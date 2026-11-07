Гретцки похвалил премьера Канады за недопуск России на молодежный ЧМ

Бывший канадский хоккеист Уэйн Гретцки поддержал решение премьер-министра Канады Марка Карни запретить российским игрокам участвовать в молодежном чемпионате мира в Альберте вопреки решению спортивного суда, пишет The Globe and Mail.
«Я понимаю позицию, которую занял премьер-министр, и молодец, что он занял эту позицию и четко ее обозначил. И я думаю, что многие игроки и жители Канады чувствуют то же самое», – заявил Гретцки на мероприятии в Зале хоккейной славы в Торонто.
Ранее на этой неделе Карни заявил, что Канада проигнорирует решение Спортивного арбитражного суда, предписывающее Международной федерации хоккея включить мужские и женские сборные России в пять предстоящих турниров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу заседания совета Международной федерации хоккея завершились без окончательного вердикта по возвращению российских спортсменов на международные соревнования.
В среду премьер-министр Канады Марк Карни отказался пускать российских спортсменов на молодежный чемпионат мира по хоккею в Альберте.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала решение канадских властей не выдавать визы российским хоккеистам грубым нарушением Олимпийской хартии.