Россиянка Бегим победила на двойном минитрампе на ЧМ по прыжкам на батуте

Правительство предложило конвертировать накопительную пенсию россиян в программу долгосрочных сбережений (ПДС). Изменения не затронут страховую пенсию, порядок учета индивидуальных пенсионных коэффициентов и трудового стажа, сообщается на сайте Минфина.
Перевод средств в ПДС позволит гражданам получать выплаты в особых жизненных ситуациях, включая потерю кормильца или необходимость дорогостоящего лечения. Участникам программы станут доступны государственное софинансирование до 36 тыс. рублей ежегодно в течение десяти лет и налоговые вычеты. Вложенные средства можно будет передавать по наследству.
Государство гарантирует сохранность личных взносов и накопленного дохода в пределах 2,8 млн рублей. Средства материнского капитала, ранее направленные на формирование накопительной пенсии, также переведут в ПДС с возможностью их возврата в течение переходного периода.
Управление накоплениями останется под государственным контролем. Для клиентов Социального фонда России создадут уполномоченный негосударственный пенсионный фонд с участием государства, средствами которого продолжит управлять корпорация «ВЭБ.РФ». Граждане смогут сменить управляющий фонд в течение двух лет без потери инвестиционного дохода.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Министерство финансов разработало законопроект об автоматическом переводе пенсионных накоплений граждан в программу долгосрочных сбережений.
В прошлом году заместитель председателя Центробанка Филипп Габуния заявил об отсутствии планов принудительного перевода накопительной пенсии граждан в программу долгосрочных сбережений.
Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков инициировал обсуждение возможности автоматического перевода пенсионных накоплений в ПДС.