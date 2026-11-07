Власти польского Гданьска потребовали изъять здание генконсульства России

Radio Gdansk: Власти Гданьска подали иск об изъятии здания консульства России

Tекст: Мария Иванова

Иск об изъятии имущества подало казначейство, которое представляет мэр города. Суд уже обратился в польский МИД для передачи копии иска российской стороне, передает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию Radio Gdansk.

«Только после его подачи и получения ответа или по истечении срока на получение ответа можно будет предпринять дальнейшие процессуальные действия судом», – заявил пресс-секретарь Окружного суда Гданьска Лукаш Зела.

Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш уточнил, что здание находится в бессрочном безвозмездном пользовании и является российской государственной собственностью. Объект был предоставлен СССР в качестве компенсации за другую недвижимость, и до 1990-х годов Варшава не предъявляла по нему никаких претензий.

Российское генеральное консульство в Гданьске было закрыто в декабре прошлого года по требованию польских властей. В здании, которое отключили от электроснабжения и отопления, остался один сотрудник для охраны имущества.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом советник Генеральной прокуратуры Польши Войцех Муравский сообщил о планах польских властей отнять здание бывшего генерального консульства России в Гданьске.

Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала урегулировать разногласия вокруг недвижимости путем двусторонних консультаций.

В апреле польские власти лишили закрытое российское генконсульство отопления и обесточили его здание.