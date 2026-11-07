Саудовская Аравия сбила запущенную хуситами по Эр-Рияду крылатую ракету

Силы ПВО Саудовской Аравии сбили крылатую ракету хуситов над Эр-Риядом

Tекст: Мария Иванова

Силы противовоздушной обороны ликвидировали крылатую ракету, которую йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы) запустило по Эр-Рияду, передает РИА «Новости».

«Перехвачена и уничтожена крылатая ракета, запущенная террористической группировкой хуситов по Эр-Рияду», – отметил Турки аль-Малики. Представитель коалиции не уточнил информацию о возможных пострадавших или разрушениях в результате перехвата.

В пятницу министерство здравоохранения созданного хуситами правительства сообщило о гибели и ранении более 30 гражданских лиц из-за ударов авиации Саудовской Аравии по рынку в провинции Таиз на юго-западе Йемена. После этого представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа пообещал ответить Эр-Рияду за атаку.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг военный представитель йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил об ударе беспилотником по международному аэропорту на востоке Саудовской Аравии.

Хуситы потребовали от Эр-Рияда десятки миллиардов долларов за заключение мирного соглашения.

В среду мятежники атаковали баллистической ракетой международный аэропорт столицы королевства.