил Мамиашвили сообщил о второй операции на глазу Елизаветы Смирновой.

    Врачи диагностировали у нее проникающее ранение глазного яблока. В понедельник спортсменке сделали первую операцию.

    Комментарии (5)
    6 ноября 2026, 18:59 • Новости дня
    Самосвал обрушил пешеходный переход на Ленинградском шоссе в Подмосковье
    Самосвал обрушил пешеходный переход на Ленинградском шоссе в Подмосковье
    @ soln360tv

    Tекст: Вера Басилая

    В районе подмосковного Солнечногорска самосвал с поднятым кузовом задел и обрушил надземный пешеходный мост на Ленинградское шоссе, из-за чего движение на трассе оказалось перекрыто.

    ДТП произошло около деревни Пешки в Московской области, сообщает Mash. По данным канала, самосвал с поднятым кузовом зацепил надземный пешеходный переход, после чего конструкция сорвалась с опор и рухнула на Ленинградское шоссе.

    В результате аварии оказались перекрыты все полосы движения, образовалась четырехкилометровая пробка в обе стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в подмосковном Домодедово женщина и ребенок погибли при опрокидывании самосвала на легковой автомобиль.

    В январе на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области грузовой самосвал поднятым кузовом задел пешеходный мост с причинением травм водителю.

    Комментарии (2)
    6 ноября 2026, 15:56 • Новости дня
    ЦБ утвердил перечень доступных для обычных инвесторов криптовалют

    ЦБ разрешил неквалифицированным инвесторам приобретать биткойн, эфир и USDT

    ЦБ утвердил перечень доступных для обычных инвесторов криптовалют
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Банк России утвердил перечень криптовалют, доступных для неквалифицированных инвесторов, включив в него биткойн, эфир и USDT, лимит на покупку составит 300 тыс. рублей в год.

    Неквалифицированные инвесторы смогут приобретать эти криптоактивы на биржевом и внебиржевом рынках через брокеров, управляющих или криптообменники, сообщается на сайте Банка России.

    «Соответствующее указание регулятора вступит в силу с 17 ноября. С этого момента биржи вправе допускать эти активы к публичному обращению», – заявили в ЦБ.

    Квалифицированным инвесторам будут доступны любые криптоактивы без ограничений. Всем инвесторам перед сделкой предстоит пройти тестирование и ознакомиться с рисками вложений.

    В перечень вошли самые ликвидные активы с историей ценообразования не менее пяти лет. Отбор производился с учетом рыночной капитализации и среднедневного объема торгов для снижения рисков инвесторов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Мосбиржа анонсировала запуск торгов биткойном, эфиром и USDT с 1 декабря.

    В сентябре ЦБ допустил создание базы замешанных в преступной деятельности криптовалютных кошельков.

    В марте правительство согласовало законопроекты о регулировании обращения цифровых валют.

    Комментарии (0)
    6 ноября 2026, 22:20 • Новости дня
    Умерова назначили главой делегации Украины на переговорах в Абу-Даби

    Tекст: Вера Басилая

    Украинскую делегацию на трехсторонних переговорах России, США и Украины в Абу-Даби возглавит глава службы внешней разведки страны Рустем Умеров, сообщил украинский телеканал ТСН.

    ТСН со ссылкой на пресс-секретаря Владимира Зеленского Дмитрия Литвина сообщает, что украинскую делегацию на переговорах в Абу-Даби будет возглавлять Рустем Умеров, передает РИА «Новости».

    По информации телеканала, к делегации присоединится глава офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов).

    Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что на переговорах в Абу-Даби планируется обсудить гарантии безопасности, деэскалацию, гуманитарные вопросы и шаги к мирному урегулированию.

     Ранее СМИ писали, что якобы Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) возглавит украинскую делегацию на трехсторонних переговорах в Абу-Даби.

    В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о закрытом характере предстоящей встречи. Во вторник Песков назвал Владимира Мединского руководителем российской делегации на переговорах.

    В пятницу президент Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности о предстоящих переговорах в ОАЭ.

    Комментарии (7)
    7 ноября 2026, 12:23 • Новости дня
    ФСБ рассекретила данные о готовности адмирала Колчака служить Британии и США

    В Омске обнародовали архивы ФСБ о готовности Колчака служить Британии и США

    ФСБ рассекретила данные о готовности адмирала Колчака служить Британии и США
    @ Public domain

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Омске впервые обнародовали рассекреченные документы ФСБ, которые раскрывают ранее неизвестные детали биографии адмирала Александра Колчака, в том числе его готовность служить Британии и США.

    Остававшиеся десятилетиями под грифом «секретно» материалы посвящены Гражданской войне. В них содержатся данные о судьбе золотого запаса Российской империи и свидетельства о готовности адмирала пойти на сотрудничество с зарубежными державами, передает «Царьград».

    Заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по просвещению, воспитанию и защите исторической памяти Елена Малышева отметила, что главная ценность бумаг заключается в возможности услышать историю от непосредственного участника событий. Она указала на наличие в документах множества противоречий, включая фактический отказ адмирала от родины ради службы британской короне и американскому флоту.

    «Готов служить на любых условиях, возьмите меня даже солдатом», – привела Малышева дословную фразу Колчака.

    Отдельный блок обнародованных материалов касается легенды о «золоте Колчака». Согласно мифу, около 500 т драгоценного металла спрятали возле железной дороги после ограбления омских банков. Однако документы не подтвердили эту версию, доказав, что история о кладе является вымыслом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу отказ военного суда Забайкальского военного округа реабилитировать Александра Колчака в 1999 году объяснили свидетельствами массовых расправ над красноармейцами и мирными гражданами.

    Ранее адмирала назвали человеком, до конца жизни сохранившим качество русского офицера.

    Комментарии (4)
    6 ноября 2026, 16:56 • Новости дня
    Минфин анонсировал введение льготной ипотеки в Крыму и Севастополе

    Минфин: В Крыму и Севастополе введут программу льготной ипотеки под 8%

    Минфин анонсировал введение льготной ипотеки в Крыму и Севастополе
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство финансов объявило о расширении программы льготного жилищного кредитования на строящуюся недвижимость в Крыму и Севастополе со ставкой 8%.

    Правительство утвердило расширение условий программы «Льготная ипотека на территориях воссоединенных субъектов Российской Федерации», сообщил Минфин в Max. По новым правилам граждане смогут оформить льготный кредит при покупке квартир или апартаментов в строящихся многоквартирных домах в Крыму и Севастополе.

    Максимальная сумма займа составит 8 млн рублей, при этом первоначальный взнос должен достигать не менее 20% от цены договора.

    В ведомстве уточнили, что период государственного субсидирования ставки продлится до 15 лет с момента заключения договора. Программа кредитования на новых условиях будет действовать с 1 ноября 2026 года по 30 апреля 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу спрос на новостройки в Московском регионе из-за ужесточения условий льготной ипотеки поставил антирекорд.

    В сентябре Министерство финансов объявило об обновлении программы льготной семейной ипотеки.

    Летом президент Владимир Путин назвал семейную ипотеку самым надежным инструментом поддержки.

    Комментарии (0)
    6 ноября 2026, 17:42 • Новости дня
    ВС России поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в Черном море

    Минобороны: В Черном море поражен сухогруз с военным имуществом для ВСУ

    ВС России поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в Черном море
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России нанесли удар по сухогрузу в акватории Черного моря юго-западнее Одессы, который доставлял военное имущество для украинской армии, сообщило Министерство обороны.

    Удар был нанесен днем беспилотными летательными аппаратами. Судно типа «сухогруз» доставляло на Украину военное имущество и грузы двойного назначения, сообщает Минобороны в Max.

    Отмечается, что российские военные продолжают наносить удары беспилотниками по морским судам, которые используются для доставки украинской армии грузов военного назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России за неделю поразили 14 сухогрузов.

    Напомним, накануне ВС России поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в Черном море.

    В четверг также сообщалось, что ВС России поразили электроподстанцию в Днепропетровской области и сухогруз под Одессой.

    Комментарии (2)
    6 ноября 2026, 19:45 • Новости дня
    Стал известен глава делегации Украины на переговорах в Абу-Даби

    CBS News: Буданов возглавит украинскую делегацию на переговорах в Абу-Даби

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) возглавит украинскую делегацию на трехсторонних переговорах в Абу-Даби.

    Об этом сам Буданов сообщил телеканалу CBS News, пишет ТАСС. По его словам, он не ожидает значительного прорыва на переговорах.

    При этом глава офиса Зеленского подчеркнул, что сам факт встречи уже является прогрессом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг зять президента США Джаред Кушнер заявил о разработке пути к мирному соглашению по украинскому конфликту.

    В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал Киеву вопрос о составе украинской делегации на переговорах.

    В конце октября помощник президента России Юрий Ушаков рассказал о формировании костяка российской делегации для встречи в Абу-Даби.

    Комментарии (0)
    6 ноября 2026, 20:29 • Новости дня
    Силы ПВО перехватили за день 21 дрон над четырьмя регионами

    Минобороны: Силы ПВО за день уничтожили 21 украинский беспилотник

    Tекст: Вера Басилая

    Российские силы противовоздушной обороны в пятницу перехватили и уничтожили 21 украинский беспилотный летательный аппарат над территориями четырех регионов, сообщило Министерство обороны.

    Уточняется, что беспилотники были уничтожены в период с 8:00 до 20:00 мск. Аппараты сбиты над Белгородской, Орловской областями, Краснодарским краем и Московским регионом, сообщает Минобороны в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Минобороны сообщило об уничтожении 35 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями семи регионов России.

    В тот же день ведомство заявило о перехвате и уничтожении 496 украинских беспилотников самолетного типа за ночь.

    В среду российские силы ПВО уничтожили 46 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями 13 регионов России.

    Комментарии (0)
    6 ноября 2026, 17:26 • Новости дня
    Мантуров договорился о введении демографического стандарта на заводах Чувашии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Корпоративный демографический стандарт планируется внедрить на двух крупных предприятиях Чувашии с 1 декабря, сообщили в правительстве по итогам поездки первого вице-премьера Дениса Мантурова в республику.

    Первый вице-премьер обсудил с главой Чувашии вопросы демографического развития региона, сообщается в канале кабмина в Max. «Достигнута договоренность о внедрении с 1 декабря корпоративного демографического стандарта на двух крупных предприятиях Чувашии», – говорится в публикации.

    В правительстве добавили, что в дальнейшем эту практику планируется распространить на другие промышленные площадки региона для решения задач, поставленных президентом.

    Также сообщается, что Фонд развития промышленности (ФРП) с 2016 года профинансировал 11 проектов в Чувашии с общим объемом инвестиций более 17 млрд рублей.

    В ходе визита Мантуров оценил реализацию проектов импортозамещения на Чебоксарском заводе силовых агрегатов и деятельность НПП «ЭКРА», отметив, что механизмы совместной поддержки дают результат. «Предприятия наращивают выпуск продукции, расширяют производство и инвестируют в создание новых мощностей», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Владимир Путин назвал улучшение демографической ситуации одним из ведущих приоритетов развития России.

    На форуме-съезде «Деловой России» Путин заявил о первостепенном значении демографии для страны.

    В сентябре глава государства назвал повышение уровня рождаемости важнейшим вызовом для государства.

    Комментарии (0)
    6 ноября 2026, 20:43 • Новости дня
    Рязанская полиция выявила опубликовавшего видео атаки БПЛА подростка

    МВД: Подросток из Рязани признался в публикации видео атаки беспилотников

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Рязани правоохранительные органы установили личность 17-летнего местного жителя, который снял на камеру телефона последствия налета беспилотных летательных аппаратов и выложил кадры в сеть.

    «В Рязани сотрудники полиции выявили несовершеннолетнего, опубликовавшего в интернете последствия атаки БПЛА на регион. <...> Несовершеннолетний и его родители будут привлечены к установленной законом ответственности», – говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД в Max.

    По данным ведомства, ночью 5 ноября юноша зафиксировал на телефон результаты налета беспилотников и опубликовал видео в интернете, после чего эти материалы распространились на украинских ресурсах. Молодой человек полностью признал свою вину.

    В полиции напомнили, что в Рязанской области действует запрет на съемку и публикацию фото- и видеоматериалов о БПЛА, средствах их противодействия, а также о военных и критически важных объектах. Нарушителям грозит административный штраф в размере до 1 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил об атаке более 200 беспилотных летательных аппаратов на регион.

    В среду в результате налета дронов в Рязани пострадал один человек.

    В прошлом месяце в Милославском округе из-за падения обломков беспилотников загорелись два частных дома.

    Комментарии (0)
    6 ноября 2026, 18:55 • Новости дня
    Ростех опроверг сообщения о возможном банкротстве компании «Яковлев»

    Ростех: Разработчику самолета МС-21 корпорации «Яковлев» не грозит банкротство

    Tекст: Вера Басилая

    Корпорация «Яковлев», разработавшая самолеты МС-21 и «Суперджет», работает стабильно и не находится под угрозой банкротства, сообщила госкорпорация «Ростех».

    «Компании «Яковлев» банкротство не грозит. Распространяемая в последнее время в СМИ информация об угрозе банкротства компании «Яковлев» не имеет ничего общего с действительностью. Она стабильно работает и продолжает реализацию всех своих ключевых проектов», – говорится в сообщении Ростеха в Max.

    Поводом для появления информации о возможном банкротстве стало заявление компании «Ижсталь». Обоснованность этого заявления суд рассмотрит 18 января.

    В госкорпорации напомнили, что «Яковлев» занимается созданием стратегически важных для страны гражданских самолетов – импортозамещенных лайнеров МС-21 и «Суперджет». Разговоры о возможном банкротстве предприятия в Ростехе назвали «абсолютно беспочвенными».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе гендиректор авиакомпании «Аэрофлот» Сергей Александровский заявил об ожидании первых поставок российских самолетов МС-21 в период с сентября по декабрь 2027 года.

    В прошлом месяце первый вице-премьер Денис Мантуров проинспектировал процесс сборки первых 18 серийных самолетов МС-21 на Иркутском авиационном заводе.

    В сентябре президент России Владимир Путин принял участие в подписании соглашения о передаче «Аэрофлоту» 90 новейших лайнеров МС-21-310.

    Комментарии (0)
    6 ноября 2026, 20:41 • Новости дня
    Правительство внесло в Госдуму проект о переводе пенсионных накоплений в ПДС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Кабинет министров направил на рассмотрение Государственной думы инициативу, предполагающую конвертацию накопительной части пенсии граждан в программу долгосрочных сбережений с 1 апреля 2027 года.

    Правительство предложило конвертировать накопительную пенсию россиян в программу долгосрочных сбережений (ПДС). Изменения не затронут страховую пенсию, порядок учета индивидуальных пенсионных коэффициентов и трудового стажа, сообщается на сайте Минфина.

    Перевод средств в ПДС позволит гражданам получать выплаты в особых жизненных ситуациях, включая потерю кормильца или необходимость дорогостоящего лечения. Участникам программы станут доступны государственное софинансирование до 36 тыс. рублей ежегодно в течение десяти лет и налоговые вычеты. Вложенные средства можно будет передавать по наследству.

    Государство гарантирует сохранность личных взносов и накопленного дохода в пределах 2,8 млн рублей. Средства материнского капитала, ранее направленные на формирование накопительной пенсии, также переведут в ПДС с возможностью их возврата в течение переходного периода.

    Управление накоплениями останется под государственным контролем. Для клиентов Социального фонда России создадут уполномоченный негосударственный пенсионный фонд с участием государства, средствами которого продолжит управлять корпорация «ВЭБ.РФ». Граждане смогут сменить управляющий фонд в течение двух лет без потери инвестиционного дохода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Министерство финансов разработало законопроект об автоматическом переводе пенсионных накоплений граждан в программу долгосрочных сбережений.

    В прошлом году заместитель председателя Центробанка Филипп Габуния заявил об отсутствии планов принудительного перевода накопительной пенсии граждан в программу долгосрочных сбережений.

    Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков инициировал обсуждение возможности автоматического перевода пенсионных накоплений в ПДС.

    Комментарии (0)
    Главное
    Кличко сообщил о повреждении Северного моста в Киеве
    Гретцки похвалил премьера Канады за недопуск России на молодежный ЧМ
    ВВС Индии посадили Ил-76МД на рекордной высоте
    Актер сериала «Ранетки» умер из-за застрявшей в горле куриной кости
    ФСБ рассекретила данные о готовности адмирала Колчака служить Британии и США
    Участниц драки на концерте Меладзе в Алма-Ате нашли и наказали
    Мошенники похитили у жительницы Москвы рекордные 450 млн рублей