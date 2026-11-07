Умерла народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина

Tекст: Дмитрий Зубарев

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина ушла из жизни, сообщила дочь актрисы.

«Умерла моя мама, рБ Лидия. Прошу молитв Ваших, милые, добрые люди!» – написала Мария Шукшина.

Артистка появилась на свет 25 сентября 1938 года в Ленинграде.

В 1964 году окончила ВГИК (ныне Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова), мастерскую Сергея Герасимова и Тамары Макаровой.

Дебютной работой стала лента «Два капитана» 1955 года, а первую главную роль актриса исполнила в мелодраме «Сверстницы».

Настоящий успех пришел к Федосеевой-Шукшиной благодаря фильмам ее мужа, режиссера и писателя Василия Шукшина. В лентах «Печки-лавочки» и «Калина красная» она воплотила образы простых и искренних русских женщин.

После смерти супруга в 1974 году актриса добавила его фамилию к своей.

В творческом багаже артистки около 100 киноролей, в том числе в исторических картинах «Юность Петра» и «Виват, гардемарины», а также в многочисленных экранизациях произведений классической литературы.

В 1984 году она стала народной артисткой РСФСР, а в 1998 году была удостоена ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду семья сообщила о тяжелом состоянии Лидии Федосеевой-Шукшиной в реанимации.

В понедельник Лидия Федосеева-Шукшина находилась на искусственной вентиляции легких.

Ранее актрису признали неизлечимо больной с присвоением паллиативного статуса.