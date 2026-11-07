Участниц драки на концерте Меладзе в Алма-Ате нашли и наказали

Казахстанская полиция нашла зрительниц, сорвавших концерт Меладзе в Алма-Ате

Tекст: Дмитрий Зубарев

«В результате проверки были идентифицированы три женщины, участвовавшие в инциденте», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы полицейского департамента города.

Две нарушительницы оказались жительницами Алматинской области. Одну из них арестовали на пять суток по решению суда, вторую оштрафовали за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Третьей участницей конфликта стала жительница Тараза, против нее завели дело о мелком хулиганстве.

Помимо этого, правоохранители оштрафовали пользователя Instagram* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская) за распространение ложной информации об отмене концерта музыканта.

В среду Меладзе был вынужден прервать свое выступление из-за потасовки между зрительницами, видео которой попало в социальные сети. Артист возмутился поведением нарушительниц порядка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее полиция Шымкента начала расследование после массовой давки на концерте.