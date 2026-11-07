Оппозиция вышла в лидеры на парламентских выборах в Новой Зеландии

Лейбористы обошли правящую партию на парламентских выборах в Новой Зеландии

Tекст: Мария Иванова

Оппозиционная Лейбористская партия Новой Зеландии набрала 29,88% по итогам подсчета 30% голосов на выборах в парламент страны, передает ТАСС со ссылкой на местную Центральную избирательную комиссию.

Национальная партия, возглавляющая нынешнюю правящую коалицию, опустилась на второе место с результатом 29,38%. Ее партнеры, консерваторы ACT и «Новая Зеландия прежде всего», в сумме получают 19,84% голосов. Таким образом, действующий правящий блок теряет большинство в парламенте, набирая 49,22%.

Ключевую роль в формировании правительства может сыграть центристская Партия возможности, за которую проголосовали 5,43% избирателей. Этот результат стал для политической силы лучшим с момента создания в 2016 году.

По прогнозам местных СМИ, союз Партии возможности с левыми силами обеспечит коалиции ровно половину мест в парламенте, что грозит политической нестабильностью. Присоединение центристов к консерваторам даст правящему блоку комфортное большинство, однако часть правых депутатов может заблокировать объединение.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре правящая коалиция Марокко обеспечила себе абсолютное большинство по итогам парламентских выборов.

Коалиция оппозиционных сил Швеции ранее обошла правящий правый альянс по итогам предварительного подсчета бюллетеней.