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    7 ноября 2026, 11:18 • Новости дня

    Фицо назвал сфальсифицированным референдум о вступлении Словакии в Евросоюз

    Премьер Словакии назвал сфальсифицированным референдум о вступлении страны в ЕС

    Tекст: Мария Иванова

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что итоги состоявшегося в 2003 году референдума о вступлении республики в Европейский союз были скорректированы для достижения необходимой явки.

    Словакия официально стала частью Евросоюза в 2004 году по итогам всенародного голосования, однако его результаты могли быть недостоверными, передает РИА «Новости».

    «Мы провели референдум, который, если бы не был сфальсифицирован, то не был бы успешным. Разрыв голосов был таким незначительным, что были проведены, по моему мнению, корректировки, чтобы итоги были такими, какими должны были быть, чтобы Словакия одобрила вступление в эту организацию», – заявил Фицо.

    Из десяти референдумов, которые когда-либо проводились в Словакии, признали состоявшимся только голосование о присоединении к Европейскому союзу в мае 2003 года. Тогда официальная явка граждан превысила 52%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о готовности организовать в республике технические консультации по разрешению ситуации на Украине.

    В сентябре глава словацкого правительства выразил сомнение в готовности стран Евросоюза проявить солидарность при военном конфликте.

    В августе Братислава категорически выступила против предоставления украинской стороне особых условий для вступления в Европейский союз.

    6 ноября 2026, 03:57 • Новости дня
    Россия приготовила дополнительные меры на случай изъятия активов в ЕС
    Россия приготовила дополнительные меры на случай изъятия активов в ЕС
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Москва приготовила дополнительные меры защиты на случай изъятия Евросоюзом основной части замороженных российских активов, сообщил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

    «Наготове дополнительные меры защиты российских интересов на случай, если основная часть наших активов все же будет изъята. Преждевременно раскрывать их суть считаем нецелесообразным», – сказал дипломат в интервью РИА «Новости».

    Он добавил, что у Москвы есть чем ответить, и этот «болезненный ответ» будет реализован в полном соответствии с принципом взаимности в международных отношениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Любинский назвал планы Еврокомиссии присвоить российские активы бесперспективными.

    Биричевский заявил о нарушении международного права при попытках Запада переместить российские резервы из депозитария Euroclear в общеевропейские структуры.

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    6 ноября 2026, 10:23 • Новости дня
    Евросоюз и Китай приготовились к торговой войне вопреки недавнему перемирию

    SCMP: Евросоюз и Китай оказались на грани торговой войны из-за экспорта машин

    Евросоюз и Китай приготовились к торговой войне вопреки недавнему перемирию
    @ Thomas Trutschel/PHOTOTHEK/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пекин и Брюссель обменялись угрозами и продолжили подготовку к возможному экономическому противостоянию, несмотря на недавнее соглашение о сокращении поставок китайских гибридных автомобилей в европейские страны.

    Пекин и Брюссель не смогли преодолеть разногласия по поводу двусторонних отношений, что поставило под угрозу хрупкое торговое перемирие. Несмотря на заключенную несколько недель назад сделку, стороны активно готовятся к возможной торговой войне, пишет SCMP.

    Власти Китая предупредили о быстрых ответных ударах в случае эскалации конфликта. В свою очередь, Евросоюз приступил к подготовке ускоренных запретов на экспорт.

    Отмечается, что на недавнем мероприятии в Брюсселе представители обеих сторон обменялись угрозами. Напряженность сохраняется, хотя ранее Евросоюз и Китай достигли взаимопонимания по вопросу сокращения поставок китайских гибридных автомобилей в европейские страны более чем наполовину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее министр внешней торговли и международного сотрудничества Швеции Беньямин Дуса заявил о риске втягивания Европы в торговую войну с США.

    Администрация Белого дома объявила о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров.

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила о подготовке Евросоюза к возможной торговой войне с Вашингтоном.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    6 ноября 2026, 18:11 • Новости дня
    Финляндия анонсировала новые меры для ограничения въезда россиян

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Финляндии в максимально сжатые сроки готовят дополнительные меры по ограничению въезда граждан России, заявил премьер-министр Петтери Орпо.

    Финляндия подготовит дополнительные меры для ограничения въезда в страну граждан России, рассказал Орпо в интервью телеканалу MTV Uutiset. «Министерство иностранных дел готовит дополнительные меры по ограничению въезда россиян. Сейчас мы готовим эти меры в максимально сжатые сроки», – передает ТАСС слова финского премьера.

    Орпо подчеркнул, что Финляндия стремится повлиять на Европейский союз, чтобы ограничения были приняты на общеевропейском уровне.

    Премьер-министр напомнил, что ограничения на выдачу туристических виз россиянам ввели с начала конфликта на Украине, в том числе для того, чтобы запретить въезд профессиональным спортсменам из России.

    Министр иностранных дел Элина Валтонен также сообщила в соцсетях, что ведомство срочно готовит предложение по изменению резолюции правительства о въезде россиян.

    На следующей неделе в Хельсинки пройдут два матча НХЛ с российскими хоккеистами, 20–21 ноября – соревнования по фигурному катанию, а 27–29 ноября в Руке – этап Кубка мира по лыжным гонкам, где также ожидаются спортсмены из России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила с неонацизмом планы Финляндии ограничить въезд российских спортсменов.

    В воскресенье глава МИД Финляндии Элина Валтонен предложила Евросоюзу ограничить въезд для всех российских спортсменов.

    Ранее Петтери Орпо призвал приостановить оформление туристических виз для россиян.

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    4 ноября 2026, 22:35 • Новости дня
    Еврокомиссия констатировала провал антикоррупционных реформ на Украине

    Еврокомиссия: Украина не выполнила план реформ для вступления в ЕС

    Tекст: Катерина Туманова

    Украина не реализовала большую часть плана из десяти приоритетных реформ в области верховенства права и не приняла законы для усиления борьбы с коррупцией, говорится в докладе Еврокомиссии.

    «В реализации дорожной карты по верховенству права достигнут лишь ограниченный прогресс. <...> План из десяти реформ, согласованный в декабре 2025 года, остается по большей части невыполненным», – приводит РИА «Новости» выдержку из доклада Еврокомиссии о расширении ЕС.

    В документе подчеркивается, что украинские власти не приняли ни одного закона, который бы существенно продвинул антикоррупционное законодательство, они также не смогли привести нормы в сфере борьбы с организованной преступностью в соответствие со стандартами ЕС.

    Брюссель выразил обеспокоенность сопротивлением украинских властей участию независимых международных экспертов в отборе судей, назвав это препятствием для судебной реформы.

    Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила на презентации доклада о необходимости согласованных действий правительства, Верховной рады и гражданского общества для достижения поставленных целей.

    При этом в ЕС продолжают рассчитывать на открытие всех переговорных блоков до конца 2026 года, однако подчеркивают необходимость ускорения реформ для завершения переговоров о вступлении к 2028 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре Марта Кос назвала невозможным вступление Украины в Евросоюз в 2027 году. В сентябре фон дер Ляйен сообщила о необходимости принятия новых законов на Украине для получения финпомощи. Летом украинские власти проигнорировали приоритетные антикоррупционные изменения плана интеграции в ЕС.

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    4 ноября 2026, 17:25 • Новости дня
    В Польше передали в суд дело евродепутата о срыве украинского флага
    В Польше передали в суд дело евродепутата о срыве украинского флага
    @ Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Польская прокуратура передала в суд дело в отношении депутата Европарламента Гжегожа Брауна, который обвиняется в дерзкой краже флага Украины и флага Евросоюза.

    Окружная прокуратура Варшавы направила в суд обвинительный акт в отношении депутата Европарламента Гжегожа Брауна, депутата польского Сейма Романа Фрица и еще четверых человек, сообщает ТАСС.

    Браун обвиняется в том, что 30 апреля 2025 года на Площади Свободы в Бяла-Подляске он «совершил кражу особо дерзким образом украинского флага, вывешенного на всеобщее обозрение на балконе здания городской администрации».

    Также Брауну и Фрицу вменяют кражу флага Евросоюза из здания в Катовице в 2025 году.

    Ранее Браун затушил огнетушителем ханукальные свечи в здании Сейма, а также пытался сорвать мероприятия в Международный день памяти жертв Холокоста, за что был отстранен от работы в Европарламенте на полгода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Европейский парламент лишил Гжегожа Брауна неприкосновенности на время расследования дела об отрицании холокоста.

    В июне руководство мемориального комплекса в Освенциме отказало делегации Брауна в посещении бывшего нацистского концлагеря.

    А в апреле польская прокуратура запросила у Европарламента разрешение на задержание евродепутата.

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    6 ноября 2026, 22:45 • Новости дня
    Каллас отказалась обсуждать с Россией и США архитектуру безопасности Европы

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз не намерен обсуждать с Россией и США архитектуру безопасности, но должен участвовать в переговорах по Украине, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

    «Я хочу подчеркнуть один принципиальный момент. У нас уже существует европейская архитектура безопасности. НАТО и Европейский союз выполняют каждый свою роль», – сказала Каллас на совместной пресс-конференции с главами МИД Польши и Украины Радославом Сикорским и Андреем Сибигой.

    Глава дипломатии ЕС также в очередной раз потребовала предоставить Евросоюзу место за столом переговоров по урегулированию конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зять американского лидера Джаред Кушнер в пятницу допустил расширение трехстороннего формата переговоров по Украине за счет европейских союзников США.

    Он добавил, что Белый дом уже обсудил с европейскими лидерами создание более широкой архитектуры безопасности.

    Вашингтон заявил о подготовке масштабного мирного соглашения.

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    4 ноября 2026, 21:32 • Новости дня
    Встреча делегаций США, ЕС и Украины в Брюсселе завершилась безрезультатно

    Встреча США, стран Европы и Украины в Брюсселе не принесла результатов

    Tекст: Вера Басилая

    Встреча делегаций Еврокомиссии, ряда западных стран, Украины и Всемирного банка в Брюсселе завершилась безрезультатно с точки зрения возможного урегулирования конфликта.

    Технические делегации Еврокомиссии, Германии, Франции, Великобритании, США, Украины и Всемирного банка не смогли достичь прогресса в вопросе урегулирования конфликта по итогам переговоров в Брюсселе, передает ТАСС.

    «Практических результатов с точки зрения возможного урегулирования конфликта на встрече не достигнуто», – сообщил дипломатический источник.

    В свою очередь в Еврокомиссии заявили об обсуждении участниками встречи послевоенной реконструкции и развития Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Владимир Зеленский отказался от телефонных переговоров с Россией по урегулированию конфликта на Украине.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил участие представителей европейских стран в переговорах в Абу-Даби.

    Песков сообщил о регулярных отчетах участников российской делегации перед президентом Владимиром Путиным.

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    5 ноября 2026, 16:50 • Новости дня
    В Европарламенте потребовали прекратить пытки на Украине

    Греческий евродепутат Франгос потребовал прекратить пытки людей на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Депутат Европейского парламента от Греции Эммануил Франгос призвал остановить нарушения прав человека на Украине на фоне сообщений об издевательствах над людьми в секретной тюрьме под Киевом.

    Так Франгос отреагировал на информацию о незаконном удержании людей на объекте Национальной гвардии Украины в селе Петропавловская Борщаговка, пишет РИА «Новости».

    «Более 40 мужчин, включая 14-летнего мальчика, неделями удерживались Национальной гвардией Украины, причем пыткам подвергались даже дети. Нарушения прав человека на Украине должны прекратиться», – написал евродепутат в соцсети.

    Ранее, 2 ноября, у тайной тюрьмы собрались местные жители. Они потребовали освободить людей, которых там избивали и удерживали вопреки закону.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг правоохранительные органы Украины установили личности 130 участников протестных акций возле неофициального места содержания людей в Петропавловской Борщаговке.

    Украинский суд поместил под стражу водителя прибывшей к тайной тюрьме скорой помощи. В среду Служба безопасности Украины сообщила о задержании еще двоих протестующих.

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    5 ноября 2026, 19:12 • Новости дня
    МИД сравнил отказ Венгрии от энергоресурсов из России с выстрелом себе в ногу

    МИД: Отказ Венгрии от энергоресурсов из России станет выстрелом себе в ногу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Любинский заявил, что отказ Венгрии от российских энергоресурсов станет выстрелом себе в ногу и усугубит экономический кризис.

    Заместитель министра подчеркнул, что за публичными заявлениями об отказе от российских энергоресурсов последует усугубление плачевного экономического и социального состояния в европейских странах, передает РИА «Новости». «Это выстрел себе же в ногу», – заявил Любинский.

    Дипломат выразил уверенность, что Венгрия не сможет найти более выгодных предложений, чем те, которые предоставляет Москва. При этом он указал на отсутствие практических шагов со стороны Будапешта для ведения нормального диалога в энергетической и атомной сферах.

    Российская сторона неоднократно заявляла о готовности сесть за стол переговоров и детально обсудить накопившиеся вопросы с венгерским правительством для выработки взаимоприемлемых решений, однако адекватной реакции от европейских партнеров до сих пор не последовало, заключил замглавы МИД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава МИД Венгрии Анита Орбан заявила о планах отказаться от российских энергоносителей осенью 2027 года.

    В мае венгерские власти стали прорабатывать долгосрочный контракт на поставку газа из Румынии для частичной замены российского топлива.

    В марте Будапешт предложил снять ограничения на поставки углеводородов в Евросоюз из России ради предотвращения резкого скачка цен.

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    5 ноября 2026, 18:11 • Новости дня
    Мелони призвала ЕС определиться с представителем на переговорах по Украине

    Bloomberg: Мелони призвала усилить координацию ЕС по переговорам по Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала страны Евросоюза обсудить, кто должен представлять объединение на переговорах по Украине и какими полномочиями он должен обладать.

    Мелони в своем письме потребовала от Евросоюза определить представителя объединения на переговорах по урегулированию конфликта на Украине, а также наделить его конкретными полномочиями, пишет Bloomberg.

    По мнению главы итальянского правительства, отсутствие четкого понимания того, кто и на каких условиях уполномочен выступать от имени ЕС, способно подорвать доверие к объединению.

    Мелони предложила поднять этот вопрос на неформальном саммите в Дублине, который пройдет на следующей неделе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце финский политик Армандо Мема предложил кандидатуру Джорджи Мелони на роль посредника от Евросоюза на возможных переговорах с Россией по Украине.

    Джорджа Мелони призвала страны Евросоюза согласовать единую позицию и назначить общего представителя для мирных переговоров по Украине.

    Летом премьер-министр Италии поддержала идею мирных переговоров для урегулирования ситуации.

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    4 ноября 2026, 18:12 • Новости дня
    МИД Турции отверг доклад Еврокомиссии и обвинил ЕС в двойных стандартах

    Анкара обвинила Еврокомиссию в двойных стандартах из-за доклада по Турции

    Tекст: Мария Иванова

    Турция отвергла обвинения Еврокомиссии в нарушении прав человека и раскритиковала Евросоюз за двойные стандарты, говорится в заявлении турецкого МИД.

    «Подготовленный Еврокомиссией доклад о нашей стране в рамках пакета документов о расширении ЕС на 2026 год в очередной раз демонстрирует предвзятое и несправедливое отношение Евросоюза к Турции», – заявили в министерстве.

    В ведомстве подчеркнули, что позиция ЕС по кипрскому вопросу и поддержке Греции противоречит международному праву и препятствует урегулированию конфликта, передает ТАСС.

    Кроме того, в Анкаре назвали не имеющими юридической силы положения документа о меморандуме между Турцией и Ливией.

    При этом турецкая сторона приветствовала выводы Еврокомиссии о прогрессе страны в экономике и ее роли в обеспечении безопасности цепочек поставок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре глава МИД Турции Хакан Фидан потребовал от Греции соблюдать демилитаризованный статус островов в Эгейском море.

    В июле Анкара резко осудила резолюцию Европарламента по Кипру.

    В июне министр юстиции Турции Акын Гюрлек назвал посвященный ситуации в стране доклад Европейского парламента попыткой диктовать условия суверенному государству.

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    4 ноября 2026, 16:20 • Новости дня
    Еврокомиссия потребовала от Сербии ввести санкции против России

    Еврокомиссия увязала вступление Сербии в ЕС с санкциями против России

    Tекст: Мария Иванова

    Европейская комиссия заявила об отсутствии у Сербии существенного прогресса на пути к вступлению в Евросоюз и потребовала от нового правительства страны присоединиться к антироссийским санкциям.

    Еврокомиссия в ежегодном докладе по расширению указала на необходимость приведения внешней политики Сербии в соответствие с курсом сообщества, передает ТАСС.

    В ведомстве отметили отсутствие существенного прогресса в переговорах о присоединении страны к организации. Уровень согласованности действий Белграда с общей внешней политикой и политикой безопасности Евросоюза остается низким из-за последовательного отказа присоединяться к ограничениям против Москвы. Подобный шаг уже сделали все остальные кандидаты на вступление, за исключением Турции.

    Успех дальнейших переговоров будет зависеть от способности нового сербского правительства преодолеть эти тенденции и продемонстрировать недвусмысленное следование европейским ценностям. Согласно правилам, государство-кандидат обязано полностью интегрировать в свое законодательство нормы Евросоюза и поддерживать все общие внешнеполитические решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе представитель победившей на выборах в Сербии партии «Студенческий список» Йово Бакич заявил об отказе движения поддерживать санкции против России.

    В прошлом месяце бывший президент Сербии Александр Вучич сообщил о требовании Евросоюза к Белграду ввести ограничительные меры против Москвы до присоединения к сообществу.

    В сентябре главный научный сотрудник Института новейшей истории Сербии в Белграде Александр Ракович назвал поддержку антироссийских ограничений поражением для сербского народа.

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    6 ноября 2026, 15:53 • Новости дня
    ЕС заподозрил хищение 111 млн евро после крушения поездов в Испании

    Pais: ЕС заподозрил хищение 111 млн евро после крушения поездов в Испании

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейская прокуратура инициировала проверку возможного нецелевого использования средств Евросоюза, выделенных на железнодорожную инфраструктуру, после катастрофы в испанской провинции Толедо.

    Проверка касается субсидии в размере более 111,6 млн евро, предоставленной Евросоюзом в июне 2024 года на обновление железнодорожной инфраструктуры, повышение безопасности движения и модернизацию систем связи на высокоскоростной линии Мадрид – Севилья, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Pais.

    В пятницу утром сотрудники гражданской гвардии Испании прибыли в штаб-квартиры государственного оператора железнодорожной инфраструктуры ADIF, государственного агентства железнодорожной безопасности и Счетной палаты для запроса необходимой документации.

    Расследование началось по инициативе прокуратуры ЕС после катастрофы 28 октября в муниципалитете Урда, в результате которой погибли 69 человек. Аналогичная проверка уже проводится в связи с другой железнодорожной аварией, произошедшей в январе 2026 года в провинции Кордова, где погибли 46 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число погибших при столкновении поездов в провинции Толедо достигло 74 человек.

    Председатель правительства Испании Педро Санчес пообещал установить причины железнодорожной катастрофы.

    Предварительной причиной трагедии назвали человеческую ошибку.

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    5 ноября 2026, 12:25 • Новости дня
    Украинский историк высмеяла заявления Киева о силе и единстве Европы

    Историк Гавришко иронично ответила на заявления Киева о единстве Европы

    Tекст: Вера Басилая

    Украинский историк Марта Гавришко с иронией отреагировала на заявление Владимира Зеленского о превосходстве единой Европы над Россией, указав на тотальную военную зависимость Евросоюза от США.

    Владимир Зеленский ранее заявил о многократном превосходстве объединенной Европы над Россией, однако эти слова вызвали критику на самой Украине, передает ТАСС.

    «Повторяйте за мной: «Мы сильны!» «Европа сильна!» Постойте, постойте, постойте… Трамп, нет! Не выводи войска! Мы имели в виду – сильны духом, а не в военном плане самостоятельны!» – написала Гавришко.

    Историк подчеркнула бессмысленность призывов Зеленского к европейскому единству на фоне нежелания Венгрии и Чехии помогать Киеву с погашением кредитов. Гавришко добавила, что Евросоюз представляет собой 27 стран с разными мнениями и один огромный счет, который никто не готов оплачивать, а сила европейцев сохраняется исключительно за спинами американцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в список экстремистов и террористов) признал критическую зависимость Киева от американской помощи в сфере систем раннего предупреждения о воздушных угрозах.

    В прошлом месяце глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поспешно ушла с заседания Европарламента во время выступления словацкого депутата Милана Угрика с критикой финансирования Украины.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о серьезных финансовых трудностях государств Европы из-за оказания помощи киевским властям.

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    5 ноября 2026, 18:40 • Новости дня
    Лидеры стран Вишеградской группы поддержали процесс расширения Евросоюза

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты Словакии, Венгрии, Чехии и Польши на саммите Вишеградской группы в Тренчине с участием главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен выступили за расширение сообщества, сообщил глава словацкого государства Петер Пеллегрини.

    «Политика расширения должна и далее оставаться в центре нашего внимания. Существует реальный шанс, что уже в 2027 году будет выработан договор о вступлении Черногории в ЕС. Верим, что эта страна сможет стать членом сообщества в 2028 году», – цитирует Пеллегрини ТАСС.

    При этом он подчеркнул необходимость выполнения всеми странами-кандидатами всех условий для членства без исключения. Такую же позицию выразили другие участники саммита, включая председателя Еврокомиссии.

    На встрече также обсуждалась оптимизация стоимости энергоресурсов в Европе для обеспечения конкурентоспособности промышленности и реакция европейских государств на закупку США энергоносителей у России. Президент Чехии Петр Павел отметил полное единство позиций участников саммита по всем вопросам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Марта Кос сообщила о возможности подписания договора о вступлении Черногории в Евросоюз в июне 2027 года.

    В среду Европейская комиссия разработала новый план присоединения Киева к объединению с сокращенными целевыми показателями.

    В прошлом месяце председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен столкнулась с сопротивлением Германии и Франции из-за идеи оформить для Канады статус ассоциированного члена.

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