Гретцки похвалил премьера Канады за недопуск России на молодежный ЧМ

The Globe and Mail: Гретцки поддержал запрет на участие России в МЧМ по хоккею

Tекст: Мария Иванова

Бывший канадский хоккеист Уэйн Гретцки поддержал решение премьер-министра Канады Марка Карни запретить российским игрокам участвовать в молодежном чемпионате мира в Альберте вопреки решению спортивного суда, пишет The Globe and Mail.

«Я понимаю позицию, которую занял премьер-министр, и молодец, что он занял эту позицию и четко ее обозначил. И я думаю, что многие игроки и жители Канады чувствуют то же самое», – заявил Гретцки на мероприятии в Зале хоккейной славы в Торонто.

Ранее на этой неделе Карни заявил, что Канада проигнорирует решение Спортивного арбитражного суда, предписывающее Международной федерации хоккея включить мужские и женские сборные России в пять предстоящих турниров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу заседания совета Международной федерации хоккея завершились без окончательного вердикта по возвращению российских спортсменов на международные соревнования.

В среду премьер-министр Канады Марк Карни отказался пускать российских спортсменов на молодежный чемпионат мира по хоккею в Альберте.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала решение канадских властей не выдавать визы российским хоккеистам грубым нарушением Олимпийской хартии.