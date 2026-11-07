Боевики убили 37 человек при нападении на поселок в ДР Конго

Боевики атаковали населенный пункт вблизи города Бени в провинции Северное Киву, передает ТАСС со ссылкой на радиостанцию RFI.
Нападавшие убивали мирных граждан, грабили и поджигали дома. В район направлены дополнительные армейские подразделения для противодействия боевикам.
Группировка «Союзные демократические силы» была создана в 1995 году в Уганде. Сейчас ее основные базы расположены на востоке ДР Конго, откуда совершаются рейды на военные и гражданские объекты соседних стран. Конголезские власти располагают информацией о связи группировки с «Исламским государством* в Центральной Африке».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце военный суд в Демократической Республике Конго назначил 27 военнослужащим смертную казнь за трусость.
В прошлом году Россия призвала к немедленному выводу бойцов повстанческой группировки М23 с захваченных конголезских территорий.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ