ВВС Индии посадили Ил-76МД на рекордной высоте в Ладакхе

Транспортник Ил-76МД ВВС Индии совершил самую высокогорную посадку в мире

Tекст: Мария Иванова

Это самая высокогорная посадка, когда-либо выполненная воздушным судном данного типа в мире, передает ТАСС.

«Самолет Ил-76МД ВВС Индии вошел в историю, успешно приземлившись в Ньоме. Это самая высокогорная посадка, когда-либо выполненная воздушным судном этого типа в мире», – сообщили в военно-воздушных силах Индии.

В ВВС добавили, что это событие стало «выдающейся демонстрацией надежности и возможностей самолета, подкрепленной исключительным мастерством, точностью и профессионализмом его экипажа». Успешная посадка укрепляет стратегические возможности Индии по осуществлению воздушных перевозок.

Авиабаза Ньома расположена на высоте около 3960 м примерно в 25 км от линии фактического контроля с Китаем. В настоящее время ВВС Индии располагают 17 самолетами Ил-76МД.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Минпромторг заявил о заключении контрактов с индийскими авиакомпаниями на поставку 105 самолетов Ил-114-300.

В феврале телеканал NDTV сообщил о рассмотрении Нью-Дели возможности покупки у России до 40 истребителей пятого поколения Су-57.