Апелляционный суд Лондона запретил кошкам испражняться в чужих дворах

Британский суд обязал власти рассматривать жалобы на фекалии соседских кошек

Tекст: Мария Иванова

Британский закон о животных 1971 года не ограничивает свободу перемещения кошек, однако это не дает им право оставлять экскременты где угодно, передает РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела.

Житель южного Уэльса Ричард Уильямсон в 2024 году пожаловался местным властям на соседскую кошку, которая испражнялась на его участке. Он опасался за здоровье своего ребенка, но муниципалитет отказался принимать меры, сославшись на свободу передвижения животных.

«Судья… постановил, что обстоятельства, на которые подана жалоба, в принципе могут считаться нарушением закона», – говорится в решении суда.

Судья Роберт Майлз указал, что с точки зрения экологического законодательства кошачьи фекалии могут считаться отходами и представлять угрозу для здоровья. Муниципалитет не вправе автоматически отказывать в рассмотрении подобных жалоб.

В декабре прошлого года Высокий суд Лондона обязал местные власти пересмотреть жалобу Уильямсона в соответствии с законом об охране окружающей среды, однако чиновники попытались обжаловать это решение.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Окружной суд Амстердама отклонил запрос гражданина Нидерландов об установлении графика регулярных встреч с питомцем после развода.

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