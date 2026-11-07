Премьер Словакии назвал сфальсифицированным референдум о вступлении страны в ЕС

Tекст: Мария Иванова

Словакия официально стала частью Евросоюза в 2004 году по итогам всенародного голосования, однако его результаты могли быть недостоверными, передает РИА «Новости».

«Мы провели референдум, который, если бы не был сфальсифицирован, то не был бы успешным. Разрыв голосов был таким незначительным, что были проведены, по моему мнению, корректировки, чтобы итоги были такими, какими должны были быть, чтобы Словакия одобрила вступление в эту организацию», – заявил Фицо.

Из десяти референдумов, которые когда-либо проводились в Словакии, признали состоявшимся только голосование о присоединении к Европейскому союзу в мае 2003 года. Тогда официальная явка граждан превысила 52%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о готовности организовать в республике технические консультации по разрешению ситуации на Украине.

В сентябре глава словацкого правительства выразил сомнение в готовности стран Евросоюза проявить солидарность при военном конфликте.

В августе Братислава категорически выступила против предоставления украинской стороне особых условий для вступления в Европейский союз.