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    7 ноября 2026, 11:35 • Новости дня

    Житель Грайворона погиб при атаке украинского беспилотника на частный дом

    Житель Грайворона погиб при атаке украинского дрона на дом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Белгородской области в результате удара украинского беспилотника по частному домовладению в городе Грайворон от полученных тяжелых травм скончался местный житель.

    Мужчина умер на месте происшествия после атаки дрона Вооруженных сил Украины на жилой дом, сообщает оперштаб региона.

    В результате взрыва также получили повреждения окна и кровля жилого здания, пострадала надворная постройка.

    Кроме того, в селе Пристень Валуйского округа дрон нанес удар по легковому автомобилю, разбив стекла и повредив кузов машины. Там же посечены остекление и забор частного дома. В селе Знаменка еще один аппарат взорвался перед жилым зданием, повредив ограждение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу мужчина получил множественные осколочные ранения при детонации украинского беспилотника в Грайвороне.

    В Шебекинском округе местный житель пострадал в результате атаки дрона на автомобиль.

    В четверг ВСУ нанесли удары по территории четырех муниципалитетов Белгородской области.

    6 ноября 2026, 17:53 • Новости дня
    Отток населения обрушил цены на аренду квартир в Киеве
    Отток населения обрушил цены на аренду квартир в Киеве
    @ EUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Вера Басилая

    В Киеве за последний месяц зафиксировано резкое падение цен на аренду жилья из-за массового оттока населения, тогда как в других регионах Украины арендные ставки значительно выросли, сообщили украинские СМИ.

    Стоимость аренды жилья в Киеве за последний месяц упала в среднем на 10-15%, а отдельные объекты подешевели до 30%, пишет издание «Страна.ua». По словам руководителя агентства недвижимости «КиевДомСервис» Андрея Романова, резкий обвал цен связан с дисбалансом спроса и предложения: количество арендаторов уменьшилось на 25-30%, а число сдающихся квартир выросло минимум на треть.

    «Люди массово выезжают из Киева – кто в пригород, кто в другие регионы, в первую очередь западные. По нашим оценкам, с лета из столицы уехало до 500 тыс. человек, и отток населения продолжается», – отметил Романов.

    В первую очередь дешевеют квартиры на левом берегу Днепра, откуда люди бегут после атак на мосты, а также жилье возле промышленных объектов и в домах без резервного энергоснабжения. Так, в Киеве появились предложения аренды по 6-8 тыс. гривен в месяц.

    Миграция из Киева спровоцировала резкий рост цен в других областях. В частности, во Львове стоимость аренды выросла, а в Ужгороде скромную однокомнатную квартиру сдают за 1200-1300 долларов (летом цена не превышала 700-750 долларов). Риелторы прогнозируют дальнейшее падение цен в Киеве и рост в регионах, которые считаются «относительно безопасными».

    Мэр Виталий Кличко ранее заявил, что восстановление, стабильная работа и даже само существование систем жизнеобеспечения Киева находятся «под большим вопросом».

    По словам директора украинского Центра исследований энергетики Александра Харченко, собственная генерация электроэнергии в мегаполисе не подлежит полному восстановлению. Глава Деснянского района Киева Максим Бахматов заявил, что жителям города придется оборудовать уличные туалеты из-за отсутствия воды, отопления и электроснабжения.

    Накануне СМИ сообщили о погружении улиц украинской столицы в темноту из-за отсутствия электричества.


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    6 ноября 2026, 15:24 • Новости дня
    В Иране раскрыли содержание послания Хаменеи к Путину

    Иранский Совбез: Послание Хаменеи к Путину содержит оценки отношений двух стран

    В Иране раскрыли содержание послания Хаменеи к Путину
    @ Office of the Iranian Supreme Leader/WANA (West Asia News Agency)/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Послание верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи к президенту России Владимиру Путину содержало оценки и перспективы двустороннего сотрудничества, сообщил заместитель секретаря Высшего совета национальной безопасности республики Али Багери Кяни.

    «Это была детальная встреча, которая продлилась порядка трех часов. Основной целью визита была передача послания от верховного лидера Ирана президенту России», – сказал заместитель Резаи иранскому телевидению.

    Багери Кяни добавил, что послание включало положения и видение Ирана относительно двусторонних отношений, чтобы российская сторона имела более четкое представление о сотрудничестве под руководством Моджтабы Хаменеи, передает РИА «Новости».

    Заместитель секретаря иранского Совбеза подчеркнул, что реализация совместных проектов поможет разрушить надежды США и других стран на оказание давления на Иран. Среди ключевых проектов он выделил поставки российского газа и международный транспортный коридор «Север – Юг». По его словам, эти проекты будут способствовать развитию Ирана и обеспечению региональной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи сообщил об обсуждении строительства газопровода из России в Иран на встрече с российским лидером.

    В четверг Мохсен Резаи передал президенту России Владимиру Путину послание от верховного лидера Исламской республики Моджтабы Хаменеи.

    В понедельник президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о распоряжении Моджтабы Хаменеи урегулировать конфликт с США путем диалога.

    Комментарии (4)
    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
    Комментарии (0)
    7 ноября 2026, 07:24 • Новости дня
    Дмитриев обратился к Европе со словами «Don’t worry, be happy»
    Дмитриев обратился к Европе со словами «Don’t worry, be happy»
    @ Alex Brandon/AP/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев словами из песни Бобби Макферрина ответил на обеспокоенность Европы из-за возможного обсуждения Москвой и Вашингтоном новой архитектуры безопасности в регионе.

    «Don’t worry, be happy [Не волнуйтесь, будьте счастливы]», – написал Дмитриев в соцсети X.

    Таким образом спецпредставитель прокомментировал публикацию Financial Times, что европейские столицы неприятно удивились заявлению спецпосланника президента США Джареда Кушнера о переговорах по европейской безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу FT сообщила о неготовности европейских стран к заявлению Кушнера о переговорах с Россией.

    В пятницу глава европейской дипломатии Кая Каллас отказалась обсуждать с Москвой и Вашингтоном архитектуру безопасности.

    В четверг Кушнер назвал создание такой архитектуры целью переговоров по украинскому конфликту.

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    6 ноября 2026, 16:21 • Новости дня
    Пушилин: До победы России в СВО осталось очень немного
    Пушилин: До победы России в СВО осталось очень немного
    @ Кристина Соловьева/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что до победы России в специальной военной операции осталось немного времени, после чего регион сможет полноценно заняться развитием экономики.

    России осталось очень немного времени до победы в СВО. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин во время просветительского марафона общества «Знание», передает ТАСС.

    «Сейчас осталось, я считаю, что очень немного до победы, и тогда мы сможем уже полноценно со всей душой подойти к развитию и предприятий, и новых, наверное, структурных элементов в экономике», – сказал Пушилин.

    Глава ДНР пригласил молодых специалистов приехать в республику. Пушилин отметил крайнюю востребованность таких кадров и пообещал создать все необходимые условия для молодежи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Пушилин сообщил о продвижении российских войск вдоль реки Казенный Торец для срезания выступа позиций украинской армии. Глава региона охарактеризовал противостоящих российским военным неонацистов как зверье без моральных устоев.

    В воскресенье Денис Пушилин назвал победу России единственной возможностью прекратить военные преступления украинской армии.

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    7 ноября 2026, 05:19 • Новости дня
    Киев получил от замороженных Западом российских активов почти 50 млрд долларов
    Киев получил от замороженных Западом российских активов почти 50 млрд долларов
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Общая сумма средств, переданных Киеву за два года за счет доходов от замороженных Западом российских активов, составила почти 50 млрд долларов, свидетельствуют данные украинского министерства финансов.

    Общая сумма средств, переданных Киеву за два года действия программы ERA, которая предусматривает финансирование за счет доходов от замороженных российских активов, достигла 49,4 млрд долларов, передает ТАСС.

    С начала 2026 года Украина получила от стран Группы семи (G7) почти 10,5 млрд долларов финансовой поддержки за счет доходов с замороженных активов России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Euroclear отчитался о хранении на своем балансе 204 млрд евро попавших под санкции российских активов.

    В октябре премьер Бельгии де Вевер заявил, что ЕС потерял интерес к активам России.

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    6 ноября 2026, 18:21 • Новости дня
    Медведев прокомментировал падение акций Japan Tobacco фразой «курение убивает»
    Медведев прокомментировал падение акций Japan Tobacco фразой «курение убивает»
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев прокомментировал рекордное падение акций Japan Tobacco после передачи активов под временное управление, напомнив, что курение убивает.

    Рекордное падение акций Japan Tobacco после передачи российских активов компании под временное управление государства является позитивным сигналом, написал Медведев на своей странице в соцсетях, реагируя на негативную динамику развития корпорации из Японии.

    «Акции просели на рекордные 19,3%, после того как российские активы были помещены под временное управление российской компании, согласно указу президента России. Это уже кое-что», – цитирует политика ТАСС.

    Медведев опубликовал сообщение на английском языке. В конце публикации заместитель председателя Совета безопасности добавил, что курение в любом случае убивает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу источник в российской дипмиссии назвал недействительной информацию о протесте Токио в связи с передачей активов Japan Tobacco под временное управление.

    Министерство иностранных дел Японии выразило протест посольству России в Токио из-за указа о передаче активов конгломерата под внешнее управление.

    В четверг российское подразделение Japan Tobacco начало анализировать последствия указа президента России о передаче активов компании.

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    6 ноября 2026, 21:06 • Новости дня
    Умер сыгравший Ленина в 18 фильмах народный артист РСФСР Каюров

    Умер сыгравший Ленина в 18 фильмах народный артист РСФСР Юрий Каюров

    Умер сыгравший Ленина в 18 фильмах народный артист РСФСР Каюров
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Народный артист РСФСР, исполнитель роли Ленина актер театра и кино Юрий Каюров скончался на 100-м году жизни.

    «Не стало Юрия Ивановича», – передает ТАСС слова источника в окружении мастера.

    Каюров родился 30 сентября 1927 года в Череповце. В 1952 году он окончил Ленинградский театральный институт имени А. Н. Островского, после чего стал актером Саратовского драматического театра имени К. Маркса.

    Также он играл в Воронежском и Куйбышевском драмтеатрах, труппе театра имени Ленсовета в Ленинграде. С 1967 года Каюров был актером академического Малого театра в Москве. Артист исполнил роль Ленина в 18 фильмах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе причиной смерти артиста театра и кино Павла Конька стал внезапный инсульт.

    В конце прошлого года стало известно о смерти от онкологического заболевания народного артиста РСФСР, известного актера и режиссера Всеволода Шиловского.

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    7 ноября 2026, 08:44 • Новости дня
    Мошенники похитили у жительницы Москвы рекордные 450 млн рублей

    МВД: Мошенники выманили у москвички 450 млн рублей под видом сотрудников ФСБ

    Мошенники похитили у жительницы Москвы рекордные 450 млн рублей
    @ Oleg Spiridonov/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Столичная полиция зафиксировала рекордное хищение средств дистанционными аферистами, которые выманили у жительницы Москвы 450 млн рублей под предлогом защиты от утечки данных.

    Злоумышленники похитили сбережения женщины, убедив ее в необходимости перевести деньги на безопасные счета из-за якобы произошедшей утечки информации с ее места работы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

    Аферисты начали общение с потерпевшей в Telegram, написав ей с аккаунта, замаскированного под профиль ее коллеги. Они предупредили москвичку о скором контакте с куратором из правоохранительных органов. После этого женщине звонили неизвестные, которые выдавали себя за сотрудников ФСБ и Банка России, угрожая уголовной ответственностью за разглашение деталей их беседы.

    Под предлогом спасения денег от компрометации счетов лжесотрудники убедили жертву обналичить все средства и передать их курьеру. В полиции подчеркнули, что пострадавшая полностью подходит под типичный профиль жертвы телефонных аферистов: это одинокая жительница города старше 45 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее начальник управления по борьбе с киберпреступлениями столичного ГУ МВД Антон Кононенко рассказал о выманивании телефонными мошенниками денег у жителя Москвы на протяжении рекордных полутора лет.

    Также правительство Москвы сообщило о звонках злоумышленников столичным пенсионерам под видом сотрудников Социального фонда.

    Кроме того, жителям столицы напомнили об опасности передачи личных данных при телефонных обращениях от лжесотрудников медицинских учреждений.

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    6 ноября 2026, 20:25 • Новости дня
    Федерация борьбы США извинилась за травму глаза россиянки Смирновой

    Федерация борьбы США принесла извинения за травму глаза россиянки Смирновой

    Федерация борьбы США извинилась за травму глаза россиянки Смирновой
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Федерация борьбы Соединенных Штатов принесла извинения за травму глаза, которую американка Морган Тернер нанесла россиянке Елизавете Смирновой на чемпионате мира, сообщил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

    Руководство Федерации борьбы США принесло извинения и признало умышленными действия американки Морган Тернер, которая нанесла травму глаза россиянке Елизавете Смирновой на чемпионате мира, передает ТАСС.

    «Мы ждем полный пакет материалов из больницы. К сожалению, действительно серьезная травма. И слава богу, именно так, как есть, потому что она действительно могла лишиться глаза. Несколько часов назад ей сделали операцию. Конечно, нельзя отпускать ситуацию», – заявил Мамиашвили.

    Глава ФСБР добавил, что американские коллеги полностью согласны с умышленным характером действий своей спортсменки. Он отметил, что вопрос о сумме компенсации и сроке дисквалификации Тернер не является приоритетным, поскольку сейчас важнее использовать этот инцидент для предотвращения подобного неспортивного поведения в будущем.

    Смирнова получила травму 27 октября в поединке 1/8 финала чемпионата мира в весовой категории до 50 кг. Тернер дважды попала россиянке пальцами в глаза, после чего была дисквалифицирована. Врачи Объединенного мира борьбы (UWW) сняли Смирнову с турнира из-за повреждения роговицы. Тренер пострадавшей Наталья Смирнова ранее заявляла о намерении подать иск к американке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент ФСБР Михаил Мамиашвили сообщил о второй операции на глазу Елизаветы Смирновой.

    Врачи диагностировали у нее проникающее ранение глазного яблока. В понедельник спортсменке сделали первую операцию.

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    6 ноября 2026, 18:41 • Новости дня
    Reuters: «Михаил Андропов» взял ответственность за «минирование» рейсов в Европе
    Reuters: «Михаил Андропов» взял ответственность за «минирование» рейсов в Европе
    @ Tom Little/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    В Ирландии и Болгарии редакции СМИ получили электронные письма от человека, назвавшегося Михаилом Андроповым, который взял на себя ответственность за волну ложных сообщений о минировании пассажирских рейсов в Европе, пишет Reuters.

    Сообщения поступили болгарскому телеканалу Nova TV и ирландской вещательной компании RTE, которая эвакуировала свои офисы, пишет Reuters. В них содержались угрозы атак на транспортные средства по всей Европе. Британская телекомпания Sky также заявила о получении угрозы.

    В четверг авиакомпании и аэропорты Италии получили письма с угрозами от имени группы «Мужское государство» (признана экстремистской и запрещена в Росиии), хотя их происхождение подтвердить не удалось. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что это похоже на гибридную агрессию и психологическую войну.

    Многие чиновники связывают кампанию с поддержкой Европой Украины, обвиняя Москву в «гибридных» диверсиях. Москва категорически отвергает эти обвинения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу 15 сообщений о взрывчатке на борту пассажирских самолетов в Европе привели к экстренным посадкам.

    Правоохранительные органы Чехии приступили к осмотру нескольких пассажирских лайнеров в международном аэропорту Праги после получения анонимных сообщений о бомбах.

    Волна ложных сообщений о минировании нарушила работу десятков пассажирских рейсов по всей Европе.

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    6 ноября 2026, 20:53 • Новости дня
    Избитому в тайной тюрьме под Киевом подростку вменили нападение на полицейского
    Избитому в тайной тюрьме под Киевом подростку вменили нападение на полицейского
    @ Stringer/REUTERS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Полиция инкриминирует 14-летнему Алексею Пекуру, избитому в тайной тюрьме под Киевом, нападение на полицейского, сообщил журналист Ростислав Шапошников.

    Об обвинениях Шапошников рассказал со ссылкой на отца подростка, передает ТАСС. «Бучанское отделение полиции обвиняет мальчишку в нападении на полицейского, хотя в это время ребенок находился в школе. Врач не поставил правильный диагноз, написал для отписки бог знает что. Ребенка выставляют как нападавшего на полицейского, хотя все видели, к какому состоянию его привели (глава офиса Владимира Зеленского Кирилл) Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) и те, кто «заботились» о его состоянии», – заявил журналист изданию «Страна.ua».

    По версии следствия, Пекур напал на полицейского в 16:00 по местному времени (17:00 мск). Однако, как заявляет отец, в этот момент ребенок находился на занятиях в школе, а к зданию с тайной тюрьмой подошел лишь около 19:25 (20:25 мск).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Европарламенте потребовали прекратить пытки на Украине на фоне сообщений об издевательствах в секретной тюрьме под Киевом.

    В среду избитого там 14-летнего Алексея Пекура внесли в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец».

    Днем ранее украинская полиция задержала женщину-медика, рассказавшую о неофициальной тюрьме.

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    7 ноября 2026, 11:09 • Новости дня
    В Европе завершилась «золотая эра» пенсионеров

    The Telegraph: Власти стран Европы начали массово сокращать пенсионные выплаты

    В Европе завершилась «золотая эра» пенсионеров
    @ REUTERS/Christian Hartmann

    Tекст: Мария Иванова

    Европейские государства приступили к урезанию расходов на пенсионное обеспечение и повышению возраста выхода на заслуженный отдых из-за старения населения и дефицита бюджетов.

    Европейские государства начали сокращать финансирование пенсионных систем из-за бюджетных трудностей и старения населения. По данным газеты The Telegraph, это происходит даже несмотря на угрозу потери голосов пожилых избирателей.

    Британский премьер Энди Бернэм выступил с инициативой об изменении с 2030 года схемы индексации пенсий, которая исключит учет роста зарплат. Для пенсионеров эти меры обернутся потерями около 1,6 тыс. фунтов в год.

    В Румынии под давлением Евросоюза на фоне двузначной инфляции пенсии заморожены на два года, начиная с 2025-го. Правительство Франции также планирует ограничить индексацию для выплат, превышающих 1260 евро в месяц. Повышение пенсионного возраста до 64 лет в стране было отложено до выборов 2027 года на фоне протестов.

    Чехия урезала дополнительную индексацию выплат, а власти Словакии привязали возраст выхода на пенсию к ожидаемой продолжительности жизни – к 2030 году он достигнет 64 лет.

    По словам эксперта Организации экономического сотрудничества и развития Эндрю Рейли, средний пенсионный возраст не менялся с 1970-х годов. По оценкам аналитиков, в дальнейшем странам Европы потребуются новые реформы для финансирования выплат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году испанская газета El Pais сообщила о риске остановки выплаты пенсий на Украине без финансовой поддержки ЕС.

    Ранее генсек НАТО Марк Рютте предложил направить часть европейских пенсий и социальных выплат на военные расходы.

    Комментарии (18)
    6 ноября 2026, 21:32 • Новости дня
    Первый снег выпал в Киеве на фоне отсутствия света и воды

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Киеве выпали первый снег и град на фоне критической ситуации со снабжением водой и электричеством, сообщают местные СМИ.

    Непогода накрыла столицу Украины на фоне критической ситуации со снабжением электричеством и водой. В Киеве выпали град и первый снег, передает ТАСС со ссылкой на издание «Факты ICTV».

    Издание опубликовало несколько видеозаписей, на которых видны огромные пробки на дорогах Киева на фоне снега и града.

    Ранее мэр города Виталий Кличко сообщил, что отопление подано только в 45% жилых домов украинской столицы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу власти украинской столицы допустили появление уличных туалетов в Киеве из-за отсутствия воды, отопления и электроснабжения.

    Во вторник в украинской столице и двух областях ввели экстренные отключения света.

    В понедельник часть домов в Киеве осталась без электроснабжения на 37 часов.

    Комментарии (7)
    6 ноября 2026, 18:26 • Новости дня
    Отца Меган Маркл арестовали в США по делу о хранении детской порнографии

    Daily Mail: Отца Меган Маркл арестовали в США по делу о детской порнографии

    Отца Меган Маркл арестовали в США по делу о хранении детской порнографии
    @ Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сотрудники ФБР задержали отца жены британского принца Гарри Меган Маркл в одном из домов престарелых в американском штате Флорида по подозрению в хранении детской порнографии.

    Томаса Маркла-старшего арестовали в связи с делом о предполагаемом хранении незаконных материалов, пишет Daily Mail. По данным газеты, 82-летний мужчина был задержан в штате Флорида.

    В конце октября в отношении Маркла начали расследование из-за архива детской порнографии в его доме на Филиппинах. Ожидалось, что расследование начнут и правоохранительные органы США, к которым обратился сын Маркла.

    Сама Меган Маркл заявила о глубоком потрясении. Она прекратила общение с отцом в 2018 году, когда получила информацию о его преступлениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция на Филиппинах начала расследование в отношении Томаса Маркла-старшего по подозрению в хранении архива детской порнографии.

    Позже американского офицера вывезли из Британии до допроса полицией по делу о хранении детской порнографии.

    Британская полиция передала надзорному органу сведения о возможном нарушении со стороны Скотленд-Ярда в связи с обращением по делу отца Меган Маркл.

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    7 ноября 2026, 09:10 • Новости дня
    Кличко сообщил о повреждении Северного моста в Киеве

    Мэр Киева Кличко сообщил о повреждении Северного моста и закрытии движения

    Кличко сообщил о повреждении Северного моста в Киеве
    @ IMAGO/Agentur Wehnert/M.Gr.nzd.r, Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мэр Киева Виталий Кличко заявил о повреждении Северного моста в украинской столице в результате атаки и полном закрытии движения по нему.

    Движение транспорта по Северному мосту в украинской столице перекрыто в обе стороны из-за полученных объектом повреждений, передает RT.

    «В результате атаки… поврежден Северный мост», – заявил мэр города Виталий Кличко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о критических проблемах с обеспечением города электричеством, водоснабжением и отоплением.

    В пятницу ВС России нанесли массированный и 11 групповых ударов по предприятиям военной промышленности Украины и объектам энергетической инфраструктуры.

    Ранее начальник Генерального штаба Валерий Герасимов заявил о продолжении ударов российских войск по украинской инфраструктуре.

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