Sony решила зарегистрировать бренд Playstation в России

Sony подала заявку на регистрацию товарного знака Playstation в России

Tекст: Мария Иванова

Sony планирует зарегистрировать товарные знаки названия и логотипа Playstation в РФ, передает ТАСС.

Заявки на регистрацию товарных знаков поданы 28 октября текущего года от компании «Сони интерэктив энтертейнмент инк». Бренд планируется оформить по трем классам международной классификации товаров и услуг.

Среди категорий указаны видеоигры, наушники, шлемы виртуальной реальности, игровые приставки, портативные устройства для видеоигр, контроллеры, а также игровые онлайн-услуги и развлекательные услуги.

В 2022 году Sony приостановила работу Playstation Store, а также поставки консолей и игр в Россию. Основное российское юридическое лицо «Сони электроникс» пока действует, однако компания «Сони мобайл коммюникейшнз рус» была ликвидирована в августе 2025 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу немецкий автопроизводитель Audi оформил в Роспатенте правовую охрану товарного знака линейки спортивных моделей.

Во вторник компания «Кентукки фрайд чикен интернэшнл холдингс ллс» направила в Роспатент заявки на регистрацию трех товарных знаков.

В сентябре покинувшая российский рынок южнокорейская компания Hyundai зарегистрировала в России десять новых товарных знаков.