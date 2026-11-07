Робот «Депеша-3» доставил переправу на передовую без участия саперов

Ростех: Комплекс «Депеша-3» доставил переправу бойцам в зоне спецоперации

Tекст: Мария Иванова

Наземный робототехнический комплекс «Депеша-3» холдинга «Высокоточные комплексы» доставил решетчатую металлическую переправу в зоне специальной военной операции, сообщает Ростех.

На опубликованных видеокадрах платформа буксирует прицеп с инженерной конструкцией по участкам с раскисшим грунтом.

«На поле боя любая переправа – это магнит для огня противника. Классическая доставка инженерных конструкций требует, чтобы саперный расчет выносил тяжелые секции к самой кромке препятствия – на открытую, простреливаемую местность. Это операция с заведомо высоким риском», – отметили в госкорпорации.

В Ростехе подчеркнули, что комплекс выводит солдат из-под удара, самостоятельно буксируя переправу в зону огневого контакта. По наведенному коридору сразу начинается эвакуация раненых, подвоз боекомплекта и движение штатной техники. Компактная гусеничная платформа способна буксировать прицепы массой свыше 500 кг в сложных условиях видимости и на пересеченной местности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце российские разработчики представили предназначенный для преодоления минно-взрывных заграждений робототехнический комплекс разминирования «Титан».

Летом на форуме «Технопром» показали способного вести огонь и эвакуировать раненых боевого робота «Курьер».

В мае госкорпорация «Ростех» сообщила об успешном выполнении задач на линии фронта многоцелевыми гусеничными дронами «Импульс».