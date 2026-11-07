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    В Европе завершилась «золотая эра» пенсионеров
    7 ноября 2026, 11:09 • Новости дня

    В Европе завершилась «золотая эра» пенсионеров

    The Telegraph: Власти стран Европы начали массово сокращать пенсионные выплаты

    В Европе завершилась «золотая эра» пенсионеров
    @ REUTERS/Christian Hartmann

    Tекст: Мария Иванова

    Европейские государства приступили к урезанию расходов на пенсионное обеспечение и повышению возраста выхода на заслуженный отдых из-за старения населения и дефицита бюджетов.

    Европейские государства начали сокращать финансирование пенсионных систем из-за бюджетных трудностей и старения населения. По данным газеты The Telegraph, это происходит даже несмотря на угрозу потери голосов пожилых избирателей.

    Британский премьер Энди Бернэм выступил с инициативой об изменении с 2030 года схемы индексации пенсий, которая исключит учет роста зарплат. Для пенсионеров эти меры обернутся потерями около 1,6 тыс. фунтов в год.

    В Румынии под давлением Евросоюза на фоне двузначной инфляции пенсии заморожены на два года, начиная с 2025-го. Правительство Франции также планирует ограничить индексацию для выплат, превышающих 1260 евро в месяц. Повышение пенсионного возраста до 64 лет в стране было отложено до выборов 2027 года на фоне протестов.

    Чехия урезала дополнительную индексацию выплат, а власти Словакии привязали возраст выхода на пенсию к ожидаемой продолжительности жизни – к 2030 году он достигнет 64 лет.

    По словам эксперта Организации экономического сотрудничества и развития Эндрю Рейли, средний пенсионный возраст не менялся с 1970-х годов. По оценкам аналитиков, в дальнейшем странам Европы потребуются новые реформы для финансирования выплат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году испанская газета El Pais сообщила о риске остановки выплаты пенсий на Украине без финансовой поддержки ЕС.

    Ранее генсек НАТО Марк Рютте предложил направить часть европейских пенсий и социальных выплат на военные расходы.

    7 ноября 2026, 07:24 • Новости дня
    Дмитриев обратился к Европе со словами «Don’t worry, be happy»
    Дмитриев обратился к Европе со словами «Don’t worry, be happy»
    @ Alex Brandon/AP/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев словами из песни Бобби Макферрина ответил на обеспокоенность Европы из-за возможного обсуждения Москвой и Вашингтоном новой архитектуры безопасности в регионе.

    «Don’t worry, be happy [Не волнуйтесь, будьте счастливы]», – написал Дмитриев в соцсети X.

    Таким образом спецпредставитель прокомментировал публикацию Financial Times, что европейские столицы неприятно удивились заявлению спецпосланника президента США Джареда Кушнера о переговорах по европейской безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу FT сообщила о неготовности европейских стран к заявлению Кушнера о переговорах с Россией.

    В пятницу глава европейской дипломатии Кая Каллас отказалась обсуждать с Москвой и Вашингтоном архитектуру безопасности.

    В четверг Кушнер назвал создание такой архитектуры целью переговоров по украинскому конфликту.

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    6 ноября 2026, 18:41 • Новости дня
    Reuters: «Михаил Андропов» взял ответственность за «минирование» рейсов в Европе
    Reuters: «Михаил Андропов» взял ответственность за «минирование» рейсов в Европе
    @ Tom Little/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    В Ирландии и Болгарии редакции СМИ получили электронные письма от человека, назвавшегося Михаилом Андроповым, который взял на себя ответственность за волну ложных сообщений о минировании пассажирских рейсов в Европе, пишет Reuters.

    Сообщения поступили болгарскому телеканалу Nova TV и ирландской вещательной компании RTE, которая эвакуировала свои офисы, пишет Reuters. В них содержались угрозы атак на транспортные средства по всей Европе. Британская телекомпания Sky также заявила о получении угрозы.

    В четверг авиакомпании и аэропорты Италии получили письма с угрозами от имени группы «Мужское государство» (признана экстремистской и запрещена в Росиии), хотя их происхождение подтвердить не удалось. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что это похоже на гибридную агрессию и психологическую войну.

    Многие чиновники связывают кампанию с поддержкой Европой Украины, обвиняя Москву в «гибридных» диверсиях. Москва категорически отвергает эти обвинения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу 15 сообщений о взрывчатке на борту пассажирских самолетов в Европе привели к экстренным посадкам.

    Правоохранительные органы Чехии приступили к осмотру нескольких пассажирских лайнеров в международном аэропорту Праги после получения анонимных сообщений о бомбах.

    Волна ложных сообщений о минировании нарушила работу десятков пассажирских рейсов по всей Европе.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

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    6 ноября 2026, 15:27 • Новости дня
    Генсек НАТО заявил о панике в Европе из-за сделки России и США по дизелю

    Рютте: Сделка России и США по дизельному топливу вызвала панику в Европе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Договоренности Москвы и Вашингтона о поставках российского дизельного топлива вызвали панику в Европе, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

    «Из-за этой сделки по дизельному топливу в Европе началась настоящая паника. В какой-то мере я это понимаю. Я и сам был немного удивлен», – приводит ТАСС заявление Рютте в эфире нидерландского телеканала NPO 1.

    При этом он отметил, что сами европейцы продолжают закупать у России сжиженный природный газ на миллиарды евро.

    От оценки самой сделки генсек воздержался, сославшись на необходимость «сохранять единство» в НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о невозможности публичного обсуждения коммерческих нюансов договоренностей о поставках российского дизельного топлива на мировой рынок.

    На прошлой неделе губернатор американского штата Нью-Джерси Мики Шеррилл выразила намерение помешать поставкам дизельного топлива из России в порт штата.

    В прошлом месяце помощник президента Юрий Ушаков сообщил о начале практической реализации договоренностей о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки.

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    6 ноября 2026, 20:41 • Новости дня
    Правительство внесло в Госдуму проект о переводе пенсионных накоплений в ПДС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Кабинет министров направил на рассмотрение Государственной думы инициативу, предполагающую конвертацию накопительной части пенсии граждан в программу долгосрочных сбережений с 1 апреля 2027 года.

    Правительство предложило конвертировать накопительную пенсию россиян в программу долгосрочных сбережений (ПДС). Изменения не затронут страховую пенсию, порядок учета индивидуальных пенсионных коэффициентов и трудового стажа, сообщается на сайте Минфина.

    Перевод средств в ПДС позволит гражданам получать выплаты в особых жизненных ситуациях, включая потерю кормильца или необходимость дорогостоящего лечения. Участникам программы станут доступны государственное софинансирование до 36 тыс. рублей ежегодно в течение десяти лет и налоговые вычеты. Вложенные средства можно будет передавать по наследству.

    Государство гарантирует сохранность личных взносов и накопленного дохода в пределах 2,8 млн рублей. Средства материнского капитала, ранее направленные на формирование накопительной пенсии, также переведут в ПДС с возможностью их возврата в течение переходного периода.

    Управление накоплениями останется под государственным контролем. Для клиентов Социального фонда России создадут уполномоченный негосударственный пенсионный фонд с участием государства, средствами которого продолжит управлять корпорация «ВЭБ.РФ». Граждане смогут сменить управляющий фонд в течение двух лет без потери инвестиционного дохода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Министерство финансов разработало законопроект об автоматическом переводе пенсионных накоплений граждан в программу долгосрочных сбережений.

    В прошлом году заместитель председателя Центробанка Филипп Габуния заявил об отсутствии планов принудительного перевода накопительной пенсии граждан в программу долгосрочных сбережений.

    Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков инициировал обсуждение возможности автоматического перевода пенсионных накоплений в ПДС.

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    6 ноября 2026, 19:30 • Новости дня
    Пожар уничтожил почти пятую часть произведенного Финляндией картофеля

    Helsingin Sanomat: Пожар уничтожил 20% семенного картофеля Финляндии

    Tекст: Вера Басилая

    Крупный ночной пожар в финском муниципалитете Тюрнявя привел к уничтожению 4,2 млн килограммов семенного картофеля, что составляет почти пятую часть годового производства в стране.

    В результате возгорания полностью выгорели четыре просторных ангара местного картофельного хозяйства общей площадью около 4 тыс. квадратных метров, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Helsingin Sanomat. В помещениях хранилось 4,2 млн килограммов картофеля.

    Глава отдела растениеводства продовольственного агентства Финляндии Ханна Кортемаа назвала эти потери серьезным ударом по отрасли. Она отметила, что сгоревший объем составляет от 15 до 20% годового производства семенного картофеля в стране, которое оценивается в 22–25 млн килограммов.

    Причина пожара в настоящий момент устанавливается. По предварительным оценкам местной полиции, ущерб от уничтожения складов и урожая составляет миллионы евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее европейские государства столкнулись с угрозой дефицита картофеля из-за аномальной летней жары.

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    7 ноября 2026, 05:27 • Новости дня
    FT: Европу встревожили планы США обсуждать с Россией европейскую безопасность

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские страны не были готовы к заявлению спецпосланника американского президента Джареда Кушнера о переговорах по европейской безопасности с Россией в рамках возможного будущего мирного соглашения по Украине, пишет Financial Times.

    «Европа встревожена планами США по заключению соглашения о безопасности с Россией», – пишет Financial Times.

    Один из неназванных европейских чиновников охарактеризовал инициативу как «абсолютную неожиданность». Европейские столицы выступают против использования будущих мирных переговоров по Украине как площадки для обсуждения новой архитектуры безопасности Европы, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Кушнер заявил о необходимости участия России и союзников по НАТО в договоренностях для обеспечения долгосрочного мира в Европе.

    Европейский формат переговоров по украинскому урегулированию Кушнер предложил расширить за счет союзников США в Европе.

    США сообщили о подготовке масштабного мирного соглашения по Украине для всей Европы.

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    6 ноября 2026, 16:27 • Новости дня
    Европейские аэропорты получили 15 сообщений о минировании самолетов

    Tекст: Вера Басилая

    В течение пятницы в Европе было зафиксировано как минимум 15 сообщений о взрывчатке на борту пассажирских самолетов, что привело к их экстренным посадкам.

    Угрозы безопасности коснулись не только самолетов, но и аэропортов ЕС. По информации агентства CTK, к 15:30 мск в Чехии совершили вынужденную посадку девять рейсов. Во Франции приземлились четыре борта. Аналогичные сигналы поступали в Италию и Румынию, передает ТАСС.

    Также зафиксировано два «инцидента с безопасностью» в аэропортах. Один из них произошел в международном аэропорту Бухареста. Румынская служба информации заявила, что полученная угроза не содержала конкретики.

    В аэропорту Копенгагена датская полиция усилила меры безопасности в связи с угрозой воздушному сообщению. В полиции отметили, что расследование продолжается, но угрозы для пассажиров и других лиц нет.

    В последние дни участились ложные сообщения о минировании на европейских рейсах, однако ни одна из угроз не подтвердилась, и взрывные устройства обнаружены не были.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу чешская полиция начала осмотр лайнеров в аэропорту Праги из-за анонимных угроз. Два рейса в Италии прервали полет из-за ложных сообщений о минировании.

    Десятки пассажирских рейсов в Европе совершили экстренные посадки из-за сообщений о бомбах.

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    6 ноября 2026, 15:53 • Новости дня
    ЕС заподозрил хищение 111 млн евро после крушения поездов в Испании

    Pais: ЕС заподозрил хищение 111 млн евро после крушения поездов в Испании

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейская прокуратура инициировала проверку возможного нецелевого использования средств Евросоюза, выделенных на железнодорожную инфраструктуру, после катастрофы в испанской провинции Толедо.

    Проверка касается субсидии в размере более 111,6 млн евро, предоставленной Евросоюзом в июне 2024 года на обновление железнодорожной инфраструктуры, повышение безопасности движения и модернизацию систем связи на высокоскоростной линии Мадрид – Севилья, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Pais.

    В пятницу утром сотрудники гражданской гвардии Испании прибыли в штаб-квартиры государственного оператора железнодорожной инфраструктуры ADIF, государственного агентства железнодорожной безопасности и Счетной палаты для запроса необходимой документации.

    Расследование началось по инициативе прокуратуры ЕС после катастрофы 28 октября в муниципалитете Урда, в результате которой погибли 69 человек. Аналогичная проверка уже проводится в связи с другой железнодорожной аварией, произошедшей в январе 2026 года в провинции Кордова, где погибли 46 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число погибших при столкновении поездов в провинции Толедо достигло 74 человек.

    Председатель правительства Испании Педро Санчес пообещал установить причины железнодорожной катастрофы.

    Предварительной причиной трагедии назвали человеческую ошибку.

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    6 ноября 2026, 16:14 • Новости дня
    Министр обороны Польши анонсировал визит в США для переговоров о военной базе

    Косиняк-Камыш анонсировал визит в США для переговоров о военной базе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Министерства национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о намерении посетить США на следующей неделе для обсуждения вопросов размещения постоянной американской военной базы.

    «В ближайшие дни я буду в Соединенных Штатах, в Пентагоне. Мы будем обсуждать базы, присутствие американских солдат, польско-американский союз», – цитирует министра РИА «Новости».

    Косиняк-Камыш отметил, что рассчитывает отправиться в США в начале будущей недели.

    «Если все пойдет хорошо… то в начале следующей недели я буду в Соединенных Штатах», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду экс-министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил о возможном отказе Вашингтона от строительства постоянной базы в случае победы Демократической партии на промежуточных выборах.

    В прошлом месяце Варшава выразила стремление участвовать в американской программе ядерного сдерживания.

    Польские власти запланировали выделить почти 4 млрд долларов на создание постоянной военной базы США.

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    6 ноября 2026, 21:23 • Новости дня
    Суд передал бренд Patrizia Pepe под внешнее управление из-за эксплуатации труда

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Суд во Флоренции принял решение поместить известные модные бренды Patrizia Pepe и Dixie под внешнее управление из-за подозрений в жестокой эксплуатации труда иностранных рабочих на предприятиях их субподрядчиков.

    Две компании из индустрии моды были переданы под судебное управление из-за пособничества в эксплуатации работников в производственной цепочке. Бренды передали часть производства на аутсорсинг фирме, которой управляли граждане Албании, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Nazione.

    В ходе расследования выяснилось, что субподрядчик систематически нарушал права работников из Албании и Бангладеш. Мигранты сталкивались с неадекватной оплатой труда, изнурительными сменами, отказами в выходных и фальсификацией расчетных листов. В некоторых случаях иностранцы трудились без разрешения на пребывание в стране.

    Суд пришел к выводу, что бренды-заказчики проявили неосторожность и не обеспечили должный контроль за выполнявшими их заказы предприятиями. Внешнее управление вводится на один год, при этом компании не прекратят деятельность, но будут обязаны внедрить дополнительные механизмы контроля для устранения нарушений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году в Италии раскрыли банду воров одежды со склада Versace. Ранее компанию Armani оштрафовали за введение потребителей в заблуждение относительно условий труда на подрядных предприятиях.

    Летом 2025 года итальянский дом моды Prada обвинили в копировании дизайна традиционных индийских сандалий.

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    6 ноября 2026, 21:21 • Новости дня
    FT: Авторы писем с угрозами предупредили о новой волне атак в Европе

    FT: Авторы писем о минировании в Европе пообещали новую волну атак

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Авторы электронных писем, из-за которых в Европе эвакуировали редакции СМИ и экстренно сажали самолеты, заявили о подготовке «новой волны атак», пишет Financial Times.

    Газета Financial Times получила доступ к тексту письма, в котором говорится, что события уходящей недели – «лишь малая часть того, что ждет Европу в ближайшем будущем», передает ТАСС. Злоумышленники пригрозили атаками на пассажирские самолеты, круизные лайнеры, поезда и станции метро.

    Ирландский телеканал RTE, сотрудники которого были эвакуированы в пятницу, сообщил, что письмо было озаглавлено как «Послание Западу».

    Ранее в пятницу человек по имени Михаил Андропов взял на себя ответственность за рассылку ложных сообщений о минировании авиарейсов в Европе.

    В тот же день британский телеканал Sky News и ирландский RTE получили анонимные угрозы взрывов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в течение пятницы в Европе зафиксировали не менее 15 сообщений о бомбах на борту пассажирских самолетов.

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    7 ноября 2026, 00:46 • Новости дня
    Фицо пригрозил ЕС судом из-за угрозы запрета российской нефти

    Tекст: Антон Антонов

    Братислава готова обратиться в суд, если Еврокомиссия примет решение с требованием о полном отказе Словакии от поставок российской нефти, сообщил премьер-министр страны Роберт Фицо.

    Фицо напомнил, что Братислава уже подала иск против Еврокомиссии из-за программы REPowerEU, которая предусматривает прекращение поставок российского газа в Словакию в 2027 году, передает РИА «Новости».

    «Если придет решение, что должны быть прекращены окончательно и поставки нефти, мы будем, по всей видимости, и это решение атаковать в соответствующем суде», – заявил он.

    В Братиславе работает нефтеперерабатывающий завод Slovnaft, который зависит от поставок российской нефти. Сырье для предприятия закупает венгерская нефтегазовая компания MOL, которой принадлежит завод, при этом транзит российской нефти в Словакию осуществляется по трубопроводу «Дружба» через территорию Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Словакия подала жалобу в суд Европейского союза на запрет закупки российского газа.

    Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Будапешт рассчитывает на продление исключения из санкций против российской нефти как минимум на один год.

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    6 ноября 2026, 17:05 • Новости дня
    Полиция Нидерландов не нашла бомбу в летевшем из Праги в Амстердам самолете

    Telegraaf: Полиция Нидерландов не нашла бомбу на рейсе KLM из Праги в Амстердам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военная полиция Нидерландов сообщила об отсутствии взрывных устройств на борту самолета авиакомпании KLM, прибывшего в Амстердам из Праги после сообщения о минировании.

    В пятницу поступил сигнал о возможной угрозе взрыва на рейсе KL1324 нидерландской авиакомпании KLM, следовавшем из чешской столицы в Амстердам, пишет Telegraaf. После благополучного приземления в аэропорту Схипхол пассажиры и члены экипажа покинули борт в сопровождении сотрудников правоохранительных органов.

    Королевская военная полиция Нидерландов осмотрела воздушное судно и не обнаружила никаких взрывных устройств.

    Представители авиаперевозчика подтвердили факт получения утреннего предупреждения о бомбе на рейсе из Праги, после чего были предприняты все необходимые меры безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу правоохранительные органы Чехии приступили к осмотру нескольких пассажирских лайнеров в Праге после анонимных сообщений о бомбах.

    В Европе зафиксировали как минимум 15 сообщений о взрывчатке на борту пассажирских самолетов. Новая волна ложных сообщений о минировании нарушила работу десятков рейсов.

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    6 ноября 2026, 15:11 • Новости дня
    ФНС потребовала от Ходорковского более 5 млн рублей

    ФНС потребовала от Ходорковского более 5 млн рублей пенсионных взносов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Налоговая инспекция требует взыскать с Михаила Ходорковского (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму) более 5 млн рублей задолженности за невыплату пенсионных взносов.

    ФНС потребовала от иноагента Михаила Ходорковского более 5 млн рублей долга за неуплату пенсионных взносов. Иск налоговой службы слушается в Мещанском суде Москвы, передает ТАСС.

    «ИФНС России № 2 по Москве требует взыскать с Ходорковского задолженность в размере 5 млн 573 тыс. рублей. Она образовалась в связи с невыплатой им взносов в Пенсионный фонд в рамках единого социального налога», – заявил в суде представитель налоговой инспекции.

    Ходорковский был освобожден из колонии в декабре 2013 года после помилования президентом России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Московский суд назначил Михаилу Ходорковскому штраф за распространение ложных данных о потерях российских войск.

    В августе Федеральная налоговая служба потребовала обанкротить организацию Ходорковского.

    В июне Мещанский суд столицы признал Ходорковского виновным в распространении ложной информации об использовании Вооруженных сил России.

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    7 ноября 2026, 09:03 • Новости дня
    Любинский назвал обвинения Европы попыткой скрыть внутренний кризис

    Замглавы МИД Любинский объяснил обвинения Европы желанием скрыть кризис

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Любинский заявил, что европейские страны пытаются переложить на Москву ответственность за внутренние проблемы, обвиняя ее во вмешательстве и дестабилизации обстановки.

    Западные государства стремятся избежать ответственности за внутренний кризис на фоне массовых акций протеста, передает ТАСС.

    «Это давно известная и опробованная на Западе схема: довести ситуацию до кризиса, а ответственность за последствия взвалить на Россию», – отметил Любинский.

    Дипломат добавил, что европейским политикам все равно придется держать ответ перед своими гражданами и анализировать социально-экономические причины происходящих событий. С октября в ряде стран Европы, включая Францию, Италию, Швейцарию и Австрию, проходят массовые демонстрации против роста цен на топливо и снижения покупательной способности населения, которые перерастают в погромы и столкновения с полицией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Министерство внутренних дел Франции сообщило о задержании 448 человек в связи с беспорядками на манифестациях против роста цен.

    Ранее акции протеста в семи европейских странах сопровождались погромами, поджогами баррикад и столкновениями с полицией.

    Также масштабные протесты молодежи из-за роста стоимости жизни охватили страны Европы от Франции до Албании и Сербии.

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